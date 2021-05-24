26 Mayıs Ay tutulması haftası

Ama bu gökyüzü olaylarını büyük bir problem haline getirmek yerine aksine farkındalığınıza katkı sağlaması olarak kullanmalısınız.
29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi başlıyor. Bu durum korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir. Bu bir hurafe de değildir. Bu bilimsel bir konudur.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.
Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların veya teknolojik sistemlerinin bozulması Merkür gerilemesinde oldukça fenomen bir durum olarak bilinir.
Her tutulma gibi bu tutulma da önümüzdeki 6 aydan başlayarak uzun vadeli bir etkiyi barındırıyor. Perdeye yansıyacakları izlemeye hazır mısınız?
Peki bu Süper Ay’ın sana hissettirdiği gücü en iyi şekilde nasıl kullanacaksın?
Bir ay tutulması ile her şey zirveye ulaşır. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir durumun zirveye ulaşması olabilir.
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak!
-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması
Çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
İlahi adalet bekliyoruz ve uğradığımız haksızlıkların uzun yıllar sonra cevaplarını alabiliyoruz. Kimimiz asla cevap alamadığımızı düşünüyor. Kimimiz ise kesinlikle “ağlayanın malının gülene yar olmadığını” savunuyor.
Benim inanışıma göre kesinlikle dünyada bunun karşılığını alıyorsunuz. Ömrünüz vefa eder etmez bunu bilemem ama eninde sonunda alınıyor. Sadece Allah sevdiği kullarına sanırım kalbi kirlenmesin diye bazen bunu göstermiyor. Ama bir şeyler oluyor.
Yılın en şanslı günleri başlıyor! Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcunda olacak!
Herkese şifa ve şans dağıtacak ama almasını bilene. Fırsat adı üstünde “fırsattır” gelir ve gider. Görmeniz gerekeni görmeyi seçin. Umarım nasibinizde olanı görebilirsiniz. Özellikle Balık, Akrep, Yengeç, Oğlak ve Boğalar bu konuda daha güçlü etkilere sahip olacaklar.
Jüpiter daha önce bu alanda 2010-2011 yıllarında kaldı. Hepinizin muhakkak hayatında önemli şeylerin yaşandığı zamanlardı ama eminim hepimizin de ortak noktası kontrol edemediğimiz durumların gelişmesiydi diye düşünüyorum.
Bu dönem aslında yine kontrol edemeyeceğimiz bir süreç ama etmeye de hevesimizin olmadığı bir zaman başlıyor. Hani bir laf vardır ya
Artık ramazan ayını da sonlandırıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Zaman hızlıca akıp gidiyor ve bizler tutulma mevsimine giriş yapıyoruz. Bugünden sonra artık 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13 gerçekleşecek.
Daha sonra 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52’de gerçekleşecek.
İşte bu tamamen tutulma aksına geçiş yaptığımızı ve bu yeni bir süreci başlatacağını öngörebiliriz.
Mayıs ayında seyirci yok. Hepimiz katılımcıyız ve her birimiz, görmek istediğimiz geleceği yaratmak için evrenle iş birliği içine girmeliyiz. Bu sürekli değişen zaman boyunca size astrolojik anlayış ve rehberlik sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zamanın ruhunu anlayan insan gelecek tüm fırsat ve zorluklara karşı bir pozisyon alabilir. Söz konusu olan ne olacağı değildir, geleceğe dair ne yaptığınızdır.
Plüton gerilemesi devam ediyor!
Plüton 9 Ekim tarihine kadar gerileyerek geçmişi kazıp bize bağışlamanın önemini hatırlatırken, iyileşmemiş yaralarımız tekrar tedavisini yapma fırsatı getirecek. Mazi içinde kaybolunması ya da içinde yaşanması gereken bir yer değil, öğretilerini geleceğe taşınması gereken yerdir.
11 Mayıs yeni ay akşam 21.58’de yeniay gerçekleşti ve etkisi 26 Mayıs’a kadar devam edecek!
Jüpiter, Kova burcunun 29. (son derece) yerinde gerçekleşti. Bu durum bazı şeyler hakkındaki aşırı inançları, bölünmeleri veya mantıksal inançları gösterir. İnsanların mantıksal (veya mantıksız) inançları bu süre zarfında kendi inançlarımız ve değerlerimizle çatışabilir. Şu an yaşadığımız Filistin olayı ve çıkan bu durum burayı tetikledi.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Yorgunluk ve sıkışmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.
Bu yeni ayın merkez üssü Boğa burçları. Hissedecek diğer burçlar; Akrep, Aslan ve Kovalar olacak. İyi mi? Kötü mü olacak sorusuna cevap; evin sağlamsa ve iyi bir temel attıysan sorun yok. Ama göz göre göre çürük bir yapıda oturuyorsan bu sarsıcı olabilir.
Bu yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve sizde buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
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Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde Güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
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Bu gerçekleşecek olan yeniay Jüpiter dekanında olacak ve Jüpiter 14 Mayıs’ta yüceldiği burç balık burcuna geçiş yapacak. Hayatınızdaki olaylarda şu an için çıkmazda ve üzgün hissediyorsanız 14 Mayıs sonrası işlerin daha yoluna girdiğini görebilirsiniz.
