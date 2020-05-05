2000'li Kuşak Ve Biz Ne Yapacağız.Merkür Güneş’in Kalbinde!

Merkür Güneşin kalbinde cümlesini dünden beri her yerde duyuyorsunuz, öyle değil mi?
Sonra gelip bana bakıyorsunuz, Aygül Hanım niye bundan profilinde bahsetmemiş diye?
İnanın sürekli Güneş-Merkür ile kavuşuyor dilek dileyin, dilek tutun işte tam saat şu vs. galeyanından inanın hoşlanmıyorum. İnsanoğluna bu kavuşumu bildirdikten sonra daha farklı sorumluluklarda alıyorsun. Kimse aklını çalıştırıp bunu okuyup, ben ne yapmalıyım diye sormuyor? Yanlış anlamayın, kendine sormuyor demek istiyorum.
Hep başkalarının ağzından çıkacak lafa bakıyorlar…
Güneş-Merkür kavuşuyor. Eeee çabuk söyleyin hanımefendi ben ne yapmalıyım?
Bir kesim bunun için yüksek panik yapıyor…
Sakin dostlarım sakin!
Gezegenden bir şey istemiyoruz…
Allah’tan istiyoruz…
Allah ise hepimizin şu an yanında…
Şu an bu yazıyı yazarken benle, siz bu yazıyı okurken sizle…
Ananem hep derdi; Kalbini temiz tut, Allah 40 defa kulunun kalbini dinler diye…
Yani Merkür isterse Dünya’ya gelsin, senin kalbin kötüyse dün birinin kalbini kırdıysan ya da hakkında konuştuysan boş bir iş yapıyorsun. O saati öğrensen ne olur öğrenmesen ne olur?
Bu yüzden insanın yaşadıkları ve yaşattıklarını da benimsemek gerekli. Bizlerin görevleri sadece bu tür zamanları sizlere bildirmek. Sonrasında sizlerin bunu araştırıp kendinize göre yöntemler seçiyor olmanızdır.
Mesela neler yapabilirsiniz?
Bu güzel zaman diliminde (dün geceden başlayan) yarın ve öbür günde devam edecek olan bu süreçte daha fazla içinize dönün ve dualar edin. Namaz kılın. Allah’tan isteklerinizi isteyin. Olmuyorsa kalbinize razı getirmesini dileyin. Sonra çevrenizdeki sokak hayvanlarını besleyin. Bunun için ayrı bir zaman ayırın kendinize. Sonra çevrenize bakının, şansınız varsa yardım edilecek birini bulun. Her zaman derim. Yardım işi nasiptir. Herkese yardım edemezsiniz. Bu yüzden faturasını ödeyemeyen, ya da öğrenci harcını ödeyemeyen ne bileyim o gün bir tatlı yese size dua edecek ailenize belki de destek olun. Hem ruhsal anlamda hem de maddi anlamda çevrenizdeki insanların yüklerini azıcık azaltmaya çalışın. Çünkü böyle güzel günlerde mucizenin yani Allah’ın kimin duasını kabul edeceğini bilemezsiniz. Yani bu dönemler ruhsal yatırım dönemleri denilebilir. İyi insan olmak için bağışlanacağınız ve başka birinin başka birine vesile olduğu günlerde denilebilir. Eş zamanlılıkta diyebilirsiniz. Evrenin bağlarını daha iyi hissettiğiniz bir zaman. Sanırım bu gece birde Hıdırellez. Aynı zamanda mübarek ramazan Ay’ı içindeyiz. Bence evren iş birliği içinde bizlere büyük destek veriyor. Bizlerde boş vermiş ve yılgın tavrımızdan çıkarak coşmalıyız. Birinin faturasını ödemek, ya da bir çocuğun başını okşamak, ya da ona bir ihtiyacını almak sizlere çok kolay gibi görünse de bu girişimde bulunduğunuzda hiçte kolay olmadığını göreceksiniz. Bu tür durumlarda lütfen yapacağınız yardımlarda nazik olun ve gurur kırıcı davranmayın. En önemlisini söylüyorum bu birkaç günde yaptıklarınızı ise unutun. Evren bunu hafızasına alacak. Ve o fil hafızalı evren size hiç beklemediğiniz zamanlarda bunu önünüze getirecek.
