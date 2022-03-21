2022 Baharında hayatında neler değişecek?

Günaydın yıldız savaşçıları; Yeni bir haftaya oldukça hareketli başlıyoruz.
Merkür gezegeni gökyüzünde tüm hızıyla önce Jüpiter’le kavuşup sonra Neptün’le kavuşum yapıp, 27 martta koç burcuna geçiş yapacak.
Güneş koç burcuna geçti!
Buradan tüm sabırsız ve çocuk ruhunu kaybetmemiş tüm koçların doğum gününü kutluyorum.
Gökyüzünü inceleyen biz astrologların en yakından takip ettiği Neptün ve Jüpiter gezegenin kavuşumu nihayetinde gerçekleşecek. Bu 12 Nisan civarlarında olacak. Ama öncelikle Merkür bu gezegenleri tetikleyerek bize bir uyanış getirecek. Asıl bu kavuşumun tetiklenmesi 30 Nisan da gerçekleşecek olan güneş tutulması sonrası olacak.
Ancak o zaman bu süreci başlatacak. Bu bir günde size bir şeylerin değişeceğini söylemiyor. Güneş tutulmasıyla daha güzel bir görünüm olacak. Büyük bir şans yıldızını izleyebilmek veya hayatımızdaki yansımalarını görmek için yüksek bir farkındalık bilincinde olmamız gerekir.
Jüpiter ve Neptün’ün birleşimi sıkıntılarınızın çözülmesi için iyi bir süreç olabilir. Sıkıntılı bir dönemdeysek günahlarımızı kabullenmeye, sıkıntılarımızın çözümü için çaba göstermeye başlayabiliriz.
Neptün ile Jüpiter kavuşumu birbirleriyle karşılaştığında, gerçeklik ile ideal arasındaki farkı görebilirsiniz. Bu, hayatınızın belki de en gerçekçi döneminin başladığını gösteriyor. İnsanın amaçlarını sorgulaması ve çok hızlı bir şekilde fark etmesi mıuhteşem bir tecrübedir.
Şu an hayatınızda hem iş hem de ilişkilerinizdeki idealist yönlerinizi görme fırsatınız var. Artık biraz umut, romantizm, idealizm, iyimserlik ve büyüme duygusuna ihtiyacınız var ve yaşamlarınızda bunlar eksikse bunları derinden fark edip hayal kırıklığı yaşıyorsanız hiç üzülmeyin. Bunlar iyileşmeye geliyor Gerçekçi olmak ve pratik olmak tüm problemlerinizi bu süreçte aşmanıza yardımcı olacak. Bazı şeyleri daha fazla körüklemek yerine evcilleştirmek en iyisidir.
Mükemmel bir ilişki olsa bile, her zaman biraz gerçekçi olmak gerekir ve bunu unutmamanız gerekiyor.
Jüpiter/Neptün kavuşumu Elon Musk’ın doğum haritasında da var. Kendisi idealist ama çok uçuk hayalleri olan ve bunu gerçekleştirmek içinde çok çalışan biri.
Hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek için kendine oldukça inanıyor. Aslında, bu iki haritaya sahip olan herkes beklentileri yüksek olabilir.
Aslında yüzyıllar önce gerçekleşen bu önemli gökyüzü konumu şimdi bu yüzyılda gerçekleşiyor. Her yüzyıl gibi bu yüzyılda farksız değil. Savaşlar olacaktır, yoksulluklar olacaktır ya da zaferler veya yenilgiler olacaktır. Bunlar olurken şanslar ve dramlar yaşanacaktır. İnsanlar işlerine gidecek, para kazanacak, çocuk sahibi olacak, aşık olacak, aldatılacak ve nefret edeceklerdir. Bu hayat döngüseldir. İnsanlar içinde bulundukları koşullara bağlı olarak düşünce şekilleri oluşturmaktadırlar. Bizleri diğer yüzyıllardan ayıran en önemli konu yeni küresel düzene geçiyor olmamız ve burada yeni küresel güçlerin ortaya çıkmasıdır. Avrupa çağının sona erdiği artık kuzey Amerika çağının başladığı bir dönem geliyor.
