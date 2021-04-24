27 Nisan Akrep dolunayının size etkisi nedir?

Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
*
Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Bir hafta sonuna daha ulaşabildik. Yani sizlere yazmak bana yine nasip oldu diyebilirim. Gündemimiz bu ay oldukça yoğun olacak ama hayatımızın en derin ve farkındalıklı dönemlerini yaşıyoruz.
Artık biliyorsunuz ki her Pazar saat 13:00’da Radyo D’de sizlerle “astromatik cevaplıyor” programımda buluşuyorum. Burada hem önümüzdeki haftanın gökyüzü olaylarını konuşuyoruz hem de haftalık sizlere burçlarınıza göre şarkılarınızı, motivasyon sözlerinizi armağan ediyorum.
Bu hafta derslerime çalıştım. Bakalım pazar günü ne çıkacak şansınıza diye merak ediyorsanız kaçırmayın derim.
Günün gökyüzü önerisi:
Ay yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak!
Önümüzdeki maçlara hazırlık yapmak gerekirse önümüzde 12 Nisan Koç burcunda Yeniay var. Bunun için ne yapmanız gerekli ya da nasıl ilerleyebilirsiniz diye sürekli zaten konuşuyoruz. Yeniay ve dolunaylar birer güncelleme paketleri gibidir. Kendinizi bir yazılım olarak düşünecek olursanız belirli zamanlarda oluşan gökyüzü olayları sizlerin güncellemelerinizdir. Kimisi güncelleme geldiğinde yüklemez kimisi ne kadar yer kaplayacağına bakar, kimisi ya telefonum bozulursa der bekletir, kimisi ona ihtiyaç duyana kadar ertele der. İşte dolunay ve yeniay zamanları da böyledir. Biz size nasıl bir paket geldiğini anlatırız ve sizler bu paketi yüklerseniz nasıl olayların üzerinizde gelişebileceğine daha rahat düşünebilirsiniz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
Şayet diğer aylara sahip olmak isterseniz son kalan ajandalarımızı bu linkten alabilirsiniz.
https://www.dr.com.tr/Kirtasiye/2021-Astrosifa-Ajandasi/Organizasyon-Urunleri/Organizer-ve-Ajandalar/urunno=0001891442001?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rESFWiql1b2qHo9Tr63iM12LqniS4AZiRe13f_lu4ER7KPdR8AvEXBoCVh8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
Terazi dolunayı sonrası en güçlü haftalardan birine giriyoruz. Ayrıca bu hafta artık nisan ayına giriş yapıyoruz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
04 Nisan Pazar saat 06.42’de Merkür, Koç̧ burcuna geçiyor. Hislerine veya inançlarına güven, yolunda inançla ilerle! Bu süreçte hataları görüp seni uyarmaya çalışanları anlayışla karşıla, bu uyarıları saldırı gibi görme. Bu kişisel bir durum değil. Dinle ve geliştir. 12 Nisan Pazartesi saat 05.30’da koç̧ burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yalnızca zaman dolduran aktiviteler yerine, kendinle gurur duymanı sağlayacak anlamlı işler yapmaya çalış̧. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla kuracağın bağ̆ sana çok iyi gelecektir. Bir destek grubuna katıl.
14 Nisan Çarşamba saat 21.22’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Kimi zaman çitin öbür yanındaki çimenler gerçekten daha yeşil olabilir. Bunu yeni bir başlangıç̧ yapmadan ve eskiden kurtulmadan bilemezsin.
19 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. En iyi seçeneğin değişmek olduğunu düşünüyorsan, somut bir plan yapıp harekete geç̧ ve korkuyla suçluluğun sana engel olmasına izin verme.
19 Nisan Pazartesi saat 23.36’da Güneş̧, Boğa burcuna geçiyor. İçinde bulunduğun durum yerine elverişli bir alternatif seçme şansının olup olmadığını araştır. Benzer değişiklikleri yapmış̧ insanlarla konuş̧.