Tabi, tekrar ediyorum. Niyet önemli!
Siz zaten bunları yapan ve böyle iyi niyetli biriyseniz o zaman şanslısınız.
Eğer içinizden diyorsanız “ya dur bak şu iki gün gidim birine yardım edeyim de bana da güzel bir şey olsun”
Olmaz!
Yani hep böyle biri olmaya kendinizi adayacak güzel bir adımda atabilirsiniz.
Neyse kısaca Güneş, Merkür kavuşumu sürekli olabilecek bir durumdur. İlk kez olmuyor.
Bu durum sizlerin sözlerine ve davranışlarına güzel yansımalıdır. Bu birkaç gün kavga etmek, gerilmek, olumsuz düşünmek gibi eylemlerden çıkıp kendinize daha pozitif yollar belirlemeyi seçin. Bu birkaç gün sahip olduklarınıza ya da olamadıklarınıza şükretmeyi deneyin…
Bakın hayat o zaman daha anlam kazanacak…
Ekonomi ’de şaşırtıcı olaylar ve açıklamalar söz konusu olabilir.
Güneş Merkür ve Uranüs’ün boğa burcunda birlikte iş birliği içinde olması sanki dünya ekonomisi hakkında önemli bir seyri değiştirmeyi planlıyor gibi duruyor. Aynı zamanda gıda sektörlerinde önemli şok edici haberler önümüze gelebilir. Şirketlerin satılması ya da yol ayrımlarını fazlasıyla duyabiliriz.
2001-2002-2003 doğumlu gençlere ve ailelerine sesleniyorum.
Bu genç yıldızlar Satürn ikizlerde doğmuş aynı zamanda Plütonları yay burcunda olan çocuklar!
Dikkatleri çabuk dağılan, aslında çok emek verdiklerini düşünen ama dikkatlerini bir türlü toparlayamayan, her şeyi zihninde halleden ve kafasında yapmış sanan çocuklar… Zihinlerinde dünyayı kurtaran ama eylemde hareket etmeyi sevmeyen, hayal gücü kuvvetli öfkeli ama zehir bir zekası olan kuşak…
Matematik çalışırken birden kendini Türkçe testi çözerken bulan, aniden atarlanan ve karşısındakini her hâlükârda haksız duruma düşürebilecek kadar kıvrak zekası olan yıldızlar kuşağı…
Had bildirmekte ve haksızlık kısmında savaşa bile giderler ama kendileri pek sınırlarını bilmezler…Sürekli başkalarının kusurları üzerinde hareket etmeyi beceri olarak gören ve bunları ortaya çıkartmaktan mutlu olan kişiler… Plüton yay kuşağını genel olarak yazmıştım.
Buradan okuyabilirsiniz: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/pluton-gerilemesi-basladi-hangi-kusakta-dogdun-41504050
Psikolojinizin yorulduğunu ve umutsuz olduğunuzu biliyorum. Ama zor dönemlere gelen ve zor şeyler yaşayan insanlar unutmayın ki güçlü insanlardır. Güçlü olmayı öğrenmeniz gereken önemli bir kuşaksınız. Çok şey başaracaksınız, bir bilseniz. Bakın öfkenizi anlıyorum ama her işte bir hayır var bunu da siz anlayın. İnançlarınızı arttırmanızı diliyorum. Öfkenizi kontrol edin. Hayatınızdaki tek sorun bu sınav gibi görülse de sizlerin sağlıkları, aileleriniz ve devlet büyükleri için inanın her şey demektir. Bu laftan bile hoşlanmadınız, biliyorum. Klişe geliyor sizlere ama hatırlatmak isterim.100 yılın pandemisine denk geldiniz. Dünya şu an tuşa bastı. İnsanlar ölüyor. Bu işin hiç şakası yok. Hayatta kalmanız ve sınava hiç girmemeniz çok daha önemli olabilir.
