166 yıl sonra Jüpiter/Neptün ile kavuşuyor! Depresyon ya da bir deprem!

Bu kavuşum hani iyi olacaktı ama biz mahvolduk depresyon hırkası ile geziyorum diye mesajlar atıyorsunuz. Birkaç ay önce de yazdım. Defalarca söyledim. Bu açı depresyon ve yeryüzü için deprem anlamı taşıyor. Depresyon ve deprem ’in aynı kökten geliyor olması da ne ilginç?
Eee… Napıcağız şimdi?
Korkutuyorsunuz?
Sizi bilmem ama ben korkmaktan bile yoruldum J
Sahi siz hala korkuyor musunuz?
Ben Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Görevlerimi ve insan olma savaşımı sadece onun için veriyorum.
Balık burcu böyledir işte,
Bir anda bir bakarsın mutluluk sarıveriyorken bir yanda hüzün içinde oturuyorsundur.
Jüpiter ve Neptün 166 yıl sonra balık burcunda boşuna bir araya gelmiş olamaz….
Kesinlikle yeni bir uyanışı tetikleyecek! Uyanış maneviyatınızın güçlü olması ile olur. Uyanmak ve bilinç yükseltmek böyle bir şeydir.
Muhyiddin İbn-i Arabi’nin çok sevdiğim sözü var:
“Uyuyana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder."
Şu an acı çekenler ve kendini depresyonda sananlar uyanıyor olanlar ama ne yapacaklarını bilmeyenlerdir. Bilgi enteresan bir şeydir. Bilmek bazen iyi değildir. Hep derler ya da bilmeyenler daha mutlu diye… İşte bilmek o bilgiyi kullanmaktan geçer. Kullanmadığınız bir bilgiyi bilmek sadece acı verir. Bir şey sorduklarında bende mutlaka şöyle sorarım. Bunu bilmek sana iyi gelecek mi? Bu bilgiyi kullanacak yetenek ya da iç görü var mı? Bu yüzden her bildiğimi konuşmam. Mutlu ve bu etkiyi kendi içine yöneltenler ise zaten uyanık olanlar. Uykuyu herkes sever. Çünkü düşünmek zorunda değilsinizdir, bir karar vermek zorunda değilsinizdir. Ama yaşamak aslında sanattır. Kendinizi uyutmayın.
Uyanın lütfen….
Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 17.08’de Başak burcuna geçiyor.
Bazı şeyler değişiyor ve bunu sizde hissediyorsunuz. Hayallerinize yaklaşacaksınız ama korkularınızı yok etmelisiniz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklememelisiniz.
166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. İyi niyetin ve samimiyetin algılanmıyorsa kendini parçalama! Duymak istemeyene bir şeyleri anlatamazsın. Sevdiklerine zaman ayır. Yeniden güven, yeniden sev ve yeniden hayal kur.
Bu dönem başlattığın şeyler sonrasında öyle güzel kök salacak ki buna siz bile sonrasında inanamayacaksınız. Yeni bir dönemin başlangıcında olduğunuzu hissedin. Zamanı fark edip artık yattığınız kış uykusundan uyanın. Şikayet etmek veya zorluklar sadece seni buluyormuş gibi davranmak bir çözüm getirmeyecek. Başına gelenlerin bir yansıma olduğu bilgisini kabul et. Gelen bilgileri doğru oku. Bugün birlikte olduğun insanlar ve zaman geçirdiğin kişiler çok önemli olabilir. Sevgiyi ve sevilmeyi hisset. Yaşam buna değer.
Sana gelen bilgiyi doğru kullan ve maneviyatını arttır. Şu an evrende harika bir bilgi akışı var. Umudunu, mutluluğunu kaybetmemelisin. Mücadele etmek asıl mutluluktur. Hayat böyle bir yer. Savaşarak kazanıyorsun. Terkediliyorsun bambaşka biri oluyorsun, aşık oluyorsun yine bambaşka biri oluyorsun. Yaşam sana ödüller sunuyor. Biri tarafından seçilmemen ya da seni sevmemesi gerçek bir ödül olamaz mı? Bir kaldırıma çöküp ağlamamış, hiç sevmemiş, bir şarkıda bağıra bağıra hislerini haykırmamış, Bir şiir okumamış, hiç arkasına bakmamış, kırdığı kalpleri toparlamaya çalışmamış, bir özür bile dilememiş insanlara ne anlatacaksınız?
