16 Şubat Aslan dolunayı! Kalbinizi dinleyin, merhametli olun…

Günaydın yıldız savaşçıları;

Her zaman olduğu gibi önemli günlerden geçiyoruz. Güneş-Plüton kavuşumu ve aynı zamanda Merkür-Uranüs karesi etkileri oldukça güçlü geçişler getiriyor. Bazı konularda yenildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu seslendirmek dahi istemiyorsunuz. Size bunu şöyle anlatabilirim. Güneş demek kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir. Güneş'in konumu bize hangi mesleğin bir kişinin karakterine en uygun olduğunu söyleyebilir. Hayat amaçlarımızı gösterirken Plüton’un bunun yanında olması ışığımızı birilerinin söndürmeye çalıştığını gösterir. Bazı konularda ışığınızı söndürmeye çalışanlar olacak ama buna karşı durmak asıl sizin ışığınızın gücünü gösterecek. Eğer bugünlerde yenilgiyi nezaketle kabul ederseniz kazanırsınız. Bugün yenilgisini kabul edenler kazananlar olacak. Bunu hayatınızın içinde ne olduğunu bulun. Sormayın, sadece düşünün. Neye yenildiğinizi düşünüyorsunuz? Tüm zarafetinizle bu yenilgiyi kabul edin ve daha fazla parlamak için kendinize güven duyun.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve Uranüs ile kavuşuyor. Satürn’ün sert karesi bugün kendini güvensiz hissetmene neden olabilir. Olağanüstü̈ dünya gündemlerine ya da sürpriz değişimlere hazırlıklı ol. Yeni ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.

Değişim başkasında değil insanın kendinden başlar. Parasal kaygıların hiç olmadığı kadar artıyor olabilir. Ne olursa olsun bunu yönetirken kendi içinde bazı öfke patlamalarına bu durumun gitmesine engel olmalısın. İkili ilişkilerinde ya da bugün yapacağın toplantılarında alacağınız karar çok önemli olacak. Daha fazla kazandığın daha fazla kendini yenilediğin bir zamanda olduğunu unutma. İnsanoğlunun bazen çevresindeki insanlar tarafından o kadar başarısız veya yetersiz hissettiriliyor ki bunu aşmak adeta bir savaş haline geliyor.

Bazen çevrenizde olup bitenlere karşı etkili olabilecek bir davranış başlatıp sonuç alamamış olabilirsiniz.Bu sizin özgüveninizi kaybetmenize neden olabilir.Kendi kabileyitlerinizden şüphe duymayın kendinize ve kendi kaynaklarına güvenin. Başka bir deyişle, bir işin üstesinden gelmek için yeterli beceriye sahip olduğunuzu unutmayın.

Günün Motivasyon Sözü:“Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir konuda başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem.” Michael Jordan

Koç: Beklenmedik bir maddi harcamanız olabilir. Duygusal olarak hızlı karar almadan önce mantığınızla da sağlamasını yapmalısınız. Bazı konularda yeni adımlar atacaksınız. İç sesinize güven duyun.Planlı olun.

Boğa: Ortaklı projelerinizde hızlı kararlar alarak yeni başlangıçlara gitmek isteyebilirsiniz. Duygularınızın sesini dinlemek istediğiniz profesyonel adımlar atmanıza engel olabilir.Cesur olun ve inandığınız şeylerin peşinden gidin.

İkizler: Duygularınızı kontrol edemeyeceksiniz. Kendinize olan güveninizi bir anlık sağlayarak hislerinizi hoşlandığınız kişiye açıklayabilirsiniz. Ya da kızgın olduğunuz kişiye tüm içinizdekileri konuşma isteğiniz artabilir.Temkinli olun.