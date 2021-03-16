21 Mart Venüs Koç! Sadece istediğin iyi hissetmek!

Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Tabi bunu en öncelikle sizin irade göstererek böyle yapmanız gerekmektedir. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Düzen ve mükemmellik arzusu bizlerin çok fazla iş yapmasına ve nihayetinde hiç bitmeyen hükümlülükler altında ezilmeye neden olur. Hayatta bazı şeylerin mutlaka gerekli olduğunu düşünerek yaptığımız her şey ödün vermek ve insanları memnun etmek dürtüsü ile hareket eder.
Bu yeniayın başlıca evrimsel dersleri içerisinde çalışmadan bir şey elde edilmeyeceğini ve ilişkilerimizde sonuç ne olursa olsun özen göstermemiz gerektiğini gösteriyor.
Hayatımızda yaptığımız her şeyin birbirine bağlı olduğunu farkederiz. Bu iç sıkışma bu yüzden yaşanır. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez. İnsanlığın tamamına hizmet eder. Yaratılışınızın tamamına hizmet eder.
Her şeyin üstesinden gelebilme gücünüz var. Yaşamın sürprizlerinden keyif alın. Her şey paramparça olduğunda bile ilahi bir düzen olduğunu unutmayın. Mevcut kısıtlanmalarınızı sorgulamak, daha özgün yaşamak ve hakikati güvende olmaya tercih etmek ve ruhunuzu özgür bırakmak için yaşadıklarınızı kabule edin. Hayatınızdaki belirsizlikleri kabullendiğinizde ve kontrol altında olmayan durumlarla karşılaştığınızda daha fazla korkularınıza meydan okuyabilirsiniz.
Şu an bir planınız olmaması ya da planlarınızın bozulmuş olması güvenlik duygunuzu zorlar ama aynı zamanda burası her şeyin mümkün olduğu bir noktadır.
Şu anda Neptün görev başına geçti ve Venüs ile kavuşuyor. Bununla birlikte güçlü bir yeniay fazına giriş yapıyoruz. Cumartesi günü bir yeniay gerçekleşecek. Genelde buna astroloji camiası “Aşkı bulacaksın, aşık olacaksın ya da hadi aşık ol gibi anlamlar yükler”.
Çok haksız sayılmazlar elbet. Bunları tetikleyen noktaları var ama eğer siz hayatınızda Neptün’ü hiç tanımadıysanız bu size bu konuları hemen vermez. Sizi büyük bir uyanışa götürmeden bunu yakalamanız mümkün olmaz. Şu an Venüs-Güneş ve Neptün oldukça yakın temasta ilerliyorlar ve bunlara 13 Marttaki balık burcundaki yeniay eşlik edecek.
Tüm var olan durumu tüm çıplaklığı ile sizlerin önünüze serecek.
Doğum haritanızda Neptün eğer herhangi bir gezegeninize kare ya da karşıtlık yapıyorsa bu durum sizi daha fazla zorluyor olabilir.
Şu an için kendinizi silinmiş, boş hissedebilir ve hiçbir şeyi umursamıyor olabilirsiniz. Her şeyi sorguluyor, hayat, amaç, insanlar, mutluluk, değerler ne varsa en derin biçimde gözden geçiriyorsunuz. Aslında bunu gözden geçirmeye de gönlünüz yok ama koşullar sizi buna sürüklüyor ve kendinizi şu sorunun cevabını ararken buluyorsunuz.
Bu pazar konumuz Mars’ın ikizler seyrini nasıl kendinize yönelik kullanmanız gerektiğini konuşacağız.
Kullanma, bilgi edinme ve aktarma ve entelektüel başarılar elde etme dürtüsü, Mars'ı İkizlere düşen insanlarda son derece güçlüdür. Bu türler, akademik olarak veya bilgi ve zihinsel becerilerini geliştirmeye hizmet eden her türlü çalışma programında başarılı olmaya yönlendirilir. Genel olarak, çok çeşitli konularda çok yönlü düşünür ve pratik sorunlara yenilikçi çözümler düşünme becerisiyle iyi, motive olurlar.