Kendine neyim, neredeyim, kimim diye sormamış,
Birileri kötü diye herkese güvensiz kalmış,
Insan sevmeyen, bir enstrüman sesiyle yüreği titrememiş,
Güzel bir görüntüde yolunu değiştirip fotoğraf çekmemiş,
Hüzünlenmemiş,
Aşktan, sevgiden kaçmış,
Sadece olması gerektiği kurallar doğrultusunda yaşamın sonunu bekleyen,
Bir kere bile sevdiklerine hediye almamış,
Sadece kendi menfaatlerini korumuş, kendine bir şey olmasından korkmuş,
Cesaret yoksunu herkesten uzak durun.
Ve bu saydığım listenin tek bir kuralına dahil olmamak için kendinizi yetiştirin.
Siz gökyüzünün en parlak yıldızı olduğunuzu ve ışıltınızı kaybetmenize neden olan insanları kendinizden uzak tutmayı başarın. Işıltınıza sahip çıkın…İnsan ruhunun ışığını söndüren insanı ne yapsa da yeniden sevemiyor…
Motivasyon sözü: "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." -Mark Twain
Burçlarınıza göre Jüpiter/Neptün kavuşumu etkisi:
Koç: Yaptığınız işlerde kararlılığınızı göstermeniz gerekiyor. Verdiğiniz sözleri tutmanın gururunu yaşıyorsunuz. Ortaklarınızla, eşinizle ya da ait olduğunuz insanlarla güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Bugün sevildiğinizi hissettiğiniz ve değer bulduğunuz bir gün. Mucizeler size yaklaşıyor. Umudunuzu asla kaybetmeyin.
Boğa: Duygularınızı yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Geçmiş ile ilgili endişeleriniz yeniden ortaya çıksa da artık bunlara çözüm buluyorsunuz. Sakin olmalı kontrolü elden bırakmamaya çalışmalısınız. Bugün alacağınız kararlar çok önemli. Ailenizden ya da arkadaşlarınızdan manevi destek alarak süreci yönetin.
İkizler: Kariyerinizde bugün bir dönem noktasındasınız. Şu an somut bir şeyler olmayabilir ama uzun zamandır emek verdiğiniz dönüşleri bugünden sonra almaya başlayabilirsiniz. Geçmişteki iş ortaklarınız ile yeniden görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişteki hayal kırıklıklarını unutun. Hayalleriniz değiştirmek yerine hayallerinize giden yolları değiştirin.
Yengeç: Bugün kendinizi duygusal olarak yoğun bulabilirsiniz. Bir rüzgara kapılmış gidiyor gibi hissedeceksiniz. Aslında hayatın sizi götürdüğü noktaya evriliyorsunuz. Kaybettiklerinizi yeniden kazanmak için sanki ilk adımı atıyorsunuz. Kendinizi sorgulayabilir ve nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Cesur olun ve hissettiklerinizin peşini bırakmayın. Bazı duygular kolay hissedilmiyor.
Aslan: Bu aralar üzüldüğünüz konuların boş olduğunu fark edebilir ve sıkıntıları aşmak için harekete geçebilirsiniz. Sizi bekleyen önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu kararların tamamının olumlu olması şart değil bazen olumsuz gördüğünüz kararlar hayatınızın en önemli dönemeçleridir. İş hayatınız için o önemli haberi alacaksınız. Sabırlı olun.
Başak: Bu aralar projelerinizi sonuçlandırmak için çalışmalarınızı biraz daha hızlandırabilirsiniz. Aşk hayatınızda ya da sevgi dünyanızda yepyeni bir şeyler oluyor. Sakince ön yargılarınızı kırın. Daha önce yapmadığınız ya da yaşamadığınız duygulara çekiliyorsunuz. Kariyer veya ilişkilerde mucizelere doğru ilerlediğiniz bir zamandasınız. Zamanla hesaplaşmayın ve bu mucizeyi bozmayın.
Terazi: Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu da demek oluyor ki çalışmalarınızı arttırmanız gereken bir zaman. Spora dönüş yapıyor olabilirsiniz. Sizi şu sıralar motive eden şeyler sadece kendi kişisel bakımınıza verdiğiniz zaman. Bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken işleri abartmayın. Lütfen kontrollü olun. İş ortamınızda terfi ya da yükseliş söz konusu olabilir.
