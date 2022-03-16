18 Mart Başak dolunayı gerçekleşiyor ve burçlara etkisi nedir?

Dolunay günü! Herkes haddini bilmeli ve sınırlarını iyi çizmeli.
Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 11.10’da Başak burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Saat 14.26’da Ay, Terazi burcuna geçiyor. Duymak istediğin şeyleri gerçekten duymaya hazır mısın? Kendinle yüzleşmekten korkma!
İş hayatınızda büyük düzen değişikliklerine hazırlı olun. Arkanızdan dönen ve sizi inciten her konu ile yüzleşiyorsunuz.
Koç veya yükselen burcu koç olanlar: İş ya da kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bir şeylerin artık sonuna geldiniz. İş hayatınızda size haksızlık eden insanları geride bırakın ve önünüze bakın. Aşırı öfkeli hissediyor olabilirsiniz. Çünkü artık yeni bir düzen kurmanız gerektiğini fark ettiniz. Aşk ile ilgili konulara çok fazla odaklanmayın. Burada şu an kendinizi savunmasız ve zayıf hissediyor olabilirsiniz. Bu yoluna girecek. Şu an eksiklikleri tamamlama ve huzur bulma zamanı diyebiliriz. Kendinize gerçekten ne kadar özgür ve huzurlu olduğunuz sorusunu sorun. Bugüne kadar onurlu ve şerefli bir şekilde elinizden geldikçe çalıştınız. Bundan sonrası olmuyorsa bu dolunay ile yol ayrımına gelmekten korkmayın. Demek oluyor ki sizin yolunuz başka ve hikayeniz bambaşka olacak. Sağlık sorunlarınızı çözüyorsunuz. Hayallerinize gitmekten asla vazgeçmeyin. Saplantı, takıntı haline getirdiğiniz bir partner ya da iş varsa bunu artık geride bırakın. İş planlarınızı çok iyi yapın. Pratik ve sade bir yön içinde olun. Kilo vermek ya da sağlıklı bir yaşam biçimine giriş yapmak için harika bir zamandasınız.
Boğa veya yükselen burcu boğa olanlar: Kuzey ay düğümünün boğa burcunda hareket etmesi ve bu dolunayda güçlü bir destek vermesi sizlerin sanki geleceğe dair bir hedefinizi gerçekleştirmek için adım atacağınızı gösteriyor. Kaçıp uzaklaşmak istiyorsunuz her şeyden ve herkesten. Belki çocuğunuz için yurtdışına bir adım atacaksınız ya da yurtdışında birkaç yıl sonra yaşamak için şimdiden başvuruda bulunacaksınız gibi örnek verebiliriz. Güçlü bir hayali gerçekleştiriyorsunuz. Bu dolunay ile birtakım dostluklar ya da iş birlikleri son bulabilir. Sizi aşağıya çeken ve geçmişte canınızı yakmış kişinin sizden özrü ile şaşırtıcı bir durumu yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde artık gerçek sonuçlanmaya ilerliyorsunuz. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Belki bu parasal konular belki aşk konuları. Aşk’ı, sevgiyi sorguluyorsunuz. Evlilik içindeki durumunuzu gözden geçiriyor olabilirsiniz. Sürpriz bir aşk itirafı ile karşılaşmanız şaşırtıcı olmayacak. Hukuki bir savaşınız varsa haklılık sizin önünüze geliyor. Kim arkanızdan kuyu kazıyorsa önünüze düşüyor.
İkizler veya yükselen burcu ikizler olanlar: Bu dolunay, sizleri derinden sarsan konuları artık çözdüğünüzü ve düzene soktuğunuzu gösteriyor. İş hayatınızda belirsizliklere bir son veriyorsunuz. Hedeflerinizi ve yönlerinizi çok güzel belirliyorsunuz. Kaderin sizi yönlendirdiği yere çekiliyorsunuz. Hayatınızdaki karmaşıklıktan korkmayın. Önünüze gelen fırsatları kaçırmayın ve artık kariyerinizde yeni bir şekillenme yoluna girin. Şehir değişikliği yapabilir ya da oturma izni bekliyorsanız sonuç alabilirsiniz. İş hayatınızdaki şaşırtıcı gelişmeler sizi zaman zaman kaygılandırıyor olabilir. Ya da aldığınız sorumluluklar sizi yoruyor olabilir. Çok çalıştığınız ve sanki yeterli karşılığı göremediğinizi düşündüğünüz işler içindeyseniz korkmayın. Kazanacağınız zaman çok yakında. Akademik açıdan çalışmalarınızda maalesef çok zorlandınız. Bu dolunay daha basit ve kolayca aşırı kendinizi zorlamadan ilerlemeniz gerektiği mesajını veriyor. Koşullara göre eğitim hayatınızı tamamlayın ve daha fazlası için ısrarcı olmayın. Doğru zaman gelecek.
Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar: Ortaklıklarınız ya da eşiniz ile ilgili bazı ciddi konuşmalar yapacağınız zamana ilerliyorsunuz. Kendinizi çok net ifade edeceğiniz bir dönem. İlişkinizi bitirmek istiyorsanız bitirebileceğiniz ya da ciddiye taşımak istiyorsanız net olmanız gereken bir konuşma yapmanız gerekebilir. Vicdan azabı çekiyor ve artık kimseyi kandırmak istemiyorsunuz. O kadar rahatlayacaksınız ki bunun sonuçlarının böyle iyi olacağını sizde tahmin etmemiş olacaksınız. İlişkilerinizde kendinizi özgürleştiriyorsunuz. Sizi üzen insanları ya da sizi yıpratan işleri geride bırakmayı bilin. Kariyer hayatınızda büyük bir dönüşüme giriyorsunuz. Eski bir ilişkinin gücünü enteresan bir şekilde hayatınızda hissedeceksiniz. Eski bir aşk ya da yarım kalan bir hikaye yeniden kafanızı karıştırıyor olabilir. Bununla nasıl başa çıkacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Aslında net ve açık olursanız muhteşem bir dostluk yakalayacaksınız. Bu durumda sizi zihninizde güçlü bir özgürlüğe taşıyacak. Çünkü bu dostluğa ihtiyacınız var. Kendinize yeniden inanmanızı sağlayacak şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz.
Aslan veya yükselen burcu aslan olanlar: Bu dolunay ile yeni bir iş birliği içine giriyorsunuz. Size doğru gelen bir teklif ya da iş yeri değişikliği yapabilirsiniz. Son iki aydır parasal anlamda bazı sıkışıklıklar yaşıyorsanız bunları sonuçlandığı veya ödemelerinizi aldığınız bir zaman içinde olabilirsiniz. Bu dolunay parasal anlamda sizi baya düzene sokup derin nefes aldıracak. Yurtdışı ile ilgili planlarınız varsa burayla ilgili bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Şu an özel sektör mü ya da kamu mu gibi çelişkiler içine giriyorsunuz. Kendinizi bu tür manipülasyonlar içine sokmayın. Daha özgür ve bireysel işler içine girmelisiniz. Huzur bulduğunuz işlerde olun. İlişkinizde sarsıcı ayrılıklar içine girdiyseniz burayla ilgili bazı konuşmalar içine girebilirsiniz. Yeniden barışmalar söz konusu olabilir. Kendinize eski yaptığınız hatalar için çok kızıyorsunuz. Kasım ayından beri iş hayatınızdan soğudunuz ve gerçekten heveslerinizi öldürdüler. Bu endişeden çıkın. Harika bir fırsat ve proje ile güçlü bir dönüş yapıyorsunuz.
Başak veya yükselen burcu başak olanlar: Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için aslında hayatınızın büyük değişimlerini yaşamaya başlayacağınıza işaret ediyor. Yaşantınızın neresinde olduğunuzu ya da kime ait olduğunuzu daha yakından fark ettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı hızlanmalar ve teklifler söz konusu olabilir. Karşınıza hızlı çıkan insanlar ve kafa karıştırıcı evlilik kararları ile karşılaşmanız mümkün olabilir. Gelip geçici heveslere karşı temkinli olun. Sizin ayağınızı birdenbire yerden kesen tekliflere karşı temkinli olmanızda fayda var. Şu sıralarda kandırılmalara ve yanılmalara çok açık olabilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek ve artık ait olmak isteğiniz kişiyi bulmak istediğiniz duygular içinde olduğunuzdan gelen her teklifte dikkatli olmalısınız. Uzun süredir insanları kendinizden uzak tutuyordunuz ama şimdi artık daha fazla samimi ilişkiler içine giriyorsunuz. Belki ayrıldığınız bir işten daha iyi bir maaşla geri bir teklifle davet edilebilirsiniz. Çünkü etrafınızda yetenekleriniz farkında olunuyor. Markalaşma yönünde planlarınız varsa çok iyi kazanacağınız işler içine giriyorsunuz.
Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar; bu dolunay ile arkanızdan dönen bazı işleri öğreniyorsunuz. Artık yalnızlıkla savaş verme tarafınız bitti. Belki hiç bu kadar yalnızlığı sevmemiştiniz. Kendi yalnızlığınızı sevmeyi öğrendiniz. Hayatınızda sizi yoran insanları çıkarıyorsunuz. Dostunuz, arkadaşınız gibi hayatınızda olan birinin belki duygularını size açıklaması ya da verdiği değeri size anlatması söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda harika bir tedavi keşfedebilir ya da psikolojik bazı terapilere başlama kararı alabilirsiniz. Hem bedensel hem ruhsal şifa buluyorsunuz. Parasal kazançlarınızda endişe ediyor olabilirsiniz. Ama aksine iyi kazanmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Eski korkularınızdan sıyrılın. Belki partnerinizle zorlu geçen süreçlere yeniden bir şans vermek isteyebilirsiniz. Burada yanılgılara dikkat edin. Finansal konular ile ilgili hızlı yatırım kararları içine çekilmeyin. İş hayatınızdaki yeni başlangıçlar sizlere kendinizi çok iyi hissettirecek. Çalışma ortamınızda yapılan dedikodular için sizi uyarmak isterim ama sizde alıştığınız için artık uyarmama gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlara sınırlarınızı çizmeyi öğrenin.
Akrep veya yükselen burcu akrep olanlar: Bu dolunay ile yeni bir yön içine giriyorsunuz. İlişkinizde çok fazla ısrar ettiğiniz konularda artık bırakma kararı alabilirsiniz. Eğer uzun zamandır çocuk istiyorsanız bununla ilgili eşinizle bir karara varabilirsiniz. Bedensel olarak birtakım değişimlere gitme kararı alabilirsiniz. İlişkinizde bazı kıskançlıklar varsa bunların altında yatan şüphelerinizi konuşmak istiyorsunuz. Zayıflama, estetik ya da bedeninizde farklı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı işlere giriş yapmak istiyorsanız yeni bir adım atabilirsiniz. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapmaktan çekinmeyin. Şu an sanki elinizi neye atsanız kuruyor gibi hissediyorsunuz. Bir başarısızlık hissiniz varsa buna kapılmayın. Başarı sizler için bundan sonra sadece işe yaramayan şeyleri bırakmak olacak. Artık kendinizi yıpratmadan yüklerinizi hafifleterek ilerlemek zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizi yormayın. Hiçbir duruma ya da kişiye körü körüne asılmayın. Giden bir ilişkinin geri dönmesini beklemek yerine neden gittiğini düşünmeniz gerekiyor. Partneriniz ya da hayatınızdaki insana kendinizi sevdirmek için verdiğiniz çabanın belki de boşa olduğunu fark edeceksiniz. Ya da fark edin.
Yay veya yükselen burcu yay olanlar: İş hayatınızla ilgili bazı konularda karar verme durumundasınız. Bir takım hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Emekleriniz boşa mı gidiyor diye düşünmekten vazgeçin. Nerdeyse yaptığınız işten bile vazgeçme noktasına geldiniz. Kendinize güvenin ve emeklerinizin karşılığınızı alacağınıza inanın. İş hayatınızda özellikle birdenbire iş birliklerinizi kızgınlıkla kesmemeye özen gösterin. Kimin dost, kimin düşman olduğunu fark ettiğiniz bir zamandasınız. Hayal kırıklıklarını geride bırakın. Eğitim hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsanız kendinize yeni hedefler bulmayı seçin. Belki bölüm değiştireceksiniz belki kadersel olarak yeni bir yola girmek isteyeceksiniz. Miras, alacak gibi davalarınız varsa bu hafta sonuçlar alabilirsiniz. Artık gerçekten mutlu olmadığınız yerlerde olmak istemiyorsunuz. Size sorulmadan ya da fikriniz alınmadan departman ya da bölüm değişiklikleri olabilir. Bu tür durumları şahsileştirmeyin. Bu sizin için bir yeni başlangıç olacak. Seyahat etmeniz size çok iyi gelecektir.
Oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlar; Bu dolunay sizler için oldukça güçlü ve başarılı bir yön verecek. Hayatta ne yönde olmanız gerektiğini göreceksiniz. Somut gerçeklerle ve çözümlerle yüzleşiyorsunuz. Alacağınız teklifler sizlere daha fazla kazandıracak noktada olabilir. Belki bu dolunay ile evlenmek, şirket kurmak ya da iş kararları içine giriyorsunuz. Verdiğiniz bu kararlar sizlere kazandıracak noktada olacak. Hayatınızı düzene sokacak ve kendinizi daha stratejik hissedeceksiniz. İş hayatınızda yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Bu hafta yeni bir haber alabilir ve bu haber hayatınızın yönünü tamamen değiştirme noktasına götürebilir. Mahkemeniz varsa bunla ilgili bazı olumlu anlaşmalar söz konusu olacak. İş ortamınızda yeni bir değişime başlayacaksınız. Sorumluluklar ve iş yükü artıyor ama bu durum sizi yeni bir şeye hazırlıyor. Sizi zorlayan ve yoran her şeyden ne kadar uzak kalmayı seçseniz de hayat izin vermiyor. Bir konuda başarılarınız kıskanılıyor olabilir. Yurtdışı çalışmalarınızı ve işlerinizi daha fazla gündeme getirebilirsiniz. Dil eğitimleri almak için harika bir zamandasınız.
Kova veya yükselen burcu kova olanlar; Dolunay ile büyük bir krizi çözüyorsunuz. Bu belki bir para belki aşk belki aile içinde bir kriz olabilir. Hayatınıza son bir yıldır zaten yön veremediğinizi ve engellendiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Huzur istiyorsunuz. Sizi kısıtlayan ve sizi özgür kılmayan her şeyi artık terk etme kararı alıyorsunuz. Bu dönem çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız sürpriz bir şekilde böyle bir haber alabilirsiniz. Eğer devlet ile ilgili atama, atanma ya da hukuk işlemlere cevap bekliyorsanız cevap bulabilirsiniz. Finansal anlamda bazı yatırımlara doğru ilerliyorsunuz. Aldığınız teklifler ile belki oturduğunuz evi, şehri değiştirmek zorunda kalacağınız için ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu kararı çok öncesinde aldınız ama şartlar izin vermemiş olabilir. Başarının sırrı, yeniden meşgul olmak için gün doğumunu beklemeye bile tahammül edemeyeceğiniz kadar uğraşmayı sevdiğiniz bir şeyi bulmaktır. Eğer tutkunuzu hala bulmadıysanız, kendinize bu dolunayda daha iyi bir soru sorun. Ne yapmak istiyorum? değil, içimi şenlendiren şey nedir? diye sorun. İki soru da çok farklı cevaplara götürür.
Balık veya yükselen burcu balık olanlar; bu dolunay ile sanki uzun süredir emeklerinizin karşılığını aldığınız bir zamana doğru ilerliyorsunuz. Yaşadığınız sorunların aslında size ne büyük şanslar getirdiğini göreceksiniz. Çalışma yerinizden ayrılıyor ya da tazminat almak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili olumlu sonuçlarla karşılaşmanız muhtemel olacaktır. Yeni bir hayat kurarken gökyüzü sizi oldukça destekliyor. Kariyer hayatınızda gerçek bir devrim yaparken bir yandan ev, yaşam ve aile hayatınızda bu değişime odaklamaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman Jüpiter benim burcumdaysa ben bunun ödüllerini ne zaman görürüm diye soruyor olabilirsiniz. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Siz yeter ki gerekli emeği vermekten vazgeçmeyin. Sistem her şeyi planlı ve doğru bir zamanla size getirecek. Son 1-2 aydır sizi üzen ve hayatınızda size yıkım yaşatan ilişkilerin size döndüğünü görebilirsiniz. Şayet bu dolunay ile dönmezler artık daha dönmemeleri gerektiğini kabul edin. Tamamen hayatınızdan çıkartın. Çünkü gökyüzü bu karmaşa ile yaşarsanız size yeni bir aşkı vermez. Jüpiter’in balık sürecinde bu şekilde tuzaklara düşmeyin. Çünkü Jüpiter size en iyisini verir. E-ticaret ya da sosyal medya üzerinde yapacağınız çalışmalara yön vermek isterken riskli girişimlerde bulunmayın. Acele etmeyin ve destek alın.