Bununla birlikte, sürekli konsantrasyondaki zorluklar ve aynı anda çok fazla şeyle yüzeysel olarak uğraşma eğilimi, gerçek potansiyellerine ulaşmalarının önünde engel olabilir.
Doğum haritanızda Mars ikizler burcundaysa konsantrasyon olma durumunuz daha zor olabilir.
Bu dönemi en verimli olarak spor, yüzme, bisiklet ve yürüyüşle çözebilirsiniz. Kardiyo yapmak ya da fiziksel görüntünüze hızlı bir şekil vermek için harika bir zaman olduğu söylenebilir.
Özellikle söylediklerinize ve yazdıklarınıza bu dönem çok dikkat etmelisiniz.
Çünkü kolayca bağlamdan çıkabilir ve bir çatışmaya neden olabilir. Kampanya düzenlemek, Pazarlama yapmak ve network oluşturmak için müthiş bir zamandasınız. Bu konulara enerjinizi kanalize edin. Yeni sosyal medya alanları ve uygulamaları keşfedin.
Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs, Pallas asteroidi bulunmaktadır. Neptün yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Balık burcu, Zodyak kuşağının en bilge, en olgun davranışlarına sahiptir. Bilgeliğin deneyimlerle taçlandırıldığı ve sevecen yapıları ile sevdikleri için kendileri feda etmekten geri kalmayacak bir özveriye aşinadırlar. Yeniay güçlü dönüşümü en derin bilgi ve birikimle tamamlayarak balık burcunun temalarını cömertlikle hayata geçirip evinin kale duvarlarını eskisinden de sağlam inşa etmesini sağlayacaktır.
23.Derece Balık yeniayı toplumdaki özgürlük anlayışımızı yeni başlangıçlara yöneltecektir. Sosyal katılımın fazla olduğu, grup etkileşimleri hassasiyet sahipleri tarafından kitlelere yeni hedefler doğrultusunda ileriye taşınma gücünü verecektir. Sabit kalmayı tercih eden kişiler, kurumlar, yapılar dönüşüme mecbur uymak zorunda kalacaklardır. Yaşama esneklik katmak için bu değişimin kabullenilmesi gerekecektir.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Türkiye açısında bu yeniay çok önemli bir süreci başlatacak. Dış ilişkilerimiz ve Yunanistan ilgili bazı durumları ortaya sert bir şekilde çıkartabilir. Bununla beraber doğal afetler ve ilaç zehirlenmelerine ayrıca dikkat etmenizde fayda var.
Balık ve koşulsuz sevgi ikisi bir bütün halinde hareket etmiştir her zaman. Yeniay günü aşk ve sevgi temalı yeni bir kapı açılarak gönüllerin acısını tamamen iyileştirecektir.
Geçmiş sorunlar sürekli önünüze geliyorsa buradaki eksiklikleri fark etmeyi seçmelisiniz. Giden şeyler şu an size acı veriyor ve güç kaybettiriyor gibi gelse de aslında bir yanınızda güç kazandırıyor olacaktır.
Mars boğa burcunda insanın motivasyonunu yavaşlatır. Eylemlerimiz ve tutkularımızın yerini yerleşik bir süreç alır. Birçok şey yapmak istedik ama hiçbir şey yapmak için yeterli moralimiz yoktu. Belki de hayata daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemek için önceki ideallerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşündük. Bu düşünme sürecinde oldukça yavaşladık. Boğa burcu, hayallerini, vizyonlarını ve ideallerini gerçekleştirmeye gelince bir erteleyicidir. Bir şey için kaynaklara veya koşullara sahip olmadıklarını anlarlarsa, bunu yapmazlar. Her şeyin mükemmel ve konforlu olması gerekir ki o başlaması gereken şeye başlasın. Ama bunlar elinde yeteri kadar yoksa başlamaz.
