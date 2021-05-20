26 Mayıs Ay Tutulması: Güneş balçıkla sıvanmaz

Artık ramazan ayını da sonlandırıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Zaman hızlıca akıp gidiyor ve bizler tutulma mevsimine giriş yapıyoruz. Bugünden sonra artık 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13 gerçekleşecek.
Daha sonra 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52’de gerçekleşecek.
İşte bu tamamen tutulma aksına geçiş yaptığımızı ve bu yeni bir süreci başlatacağını öngörebiliriz.
Mayıs ayında seyirci yok. Hepimiz katılımcıyız ve her birimiz, görmek istediğimiz geleceği yaratmak için evrenle iş birliği içine girmeliyiz. Bu sürekli değişen zaman boyunca size astrolojik anlayış ve rehberlik sağlamak için gayret gösteriyoruz. Zamanın ruhunu anlayan insan gelecek tüm fırsat ve zorluklara karşı bir pozisyon alabilir. Söz konusu olan ne olacağı değildir, geleceğe dair ne yaptığınızdır.
Plüton gerilemesi devam ediyor!
Plüton 9 Ekim tarihine kadar gerileyerek geçmişi kazıp bize bağışlamanın önemini hatırlatırken, iyileşmemiş yaralarımız tekrar tedavisini yapma fırsatı getirecek. Mazi içinde kaybolunması ya da içinde yaşanması gereken bir yer değil, öğretilerini geleceğe taşınması gereken yerdir.
11 Mayıs yeni ay akşam 21.58’de yeniay gerçekleşti ve etkisi 26 Mayıs’a kadar devam edecek!
Jüpiter, Kova burcunun 29. (son derece) yerinde gerçekleşti. Bu durum bazı şeyler hakkındaki aşırı inançları, bölünmeleri veya mantıksal inançları gösterir. İnsanların mantıksal (veya mantıksız) inançları bu süre zarfında kendi inançlarımız ve değerlerimizle çatışabilir. Şu an yaşadığımız Filistin olayı ve çıkan bu durum burayı tetikledi.
Günlerden pazartesi ve tarih 10 Mayıs 2021….
Pandemi için son kısıtlamaları atlatmaya çalışıyoruz…
Yıllar sonra pandemide bu çağın insanları neler yapmış diye bu yazılar okunacak. Bu yüzden buraya zaman zaman hislerimizi de paylaşıyorum.
Her şeyin yoluna gireceği inancını ve güzelliklerini içimizde barındırmaya devam ediyoruz…
11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Venüs İkizler burcuna giriş yaptı! 03 Haziran’a kadar ikametgâh adresi ikizler burcu J
-Sadece eğlenmeye, zihinsel hafif olmaya ve birçok şeye ilgi duymaya hazır olun.
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz;
Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
Bugün de ayrı bir konuya dokunalım istedim. Size eminim bugüne özel katkısı olacağına inanıyorum. Hiçbir duruma ya da konuya sonsuza kadar cevap bulamayacağımızı biliyoruz. Astroloji ise bunların en başında gelen önemli bir sanat. Sizin ruhunuzu, kendinizi ve aklınızı tasarlamaya yardım eden ruhsal bir öğreti.
Astroloji doğduğumuzdaki durumumuzu ve hayatımızın nasıl devam edebileceğini anlatıyor.
Bununla birlikte, pratikte elde edilebilecek veya elde edilemeyecek bir büyüme potansiyeline sahip olan insanın dünyaya gelişiyle amacını bulmasını açıklıyor. Eğer insanı Dünya’ya ekilen bir tohum olarak sembolize edersek bu tohumun gelişmesi için muhakkak bir irade kullanması lazımdır. Örneğin bu yazıyı yazarken bir irade kullandım. Yazmak ya da yazmamak benim bir seçimimdi. İnsan dünyaya ekilmiş bir tohum ise onun gelişme evresi bir özgür irade süreci olabilir.
Okuduğum bir çok psikoloji kitabında gözlemlediğim bir konu varsa uzmanlar özgür iradeyi “Doğa" ile benzeştiriyorlar.İlginç dimi?
