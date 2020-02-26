2020 yılı ile nasıl başa çıkarım!

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Yeni tespitlerim var. Duyduk duymadık demeyin.
Bu 2020 yılı ile nasıl başa çıkabiliriz diye bazı araştırmalar yapıyorum ve geçmiş yıllara dalıp dalıp gidiyorum.
Bu 2020 yılı, 1960 yılının gökyüzü dengesinde ilerliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani 60 yıl önceye mi gideceğiz. Haydi giyin üzerinizi ve atlayın zaman tüneli makinasına, yola çıkıyoruz.
Ve yıl 1960’a doğru yola çıkıyoruz…
1960, Cameron,Kango,Nijerya,fildişi sahili, Somali ve Madagaskar da dahil olmak üzere 17 Afrika ülkesinin bağımsızlık ilan ettiği önemli bir yıl. Kıbrıs aynı yıl İngiltere’den bağımsızlık kazanıyor. ABD’de , tarihteki en büyük eylem gerçekleşiyor. Sivil hakları savunma hareketleri kapsamında en büyük eylem yapılıyor.
Yine bu yıllarda ülkeler arasında ciddi bir gerilim var. Mesela ABD U-2 casus uçağını 1 Mayıs Sovyet Hava savunma Kuvvetleri tarafından vurulduğunu SSCB ile ABD arasındaki gerilimi yükseliyor. Amerikalı pilot yakalanıp casusluktan hapis yatıyor. John Kennedy seçimleri, tarihteki en küçük 113 bin oyla ABD başkanı seçiliyor.
ABD-Japonya Güvenlik Antlaşması’na karşılık kitlesel gösteriler yapıldı. Japonya, Rusya, İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, İtalya ve Avusturya hep birlikte Pekin’i işgal ediyor. Bu ittifak kendi vatandaşlarını savunmak için insani müdahalede bulunma adına kurulmuş çok uluslu bir askeri koalisyondu.
*
Fransa atom bombasını test etmişler.
*
Aynı zamanda 22 Mayıs Şili’de 9.5 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Tsunami yaşandı.29 Şubat 1960 Fas Agadir kentinde ölümcül bir deprem gerçekleşti.
*
Bu yıl gökyüzü element dağılımında su grubu çok fazla ve ateş elementi ile toprak oldukça az bulunmaktadır.
*
2019 -2020-2021 yılları oldukça teslimiyetçi ve kaygı dolu yıllar olarak tarihe geçebilir. Çünkü Ateş elementi yok, su elementi çok fazladır. Ateş girişimde bulunmak ve büyümedir. Bu yıl daha fazla büyüme yerine var olan şeyleri koruma senesi olduğu öngörülebilir. Büyüme hızı önemli ölçüde yavaşlıyor. Islanmış bir odunu tekrar yakamazsınız öyle değil mi?
*
O zaman önümüzdeki 3 yılın bu şekilde ilerleyeceğini düşünecek olursak, karamsarlık, kaygı ve korkunun ön planda olacağını gösteriyor. Farkındaysanız sürekli 2019 yılından bu yana sağlığımızdan, güvenliğimizden ve ekonomik durumlarımızdan sürekli kaygılıyız. Bu haksız bir kaygı değil tabi. Su elementinde olan tutulmalar bizlere üretimin zayıflayacağının mesajını veriyor. Ticari faaliyetler, ekonomik durumlar biraz olsun zayıflayabilir. Görüldüğü üzere salgın hastalıklar vs gibi konulardan dolayı zaten işleyiş bu yönde gidiyor. Ben bu yıl bir yatırımcı olsaydım enerji üretimine geçiş yapardım. Gıda sektöründe işler yapmayı hedeflerdim.
Bunun yanı sıra bilgisayar yazılımları ve teknoloji alanında üreticiliğinizi göstermeniz muhteşem sonuçlar verebilir. Kendinize bu alanda yatırımlar yapabilirsiniz.
*
Mesela işinizle ilgili önemli bir çıkış yapmayı düşünüyorsanız Mayıs ve eylül ayları değerlendirilebilir. Plan ve projelerinizi geliştirmek için bu seneden destek almayı seçmelisiniz.