Boğa burcundaki Mars, başarısızlıklarımızın sebebini kaynaklar ve koşullar nedeniyle olduğunu göstermektedir.
Şimdi koşullar ve kaynaklar değişiyor ve Mars İkizler burcuna geçiş yapıyor.
Şimdi, kendi kendine yeterliliğinizi oluşturmanın ve kişisel becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmenin tam zamanı. Kolektif durgunluğa rağmen, kendi geleceğini kendiniz için şekillendirme yeteneğiniz olduğunu ve hala bir şeylere gücünüzün yettiğini fark edeceksiniz. Başkaları tarafından verilen yolu ve sınırlamaları (yay burcundaki güney düğümü) hareketlendirerek işleri basitçe bağımsız olarak planlayanların kazanacağı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
Mart Ayına hızlı bir giriş yaptık. Yeni dünya düzeni ve yeni kararlar tam düşündüğümüz gibi başak dolunayı zamanı içinde açıklandı. Her karara adapte olmak ve yeniden değerlendirmek çok kolay olmuyor olsa da en azından bireysel olarak ne katkımız olur bunu düşünmeden edemiyoruz.
Önümüzdeki günler aydınlık mı karanlık mı? diye düşünüyoruz.
Bunun için gökyüzüne bakıyoruz. Aydınlık görmek isteyende karanlık görmek isteyende baktığı penceresinden kendi hayat görüşü kadar görüyor. Ben aydınlık yarınlara yürümek istediğim için bunu böyle değerlendirmeyi seviyorum. Olur ya da olmaz. Bu kısmı ile ilgilenmiyorum. Benim pencerem aydınlık günlere bakıyor. Bu türbülanstan sağ salim çıkacağımızdan eminim. Tabi bunun için gerekli olanların yapılması gerekir.
Yorgun gezegen Mars, 04 Mart’ta İkizler burcuna geçiş yapacak.
Mars gezegeni artık son derecelerinde ve boğa burcundan çıkış yapıp 4 martta ikizler burcuna geçiş yapacak. Tabi bir de Mars şu sıralar Algol sabit yıldızı ile de kavuşum gerçekleştirmektedir. Mars’ın zaten dermanı kalmamıştır ve algol yıldızı artık son travmaları önümüze sermektedir. Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz.
Neptün’ün yönettiği Balık'ın enerjisini de güçlü bir şekilde ortaya sunmaktadır. Daha da önemlisi, Güneş aynı zamanda bize yumuşak ve yatıştırıcı bir enerji bahşederek, Venüs balık ile tatlı bir kavuşumda olacaktır.
Bildiğiniz gibi, Balık burcu arketipinin teslim olmakla ilgili bir konusu vardır ve bu yön bizi bir adım geri atmaya ve akışa devam etmeye teşvik eder.
Ne de olsa Venüs, Balık burcunun değişken sularının derinliklerinde yüzerken teslimiyetin gücünü bizlere hissettirir. Ama bu duyguları verirken aslında başak burcunun çalışkanlığını, emeğini sizlere gösterir.
Yavaş yavaş, ruhunuzun gerçeği ile uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri yapmalısınız.
Merkür ileri hareketine başladı ama gerekli hızı tam olarak kazanamadı. Şu an belki de dün ve bugün bunu daha güçlü hissedebilirsiniz.
Özellikle hem ekonomik hem de sosyolojik birçok etken hayatımıza değerli bir yönden bakmayı engelliyor. Bu gezegen yavaşlaması tam hız kazanacağı zamanlarda 27 Şubat’ta gökyüzünde bir dolunay gerçekleşecek. Bu başak burcunda olacak. Yani tam hız kazanmaya başladığında sizlerde duygusal anlamda oldukça dolu olabilirsiniz.
Buna “Meltdown” adını verebilirsiniz. Bu bir çeşit nükleer erime gibi düşünülebilir.
Bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve yakıtının tepkimesinin yavaşlatılmaması durumunda nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve yoğun bir sıvı hale gelmesi durumudur.
Yok Aygül hanım biz wuhan diye bir yer olduğunu bile dünyada bilmiyorduk ki..
Gökyüzü şurada dursun diyorsunuz dimi?
Haklısınız...
Ne kadar çok şeyi fark etmek ve araştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Ne olacak bu pandemi diye bende düşünüyorum. Ama en azından bende bu olayları neden yaşadık ve ne anlamamız gerektiği kısmını iyice kazıyorum.
Bu bir geleceğe mektuptur, yaşamaya yenilik ve güzellikle devam edenlerin mektubu…
Hiç unutamayacağımız yıllar yaşıyoruz. En büyük zararı kendi ellerimizle verdiğimiz bu düzenin tam ortasından gelecek nesillere, yıldız savaşçılarıma bir mektubum var. Acı günlerin tecrübeleri, şartları sonuna kadar zorladığımız ihtimalleri, gökyüzü seyri ile birleştirerek size ilerde hatırlayacağınız, hatırladıkça zamanın akışının bizleri nereye taşıdığını fark edeceğiniz birkaç kelime izi bırakıyorum.
Covid-19 sürecine, konunun çıkış noktası olan Wuhan şehrinin asteroidi ile bakalım.
Resmi kayıtlara göre ilk vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı ve Wuhan asteroidi Yay burcunda hareket etmekteydi. Salgının ilk ölümü 9 Ocak 2020’de gerçekleştiğinde Wuhan asteroidi Oğlak burcuna giriş yapmıştı. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir dolunay deneyimlerken aynı zamanda Oğlak burcunda büyük ve güçlü bir gezegen toplanması vardı. 12 Ocak’ta Satürn, Plüton ve Merkür’ün burada bir araya gelmesiyle salgın kısa sürede büyüdü, sınırlar aştı ve tüm dünyaya yayıldı. Venüs’ün Kova burcunda seyretmesi, Güneş Satürn Kavuşumuna Plüton’un da eşlik etmesiyle korku iyice artmış ve bir yandan da gerçeklerin görünmesi için sis bulutlarının dağılmasına yardımcı olmuştu.
Güvenmek, bilgeleşmek ve sürekli kendi gelişimimize katkı içinde olmak ne farklı şeyler değil mi?
Güvenmek kelimesini ele alacak olursak sanki her şey burada başlıyor gibi.
Kendine güvenmek, ilişkiye güvenmek, patronunuzun size güvenmesi ya da çalıştığınız insanların siz güvenmesi…
Birey olmak için ne kadar önemli bir özelik değil mi kendine güvenmek…
Çok gerekli özellik olsa da fazlası olduğunda komik duruma düştüğünüz ama kendinizi sevebilmek ve akabinde başkalarını sevebilmek için gerekli olmazsa olmaz bir davranış biçimi…
İnsan kendisine güvendiğinde başkalarına ne kadar güvenmesi gerektiğini daha kolay ayarlayabiliyor. Müzik bilmeyen biri enstrüman akorttu yapabilir mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz.
Son bir yıldır 2021 yılı için bahsettiğimiz o önemli kare açı bugün kesinleşiyor.
Satürn ve Uranüs kare açısı hakkında bir sürü makale yazdım. Hepsini Google’dan tekrar aratarak okuyabilirsiniz. Bugün sadece farkında olmanız gereken konu, içinizde veya dünyanızda bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettiğiniz an olacak.
Özellikle kendi hayatınızda bu nasıl tezahür edecek bunu en iyi siz anlayacaksınız. Kendinizi bıkmış ve her şeyi olduğu gibi bırakmış bir duygu içinde hissedebilirsiniz.