20 Nisan Salı saat 01.49’da Güneş̧, Merkür ile Boğa burcunda kavuşuyor.
28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.
Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.
Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.
Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.
Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.
Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.
Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.
Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.
27 Nisan Akrep dolunayının size etkisi nedir?
Akrep dolunayı! Temelde yatan sorunları fark etmek bir hayal kırıklığı değildir!
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
8. evinizdeki burç veya bulunan gezegeniniz neye karşı savunmasız olduğumuzu ve kendimizin hangi taraflarının en güvensiz olduğunu gösterebilir.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki, astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi girerek 8. evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz Başak ise muhtemelen sizin 8. eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8. evde olmak zorunda değildir. Diyelim ki Mars haritanızda 2. evde, bu durumda sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacaktır. Doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8. evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun olduğu kategoriyi de okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur ve yükselen burcunuza göre okumak sizin için yeterince ufuk açıcı olacaktır.
Yükselen Koç / 8. Ev Akrep / Plüton 8. Evde
Bir dedektif gibi ya bir şeyler araştırıyorsunuz ya da bazı işleri gizli yürütmeye çalışıyorsunuz. Şu an ne yapıyorsanız bunu kimse bilmiyor. Her şeyi görüyor ve hissediyorsunuz, çok sezgisel ve anlayışlısınız ancak diğerleri sizin hakkınızdaki bu gerçeği bilmiyor. Niyetleriniz konusunda gerçek düşüncelerinizi keşfedemiyorsunuz. Acı verici travmaları, yaraları ve karanlık tarafları keşfetmek hayatınızın çok önemli bir parçası. Bu dönem başlattığınız işler ya da aldığınız risklerde çok açık olmalısınız. Birtakım gizli olayları öğrenmeniz veya geçmişte ruhunuzun derinliklerinde kalan yaralarınızın ortaya çıkması, bunların iyileşmesi mümkün olabilir. Hayatınızda belki de ilk kez bireyselleşme kararı alıyorsunuz. Belki kendi şirketinizi kuruyorsunuz belki de kendi finansal değerlerinizi yeniden şekillendiriyorsunuz. O gündem her ne ise, bu çok efsanevi bir noktada olacak. Başkaları için harika bir şifacısınız ama kendiniz için korkularınız var. Biriyle yakın ve duygusal bağ kurmaktan korkuyor olabilirsiniz. Kendinizi keşfetmekten bu kadar korkmamalısınız.
Yükselen Boğa / 8. Ev Yay / Jüpiter 8. Evde
Bir terk edişin ya da bir ihanetin içerisinde oldukça felsefi bir keşif halindesiniz. Tüm bakış açılarını anlamaya ve açık fikirli olmaya çalışırsanız derin yaralarınızı cesaretle karşılayabilirsiniz. Artık bunun farkındasınız. Sadece karşı tarafla savaşıyorsunuz. Çünkü 8. ev tamamen kontrol ve gizlilikle ilgilidir ama Yay da tamamen açıklık ve özgürlükle ilgilidir. Bu dolunay, sizi hiç olmadığınız kadar dengesizleştirebilir. Kendinizden korktuğunuz bir zaman içindesiniz. Korkularınız hakkında doğrudan ve açık sözlü bir iletişim tercih etmek istersiniz ancak bazen bu çok zordur. Bunun için kendinizi suçluyorsanız, hemen bundan vazgeçin. Bu kimsenin suçu değil. Daha doğrusu bu bir suç değil. Size hizmet etmeyen şeylerin hayatınızdan çıkması gerekiyor. Bunu daha güçlü idrak ettiğiniz bir dönem ve süreçteyken bunu fırsata çevirmeyi bilmelisiniz.