*
Su grubu doğumlu olanlar (Yengeç, Akrep ve Balıklar) bu yıl hayattan çok fazla zorlanmamak adına, ateş elementi (Koç, Aslan ve Yay burçları) insanlarından destek almayı seçsinler.
*
Bu iki grubun dostluğu onların hayatlarında önemli bir eksikliği kapatabilir ve yön gösterebilir noktada olabilir. Aynı zamanda bu yıl ateş burçlarının kendini çok sevgisiz ve yalnız hissetmesinin eksikliğini de su grubundaki kişilerle dengeleyebilirler. Bu evrenin yardımı gibi olabilir sizlere. Ateş ve su grupları normalde anlaşamazlar diye söylense de bu yıl birbirlerini kullanmayı başarırlarsa oldukça kendilerini iyi hissedebilirler.
*
Toprak elementleri ile hava elementleri ise birbirlerine daha fazla destek olabilirler. Birbirlerinin eksikliklerini çok rahat bir şekilde kapatabilirler. Yani bir boğa burcuysanız sizin kova burcu kişinin dostluğuna sahip olmanız iyi gelebilir. Size yaşamı daha hızlı fark etmenize sebep verebilir.
*
Bu yıl özellikle 1960,1972,1984,1996 ve 2008 doğumlular için kendilerini ispat edecekleri ve güçlerini kazanacakları özel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Cesurca ilerlemeleri gereken ve yaşamlarını değiştirme imkanları buldukları en özel yıl içindeler. Kendi gücüne önce kendisinin inanması gerekmektedir.2020 yılı bitiminde bu yıllarda doğanlar genelde önemli bir konuda zafer almış bir şekilde yollarına devam edebilirler. Özellikle kariyer olarak önemli olacaktır.
Peki diğer yıllar ne olacak Aygül Hanım?
Durun ben sizin yerinize sordum yazar hanıma sorunuzu
Zamanı gelince hepsi yazılacak….
Sizlerde düşünüp değerlendirin.
Mutlu günler dilerim…
2020 yılı ile nasıl başa çıkarım!
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Yeni tespitlerim var. Duyduk duymadık demeyin.
Bu 2020 yılı ile nasıl başa çıkabiliriz diye bazı araştırmalar yapıyorum ve geçmiş yıllara dalıp dalıp gidiyorum.
Bu 2020 yılı, 1960 yılının gökyüzü dengesinde ilerliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani 60 yıl önceye mi gideceğiz. Haydi giyin üzerinizi ve atlayın zaman tüneli makinasına, yola çıkıyoruz.
Ve yıl 1960’a doğru yola çıkıyoruz…
1960, Cameron,Kango,Nijerya,fildişi sahili, Somali ve Madagaskar da dahil olmak üzere 17 Afrika ülkesinin bağımsızlık ilan ettiği önemli bir yıl. Kıbrıs aynı yıl İngiltere’den bağımsızlık kazanıyor. ABD’de , tarihteki en büyük eylem gerçekleşiyor. Sivil hakları savunma hareketleri kapsamında en büyük eylem yapılıyor.
Yine bu yıllarda ülkeler arasında ciddi bir gerilim var. Mesela ABD U-2 casus uçağını 1 Mayıs Sovyet Hava savunma Kuvvetleri tarafından vurulduğunu SSCB ile ABD arasındaki gerilimi yükseliyor. Amerikalı pilot yakalanıp casusluktan hapis yatıyor. John Kennedy seçimleri, tarihteki en küçük 113 bin oyla ABD başkanı seçiliyor.
ABD-Japonya Güvenlik Antlaşması’na karşılık kitlesel gösteriler yapıldı. Japonya, Rusya, İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, İtalya ve Avusturya hep birlikte Pekin’i işgal ediyor. Bu ittifak kendi vatandaşlarını savunmak için insani müdahalede bulunma adına kurulmuş çok uluslu bir askeri koalisyondu.
*
Fransa atom bombasını test etmişler.
