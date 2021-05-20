26 Mayıs Ay Tutulması: Güneş balçıkla sıvanmaz

Günaydın yıldız savaşçıları;

Artık ramazan ayını da sonlandırıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Zaman hızlıca akıp gidiyor ve bizler tutulma mevsimine giriş yapıyoruz. Bugünden sonra artık 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13 gerçekleşecek.

Daha sonra 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52’de gerçekleşecek.

İşte bu tamamen tutulma aksına geçiş yaptığımızı ve bu yeni bir süreci başlatacağını öngörebiliriz.

Mayıs ayında seyirci yok. Hepimiz katılımcıyız ve her birimiz, görmek istediğimiz geleceği yaratmak için evrenle iş birliği içine girmeliyiz. Bu sürekli değişen zaman boyunca size astrolojik anlayış ve rehberlik sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zamanın ruhunu anlayan insan gelecek tüm fırsat ve zorluklara karşı bir pozisyon alabilir. Söz konusu olan ne olacağı değildir, geleceğe dair ne yaptığınızdır.

Plüton gerilemesi devam ediyor!

Plüton 9 Ekim tarihine kadar gerileyerek geçmişi kazıp bize bağışlamanın önemini hatırlatırken, iyileşmemiş yaralarımız tekrar tedavisini yapma fırsatı getirecek. Mazi içinde kaybolunması ya da içinde yaşanması gereken bir yer değil, öğretilerini geleceğe taşınması gereken yerdir.

11 Mayıs yeni ay akşam 21.58’de yeniay gerçekleşti ve etkisi 26 Mayıs’a kadar devam edecek!

Jüpiter, Kova burcunun 29. (son derece) yerinde gerçekleşti. Bu durum bazı şeyler hakkındaki aşırı inançları, bölünmeleri veya mantıksal inançları gösterir. İnsanların mantıksal (veya mantıksız) inançları bu süre zarfında kendi inançlarımız ve değerlerimizle çatışabilir. Şu an yaşadığımız Filistin olayı ve çıkan bu durum burayı tetikledi.