Akrep: Kendinize yeni bir hedef koymalısınız. Bu hedef kariyer çizginizi belirleyen bir yol haritasıdır. Şimdiye kadar bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarınızın büyük bir bölümünü tamamlamış olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde sizleri bekleyen başarılara kavuşmak için çalışmalarınızı daha da hızlandırmalısınız. Gelip geçici zevkler ya da ilişkilerden artık sıyrılın.
Yay: Ailenizle vakit geçirmek için gününüzün büyük bir bölümünü onlara ayırabilirsiniz. Aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için çabalarınızın sonucu sizi mutlu edebilir. Arkadaşlarınızla da huzurlu bir vakit geçirmek için güzel zamanlardasınız. Dilerseniz onlarla da vakit geçirerek zamanınızı keyifli kılabilirsiniz.
Oğlak: Kendinize yeni bir hedef belirlemenin tam sırası. Bu hedef doğru bir şekilde çizilmiş bir yol haritası içermelidir. Yeni başlayacağınız hiçbir durumdan ve kendinizden şüphe etmeden ilerleyin. Yolun sonu sizi başarıya götürecektir. Biraz sabırlı olun.
Kova: Yeni başlayacağınız bir işe girmeniz gününüzün büyük bir bölümünü o işe ayırmanıza neden olacaktır. Bu girişim sizin için önemli bir adım olabilir. İlerleyen zamanlarda bunun meyvelerini alabilir ve yaptığınız işten mutlu olabilirsiniz.
Balık: Mucizevi gerçekleşecek bu kavuşum en çok sizleri ilgilendiriyor. Hayatınızda en çok köşeye sıkışmış siz hissediyor olabilirsiniz. Kendinize ve ilahi sisteme inanın. Bu değişimler sizin hayatınızda yeni bir sayfa açabilir ve bu durum sizlere oldukça iyi gelebilir. Şimdi bir zafere inanma zamanı! Yeniden başlayın.
166 yıl sonra Jüpiter/Neptün ile kavuşuyor! Depresyon ya da bir deprem!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bu kavuşum hani iyi olacaktı ama biz mahvolduk depresyon hırkası ile geziyorum diye mesajlar atıyorsunuz. Birkaç ay önce de yazdım. Defalarca söyledim. Bu açı depresyon ve yeryüzü için deprem anlamı taşıyor. Depresyon ve deprem ’in aynı kökten geliyor olması da ne ilginç?
Eee… Napıcağız şimdi?
Korkutuyorsunuz?
Sizi bilmem ama ben korkmaktan bile yoruldum J
Sahi siz hala korkuyor musunuz?
Ben Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Görevlerimi ve insan olma savaşımı sadece onun için veriyorum.
Balık burcu böyledir işte,
Bir anda bir bakarsın mutluluk sarıveriyorken bir yanda hüzün içinde oturuyorsundur.
Jüpiter ve Neptün 166 yıl sonra balık burcunda boşuna bir araya gelmiş olamaz….
Kesinlikle yeni bir uyanışı tetikleyecek! Uyanış maneviyatınızın güçlü olması ile olur. Uyanmak ve bilinç yükseltmek böyle bir şeydir.
Muhyiddin İbn-i Arabi’nin çok sevdiğim sözü var:
“Uyuyana kadar insan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder."
Şu an acı çekenler ve kendini depresyonda sananlar uyanıyor olanlar ama ne yapacaklarını bilmeyenlerdir. Bilgi enteresan bir şeydir. Bilmek bazen iyi değildir. Hep derler ya da bilmeyenler daha mutlu diye… İşte bilmek o bilgiyi kullanmaktan geçer. Kullanmadığınız bir bilgiyi bilmek sadece acı verir. Bir şey sorduklarında bende mutlaka şöyle sorarım. Bunu bilmek sana iyi gelecek mi? Bu bilgiyi kullanacak yetenek ya da iç görü var mı? Bu yüzden her bildiğimi konuşmam. Mutlu ve bu etkiyi kendi içine yöneltenler ise zaten uyanık olanlar. Uykuyu herkes sever. Çünkü düşünmek zorunda değilsinizdir, bir karar vermek zorunda değilsinizdir. Ama yaşamak aslında sanattır. Kendinizi uyutmayın.
