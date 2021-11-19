19 Kasım Ay tutulması yirmi senelik döngüyü bitiriyor!

Günaydın gökyüzü savaşçıları;

Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.

Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.

19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.

Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.

Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.

Beden var ama ruh nerde?

Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..

2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.