Doğa ile ne alakası olabilir. Sonra karar verdim. Neden ruhumun incindiğini hissettiğimde bir deniz kenarına gittiğimi ya da büyük ağaçlar arasında gezerken ağaca sarılma hissimi en mutsuz zamanlarımda yakaladığımı…
Öncelikle, gençken yaşam deneyimimiz yok ve hayatta kalmak için ebeveynlerimize güvenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden "bize söyleneni yapıyoruz". Daha sonra ebeveynden uzaklaşmaya başlayıp kendi idrak gücümüzü yakaladığımızda kişisel deneyimlerimiz oluşmaya başlıyor.
İnsanın “Doğa" ile reaksiyona girebilmesi için "Beslenmeyi de" öğrenmesi gerekir.
Bu esas olarak Doğum Haritamızdaki Ay konumunun yeridir. Ay burcunuz sizin beslenme şeklinizi anlatır. Doğum haritanızda Ay burcunuz ne ise bu alan sizin esas olarak bilincinizdir. Ay, sizin kendinize olan inancınızı açıklar.
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor.
Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor.
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Günaydın haftanın en önemli gününden merhaba;
Bugün artık Mars gezegeni son derecelere geliyor. Sanki içinizde bir yerde sabrınızın son taşan yerlerini görmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Kendiniz anlamsız noktalarda ağlarken bulabilirsiniz. Kimsenin empati ve duyarlılık içinde olmaması size daha fazla ıstırap duygusu verebilir. Şu an içinde bulunduğunuz düzensizlik içinde nasıl bir düzen getireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle hayatınızda nelerin gerçekleşeceğini ya da nelerin gerçekleşmeyeceğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Çok iyi bir görme potansiyeliniz olacak.
Ama bu iki yönde sizin kararınız olacak.
Ya dehanızın zirvesine ulaşacaksınız ya da mütevazi zanaatkarlığınızın ovalarında saklanacaksınız…
Bu iki dengeyi kurmakta zordur. Çünkü insan kendini kudretli ve sağlam bir yetenekten oluştuğunu düşündüğünde aslında kıymetli olan o rafine yeteneği kaybedebilir. İşin içine kibir girebilir. Burada üslup yanılgısı tehlikeli derecelerde işlerinizi karıştırabilir.
İnsanlar veya hayatınızdaki olaylar hakkında sağlam bir yargıya varmak için doğru zaman!
Bu dönem özellikle çevrenizdeki kötümser insanları temizleyin. Birçok umut ve bugüne kadar getirdiğiniz projelerinizi terk etmeyi düşünmeyin. Zihniniz sonsuz sayıda düşünce ile dolu… Bunlar ancak sizler için şu an şüphe ve kuşku durumunuzu daha fazla yansıtıyor. Kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmak istiyorsanız ya da vazgeçmek duygusu içindeyseniz mutlaka Doğa’ya karışın. Ağaçlara bakın ve sonra gökyüzüne… Doğa güçlüdür ve sizi kolayca yoldan çıkarılabilir.
Hayallerimiz gerçekleşmiyor gibi gelse de şu an için acele etmemeliyiz. Bu illüzyona girmeyin.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
26 Mayıs Ay Tutulması: Güneş balçıkla sıvanmaz
26 Mayıs Çarşamba günü saat 14.14’te Zodyak’ın iyi niyet elçisi Yay burcunun 5. derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek.
Her tutulma gibi bu tutulma da önümüzdeki 6 aydan başlayarak uzun vadeli bir etkiyi barındırıyor. Perdeye yansıyacakları izlemeye hazır mısınız?
Peki bu Süper Ay’ın sana hissettirdiği gücü en iyi şekilde nasıl kullanacaksın?
Bir ay tutulması ile her şey zirveye ulaşır. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir durumun zirveye ulaşması olabilir.
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak!
Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır. Bu tutulma ile birlikte hayatımızda gerçek olarak bildiğimiz her şeyin gölgesini, yanılsamasını yaşadığımızı öğrenmeye doğru gidiyoruz. O yanılsamalara kandığımız zamanların gerçeğiyle yüzleşirken gerçek umutlarımız farkına varacağız.
Yay burcunun tek felsefesi vardır: Gerçeğin tüm gerçekliği ile ortaya çıkmasıdır.