Uyanın lütfen….
Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 17.08’de Başak burcuna geçiyor.
Bazı şeyler değişiyor ve bunu sizde hissediyorsunuz. Hayallerinize yaklaşacaksınız ama korkularınızı yok etmelisiniz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklememelisiniz.
166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. İyi niyetin ve samimiyetin algılanmıyorsa kendini parçalama! Duymak istemeyene bir şeyleri anlatamazsın. Sevdiklerine zaman ayır. Yeniden güven, yeniden sev ve yeniden hayal kur.
Bu dönem başlattığın şeyler sonrasında öyle güzel kök salacak ki buna siz bile sonrasında inanamayacaksınız. Yeni bir dönemin başlangıcında olduğunuzu hissedin. Zamanı fark edip artık yattığınız kış uykusundan uyanın. Şikayet etmek veya zorluklar sadece seni buluyormuş gibi davranmak bir çözüm getirmeyecek. Başına gelenlerin bir yansıma olduğu bilgisini kabul et. Gelen bilgileri doğru oku. Bugün birlikte olduğun insanlar ve zaman geçirdiğin kişiler çok önemli olabilir. Sevgiyi ve sevilmeyi hisset. Yaşam buna değer.
Sana gelen bilgiyi doğru kullan ve maneviyatını arttır. Şu an evrende harika bir bilgi akışı var. Umudunu, mutluluğunu kaybetmemelisin. Mücadele etmek asıl mutluluktur. Hayat böyle bir yer. Savaşarak kazanıyorsun. Terkediliyorsun bambaşka biri oluyorsun, aşık oluyorsun yine bambaşka biri oluyorsun. Yaşam sana ödüller sunuyor. Biri tarafından seçilmemen ya da seni sevmemesi gerçek bir ödül olamaz mı? Bir kaldırıma çöküp ağlamamış, hiç sevmemiş, bir şarkıda bağıra bağıra hislerini haykırmamış, Bir şiir okumamış, hiç arkasına bakmamış, kırdığı kalpleri toparlamaya çalışmamış, bir özür bile dilememiş insanlara ne anlatacaksınız?
Kendine neyim, neredeyim, kimim diye sormamış,
Birileri kötü diye herkese güvensiz kalmış,
Insan sevmeyen, bir enstrüman sesiyle yüreği titrememiş,
Güzel bir görüntüde yolunu değiştirip fotoğraf çekmemiş,
Hüzünlenmemiş,
Aşktan, sevgiden kaçmış,
Sadece olması gerektiği kurallar doğrultusunda yaşamın sonunu bekleyen,
Bir kere bile sevdiklerine hediye almamış,
Sadece kendi menfaatlerini korumuş, kendine bir şey olmasından korkmuş,
Cesaret yoksunu herkesten uzak durun.
Ve bu saydığım listenin tek bir kuralına dahil olmamak için kendinizi yetiştirin.
Siz gökyüzünün en parlak yıldızı olduğunuzu ve ışıltınızı kaybetmenize neden olan insanları kendinizden uzak tutmayı başarın. Işıltınıza sahip çıkın…İnsan ruhunun ışığını söndüren insanı ne yapsa da yeniden sevemiyor…
Motivasyon sözü: "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." -Mark Twain
Burçlarınıza göre Jüpiter/Neptün kavuşumu etkisi:
Koç: Yaptığınız işlerde kararlılığınızı göstermeniz gerekiyor. Verdiğiniz sözleri tutmanın gururunu yaşıyorsunuz. Ortaklarınızla, eşinizle ya da ait olduğunuz insanlarla güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Bugün sevildiğinizi hissettiğiniz ve değer bulduğunuz bir gün. Mucizeler size yaklaşıyor. Umudunuzu asla kaybetmeyin.
Boğa: Duygularınızı yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Geçmiş ile ilgili endişeleriniz yeniden ortaya çıksa da artık bunlara çözüm buluyorsunuz. Sakin olmalı kontrolü elden bırakmamaya çalışmalısınız. Bugün alacağınız kararlar çok önemli. Ailenizden ya da arkadaşlarınızdan manevi destek alarak süreci yönetin.