Birçok unsur var!
“Sınavın süresini uzatıyorlar diye bir başka kesim mail atmış.
Biz neden kendimizi son 2 aydır çalışarak hızlandırdık.
30 dk ne demek?
Ben kendimi 2 ay boşuna mı hızlandırıp yordum.
Şimdi başka biri benimle aynı puanlamaya gelebilir” demiş.
Yani ne olursa olsun sonuçta kimse mutlu olmayacak gibi görünüyor. Satürn ve Plüton gezegenleri gerilimi altında doğan insanlar rahat zamanlarda potansiyellerini ortaya koyamazlar. Daha fazla gevşer ve rahat devam ederler. Ama zor zamanlar ve gerilimli dönemler onların kendilerini ortaya koymalarına yardımcı olur. Bunu fırsat bilin, yıldızlara ve bana güvenin. Ailelerinizi zor duruma sokmayın. Herkesin hayatı inanın çok zor. Daha önünüzde inanılmaz uzun bir zaman var. Hemen hızlı bir plan yapın kendinize…Hatta bugün çok güzel bir gökyüzü konumu var. Sosyal medyadan uzak durun. Makale, köşe yazısı ve kitap okuyun.1 Ay sosyal medya detoksu yapın. Temmuzda bambaşka huzurlu biri olun. Sosyal medya ve teknoloji sizin dikkatinizi dağıtıyor. Lütfen çalıştığınız odada ya da alanda sadece kitaplarınızla kalın ve bölünmeyin. Bu süreçte yanınızdayım…
Canınız sıkılırsa gökyüzüne bakın. Satürn ve Plüton’a mesaj yazabilirsiniz.
Nasıl ulaştıracağım derseniz bana bir mail atın :)
Sağlık her şeyden önemli…Kazanamasanız da olur…
Ama hayatta olun…
Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır…
Haydi göreyim sizi…
Mutlu günler dilerim…
2000'li Kuşak Ve Biz Ne Yapacağız.Merkür Güneş’in Kalbinde!
Günaydın değerli yol arkadaşlarım,
Merkür Güneşin kalbinde cümlesini dünden beri her yerde duyuyorsunuz, öyle değil mi?
Sonra gelip bana bakıyorsunuz, Aygül Hanım niye bundan profilinde bahsetmemiş diye?
İnanın sürekli Güneş-Merkür ile kavuşuyor dilek dileyin, dilek tutun işte tam saat şu vs. galeyanından inanın hoşlanmıyorum. İnsanoğluna bu kavuşumu bildirdikten sonra daha farklı sorumluluklarda alıyorsun. Kimse aklını çalıştırıp bunu okuyup, ben ne yapmalıyım diye sormuyor? Yanlış anlamayın, kendine sormuyor demek istiyorum.
Hep başkalarının ağzından çıkacak lafa bakıyorlar…
Güneş-Merkür kavuşuyor. Eeee çabuk söyleyin hanımefendi ben ne yapmalıyım?
Bir kesim bunun için yüksek panik yapıyor…
Sakin dostlarım sakin!
Gezegenden bir şey istemiyoruz…
Allah’tan istiyoruz…
Allah ise hepimizin şu an yanında…
Şu an bu yazıyı yazarken benle, siz bu yazıyı okurken sizle…
Ananem hep derdi; Kalbini temiz tut, Allah 40 defa kulunun kalbini dinler diye…
Yani Merkür isterse Dünya’ya gelsin, senin kalbin kötüyse dün birinin kalbini kırdıysan ya da hakkında konuştuysan boş bir iş yapıyorsun. O saati öğrensen ne olur öğrenmesen ne olur?
Bu yüzden insanın yaşadıkları ve yaşattıklarını da benimsemek gerekli. Bizlerin görevleri sadece bu tür zamanları sizlere bildirmek. Sonrasında sizlerin bunu araştırıp kendinize göre yöntemler seçiyor olmanızdır.