*
Aynı zamanda 22 Mayıs Şili’de 9.5 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Tsunami yaşandı.29 Şubat 1960 Fas Agadir kentinde ölümcül bir deprem gerçekleşti.
*
Bu yıl gökyüzü element dağılımında su grubu çok fazla ve ateş elementi ile toprak oldukça az bulunmaktadır.
*
2019 -2020-2021 yılları oldukça teslimiyetçi ve kaygı dolu yıllar olarak tarihe geçebilir. Çünkü Ateş elementi yok, su elementi çok fazladır. Ateş girişimde bulunmak ve büyümedir. Bu yıl daha fazla büyüme yerine var olan şeyleri koruma senesi olduğu öngörülebilir. Büyüme hızı önemli ölçüde yavaşlıyor. Islanmış bir odunu tekrar yakamazsınız öyle değil mi?
*
O zaman önümüzdeki 3 yılın bu şekilde ilerleyeceğini düşünecek olursak, karamsarlık, kaygı ve korkunun ön planda olacağını gösteriyor. Farkındaysanız sürekli 2019 yılından bu yana sağlığımızdan, güvenliğimizden ve ekonomik durumlarımızdan sürekli kaygılıyız. Bu haksız bir kaygı değil tabi. Su elementinde olan tutulmalar bizlere üretimin zayıflayacağının mesajını veriyor. Ticari faaliyetler, ekonomik durumlar biraz olsun zayıflayabilir. Görüldüğü üzere salgın hastalıklar vs gibi konulardan dolayı zaten işleyiş bu yönde gidiyor. Ben bu yıl bir yatırımcı olsaydım enerji üretimine geçiş yapardım. Gıda sektöründe işler yapmayı hedeflerdim.
Bunun yanı sıra bilgisayar yazılımları ve teknoloji alanında üreticiliğinizi göstermeniz muhteşem sonuçlar verebilir. Kendinize bu alanda yatırımlar yapabilirsiniz.
*
Mesela işinizle ilgili önemli bir çıkış yapmayı düşünüyorsanız Mayıs ve eylül ayları değerlendirilebilir. Plan ve projelerinizi geliştirmek için bu seneden destek almayı seçmelisiniz.
*
Su grubu doğumlu olanlar (Yengeç, Akrep ve Balıklar) bu yıl hayattan çok fazla zorlanmamak adına, ateş elementi (Koç, Aslan ve Yay burçları) insanlarından destek almayı seçsinler.
*
Bu iki grubun dostluğu onların hayatlarında önemli bir eksikliği kapatabilir ve yön gösterebilir noktada olabilir. Aynı zamanda bu yıl ateş burçlarının kendini çok sevgisiz ve yalnız hissetmesinin eksikliğini de su grubundaki kişilerle dengeleyebilirler. Bu evrenin yardımı gibi olabilir sizlere. Ateş ve su grupları normalde anlaşamazlar diye söylense de bu yıl birbirlerini kullanmayı başarırlarsa oldukça kendilerini iyi hissedebilirler.
*
Toprak elementleri ile hava elementleri ise birbirlerine daha fazla destek olabilirler. Birbirlerinin eksikliklerini çok rahat bir şekilde kapatabilirler. Yani bir boğa burcuysanız sizin kova burcu kişinin dostluğuna sahip olmanız iyi gelebilir. Size yaşamı daha hızlı fark etmenize sebep verebilir.
*
Bu yıl özellikle 1960,1972,1984,1996 ve 2008 doğumlular için kendilerini ispat edecekleri ve güçlerini kazanacakları özel bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Cesurca ilerlemeleri gereken ve yaşamlarını değiştirme imkanları buldukları en özel yıl içindeler. Kendi gücüne önce kendisinin inanması gerekmektedir.2020 yılı bitiminde bu yıllarda doğanlar genelde önemli bir konuda zafer almış bir şekilde yollarına devam edebilirler. Özellikle kariyer olarak önemli olacaktır.
Peki diğer yıllar ne olacak Aygül Hanım?
Durun ben sizin yerinize sordum yazar hanıma sorunuzu
Zamanı gelince hepsi yazılacak….
Sizlerde düşünüp değerlendirin.
Mutlu günler dilerim…