Yükselen İkizler / 8. Ev Oğlak / Satürn 8. Evde
Kendinize daha fazla güven duymanız gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki hiçbir durumu kontrol edemediğinizi düşünebilirsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istersiniz ancak bazen bu arzu istenmeyen noktalara gidebilir. Hatta, çevrenizdeki insanlara karşı sitemkâr veya kırgın hissedebilirsiniz. Ama bazı şeyleri kontrol etmek ya da her zaman istediğiniz gibi yaşamak mümkün olmayabilir. Bunu anlamalısınız. Yaralarınızı derinlemesine kazarsanız gerçek bir temizlik ve iyileşme içine çekilebilirsiniz. Bazı sorunların çözümünün çok kolay bir şekilde yolunu bulacaksınız. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, bunu yapmak için önünüzde bir engel kalmayacak. İnsanlara güçlü görünmek isterken kendinize acımasız davranmayın. İçinizdeki gücü kendinizle boğuşarak tüketmeyin. Kendinize karşı değerli ve saygılı olun ki herkes bunun böyle olması gerektiğini bir kere daha fark etsin. Nasıl davranırsanız öylesinizdir. Yani kısaca değişiminiz, kendinizi kabullenmenizle doğru orantılıdır.
Yükselen Yengeç / 8. Ev Kova / Uranüs 8. Evde
Aynadaki yansımaya yani kendinize yeniden inanmaya ihtiyacınız var. Aslında yaptığınız her işte benzersizliğiniz ve yaratıcılığınız konusunda muhteşemsiniz. Ancak bunun için kendinize yeteri kadar güvenmekten korkuyor, yeteneklerinizden şüphe ediyor olabilirsiniz. Yaptığınız her şeyin çöp olduğunu, verdiğiniz emeklerin boşa gittiğini ve belki de kullanıldığınızı düşünüyorsunuz. Bu doğru değil. Bu güvensizliğin üstesinden gelmek çok zor ancak benzersiz olduğunuzu ve bunda hiçbir şeyin utanç verici, tuhaf olmadığını bilmelisiniz. Kendinize gerçek benliğiniz olmayı ve suçluluk hissetmemeyi öğretin. Gereksiz suçlamalarla kendinizi savunmasız hale getirmek yerine eşsiz bir şeyler yaratabileceğinizi düşünün ve harekete geçin. Her zaman sadece iyi olmak ya da en iyisini yapmak korkunuzla savaşmazsınız. Belki de şu sıralar yaşadığınız bir yüzleşme size bunu hatırlatıyordur. Sinyalleri doğru anlamaya çalışın.
Yükselen Aslan / 8. Ev Balık / Neptün 8. Evde
Hayalleriniz, yaratıcılığınız ve iç görünüz konusunda güvensizsiniz. Şu an ne yöne gideceğinizi pek kestiremiyor olabilirsiniz. Her şeye rağmen çok güçlü gibi görünmeye çalışan yönünüzün altında hassas, nazik, şefkatli ve yumuşak biri var. Ancak bazen bu tarafınızı göstermekten korkuyorsunuz. İş hayatınız ya da ilişkilerinizle ilgili büyük korkularınız sanki yüzeye çıkıyor ve sizi boğuyor gibi hissedebilirsiniz. Aksine bu sizin hayatınızın en gerçek ve en işe yarar dönemi olacak. Buna inanmalı, kendinize biraz daha fazla güven duymalı ve ilişkilerinizi yeniden revize etmelisiniz. Bu dolunay ile kaderinizle aranızda başarılı bir bağlantı kurmalısınız. Tam bir farkındalık ve kabullenme dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Artık eski korkulara ve yükümlülüklere ait değilsiniz. Her şeyden önemlisi siz eski siz değilsiniz. Kabullenmeniz gereken en önemli konu bu! Şimdi yolunuzu açıklığa kavuşturmanın coşkusunu hissederek bir şeyler yapın. Bu zaman boşa akmamalı!
