26 Mayıs Ay tutulması haftası

Günaydın yıldız savaşçıları; Ay tutulur, güneş tutulur, Merkür geriler derken hangi birini kontrol edeceğinizi sizde şaşırmış durumdasınız.

Ama bu gökyüzü olaylarını büyük bir problem haline getirmek yerine aksine farkındalığınıza katkı sağlaması olarak kullanmalısınız.

29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi başlıyor. Bu durum korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir. Bu bir hurafe de değildir. Bu bilimsel bir konudur.

Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.

Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.

-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz

-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,

-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.

-Ayrıca, bilgisayarların veya teknolojik sistemlerinin bozulması Merkür gerilemesinde oldukça fenomen bir durum olarak bilinir.