Bu kare açıya Venüs ve Mars arasındaki 90 derecelik açıda eşlik ediyor. Bu durumda önümüzdeki birkaç hafta için önemli olacak. Bulunduğunuz ilişkilerde özellikle yakın ilişkiler içinde yoğun bir sevgi ya da nefret duyguları taşıyabilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgili yanlış bir iletişim şekli hızlı öfke nöbetlerine dönüşebilir. Yine de bu duygu yoğunluğu, eğer tarafınızdan doğru kontrol edilebilirse çok iyi bir şekilde azalabilir.
Hayat kaybetmeyi öğrenme sanatıdır.
Sevdiklerinize ya da iş hayatınızda ortak arkadaşlarınıza kızgınlık hissine kapılabilirsiniz. Başkalarının en beklemediği zamanlarda sinirlenebilir ve aşırı tepkisel duygular geçirebilirsiniz. Bunu yönetmek için kontrol edemediğiniz ortam ve durumlar içerisine girmemeye özen gösterin.
Sevgi ve kızgınlık arasında köprü kurmak,
İnsanların yaptıklarınızı görmesini istemeniz,
Yeni bir dönemin ilk günündeyiz. Bugün hayata her şeyi daha fazla fark eden ve bilen taraf olarak başlıyorsunuz. Çünkü tüm yılı bize açıklayacak olan Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye başlıyor. Özgürlük anlayışınız ve özgürlük yapınız değişim gösteriyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz.
17 Şubat günü Kova burcundaki Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında zorlayıcı, fark ettirici, dönüştürücü, harekete geçilmesini sağlayan kare açı meydana gelecektir.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Türkiye hem ekonomik, gıda, ticaret ve siyaset noktasında büyük bir yön değiştiriyor.
Şu an hem hava koşulları hem de pandemi koşulları oldukça zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Hayatınızdaki büyük değişimin gücünü hissedeceğiniz ve ülke olarak bu değişimin başladığını gözlemlediğiniz bir haftaya girdiğinizi söyleyebiliriz.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Tarihte nice aşk öyküleri vardır. Ama beni Atatürk’ün bir cümlesi her zaman dağıtır.
Bugün de, bunu anmak istedim.
Hadi gelin gerçek bir aşk öyküsüne doğru yolculuğa çıkalım...
Mustafa Kemal Atatürk görev icabı Sofya’ya gider…
İlk görev yeridir.
Oraları pek bilmez ve insanlarla yeni yeni tanışmaya başladığı bir dönemdedir. Hiç kimsesi de pek yoktur. Günlerden bir şubat günü olduğu söylenir. Atam, o zamanlarda bir yemeğe davet edilir. Hem yeni arkadaş edinmek hem de zaman geçirmek ister. Davete girer ve içeride birden çok güzel bir kız görür. O güzel kızın adı Dimitrina’dır. Yani tarihte kısaca Miti olarak da bilinir. Miti’ye aşık olur. Tarih kitaplarında Miti’nin çok güzel ve çok kaliteli bir kız olduğu konuşulur. O dönemin en asil ailesinin kızlarından biridir. Gözde bekarlardandır. Miti’yi görür görmez ne yapacağını bilemez Atatürk…
Bu arada fonda harika bir vals çalıyordur. Aşk bu ya, insana hiç tereddüt ettirmez. Arkadaki çalan vals’ten cesaret alarak tüm tereddütlerini bir kenara bırakır ve dans etmek için Miti’ye bir teklifte bulunur.
Miti çok etkilenir ve kabul etmesinin büyük bir cesaret olduğu bu ortamda tereddüt etmeden ona yaklaşır. Dansı kabul ettiğini söyler. Salonda herkes şaşkındır. Onlar için o an o salonda kimse yoktur ama o salon hiç olmadığı kadar kıskanç bakışlar ve dedikodularla çalkalanmaya başlamıştır.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Gökyüzünde tamamen matematiksel bir kombinasyon çalışmaktadır.