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Günlerden pazartesi ve tarih 10 Mayıs 2021….
Pandemi için son kısıtlamaları atlatmaya çalışıyoruz…
Yıllar sonra pandemide bu çağın insanları neler yapmış diye bu yazılar okunacak. Bu yüzden buraya zaman zaman hislerimizi de paylaşıyorum.
Her şeyin yoluna gireceği inancını ve güzelliklerini içimizde barındırmaya devam ediyoruz…
11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Venüs İkizler burcuna giriş yaptı! 03 Haziran’a kadar ikametgâh adresi ikizler burcu J
-Sadece eğlenmeye, zihinsel hafif olmaya ve birçok şeye ilgi duymaya hazır olun.
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz;
Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
Bugün de ayrı bir konuya dokunalım istedim. Size eminim bugüne özel katkısı olacağına inanıyorum. Hiçbir duruma ya da konuya sonsuza kadar cevap bulamayacağımızı biliyoruz. Astroloji ise bunların en başında gelen önemli bir sanat. Sizin ruhunuzu, kendinizi ve aklınızı tasarlamaya yardım eden ruhsal bir öğreti.
Astroloji doğduğumuzdaki durumumuzu ve hayatımızın nasıl devam edebileceğini anlatıyor.
Bununla birlikte, pratikte elde edilebilecek veya elde edilemeyecek bir büyüme potansiyeline sahip olan insanın dünyaya gelişiyle amacını bulmasını açıklıyor. Eğer insanı Dünya’ya ekilen bir tohum olarak sembolize edersek bu tohumun gelişmesi için muhakkak bir irade kullanması lazımdır. Örneğin bu yazıyı yazarken bir irade kullandım. Yazmak ya da yazmamak benim bir seçimimdi. İnsan dünyaya ekilmiş bir tohum ise onun gelişme evresi bir özgür irade süreci olabilir.
Okuduğum bir çok psikoloji kitabında gözlemlediğim bir konu varsa uzmanlar özgür iradeyi “Doğa" ile benzeştiriyorlar.İlginç dimi?
Doğa ile ne alakası olabilir. Sonra karar verdim. Neden ruhumun incindiğini hissettiğimde bir deniz kenarına gittiğimi ya da büyük ağaçlar arasında gezerken ağaca sarılma hissimi en mutsuz zamanlarımda yakaladığımı…
Öncelikle, gençken yaşam deneyimimiz yok ve hayatta kalmak için ebeveynlerimize güvenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden "bize söyleneni yapıyoruz". Daha sonra ebeveynden uzaklaşmaya başlayıp kendi idrak gücümüzü yakaladığımızda kişisel deneyimlerimiz oluşmaya başlıyor.
İnsanın “Doğa" ile reaksiyona girebilmesi için "Beslenmeyi de" öğrenmesi gerekir.
Bu esas olarak Doğum Haritamızdaki Ay konumunun yeridir. Ay burcunuz sizin beslenme şeklinizi anlatır. Doğum haritanızda Ay burcunuz ne ise bu alan sizin esas olarak bilincinizdir. Ay, sizin kendinize olan inancınızı açıklar.
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor.
Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor.
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Günaydın haftanın en önemli gününden merhaba;
Bugün artık Mars gezegeni son derecelere geliyor. Sanki içinizde bir yerde sabrınızın son taşan yerlerini görmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Kendiniz anlamsız noktalarda ağlarken bulabilirsiniz. Kimsenin empati ve duyarlılık içinde olmaması size daha fazla ıstırap duygusu verebilir. Şu an içinde bulunduğunuz düzensizlik içinde nasıl bir düzen getireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle hayatınızda nelerin gerçekleşeceğini ya da nelerin gerçekleşmeyeceğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Çok iyi bir görme potansiyeliniz olacak.
Ama bu iki yönde sizin kararınız olacak.
Ya dehanızın zirvesine ulaşacaksınız ya da mütevazi zanaatkarlığınızın ovalarında saklanacaksınız…
Bu iki dengeyi kurmakta zordur. Çünkü insan kendini kudretli ve sağlam bir yetenekten oluştuğunu düşündüğünde aslında kıymetli olan o rafine yeteneği kaybedebilir. İşin içine kibir girebilir. Burada üslup yanılgısı tehlikeli derecelerde işlerinizi karıştırabilir.
İnsanlar veya hayatınızdaki olaylar hakkında sağlam bir yargıya varmak için doğru zaman!
Bu dönem özellikle çevrenizdeki kötümser insanları temizleyin. Birçok umut ve bugüne kadar getirdiğiniz projelerinizi terk etmeyi düşünmeyin. Zihniniz sonsuz sayıda düşünce ile dolu… Bunlar ancak sizler için şu an şüphe ve kuşku durumunuzu daha fazla yansıtıyor. Kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmak istiyorsanız ya da vazgeçmek duygusu içindeyseniz mutlaka Doğa’ya karışın. Ağaçlara bakın ve sonra gökyüzüne… Doğa güçlüdür ve sizi kolayca yoldan çıkarılabilir.