İkizler: Kariyerinizde bugün bir dönem noktasındasınız. Şu an somut bir şeyler olmayabilir ama uzun zamandır emek verdiğiniz dönüşleri bugünden sonra almaya başlayabilirsiniz. Geçmişteki iş ortaklarınız ile yeniden görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişteki hayal kırıklıklarını unutun. Hayalleriniz değiştirmek yerine hayallerinize giden yolları değiştirin.
Yengeç: Bugün kendinizi duygusal olarak yoğun bulabilirsiniz. Bir rüzgara kapılmış gidiyor gibi hissedeceksiniz. Aslında hayatın sizi götürdüğü noktaya evriliyorsunuz. Kaybettiklerinizi yeniden kazanmak için sanki ilk adımı atıyorsunuz. Kendinizi sorgulayabilir ve nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Cesur olun ve hissettiklerinizin peşini bırakmayın. Bazı duygular kolay hissedilmiyor.
Aslan: Bu aralar üzüldüğünüz konuların boş olduğunu fark edebilir ve sıkıntıları aşmak için harekete geçebilirsiniz. Sizi bekleyen önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu kararların tamamının olumlu olması şart değil bazen olumsuz gördüğünüz kararlar hayatınızın en önemli dönemeçleridir. İş hayatınız için o önemli haberi alacaksınız. Sabırlı olun.
Başak: Bu aralar projelerinizi sonuçlandırmak için çalışmalarınızı biraz daha hızlandırabilirsiniz. Aşk hayatınızda ya da sevgi dünyanızda yepyeni bir şeyler oluyor. Sakince ön yargılarınızı kırın. Daha önce yapmadığınız ya da yaşamadığınız duygulara çekiliyorsunuz. Kariyer veya ilişkilerde mucizelere doğru ilerlediğiniz bir zamandasınız. Zamanla hesaplaşmayın ve bu mucizeyi bozmayın.
Terazi: Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu da demek oluyor ki çalışmalarınızı arttırmanız gereken bir zaman. Spora dönüş yapıyor olabilirsiniz. Sizi şu sıralar motive eden şeyler sadece kendi kişisel bakımınıza verdiğiniz zaman. Bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken işleri abartmayın. Lütfen kontrollü olun. İş ortamınızda terfi ya da yükseliş söz konusu olabilir.
Akrep: Kendinize yeni bir hedef koymalısınız. Bu hedef kariyer çizginizi belirleyen bir yol haritasıdır. Şimdiye kadar bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarınızın büyük bir bölümünü tamamlamış olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde sizleri bekleyen başarılara kavuşmak için çalışmalarınızı daha da hızlandırmalısınız. Gelip geçici zevkler ya da ilişkilerden artık sıyrılın.
Yay: Ailenizle vakit geçirmek için gününüzün büyük bir bölümünü onlara ayırabilirsiniz. Aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için çabalarınızın sonucu sizi mutlu edebilir. Arkadaşlarınızla da huzurlu bir vakit geçirmek için güzel zamanlardasınız. Dilerseniz onlarla da vakit geçirerek zamanınızı keyifli kılabilirsiniz.
Oğlak: Kendinize yeni bir hedef belirlemenin tam sırası. Bu hedef doğru bir şekilde çizilmiş bir yol haritası içermelidir. Yeni başlayacağınız hiçbir durumdan ve kendinizden şüphe etmeden ilerleyin. Yolun sonu sizi başarıya götürecektir. Biraz sabırlı olun.
Kova: Yeni başlayacağınız bir işe girmeniz gününüzün büyük bir bölümünü o işe ayırmanıza neden olacaktır. Bu girişim sizin için önemli bir adım olabilir. İlerleyen zamanlarda bunun meyvelerini alabilir ve yaptığınız işten mutlu olabilirsiniz.
Balık: Mucizevi gerçekleşecek bu kavuşum en çok sizleri ilgilendiriyor. Hayatınızda en çok köşeye sıkışmış siz hissediyor olabilirsiniz. Kendinize ve ilahi sisteme inanın. Bu değişimler sizin hayatınızda yeni bir sayfa açabilir ve bu durum sizlere oldukça iyi gelebilir. Şimdi bir zafere inanma zamanı! Yeniden başlayın.