Her bir ev 30 derecelik ana sınırlara sahip olurken, 30 derecelik kısım da kendi içinde 10 derecelik ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu 10 derecelik her bir bölüme dekan adı verilerek kendine has özellikler tayin edilmiştir. Satürn ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde bölümlere baktığımızda Satürn kova burcunda, Uranüs bölümünde yer alırken, Uranüs boğa burcunda ise Venüs dekanında yer almaktadır.
Kare açının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani yenilik kazanacaktır.
İnsan doğar, büyür, gelişir öğrenir nihayetinde yaşlanır ve ebediyete uğurlanır.
Kum saatinin son kum tanesinin dökülmesi ile birlikte yeni bir döngünün başlangıcı için zaman yeniden akmaya başlayacak. Gökyüzünde hava elementinde büyük bir yoğunluk ve toplanma söz konusu. Tüm bu etkilerin ışığında gerçekleşen Kova yeniayı, sevgi ve özgürlüğü buluşturmaya geliyor. Duygu ve kimliğin ele vererek attığı yeni çağın bu ilk adımı, diğer kum tanelerinin de önünü açacak ve ortaya daha öncesinde görmediğimiz güzellikte bir tablo çıkaracak.
Kova Burcu, mitolojide Mısırlılar’da Nil Nehri’nin bereketle taşmasını resmederken elinde bulunan kova ile de çevresindeki herkese bu bereketin dağıtmayı üstlenen bir adamı tasvir ediyor. Yunan mitolojisinde ise Zeus tarafından ölümsüzlüğe layık görülen Ganymedes’i tanımlıyor.
Entelektüel sistemi, icatları, yeni fikirleri, adaleti ve insani değerleri temsil eden Kova burcu bireysellik yerine toplumsal hizmeti benimseyen bir anlayışı fıtratında taşır. Bu yüzden de yaşadığı yeri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için her zaman yenilikten yana bir duruş sergiler. Bunu başarmak için gücünü iki gezegenden alır. Geleneksel yöneticisi Satürn’dür. Disiplin, mesafe ve sabırla Kova burcu ve bu burç etkisini taşıyan kişilere adaletle ve düzenli bir emekle ilerleme yetisi verir. Modern yöneticisi Uranüs’ün bu duruma yenilikçi düzen, kimsenin bakmadığı yerden bakma ve entelektüel yapı ile katkıda bulunur.
Yeni bir dönemi konuşurken geceyi aydınlatan ışığı ve göz alıcı güzelliğiyle bir şeyleri yapmak ve başlatmak için vesile olan yeniayın, Kova burcunda gerçekleşmesi tüm bu konuları hayatımıza daha fazla dahil edeceğimize dair sinyaller veriyor. İkili ilişkilerden hayata bakış açısına kadar herkesi etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. “Değer” olgusunu yeniden yapılandırarak yeryüzünden gökyüzüne uzanan yolculuk için insanlığı destekleyecek. Hayat hikayenize göre, içinde bulunduğunuz durumu masaya yatırarak yanlışı doğruyu, eksiği fazlayı bulmanızı sağlayacak.
Yeniayın yanında Venüs ve Jüpiter’in de bulunması ve ona destek veriyor olması, kesinleşen bazı durumların sonuçlarına büyüyen etkiler getirebilir. Bu her birimizin umudunu ayrı ayrı büyütebilecek, gelecek nesillere bırakmak için bir eser bırakabilecek bir güce sahip. Eserlerin kapsamı ve niteliği, tamamen bizim tutumlarımız ve niyetlerimizle ilgili olacak. Umudu nereye bağladığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Her zaman umudu başkasının gözünde görmeye alışkın olan insanoğlu, kendi gözünden bakabilmeyi ve ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı deneyimleyecek.