Mesela neler yapabilirsiniz?
Bu güzel zaman diliminde (dün geceden başlayan) yarın ve öbür günde devam edecek olan bu süreçte daha fazla içinize dönün ve dualar edin. Namaz kılın. Allah’tan isteklerinizi isteyin. Olmuyorsa kalbinize razı getirmesini dileyin. Sonra çevrenizdeki sokak hayvanlarını besleyin. Bunun için ayrı bir zaman ayırın kendinize. Sonra çevrenize bakının, şansınız varsa yardım edilecek birini bulun. Her zaman derim. Yardım işi nasiptir. Herkese yardım edemezsiniz. Bu yüzden faturasını ödeyemeyen, ya da öğrenci harcını ödeyemeyen ne bileyim o gün bir tatlı yese size dua edecek ailenize belki de destek olun. Hem ruhsal anlamda hem de maddi anlamda çevrenizdeki insanların yüklerini azıcık azaltmaya çalışın. Çünkü böyle güzel günlerde mucizenin yani Allah’ın kimin duasını kabul edeceğini bilemezsiniz. Yani bu dönemler ruhsal yatırım dönemleri denilebilir. İyi insan olmak için bağışlanacağınız ve başka birinin başka birine vesile olduğu günlerde denilebilir. Eş zamanlılıkta diyebilirsiniz. Evrenin bağlarını daha iyi hissettiğiniz bir zaman. Sanırım bu gece birde Hıdırellez. Aynı zamanda mübarek ramazan Ay’ı içindeyiz. Bence evren iş birliği içinde bizlere büyük destek veriyor. Bizlerde boş vermiş ve yılgın tavrımızdan çıkarak coşmalıyız. Birinin faturasını ödemek, ya da bir çocuğun başını okşamak, ya da ona bir ihtiyacını almak sizlere çok kolay gibi görünse de bu girişimde bulunduğunuzda hiçte kolay olmadığını göreceksiniz. Bu tür durumlarda lütfen yapacağınız yardımlarda nazik olun ve gurur kırıcı davranmayın. En önemlisini söylüyorum bu birkaç günde yaptıklarınızı ise unutun. Evren bunu hafızasına alacak. Ve o fil hafızalı evren size hiç beklemediğiniz zamanlarda bunu önünüze getirecek.
Tabi, tekrar ediyorum. Niyet önemli!
Siz zaten bunları yapan ve böyle iyi niyetli biriyseniz o zaman şanslısınız.
Eğer içinizden diyorsanız “ya dur bak şu iki gün gidim birine yardım edeyim de bana da güzel bir şey olsun”
Olmaz!
Yani hep böyle biri olmaya kendinizi adayacak güzel bir adımda atabilirsiniz.
Neyse kısaca Güneş, Merkür kavuşumu sürekli olabilecek bir durumdur. İlk kez olmuyor.
Bu durum sizlerin sözlerine ve davranışlarına güzel yansımalıdır. Bu birkaç gün kavga etmek, gerilmek, olumsuz düşünmek gibi eylemlerden çıkıp kendinize daha pozitif yollar belirlemeyi seçin. Bu birkaç gün sahip olduklarınıza ya da olamadıklarınıza şükretmeyi deneyin…
Bakın hayat o zaman daha anlam kazanacak…
Ekonomi ’de şaşırtıcı olaylar ve açıklamalar söz konusu olabilir.
Güneş Merkür ve Uranüs’ün boğa burcunda birlikte iş birliği içinde olması sanki dünya ekonomisi hakkında önemli bir seyri değiştirmeyi planlıyor gibi duruyor. Aynı zamanda gıda sektörlerinde önemli şok edici haberler önümüze gelebilir. Şirketlerin satılması ya da yol ayrımlarını fazlasıyla duyabiliriz.
2001-2002-2003 doğumlu gençlere ve ailelerine sesleniyorum.
Bu genç yıldızlar Satürn ikizlerde doğmuş aynı zamanda Plütonları yay burcunda olan çocuklar!