Mesela bir ilişki içinde bitmesi gerektiği halde dramatik bir şekilde durdunuz. Asıl gerçeğin bu ilişkinin gerçeklerini görmezden gelmemenizdi ama siz bunu kamufle ettiniz. Belki mali anlamda kendinizi kandırdığınız gerçek dışı yatırımlarla kendinizi oyaladınız. Hep böyle kazanacağınızı zannettiniz. Ya da bir tür uyuşukluğa girdiniz ve hiçbir şey yapmadınız. Hayatınızı değiştirmek için gerçek bir dönüm noktasında şimdi kendinizi bulacaksınız.
Toksik olan her şeyin ortaya çıkmasına izin verin.
Küresel düzeyde skandallar aşırı derecede şaşırtıcı olacak. Ruhsal yolunuzun aydınlanması için muhteşem bir zaman. Jüpiter Balık burcunda olduğu için değişken bir enerjideyiz. İşler birdenbire değişecek. Jüpiter karesi işlerin birdenbire karışabileceğini söylüyor. Yanlış mesajlar ya da yanlış ifadeler çok zorlayıcı sonuçlar getirebilir. Önemli olan gerçekleri konuşurken de aşırıya kaçmamaktır.
Kendinizi kaybetmeyin. Kendinizi bulursanız bir dengeye gelebilirsiniz. Bizler aslında kendimizi arayan insanlarız. Kendimizi bulmak zorundayız. Bulduğumuzda dengede kalırız.
Bunun için bu dönem kendinizi yavaşlatın ve bırakın sizi geçmek isteyenler geçsinler. Tepki vermeyin.
Senin vizyonun nedir? Kendine bir vizyon yaratmalısın. Yargılayıcı olmamalısınız. Usul, esastan önce gelir.
Başkası sana bazı gerçekleri göstermek için karşına gelebilir ve sen kabul edince özgürleşeceksin.
Bazen yüzeye vurması gereken bir gerçek vardır. Bu gerçeği artık içinden çıkarttığında vay be o kadarda kötü değilmiş artık özgürüm diyebilirsin. Bu kadar korkmamam gerekiyormuş dediğin bir şey düşün.
Yay burcu yolculuk demektir ve keşif yapmak demektir. Fiziki ve manevi yolculuklar, göçler, insanın kendine gitmesi… Bunlar hep Yay burcunun işleri. Artık popüler hale gelmiş ama birçoğumuzun tam manasını henüz kavrayamadığı “içine dönmek”, “kendine gitmek” kavramları aslında bir kabulleniştir. Kişi kendi içine göç ederek zamanı sabitleyemeyeceğinin kabullenişini yaşar. Dünün ve bugünün kesişim noktasında bekleyerek taşıdığı insan yükünü orada bırakıp yarın yeni bir umut yolculuğuna hafifleyerek çıkmasını sağlıyor. Kendiliğinden “vardır bir hayır, görelim Mevla neyler” cümlelerini hem zihnimize hem de dilimize yerleştiriyor.
Ay tutulmalarının güçlü etkileri değerlendirilirken her bir 30 derecelik burcun içerisinde bulunan 10 derecelik dekanları ile özel yapıları dikkate alınır. Bu tutulma, 5. derecede gerçekleşeceği için de Yay burcunun ilk dekanında olacak demektir. Dekanın yöneticisi ise Jüpiter’dir. Fiziki ve maddi sizden çalınmış olanların yanında, duygu hırsızları, değer hırsızları, emek hırsızlıklar sizlere yaşattıklarının bedeli ödemeye başlıyor.
Yay burcundaki Ay tutulmasının Saros döngüsü 2002 yılına tekabül ediyor. Uzun bir hesap vakti yaklaşırken 2002- 2003, 2009- 2010 yılları arasında yaşanan haksızlıkların, ilahi adalet önünde hesaba çekileceği yeni bir döngüyü başlatıyor. Düşünün o tarihleri şimdi. Hayat hikayenizde hatırlayabildiğiniz kadarıyla bir şeyler bulmaya çalışın oradan. Belki bulmaya çalıştığınız kendinizdiniz, belki sevginizdi belki işinizdi. Ne olursa olsun bir şeyler vardı, bulduğunuz kadarıyla da şimdi üzerine yeniden koyma zamanındasınız. Üzüldünüz, acı çektiniz belki ama acının ilacı zaman ise, zamanın ilacı umuttur.