Yeniay günü gökyüzünün mecnunu Eros ile beyaz ay Selena Yay burcunda kavuşuyor. İnsanın ruhuna, ilişkilerindeki fedakarlığına şefkatle cila çekerek ruh eşlerini bir araya getirebilir. Kadersel etkileri gittiği yere taşıtan ay düğümleri İkizler- Yay aksında seyrederken, mitolojik ruh eşleri olan Psych ve Eros da bu aksta karşılaşarak birbirlerine birbirleri için zamanın kum tanesi olacak kişiler bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Etrafınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Gözünüzün değdiği yerden duyguların açığa çıktığına şahitlik edebilirsiniz.
11 Şubat itibariyle zamanı yönetmek konusunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan yeni başlangıçlara ilerleyebiliriz. Hayatımızdaki önem sırasına göre amaçlarımızı, yaşamımızda yer almasını istediğimiz hedeflerimizi belirlerken hata yapmamak adına takip edilmesi gereken yolun kademelerini ortaya çıkaracaktır. Sıra atlamak veya sonuca çabuk ulaşmak adına yer değişikliği yapılan her harekette, sarsıcı sonuçlarla karşılanılması olasıdır. Basamakları tek tek çıkmak daha sağlam bir ilerleme sağlayacaktır. Hızın ve hırsın felaketiniz olmaması sizin elinizde.
Ülkemiz açısından baktığımızda, özellikle ekonomi ve banka sistemlerinde yeni reform paketleri açıklanabilir. Sistemsel yeniliğe gidebiliriz. Yer altı zenginlikleri ile yeni açıklamalar gelebilir. Yeni rezervler hesaplanabilir. Devlette yönetici atamaları yaşanabilir, beklenmedik tayin ve emeklilikler gündeme gelebilir. Müttefik olduğumuz ülkelerle yeni anlaşmalar üzerine bazı gelişmeler söz konusu. Arka planda olan olayların gün yüzüne çıktığına şahitlik edebiliriz. Sağlık alanında ileriye doğru pozitif bir ivme yakalayabiliriz. Pandeminin zirveye ulaştığı döneme nazaran bir iyileşmeye doğru hareket edebiliriz. Buna bağlı açıklamalar yapılabilir. Genel itibariyle ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda kararlılığımız yenilenerek ve güçlenerek devam edecektir.
Yeniay’a kalkış için son gün! Yarın akşam 22:00 civarında bir yeniay doğuyor. Yeniçağın ve 2021 yılının ilk başlangıcını yapacağını düşündüğüm gün.
Hayat inişler ve çıkışlarla dolu…
Yaşam içinde hep bir sınavımız var.
Şu sıralar garip bir kaygı, garip bir korku ve anlamını bilmediğiniz bir köşeye sıkışmışlık içinde ilerliyorsunuz. Değişimin bir parçası olmak maalesef kolay değil.
Bir yanımız hiç doğmamış gibiyken bir yanımız hiç ölmeyecek gibi...
Vakit başka,
Süre daha başka,
Zaman ise bambaşka…
21 Mart Venüs Koç! Sadece istediğin iyi hissetmek!
Günaydın yıldız savaşçılarım,
Venüs, kişinin duygusal değerlerinin ve kendi yakınlık ihtiyaçlarını ifade etme ve anlama tarzını gösterir.
Satürn gezegeni insanın nasıl ihtiraslarının, önceliklerinin ve çalışma yapısını dönüştürüyorsa şimdi Venüs gezegeni 8 yıllık bu döngü ile yaşamınızın bambaşka bir noktasına sizleri çekiyor.
21 Mart Pazar günü Venüs Koç burcuna geçerek baharın gelişini kutlayacaktır. Baharın toprağa, havaya vermiş olduğu özgürlük Venüs Koç ile birlikte bireysellikte daha fazla hissedilir hale gelecektir. Gökyüzünde ateş elementi artış göstermeye başlarken üzerimizde ataleti atarak enerjimizi yeniden kazanmaya başlıyoruz.