Yükseleniniz Başak / 8. Ev Koç / Mars 8. Evde
Hedeflere iddialı bir şekilde ulaşma yeteneğiniz konusunda kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Bu süreçte, kendine çok güvenen veya iddialı kişiler ile mücadele vermeniz gerekebilir. Bunun nedeni, aslında çok net görüp yapabileceğiniz şeyleri başka birinin sizi zorlamasıyla görüyor olmanızdır. Size bunu yaptıran ise son zamanlarda dengesi ve dayanıklılığını yitiren özgüveninizdir. Bu hislerin altında, herhangi bir durumdan dolayı risk alarak hareket ediyorsunuz. Bugüne kadar pasif olduğunuz konularda neden aktif olmadığınıza, olamadığınıza sinirlenebilirsiniz. Bu gücü hissedip kontrolden çıkmamanız lazım. Derin yaralarınızı araştırmak için çok fazla enerji harcıyorsunuz. Akrep dolunayı ile bunları kolay bir şekilde görebilirsiniz. Sizi derinden yaralayan olayları öğrenebilirsiniz. Bu aldatma, aldatılma, yanılgı ya da farklı bir ihanet şeklinde tezahür bulabilir. Korkularınızın üzerine cesaretle gidiyor ve artık sineye çekmeyi bırakıyorsunuz. Gün oturup ağlamak yerine çalışmak, yürüyüp varmak günüdür.
Yükseleniniz Terazi / 8. Ev Boğa / Venüs 8. Evde
Sevginizde özgürleşmek istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Hayatınızda yaşamayı beklemediğiniz kaoslar içindeyseniz ve bazı gerçeklerle yüzleştiyseniz sakin kalmalısınız. Siz insanları bu kadar derin düşünürken sizi kimsenin derin düşünmemesini sorgulayabilirsiniz. Sevgiyi çok derin ve duygusal bir seviyede keşfediyorsunuz ama öte yandan yumuşak ve duygusal yönünüzü başkalarına göstermekten korkuyorsunuz. Kırıldığınız ya da samimi bulmadığınız şeyler sizi acıtıyor olabilir. Bazen değişiklikleri kabul etmek sizin için kolay değildir. İnatçılığınız derin yaralarınızı iyileştirmekten sizi alıkoyabilir. Ancak, doğru bir iyileşme yoluna adım attığınızda durdurulamazsınız. Akrep dolunayı sizi doğru iyileşmeye doğru götürecek. Yapmanız gereken sadece o ilk adımı atmak.
Yükselen Akrep / 8. Ev İkizler / Merkür 8. Evde
Bu yerleşim alışılmadık, benzersiz düşüncelerinizi ve anlayışlarınızı daha fazla derinleştirir. Sözleriniz başkaları üzerinde büyük bir etki uyandırabilir. Bu dolunay ile birlikte söz sizin için bir büyü şeklinde olacaktır. Neyi kime ne kadar söylediğiniz çok önemli olabilir. Başkalarını sohbet ve iletişim yoluyla iyileştirirsiniz. Sohbet ederken ya da yeni projeler içinde olurken yeni fikirler alabilirsiniz. Hiç düşünmediğiniz ve tahmin etmediğiniz durum ve konular ile ilgili başarılar elde edebilirsiniz. Bugüne kadar emin olmadığınız her türlü konuda güçlü bir şekilde emin olmaya hazır olun. Yeniden doğmaya farklı bir bakış açısı kazandırıyorsunuz.
Yükselen Yay / 8. Ev Yengeç / Ay 8. Evde
Savunmasız ve hassas tarafınız konusunda güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Başkalarının şefkatine gereğinden fazla ilgi duyabilirsiniz. Kullanılmaktan korkuyorsunuz çünkü “hayır” diyemeyen bir yönünüz var. Şu sıralar duygular, şüpheler ve korkular arasında sıkışmış durumdasınız. Bunu başkalarıyla paylaşmak istemiyorsunuz. Ama bir konuda kelimenin tam anlamıyla içiniz içinizi yiyorsa bunu artık gizli tutmamanız doğru olacaktır. İş ortamınızda bazı şeyleri daha doğru ve nitelikli yönetmelisiniz. Öğreneceğiniz bazı gizli konular, size kendiniz için yeni bir düzen oluşturmak konusunda rehberlik edecektir.