2022 Yılı bahar dönemi sizlere yeni bir uyanış getiriyor.
Varoluşsal bir kriz içine girmemelisiniz. Anlam kaybı yaşıyorsunuz. Yaşam tarafından desteklenmediğinizi ve yaratıcının sizi duymadığından yakınıyor olabilirsiniz. Bu fikirlerden uzaklaşın ve sadece sizin için hazırladığı muhteşem plan için sabırlı olmayı deneyin. Yaşam bizim kuruntularımızdan ve takıntılarımızla daha büyük bir hakikatle ilgilidir. Bunu kabul edin. Çoğunluğun iyiliğini istemenin aslında kendi iyilik haliniz olduğuna uyanmanız gerektiğini fark edin.
Gerçeklerden kaçıp sonuçlardan çekinmeyin. Çaba göstermeniz gereken yerlerde vazgeçmeniz her şeyin kolay yolunu aramanız anlamı taşır. Olaylar zaman zaman kontrolden çıkabilir. Karışık durumlar hep olur ama bunlar çözülmeyecek anlamına gelmez. Bazen tüm çabalara rağmen kötü sonuçlar elde edilir. Bu durum bile insanın kendini beğenmiş tavırlardan kurtulması ve kendini geliştirmesi için bir temizlik dönemidir. Yaşam koşullarında şu an ne kadar bunaldığınızı hissedebiliyorum.
Üst üste gelen olaylardan bunaldığınız, birçok yöne bölündüğünüz ve hiç beklemediğiniz yerlerde darbe yediğiniz bu dönemde sadece istediğiniz güvende olmak. Aslında içinizde kendiliğinden ortaya çıkacak bir mutluluk duygusu var.
Olumsuzluklar inkar edilemez ama varoluşun zorluklarını aşarak kendi kör noktalarımızı görerek kendimizi kurtarmak mümkündür. Yaşamla ilişkinizi sürekli bir pazarlık halinde tutmayın.
Hiçbir şey garanti olmadığı bir dünya da sadece varlığımızı kabullenmek en büyük mutluluktur. Belki de bu huzursuzluk ve mutsuzluk varoluşumuzu kabul etmemekten geçiyor. Öldüğümüzde belki de yok oluşumuzu kabul etmeye çalışacağız…
Kim bilir….
Ölmeden önce ölmek bu olabilir mi?
Not: Bu mektup Jüpiter/Merkür Balık burcundaki kavuşumuna ithafen yazılmıştır.
Mutlu günler dilerim…
2022 Baharında hayatında neler değişecek?
Günaydın yıldız savaşçıları; Yeni bir haftaya oldukça hareketli başlıyoruz.
Merkür gezegeni gökyüzünde tüm hızıyla önce Jüpiter’le kavuşup sonra Neptün’le kavuşum yapıp, 27 martta koç burcuna geçiş yapacak.
Güneş koç burcuna geçti!
Buradan tüm sabırsız ve çocuk ruhunu kaybetmemiş tüm koçların doğum gününü kutluyorum.
Gökyüzünü inceleyen biz astrologların en yakından takip ettiği Neptün ve Jüpiter gezegenin kavuşumu nihayetinde gerçekleşecek. Bu 12 Nisan civarlarında olacak. Ama öncelikle Merkür bu gezegenleri tetikleyerek bize bir uyanış getirecek. Asıl bu kavuşumun tetiklenmesi 30 Nisan da gerçekleşecek olan güneş tutulması sonrası olacak.
Ancak o zaman bu süreci başlatacak. Bu bir günde size bir şeylerin değişeceğini söylemiyor. Güneş tutulmasıyla daha güzel bir görünüm olacak. Büyük bir şans yıldızını izleyebilmek veya hayatımızdaki yansımalarını görmek için yüksek bir farkındalık bilincinde olmamız gerekir.
Jüpiter ve Neptün’ün birleşimi sıkıntılarınızın çözülmesi için iyi bir süreç olabilir. Sıkıntılı bir dönemdeysek günahlarımızı kabullenmeye, sıkıntılarımızın çözümü için çaba göstermeye başlayabiliriz.
Neptün ile Jüpiter kavuşumu birbirleriyle karşılaştığında, gerçeklik ile ideal arasındaki farkı görebilirsiniz. Bu, hayatınızın belki de en gerçekçi döneminin başladığını gösteriyor. İnsanın amaçlarını sorgulaması ve çok hızlı bir şekilde fark etmesi mıuhteşem bir tecrübedir.