Venüs Koç doğası gereği özgürlükçü, enerjik, kendine güvenerek hareket eder. Lider özelliğini aşkta da sergilerken dominant yapısı ilişkilerde yön göstermekten mutluluk duyar. Venüs Koç burcunda ilişkilerde hızlı hareketlere yol açabilir. Hızlı ve ani verilen kararlar ilerde pişmanlık neticesi ile sonuçlanabilir. Hızlı başlayan ilişkiler, sıkılmalarla ani bitişler yaşayabilir. Süreç de daha sakin adımlar atmak geleceği şekillendirecektir.
Güneş-Venüs Kavuşumu
29 Ekim 2010 Akrep Burcunda
6 Haziran 2012 İkizler Burcunda
11 Ocak 2014 Oğlak Burcunda
15 Ağustos 2015 Aslan Burcunda
25 – 26 Mart 2017 Koç Burcunda
26 – 27 Ekim 2018 Akrep Burcunda
14 Ağustos 2019 Aslan Burcunda
3 – 4 Haziran 2020 İkizler Burcunda
26 Mart 2021 Koç Burcunda kavuşacak!
9 Ocak 2022 Oğlak Burcunda kavuşacak!
Kavuşum açısına sahip olarak tarihlerden 6 ay önce veya 6 ay sonra hayatınıza sirayet eden olayları değerlendirebilirsiniz. Başlangıçlar, bitişler, zorluklarla geçen yıllar da döngüler başlar ve biter.
Bu zaman içerisinde yaşanan sınavlara sabır ve kurtuluş ümidi ile yaklaşarak zaferle döngüyü tamamlamaya çalışmalıyız.
Koç burcunda gerçekleşecek olan döngü 2017 yılından başlayan özellikle Koç ve Terazi burçlarının sorunlarını geride bıraktığı yeni bir baharın ilk günü olacaktır.
Ateş Elementleri hayatlarında yeni kadersel başlangıçlara imza atarken, Toprak Elementleri geçmiş ve gelecek sorgulaması yapıp 2022 Oğlak Güneş/Venüs kavuşumu için ön hazırlık aşamasına geçiyorlar.
Hava Elementleri (kova, ikizler, terazi) döngü içinde döngü yaşarken alınan bireysel kararlar ve seçimlerin doğruluğu neticesinde yeniliklerle hayatlarına devam edecekler.
Su Elementleri (yengeç, akrep, balık) 2015’ten gelen yorgunluklarını üzerlerinden atarken, bir kısım ise düşüncelerini dönüşüme uğratarak hayat amaçlarında değişikliğe gitmek için yaşam enerjilerini yeniden kazanacaklar.
“Her şey vaktini bekler” der Mevlâna. Döngüler sonlanma veya başlangıç için hareket etse de yaşam yolunda sabır ve sabırsızlık arasındaki ince çizgide gidip gelişimiz her zaman kazananı belirlemiştir.
Sabretmek beklemek gibi anlaşılsa da sabır teslimiyetin mihenk taşını oluşturur. Yaratılanın yaradan ile arasındaki köprüdür. Ay’ın hilal fazından dolunay fazına geçmesi için gereken zaman gibi, tarlaya ekilen ürünün hasat zamanı bereketini yansıtmıştır.
Bugünlerde size kendinizi iyi hissettiren insanları yanınızda tutun.Sizde insanlara kendilerini iyi hissettirin.
İbni Sina, görmek istemeyenler içinde evrende görünenden daha fazla şey olduğunu görüyor ve anlatmaya çalışıyordu. Esasında bütün ömrünü de buna harcadı. İnsanların aydınlanmasına…
“Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör değildir” derken,şüpheisz bilginin almayı isteyene verebileceğini ifade ediyordu. Yoksa öğrenmek istemeyen biri ne yapsanız öğrenmez. Duymak istemeyen biri duymaz. Âdeta sağırdan daha sağır olur. Bu yüzden bilgide talep edene verilmelidir. Biz sevgiden yaratıldık yine sevgiye döneceğiz…