Hayallerimiz gerçekleşmiyor gibi gelse de şu an için acele etmemeliyiz. Bu illüzyona girmeyin.
26 Mayıs Ay tutulması haftası
26 Mayıs Ay tutulması haftası: Kendi aydınlığını bul, başkasına ihtiyacın yok.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?
Kendimizi kandırmayalım diye…
Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.
Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.
Aslında insan bilmez…
Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.
Aksine girdiğin yolda değildir karanlık…
Senin gözlerindedir.
Burnunun dibindekini görmezsin…
Arkandakini ya da yanındakini hissetmezsin. Yolun ve insanların karanlığından şikâyet edersin. Gönül gözünün karanlığı senin yolunu kapatır. Ancak gönül aydınlandı mı en karanlık kuyuya bile güneş doğar. İnsan kendi aydınlığına kavuştum başka birisinin aydınlığına asla ihtiyaç duymaz.
26 Mayıs Ay TUTULMASI sadece bir prova!
Bu sürece yeni dahil oluyorsunuz. Bunun en güçlü yönlerini 10 Haziran zamanında yaşayacaksınız. Bu zamandan sonra her şey daha fazla netlik kazanacak. Zihninizde size mani olan düşünceler ve yolunuzdaki engeller bir bir kalkmaya başlayacak. Tabi siz oturduğunuz yerde bir şeyleri beklemekten daha ötesini yapıyorsanız. Bu süreçte insanlara saldırmak, intikam almak, öfke kontrolünüzü yapamamak en fazla sizleri tüketecek. Kendinizi tüketmeyin.
Finansal piyasalara dikkat!
Özellikle bitcoin ile ilgili çok soruyorsunuz. Yıllar önceki tutulma akslarında benzer düşüşler ve yükselişler söz konusu olmuş. Elinizden geldikçe hızlı giriş ve çıkışlar yapmayın. İşler tutulma sonrası yoluna girecektir. Sabırlı olun. Boğa döneminde öğrenmeniz gereken sabırlı olmak ve emek vermeden asla kazanamayacağınızı anlamaktır.
Art niyet, kibir, çıkar, yalan söz, hak yemek, başkasının malına ve canına zarar vermek bütün bu kötü davranışların sebebi ruhunuz ve gönlünüzle bağlantınızı kesmenizden ötürü gelişir.
Yardımlaşmak, paylaşmak, güzel söz, iyi niyet, başkalarının hakkını korumak, bilgiyi paylaşmak bunlar ise ruhu ile güçlü bağlantısı olan insanların yaptığı şeylerdir.
Ruhunuzla ve kalbinizle meselenizi çözün. Aslında güneş ve ay tutulmaları ruh ve kalp arasındaki bağlantıyı doğru kurmanıza yardımcı olur. Kendinden olmayana, senin gibi düşünmeyene bile kötü davranma. İyilik doğru kişinin işidir.
BİR DEVİR KAPANIR YENİ BİR DEVİR BAŞLAR!
Bu, öz değerlendirme, doğruyu söyleme, tam ifşa etme ve geçerliliğini yitirmiş koşulların ortadan kaldırıldığı bir hafta olarak görülebilir. 26 Mayıs Çarşamba günü Güney Düğümünde 5 ° Yay'da Süper Ay tutulması gerçekleşecek. Yüzleşilmesi veya sıralanması gereken her şeyle başa çıkmak için yeni bir sezon başlıyor.
Yalan haberlerle gerçek haberleri ayırt edemeyeceğimiz çok zor bir dönem başlıyor!
Hakikat temaları, yalanlar, sahte haberler ortaya fazlasıyla yayılacak. Merkür’ün ikizler burcunda geri gitmesi ise aşırı kurnazlık ve iletişimde kandırma gibi yönlerin çok fazla olacağını gösteriyor.
Bu tam ay tutulması aslında, 10 Haziran 2021'deki 19 ° İkizler Güneş Tutulmasında gerçekleşecek olan yenisini açmaya hazır bir oluşumun arkanızdaki yeni bir kapıyı kalıcı olarak kapattığınızı gösteriyor.
Ay tutulmaları, sonları yaratırken duygusaldır. Sizi duygusal bir hal içine alsa da zamanın geçişi konusunda daha bilinçli hale getirebilirler.
Anılar ve hayaller yüzeye çıkar. Haziran 2002'deki son Yay ay tutulmasının, ardından 2012'de Ay Düğümlerinin tersine döndüğü kendi hayatınızda da şimdi tam bir daire haline gelen noktaların rövanşını alacağınız bir geri dönüş gibi düşünebilirsiniz. O zaman uğradığınız haksızlıklar ya da katılamadığınız, istenmediğiniz durumların tam tersi gibi düşünülebilir. Sistem er ya da geç yaptıklarını insanın önüne koyar…
Hepinize bol şans…iyi olanlar kazansın.
Mutlu günler dilerim…