Şu an hayatınızda hem iş hem de ilişkilerinizdeki idealist yönlerinizi görme fırsatınız var. Artık biraz umut, romantizm, idealizm, iyimserlik ve büyüme duygusuna ihtiyacınız var ve yaşamlarınızda bunlar eksikse bunları derinden fark edip hayal kırıklığı yaşıyorsanız hiç üzülmeyin. Bunlar iyileşmeye geliyor Gerçekçi olmak ve pratik olmak tüm problemlerinizi bu süreçte aşmanıza yardımcı olacak. Bazı şeyleri daha fazla körüklemek yerine evcilleştirmek en iyisidir.
Mükemmel bir ilişki olsa bile, her zaman biraz gerçekçi olmak gerekir ve bunu unutmamanız gerekiyor.
Jüpiter/Neptün kavuşumu Elon Musk’ın doğum haritasında da var. Kendisi idealist ama çok uçuk hayalleri olan ve bunu gerçekleştirmek içinde çok çalışan biri.
Hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek için kendine oldukça inanıyor. Aslında, bu iki haritaya sahip olan herkes beklentileri yüksek olabilir.
Aslında yüzyıllar önce gerçekleşen bu önemli gökyüzü konumu şimdi bu yüzyılda gerçekleşiyor. Her yüzyıl gibi bu yüzyılda farksız değil. Savaşlar olacaktır, yoksulluklar olacaktır ya da zaferler veya yenilgiler olacaktır. Bunlar olurken şanslar ve dramlar yaşanacaktır. İnsanlar işlerine gidecek, para kazanacak, çocuk sahibi olacak, aşık olacak, aldatılacak ve nefret edeceklerdir. Bu hayat döngüseldir. İnsanlar içinde bulundukları koşullara bağlı olarak düşünce şekilleri oluşturmaktadırlar. Bizleri diğer yüzyıllardan ayıran en önemli konu yeni küresel düzene geçiyor olmamız ve burada yeni küresel güçlerin ortaya çıkmasıdır. Avrupa çağının sona erdiği artık kuzey Amerika çağının başladığı bir dönem geliyor.
2022 Yılı bahar dönemi sizlere yeni bir uyanış getiriyor.
Varoluşsal bir kriz içine girmemelisiniz. Anlam kaybı yaşıyorsunuz. Yaşam tarafından desteklenmediğinizi ve yaratıcının sizi duymadığından yakınıyor olabilirsiniz. Bu fikirlerden uzaklaşın ve sadece sizin için hazırladığı muhteşem plan için sabırlı olmayı deneyin. Yaşam bizim kuruntularımızdan ve takıntılarımızla daha büyük bir hakikatle ilgilidir. Bunu kabul edin. Çoğunluğun iyiliğini istemenin aslında kendi iyilik haliniz olduğuna uyanmanız gerektiğini fark edin.
Gerçeklerden kaçıp sonuçlardan çekinmeyin. Çaba göstermeniz gereken yerlerde vazgeçmeniz her şeyin kolay yolunu aramanız anlamı taşır. Olaylar zaman zaman kontrolden çıkabilir. Karışık durumlar hep olur ama bunlar çözülmeyecek anlamına gelmez. Bazen tüm çabalara rağmen kötü sonuçlar elde edilir. Bu durum bile insanın kendini beğenmiş tavırlardan kurtulması ve kendini geliştirmesi için bir temizlik dönemidir. Yaşam koşullarında şu an ne kadar bunaldığınızı hissedebiliyorum.
Üst üste gelen olaylardan bunaldığınız, birçok yöne bölündüğünüz ve hiç beklemediğiniz yerlerde darbe yediğiniz bu dönemde sadece istediğiniz güvende olmak. Aslında içinizde kendiliğinden ortaya çıkacak bir mutluluk duygusu var.
Olumsuzluklar inkar edilemez ama varoluşun zorluklarını aşarak kendi kör noktalarımızı görerek kendimizi kurtarmak mümkündür. Yaşamla ilişkinizi sürekli bir pazarlık halinde tutmayın.
Hiçbir şey garanti olmadığı bir dünya da sadece varlığımızı kabullenmek en büyük mutluluktur. Belki de bu huzursuzluk ve mutsuzluk varoluşumuzu kabul etmemekten geçiyor. Öldüğümüzde belki de yok oluşumuzu kabul etmeye çalışacağız…
Kim bilir….
Ölmeden önce ölmek bu olabilir mi?
Not: Bu mektup Jüpiter/Merkür Balık burcundaki kavuşumuna ithafen yazılmıştır.
Mutlu günler dilerim…