Dikkatleri çabuk dağılan, aslında çok emek verdiklerini düşünen ama dikkatlerini bir türlü toparlayamayan, her şeyi zihninde halleden ve kafasında yapmış sanan çocuklar… Zihinlerinde dünyayı kurtaran ama eylemde hareket etmeyi sevmeyen, hayal gücü kuvvetli öfkeli ama zehir bir zekası olan kuşak…
Matematik çalışırken birden kendini Türkçe testi çözerken bulan, aniden atarlanan ve karşısındakini her hâlükârda haksız duruma düşürebilecek kadar kıvrak zekası olan yıldızlar kuşağı…
Had bildirmekte ve haksızlık kısmında savaşa bile giderler ama kendileri pek sınırlarını bilmezler…Sürekli başkalarının kusurları üzerinde hareket etmeyi beceri olarak gören ve bunları ortaya çıkartmaktan mutlu olan kişiler… Plüton yay kuşağını genel olarak yazmıştım.
Buradan okuyabilirsiniz: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/pluton-gerilemesi-basladi-hangi-kusakta-dogdun-41504050
Psikolojinizin yorulduğunu ve umutsuz olduğunuzu biliyorum. Ama zor dönemlere gelen ve zor şeyler yaşayan insanlar unutmayın ki güçlü insanlardır. Güçlü olmayı öğrenmeniz gereken önemli bir kuşaksınız. Çok şey başaracaksınız, bir bilseniz. Bakın öfkenizi anlıyorum ama her işte bir hayır var bunu da siz anlayın. İnançlarınızı arttırmanızı diliyorum. Öfkenizi kontrol edin. Hayatınızdaki tek sorun bu sınav gibi görülse de sizlerin sağlıkları, aileleriniz ve devlet büyükleri için inanın her şey demektir. Bu laftan bile hoşlanmadınız, biliyorum. Klişe geliyor sizlere ama hatırlatmak isterim.100 yılın pandemisine denk geldiniz. Dünya şu an tuşa bastı. İnsanlar ölüyor. Bu işin hiç şakası yok. Hayatta kalmanız ve sınava hiç girmemeniz çok daha önemli olabilir.
Birçok unsur var!
“Sınavın süresini uzatıyorlar diye bir başka kesim mail atmış.
Biz neden kendimizi son 2 aydır çalışarak hızlandırdık.
30 dk ne demek?
Ben kendimi 2 ay boşuna mı hızlandırıp yordum.
Şimdi başka biri benimle aynı puanlamaya gelebilir” demiş.
Yani ne olursa olsun sonuçta kimse mutlu olmayacak gibi görünüyor. Satürn ve Plüton gezegenleri gerilimi altında doğan insanlar rahat zamanlarda potansiyellerini ortaya koyamazlar. Daha fazla gevşer ve rahat devam ederler. Ama zor zamanlar ve gerilimli dönemler onların kendilerini ortaya koymalarına yardımcı olur. Bunu fırsat bilin, yıldızlara ve bana güvenin. Ailelerinizi zor duruma sokmayın. Herkesin hayatı inanın çok zor. Daha önünüzde inanılmaz uzun bir zaman var. Hemen hızlı bir plan yapın kendinize…Hatta bugün çok güzel bir gökyüzü konumu var. Sosyal medyadan uzak durun. Makale, köşe yazısı ve kitap okuyun.1 Ay sosyal medya detoksu yapın. Temmuzda bambaşka huzurlu biri olun. Sosyal medya ve teknoloji sizin dikkatinizi dağıtıyor. Lütfen çalıştığınız odada ya da alanda sadece kitaplarınızla kalın ve bölünmeyin. Bu süreçte yanınızdayım…
Canınız sıkılırsa gökyüzüne bakın. Satürn ve Plüton’a mesaj yazabilirsiniz.
Nasıl ulaştıracağım derseniz bana bir mail atın :)
Sağlık her şeyden önemli…Kazanamasanız da olur…
Ama hayatta olun…
Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır…
Haydi göreyim sizi…
Mutlu günler dilerim…