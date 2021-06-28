28 Haziran haftası: Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere.

Günaydın yıldız savaşçıları;

24 Haziran Perşembe günü saat 21:39 Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu nedenle gün boyu duygusal olarak yoğun olabilirsiniz. İşleriniz ve çalışma koşullarınız zorlaşabilir. Hiç olmadığı kadar yoğun bir iş programı içine çekilebilirsiniz. Bu dolunay Merkür durağanlaşmasına ve Jüpiter gerilemesine denk geldiği için daha şaşırtıcı gelişmeleri içinde barındırıyor.

Dolunay, hayatımızın bazı alanlarında bir şeyleri başarma veya sıkı çalışmamızın sonuçlarını görme eğiliminde olduğumuz bir doruk noktası anlamına gelir. Oğlak burcu toprak elementine ait olduğu için yaşamın materyalist yönü, kariyerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizle çok bağlantılı olabilir. Sonuçları ve başarıları bu dolunay altında somut bir şekilde görebilir ve emeğimizin meyvelerini alabiliriz. Maddi istikrarımız ve güvenliğimiz ile ilgili yeni girişimlere ve projelere yer açmak amacıyla hayatımızın bazı bölümlerinde bir bölümü kapatma eğilimindeyiz. Dolunay, Zodyak'ta Oğlak – Yengeç ekseninde ortaya çıkıyor. Bu nedenle kişisel ve mesleki hayatımızla ilgili olayları tetikleyebilir. Her iki durumda da dolunay döneminde maddi ve duygusal istikrar duygusu ve sonraki adımlarımızı planlarken ve organize ederken sıkı çalışma ve kararlılık önemli bir amaç olacaktır. Özellikle uzun vadeli projeler söz konusu olduğunda, daha köklü, gerçekçi olmaya ve önemli kararlar alıyorsanız farkındalığınızı kullanmaya çalışın. Bu dolunay gerçekçi ve maddi açıdan faydalı hedefleri değerlendirmek için sezginizi, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Bunların genel olduğunu ve bu enerjinin sizi tam olarak nasıl etkileyeceğini, kişisel doğum haritanıza bağlı olduğunu unutmayın, ancak bu astrolojik olayları şu veya bu şekilde, özellikle hayatınızın bazı alanlarında kesinlikle hissedeceksiniz.

Sürpriz aşklar ve sevgi bağlarının temelini hissetme fırsatı yakalayacaksınız!

Bu dolunay enteresan bir şekilde duygusal ilişkileri tetikleyici bir noktada olabilir. Aşk meşk konularında çok fazla yorum yapmam ama bu dolunay gerçekten önümüzdeki 15-20 günü sürpriz aşk ve ilişkiler konusunda bir doruk noktasına getirecektir. Yeniden sevmek, yeniden inanmak, yeniden içinizdeki solan çiçekleri açmak mümkün olabilir. Durum düşündüğünüz kadar vahim değil diye düşünüyorum. İnsan bir yıkım yaşadıktan sonra zannediyor ki bir daha asla sevemeyecek. İnsanın laneti bu galiba çok yanlış bir düşünceymiş. İnsan yaşadığı müddetçe sevmeye mahkum bence. Sevin, sevilin bundan güzel hiçbir şey yok. Yine, yeni, yeniden sevin.

Parasal ve finansal konularda ani gelişmelere açık bir dönemdesiniz.

Bu dolunay ile baş ağrısı ve halsizlik biraz daha artabilir. Bu enerjiyi siz doğru yönetebilirsiniz. Sizi aşağıya çeken insanlardan ve tutsak olduğunuz saçma ilişkilerden çıkın.

"Ben daha ölmemişim" hissiyatı yaratan yeniden doğma hali. Tam da her şeyden ümidi kestiğiniz ve ummadığınız anda başa gelir ki; gelişiyle hayatınızı şenlendirir. Bu dolunay ile başınıza gelmesi dileğiyle… Mutlu günler dilerim.