Jüpiter iyilikten güç alır, güç verir.
Jüpiter umutlarımız, amaçlarımız, ilahi olana güvenimizdir. Hesapsız ve katıksız sevdiğimiz, yaptığımız, düşündüğümüz her şeyi geniş alanlarla bizlere sunar. Şu sıralar Balık burcunda seyreden Jüpiter’in burada da yönetici pozisyonunda olması, Balık temasını hayatımıza işlemeye başlaması tutulmanın etkisini arttıracaktır. Güvenmek, şifayı bulmak ve teslim olmak temaları üzerinde fazlaca kafa yorabilirsiniz. O bunu yaparken genişliği dar edenler çıkar elbette. İşte bu ay tutulması, hayatı birilerine dar eden herkesin hesabını görmeye geliyor. İlahi sistem dersini vermeye hazırlanıyor. Kendinize karşı objektif olun, eğer birinin hikayesinde o “hayatı dar eden” değilseniz, korkmayın ve arkanıza yaslanın çayınızı, kahvenizi rahatça için.
Niyet bir insanın karakterinin ve kalbinin istikametinin belirleyicisidir. Niyetiniz iyi, yolunuz doğru oldukça hayatınızda hiçbir ödül ve iyilik kısa vadede kalmaz. Çünkü iyiliğin kısa vadeyle işi olmaz, siz kendinizi uzun vadelere hazırlayın. Ve unutmayın, insan olmak şamatadır. Bu yüzden karanlık gecenin ruhunu kucaklayın.
Güneş balıkçıkla sıvanmaz. Şu an acı çekiyor olabilirsin ya da gururun incinmişte olabilir. Kırık ve kırılgan olan ne varsa alıp atmalı ve geriye sağlam olan ne varsa hakiki olan ne kaldıysa ona bakmalı ve onu incelemeliyiz. Tüm yollardan sıyrılıp kendi yolumuzu çizmemiz ve bu yoldan giderken endişeye kapılıp vazgeçmemizdir. Yolsuz bir yolun yolcusu olmaktan vazgeçmeliyiz. Sizi acıtan şeyleri kötüde olsa konuşmayı seçin. Hali hazırda Merkür gerilemesi de geliyor. Zaten konuşmak zorunda kalacağınız durumlar söz konusu olabilir. Bir durumun oluşmasından daha çok konuşmayı seçmelisiniz. Yalnız başımıza içimize kapanıp sorular sorduğumuzda kendimize, bir boşluğa denk gelip kendi ıssızlığımızı gördüğümüz o anlarda en derin soruları açığa çıkarır zihnimiz…Ve bu sorular acısını yaşadığımız şeylerin hakkındaki isyanlardandır.
Bu aşk acısını neden yaşıyorum?
O kadar insan bu dünyada dururken neden ben aldatıldım?
Neden ben diğerinden daha güzelken beni seçmedi?
Neden sevemiyorum?
Neden aşık oluruz? Bu kavramların olmasını sağlayan şeyler nelerdir? İnsan beynine bunların daha fazlası soru olarak hücum eder. Yanıt bulamadığınız o anlarda çıldıracak ve nefesiniz kesilecek gibi olursunuz. Bu yukarıdaki her şey aslında bir gerekliliktir. Kendinizi bulun. Kendinizi kaybetmenize neden olan her şeyi yok edin. Ama kendinizi harcamayın. Şu an yaşadığınız şey sizi bambaşka bir duruma hazırlıyor. Bu bir gereklilik…
Kendi üzerinde zaferine ve özgürleşmene hizmet edecek canlı anıtlar inşa etmelisin. Âmâ bunun için önce kendi kendini inşa etmelisin. Dik bir beden dik bir ruhla başlıyor her şey. Bilgeliğin hemen yanında kara cahillik yatarken kötünün yanında da mutlaka iyilik durur.
Mutlu günler dilerim...