Yükselen Oğlak / 8. Ev Aslan / Güneş 8. Evde
Düşüncelerinizi ve hislerinizi açıkça ifade etmek sizin için o kadar kolay olmayabilir. Yetenekli olduğunuzu biliyorsunuz ve yaptığınız işe güven duyuyorsunuz ancak bunu başkalarına göstermek konusunda zorlanıyorsunuz. Kendinizi sonuna kadar ifade ettiğinizde çok fazla açığa çıkmış hissediyorsunuz. Bu ifşa hissi sizi rahatsız ediyor. Ortaklı yürüttüğünüz ilişkilerde kendinizi bir çıkmazın içinde hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir şeyler değişiyor ama bu kolay olmayacak. Burada sizin inandığınız şeyin peşinde gitmeye devam etmeniz gerekecek. Bu dolunay ile kendinizi açığa çıkartacak ve geleceğe dair şüphelerinizi ortadan kaldıracak konuşmalar yapmayı seçmelisiniz. Rahatsız eden tüm hislerden, kişilerden ve ilişkilerden sıyrılmalısınız. Bu sizin şeffaflık ve açıklığınızın önündeki engellerden biri. Ve siz o engelli aşıp ne kadar açık olursanız işleriniz o kadar kolay ilerleyecek. Bunun farkına varıyorsunuz ya da hayat farkına varmanız için sizi bir yola çekiyor. İlişiklerinizde kendinizi ait hissetmediğiniz bir alanda acı çekerek buluyor olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi bir düşünce içine girebilirsiniz. Egonuza kapılmayın. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz yerde olmak tüm korkularınızı yok edecek.
Yükselen Kova / 8. Ev Başak / Merkür- Kiron 8. Evde
Anksiyete bozukluklarınız olabilir. Her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz ve artık “ne gelirse gelsin” diyerek bir boş vermişliğin içine dalıyorsunuz. Terslikler yaşandığında paniğe ve umutsuzluğa kapılmayın. Bir şeyleri bırakmak şu an için zor olabilir. Acı verici travmalarınızın derinliklerine iniyorsunuz ve oradaki her şeyi düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bunları daha derin bir şekilde fark etmeniz, karakterinizi şekillendiren ve kendinizi yeniden görmenizi sağlayan durumlardı. Yaralarınız ya da üzüldüğünüz konular şu an için net değil ve siz bu konuda bir netliğe ulaşmak istiyorsunuz. İyi bir analiz yapar ve mantıksal çözümler bulursanız her şey çok kolay bir şekilde yoluna girecek. Köşeye sıkışmışlık hissini bir kenara koyun, önünüze yeni fırsatlar geliyor. Yeni bir iş, yeni bir düzen ve yeni bir değişimin tam ucundasınız. Cesur olmak tek silahınız. Aklınızı ve kalbinizi buna inandırın.
Yükselen Balık / 8. Ev Terazi / Venüs 8. Evde
Bir ilişki içinde olmaktan ya da yeteneklerinizi başkalarına göstermekten endişe duyuyor olabilirsiniz. Birine bağımlı olmaktan korkuyorsunuz. Çünkü bir ilişkide kendinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Belki de bu noktada yeteri kadar onay almadığınızı düşünüyorsunuz. Şu an hayatınızı yeniden tasarladığınız muhteşem bir evredesiniz. Belki geçmişte bir şey sizi yaraladı ve bu yüzden yaratıcı yönünüzü ve yeteneklerinizi göstermeniz şu an için size zor geliyor. Bu illüzyona kapılmayın. Farkına varın, kararlı ilişkiler ve doğru insanlar ile iş birliğine ilerliyorsunuz. Geçmişte yaşanılan ama sizin bilmediğiniz şeyleri şu an öğrenebilirsiniz. Özellikle parasal konular şu an gündeminizdeyse buradaki ilişkilerinize zarar vermemeye özen gösterin.