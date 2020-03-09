2020 yılı Mart ayındayız! İster inanın ister inanmayın…  

Öncelikle herkese yepyeni bir haftadan merhaba,
Şimdiye kadar ki bilançomuza baktığımızda gökyüzünde önemli 2 tutulmadan geçtik. Geriye 4 tane kaldı. İlk Merkür gerilemesini de deneyimledik ve bu hafta sonlandırıyoruz.
Mart ayının 10’ndan sonraki nisan ayının sonuna kadar, 2020 yılının en iyi birkaç zaman periyodundan birinde olacağız.
Mart ayındaki en heyecan verici olay 22 Mart’ta Satürn Gezegenin kova burcuna geçiş yapması olacak. Eskiyen şeyleri parçalayarak yeni başlattığınız olayların içine doğru ilerleyeceksiniz. 2 Temmuz’a kadar bu süreç şaşırtıcı ve umut verici olacaktır.
Satürn'ün 1994'ten beri ilk kez Kova'ya geri dönmesi önemli bir durum. Satürn en son Şubat 1991 ile 1994'ün başında Kova'da seyahat etti. Yani bu doğum yılına sahip kişiler için önemli bir süreç başlıyor. Kova'daki Satürn'ün en verimli şekilde kullanmak için neler yapabileceğimiz hakkında konuşacağız.
Bu haftadan itibaren hayatınızı objektif olarak görme fırsatını kaçırmayın. İlişkilerinizde hissettiğiniz altta yatan hayal kırıklıklarının farkına varacaksınız. Bu durum sizleri bir şeyleri eleştirme ve ifşa etme duygusunu da verebilir.
Dolunay'da iç görü ve ilerleme için hep bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar. Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Çevrelerinden gelen yansıma onlara ilişkilerine gerçekçi bir bakış açısı gösterir. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğiniz şey ile gerçekte olan arasındaki tutarsızlığın farkına varmanızdan dolayı gelir. Güçlendirme, farkında olduktan sonra, işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.
MERKÜR GEZEGENİN DÜZELMESİNE SON 1 GÜN!
Sonunda biraz olsun nefes almaya başlayacağımızı söyleyebiliriz.13 Marttan sonra kendinizi bazı konularda daha rahat hissedebilirsiniz. Âmâ bu hafta hem dolunay hem de Retro dönüşü olduğu için ekstra farkındalık istiyor. Mart’ın sonuna kadar mümkün oldukça hızlı kararlar içinde olmamaya özen gösterin. Bu yıl çok gezegen gerilemesi var. Bundan sonraki gerileme Nisan sonlarında Venüs ikizler gerilemesi olacaktır. Yaza doğruda Mars gerilemesi yaşayacağız. Hem de Koçta…
Dememiz o ki; bir yerlere geç kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama bu geç kalış değil biraz yorulmuşluk olabilir. İkisi arasında kendinizi yanıltmamalısınız. Hiç kimse hiçbir yere geç kalmaz. Bunu unutmayın. Herkes nasibi kadar yere ulaşır. Âmâ ince bir çizgi vardır. Bu durumda sadece çaba ve gayrettir. Bu ikisi kanatlarınızdır. Bunlar takılıysa sırtınıza her varış noktanız zamanındadır. İnsanları sürekli değiştirmekten vazgeçmelisiniz. Artık bu enerjiyi kendinize yöneltmeli ve değerlendirmelisiniz. Geri getiremeyeceğiniz şeyleri düşünmektense, yarının getireceklerinize umut ederek yaşamayı seçmelisiniz. Nefret söylemlerinizden vazgeçmelisiniz.
Asıl kötü olan yaşadığınız şeyin kötü olduğunu bilip yaşamanıza hala devam etmenizdir. İnsan umut ettiğinde daha iyi hissediyor ve bir şey değiştireceğine inanıyor…
2020 yılı Mart ayındayız! İster inanın ister inanmayın…
Öncelikle herkese yepyeni bir haftadan merhaba,
Şimdiye kadar ki bilançomuza baktığımızda gökyüzünde önemli 2 tutulmadan geçtik. Geriye 4 tane kaldı. İlk Merkür gerilemesini de deneyimledik ve bu hafta sonlandırıyoruz.
Mart ayının 10’ndan sonraki nisan ayının sonuna kadar, 2020 yılının en iyi birkaç zaman periyodundan birinde olacağız.
Mart ayındaki en heyecan verici olay 22 Mart’ta Satürn Gezegenin kova burcuna geçiş yapması olacak. Eskiyen şeyleri parçalayarak yeni başlattığınız olayların içine doğru ilerleyeceksiniz. 2 Temmuz’a kadar bu süreç şaşırtıcı ve umut verici olacaktır.
Satürn'ün 1994'ten beri ilk kez Kova'ya geri dönmesi önemli bir durum. Satürn en son Şubat 1991 ile 1994'ün başında Kova'da seyahat etti. Yani bu doğum yılına sahip kişiler için önemli bir süreç başlıyor. Kova'daki Satürn'ün en verimli şekilde kullanmak için neler yapabileceğimiz hakkında konuşacağız.
Bu haftadan itibaren hayatınızı objektif olarak görme fırsatını kaçırmayın. İlişkilerinizde hissettiğiniz altta yatan hayal kırıklıklarının farkına varacaksınız. Bu durum sizleri bir şeyleri eleştirme ve ifşa etme duygusunu da verebilir.
Dolunay'da iç görü ve ilerleme için hep bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar. Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Çevrelerinden gelen yansıma onlara ilişkilerine gerçekçi bir bakış açısı gösterir. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğiniz şey ile gerçekte olan arasındaki tutarsızlığın farkına varmanızdan dolayı gelir. Güçlendirme, farkında olduktan sonra, işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.
MERKÜR GEZEGENİN DÜZELMESİNE SON 1 GÜN!
Sonunda biraz olsun nefes almaya başlayacağımızı söyleyebiliriz.13 Marttan sonra kendinizi bazı konularda daha rahat hissedebilirsiniz. Âmâ bu hafta hem dolunay hem de Retro dönüşü olduğu için ekstra farkındalık istiyor. Mart’ın sonuna kadar mümkün oldukça hızlı kararlar içinde olmamaya özen gösterin. Bu yıl çok gezegen gerilemesi var. Bundan sonraki gerileme Nisan sonlarında Venüs ikizler gerilemesi olacaktır. Yaza doğruda Mars gerilemesi yaşayacağız. Hem de Koçta…
Dememiz o ki; bir yerlere geç kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama bu geç kalış değil biraz yorulmuşluk olabilir. İkisi arasında kendinizi yanıltmamalısınız. Hiç kimse hiçbir yere geç kalmaz. Bunu unutmayın. Herkes nasibi kadar yere ulaşır. Âmâ ince bir çizgi vardır. Bu durumda sadece çaba ve gayrettir. Bu ikisi kanatlarınızdır. Bunlar takılıysa sırtınıza her varış noktanız zamanındadır. İnsanları sürekli değiştirmekten vazgeçmelisiniz. Artık bu enerjiyi kendinize yöneltmeli ve değerlendirmelisiniz. Geri getiremeyeceğiniz şeyleri düşünmektense, yarının getireceklerinize umut ederek yaşamayı seçmelisiniz. Nefret söylemlerinizden vazgeçmelisiniz.
Asıl kötü olan yaşadığınız şeyin kötü olduğunu bilip yaşamanıza hala devam etmenizdir. İnsan umut ettiğinde daha iyi hissediyor ve bir şey değiştireceğine inanıyor…