18 Mart Başak dolunayı gerçekleşiyor ve burçlara etkisi nedir?
Dolunay günü! Herkes haddini bilmeli ve sınırlarını iyi çizmeli.
Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 11.10’da Başak burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Saat 14.26’da Ay, Terazi burcuna geçiyor. Duymak istediğin şeyleri gerçekten duymaya hazır mısın? Kendinle yüzleşmekten korkma!
İş hayatınızda büyük düzen değişikliklerine hazırlı olun. Arkanızdan dönen ve sizi inciten her konu ile yüzleşiyorsunuz.
Koç veya yükselen burcu koç olanlar: İş ya da kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bir şeylerin artık sonuna geldiniz. İş hayatınızda size haksızlık eden insanları geride bırakın ve önünüze bakın. Aşırı öfkeli hissediyor olabilirsiniz. Çünkü artık yeni bir düzen kurmanız gerektiğini fark ettiniz. Aşk ile ilgili konulara çok fazla odaklanmayın. Burada şu an kendinizi savunmasız ve zayıf hissediyor olabilirsiniz. Bu yoluna girecek. Şu an eksiklikleri tamamlama ve huzur bulma zamanı diyebiliriz. Kendinize gerçekten ne kadar özgür ve huzurlu olduğunuz sorusunu sorun. Bugüne kadar onurlu ve şerefli bir şekilde elinizden geldikçe çalıştınız. Bundan sonrası olmuyorsa bu dolunay ile yol ayrımına gelmekten korkmayın. Demek oluyor ki sizin yolunuz başka ve hikayeniz bambaşka olacak. Sağlık sorunlarınızı çözüyorsunuz. Hayallerinize gitmekten asla vazgeçmeyin. Saplantı, takıntı haline getirdiğiniz bir partner ya da iş varsa bunu artık geride bırakın. İş planlarınızı çok iyi yapın. Pratik ve sade bir yön içinde olun. Kilo vermek ya da sağlıklı bir yaşam biçimine giriş yapmak için harika bir zamandasınız.
Boğa veya yükselen burcu boğa olanlar: Kuzey ay düğümünün boğa burcunda hareket etmesi ve bu dolunayda güçlü bir destek vermesi sizlerin sanki geleceğe dair bir hedefinizi gerçekleştirmek için adım atacağınızı gösteriyor. Kaçıp uzaklaşmak istiyorsunuz her şeyden ve herkesten. Belki çocuğunuz için yurtdışına bir adım atacaksınız ya da yurtdışında birkaç yıl sonra yaşamak için şimdiden başvuruda bulunacaksınız gibi örnek verebiliriz. Güçlü bir hayali gerçekleştiriyorsunuz. Bu dolunay ile birtakım dostluklar ya da iş birlikleri son bulabilir. Sizi aşağıya çeken ve geçmişte canınızı yakmış kişinin sizden özrü ile şaşırtıcı bir durumu yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde artık gerçek sonuçlanmaya ilerliyorsunuz. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Belki bu parasal konular belki aşk konuları. Aşk’ı, sevgiyi sorguluyorsunuz. Evlilik içindeki durumunuzu gözden geçiriyor olabilirsiniz. Sürpriz bir aşk itirafı ile karşılaşmanız şaşırtıcı olmayacak. Hukuki bir savaşınız varsa haklılık sizin önünüze geliyor. Kim arkanızdan kuyu kazıyorsa önünüze düşüyor.
İkizler veya yükselen burcu ikizler olanlar: Bu dolunay, sizleri derinden sarsan konuları artık çözdüğünüzü ve düzene soktuğunuzu gösteriyor. İş hayatınızda belirsizliklere bir son veriyorsunuz. Hedeflerinizi ve yönlerinizi çok güzel belirliyorsunuz. Kaderin sizi yönlendirdiği yere çekiliyorsunuz. Hayatınızdaki karmaşıklıktan korkmayın. Önünüze gelen fırsatları kaçırmayın ve artık kariyerinizde yeni bir şekillenme yoluna girin. Şehir değişikliği yapabilir ya da oturma izni bekliyorsanız sonuç alabilirsiniz. İş hayatınızdaki şaşırtıcı gelişmeler sizi zaman zaman kaygılandırıyor olabilir. Ya da aldığınız sorumluluklar sizi yoruyor olabilir. Çok çalıştığınız ve sanki yeterli karşılığı göremediğinizi düşündüğünüz işler içindeyseniz korkmayın. Kazanacağınız zaman çok yakında. Akademik açıdan çalışmalarınızda maalesef çok zorlandınız. Bu dolunay daha basit ve kolayca aşırı kendinizi zorlamadan ilerlemeniz gerektiği mesajını veriyor. Koşullara göre eğitim hayatınızı tamamlayın ve daha fazlası için ısrarcı olmayın. Doğru zaman gelecek.
Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar: Ortaklıklarınız ya da eşiniz ile ilgili bazı ciddi konuşmalar yapacağınız zamana ilerliyorsunuz. Kendinizi çok net ifade edeceğiniz bir dönem. İlişkinizi bitirmek istiyorsanız bitirebileceğiniz ya da ciddiye taşımak istiyorsanız net olmanız gereken bir konuşma yapmanız gerekebilir. Vicdan azabı çekiyor ve artık kimseyi kandırmak istemiyorsunuz. O kadar rahatlayacaksınız ki bunun sonuçlarının böyle iyi olacağını sizde tahmin etmemiş olacaksınız. İlişkilerinizde kendinizi özgürleştiriyorsunuz. Sizi üzen insanları ya da sizi yıpratan işleri geride bırakmayı bilin. Kariyer hayatınızda büyük bir dönüşüme giriyorsunuz. Eski bir ilişkinin gücünü enteresan bir şekilde hayatınızda hissedeceksiniz. Eski bir aşk ya da yarım kalan bir hikaye yeniden kafanızı karıştırıyor olabilir. Bununla nasıl başa çıkacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Aslında net ve açık olursanız muhteşem bir dostluk yakalayacaksınız. Bu durumda sizi zihninizde güçlü bir özgürlüğe taşıyacak. Çünkü bu dostluğa ihtiyacınız var. Kendinize yeniden inanmanızı sağlayacak şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz.
Aslan veya yükselen burcu aslan olanlar: Bu dolunay ile yeni bir iş birliği içine giriyorsunuz. Size doğru gelen bir teklif ya da iş yeri değişikliği yapabilirsiniz. Son iki aydır parasal anlamda bazı sıkışıklıklar yaşıyorsanız bunları sonuçlandığı veya ödemelerinizi aldığınız bir zaman içinde olabilirsiniz. Bu dolunay parasal anlamda sizi baya düzene sokup derin nefes aldıracak. Yurtdışı ile ilgili planlarınız varsa burayla ilgili bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Şu an özel sektör mü ya da kamu mu gibi çelişkiler içine giriyorsunuz. Kendinizi bu tür manipülasyonlar içine sokmayın. Daha özgür ve bireysel işler içine girmelisiniz. Huzur bulduğunuz işlerde olun. İlişkinizde sarsıcı ayrılıklar içine girdiyseniz burayla ilgili bazı konuşmalar içine girebilirsiniz. Yeniden barışmalar söz konusu olabilir. Kendinize eski yaptığınız hatalar için çok kızıyorsunuz. Kasım ayından beri iş hayatınızdan soğudunuz ve gerçekten heveslerinizi öldürdüler. Bu endişeden çıkın. Harika bir fırsat ve proje ile güçlü bir dönüş yapıyorsunuz.
Başak veya yükselen burcu başak olanlar: Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için aslında hayatınızın büyük değişimlerini yaşamaya başlayacağınıza işaret ediyor. Yaşantınızın neresinde olduğunuzu ya da kime ait olduğunuzu daha yakından fark ettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı hızlanmalar ve teklifler söz konusu olabilir. Karşınıza hızlı çıkan insanlar ve kafa karıştırıcı evlilik kararları ile karşılaşmanız mümkün olabilir. Gelip geçici heveslere karşı temkinli olun. Sizin ayağınızı birdenbire yerden kesen tekliflere karşı temkinli olmanızda fayda var. Şu sıralarda kandırılmalara ve yanılmalara çok açık olabilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek ve artık ait olmak isteğiniz kişiyi bulmak istediğiniz duygular içinde olduğunuzdan gelen her teklifte dikkatli olmalısınız. Uzun süredir insanları kendinizden uzak tutuyordunuz ama şimdi artık daha fazla samimi ilişkiler içine giriyorsunuz. Belki ayrıldığınız bir işten daha iyi bir maaşla geri bir teklifle davet edilebilirsiniz. Çünkü etrafınızda yetenekleriniz farkında olunuyor. Markalaşma yönünde planlarınız varsa çok iyi kazanacağınız işler içine giriyorsunuz.
Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar; bu dolunay ile arkanızdan dönen bazı işleri öğreniyorsunuz. Artık yalnızlıkla savaş verme tarafınız bitti. Belki hiç bu kadar yalnızlığı sevmemiştiniz. Kendi yalnızlığınızı sevmeyi öğrendiniz. Hayatınızda sizi yoran insanları çıkarıyorsunuz. Dostunuz, arkadaşınız gibi hayatınızda olan birinin belki duygularını size açıklaması ya da verdiği değeri size anlatması söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda harika bir tedavi keşfedebilir ya da psikolojik bazı terapilere başlama kararı alabilirsiniz. Hem bedensel hem ruhsal şifa buluyorsunuz. Parasal kazançlarınızda endişe ediyor olabilirsiniz. Ama aksine iyi kazanmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Eski korkularınızdan sıyrılın. Belki partnerinizle zorlu geçen süreçlere yeniden bir şans vermek isteyebilirsiniz. Burada yanılgılara dikkat edin. Finansal konular ile ilgili hızlı yatırım kararları içine çekilmeyin. İş hayatınızdaki yeni başlangıçlar sizlere kendinizi çok iyi hissettirecek. Çalışma ortamınızda yapılan dedikodular için sizi uyarmak isterim ama sizde alıştığınız için artık uyarmama gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlara sınırlarınızı çizmeyi öğrenin.
Akrep veya yükselen burcu akrep olanlar: Bu dolunay ile yeni bir yön içine giriyorsunuz. İlişkinizde çok fazla ısrar ettiğiniz konularda artık bırakma kararı alabilirsiniz. Eğer uzun zamandır çocuk istiyorsanız bununla ilgili eşinizle bir karara varabilirsiniz. Bedensel olarak birtakım değişimlere gitme kararı alabilirsiniz. İlişkinizde bazı kıskançlıklar varsa bunların altında yatan şüphelerinizi konuşmak istiyorsunuz. Zayıflama, estetik ya da bedeninizde farklı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı işlere giriş yapmak istiyorsanız yeni bir adım atabilirsiniz. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapmaktan çekinmeyin. Şu an sanki elinizi neye atsanız kuruyor gibi hissediyorsunuz. Bir başarısızlık hissiniz varsa buna kapılmayın. Başarı sizler için bundan sonra sadece işe yaramayan şeyleri bırakmak olacak. Artık kendinizi yıpratmadan yüklerinizi hafifleterek ilerlemek zorunda olduğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizi yormayın. Hiçbir duruma ya da kişiye körü körüne asılmayın. Giden bir ilişkinin geri dönmesini beklemek yerine neden gittiğini düşünmeniz gerekiyor. Partneriniz ya da hayatınızdaki insana kendinizi sevdirmek için verdiğiniz çabanın belki de boşa olduğunu fark edeceksiniz. Ya da fark edin.
Yay veya yükselen burcu yay olanlar: İş hayatınızla ilgili bazı konularda karar verme durumundasınız. Bir takım hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Emekleriniz boşa mı gidiyor diye düşünmekten vazgeçin. Nerdeyse yaptığınız işten bile vazgeçme noktasına geldiniz. Kendinize güvenin ve emeklerinizin karşılığınızı alacağınıza inanın. İş hayatınızda özellikle birdenbire iş birliklerinizi kızgınlıkla kesmemeye özen gösterin. Kimin dost, kimin düşman olduğunu fark ettiğiniz bir zamandasınız. Hayal kırıklıklarını geride bırakın. Eğitim hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsanız kendinize yeni hedefler bulmayı seçin. Belki bölüm değiştireceksiniz belki kadersel olarak yeni bir yola girmek isteyeceksiniz. Miras, alacak gibi davalarınız varsa bu hafta sonuçlar alabilirsiniz. Artık gerçekten mutlu olmadığınız yerlerde olmak istemiyorsunuz. Size sorulmadan ya da fikriniz alınmadan departman ya da bölüm değişiklikleri olabilir. Bu tür durumları şahsileştirmeyin. Bu sizin için bir yeni başlangıç olacak. Seyahat etmeniz size çok iyi gelecektir.
Oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlar; Bu dolunay sizler için oldukça güçlü ve başarılı bir yön verecek. Hayatta ne yönde olmanız gerektiğini göreceksiniz. Somut gerçeklerle ve çözümlerle yüzleşiyorsunuz. Alacağınız teklifler sizlere daha fazla kazandıracak noktada olabilir. Belki bu dolunay ile evlenmek, şirket kurmak ya da iş kararları içine giriyorsunuz. Verdiğiniz bu kararlar sizlere kazandıracak noktada olacak. Hayatınızı düzene sokacak ve kendinizi daha stratejik hissedeceksiniz. İş hayatınızda yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Bu hafta yeni bir haber alabilir ve bu haber hayatınızın yönünü tamamen değiştirme noktasına götürebilir. Mahkemeniz varsa bunla ilgili bazı olumlu anlaşmalar söz konusu olacak. İş ortamınızda yeni bir değişime başlayacaksınız. Sorumluluklar ve iş yükü artıyor ama bu durum sizi yeni bir şeye hazırlıyor. Sizi zorlayan ve yoran her şeyden ne kadar uzak kalmayı seçseniz de hayat izin vermiyor. Bir konuda başarılarınız kıskanılıyor olabilir. Yurtdışı çalışmalarınızı ve işlerinizi daha fazla gündeme getirebilirsiniz. Dil eğitimleri almak için harika bir zamandasınız.
Kova veya yükselen burcu kova olanlar; Dolunay ile büyük bir krizi çözüyorsunuz. Bu belki bir para belki aşk belki aile içinde bir kriz olabilir. Hayatınıza son bir yıldır zaten yön veremediğinizi ve engellendiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Huzur istiyorsunuz. Sizi kısıtlayan ve sizi özgür kılmayan her şeyi artık terk etme kararı alıyorsunuz. Bu dönem çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız sürpriz bir şekilde böyle bir haber alabilirsiniz. Eğer devlet ile ilgili atama, atanma ya da hukuk işlemlere cevap bekliyorsanız cevap bulabilirsiniz. Finansal anlamda bazı yatırımlara doğru ilerliyorsunuz. Aldığınız teklifler ile belki oturduğunuz evi, şehri değiştirmek zorunda kalacağınız için ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu kararı çok öncesinde aldınız ama şartlar izin vermemiş olabilir. Başarının sırrı, yeniden meşgul olmak için gün doğumunu beklemeye bile tahammül edemeyeceğiniz kadar uğraşmayı sevdiğiniz bir şeyi bulmaktır. Eğer tutkunuzu hala bulmadıysanız, kendinize bu dolunayda daha iyi bir soru sorun. Ne yapmak istiyorum? değil, içimi şenlendiren şey nedir? diye sorun. İki soru da çok farklı cevaplara götürür.
Balık veya yükselen burcu balık olanlar; bu dolunay ile sanki uzun süredir emeklerinizin karşılığını aldığınız bir zamana doğru ilerliyorsunuz. Yaşadığınız sorunların aslında size ne büyük şanslar getirdiğini göreceksiniz. Çalışma yerinizden ayrılıyor ya da tazminat almak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili olumlu sonuçlarla karşılaşmanız muhtemel olacaktır. Yeni bir hayat kurarken gökyüzü sizi oldukça destekliyor. Kariyer hayatınızda gerçek bir devrim yaparken bir yandan ev, yaşam ve aile hayatınızda bu değişime odaklamaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman Jüpiter benim burcumdaysa ben bunun ödüllerini ne zaman görürüm diye soruyor olabilirsiniz. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Siz yeter ki gerekli emeği vermekten vazgeçmeyin. Sistem her şeyi planlı ve doğru bir zamanla size getirecek. Son 1-2 aydır sizi üzen ve hayatınızda size yıkım yaşatan ilişkilerin size döndüğünü görebilirsiniz. Şayet bu dolunay ile dönmezler artık daha dönmemeleri gerektiğini kabul edin. Tamamen hayatınızdan çıkartın. Çünkü gökyüzü bu karmaşa ile yaşarsanız size yeni bir aşkı vermez. Jüpiter’in balık sürecinde bu şekilde tuzaklara düşmeyin. Çünkü Jüpiter size en iyisini verir. E-ticaret ya da sosyal medya üzerinde yapacağınız çalışmalara yön vermek isterken riskli girişimlerde bulunmayın. Acele etmeyin ve destek alın.