16 Şubat Aslan burcunda dolunay! Aslan gibi bir dolunay geliyor…

Günaydın yıldız savaşçıları;

Zor ve tuhaf günler içinden geçiyoruz…

Neyin neden olduğunu anlamaya çalıştığımız ve kendimize öz eleştiri getirmekten zorlandığımız zamanlardayız. İnsanlara ne kadar emek verirseniz verin ya da ne kadar değer verirseniz verin onlarda kendi tarafından bakmayı seçiyor. Onlara sorsan onlar sana emek verdi ve onlar senin için bir şeyler yaptı. Size sorsalar siz emek verdiniz. Herkes o kadar bencil ki başka birinin ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü önemsemeden kendi hissettiği şeyleri düzeltmeye çalışıyor.

Bugün biraz daha tuhaf duygular içinde olduğumuz bir gündesiniz. Çünkü Merkür-Plüton kavuşumu şu günlerde etkisini güçlü bir şekilde göstermeye başladı. Kendinizi çok pasif ve umutsuz hissedebilirsiniz. Çünkü bazı acı gerçekler ile karşılaşmak ve bunlara nasıl çözüm bulduğunuzu görmek isteyeceksiniz.

Merkür’de gerilemiyor Venüs’te durdu bu his neyin derdi diye söyleniyorsunuz?

Bugün Merkür ve Plüton kavuşumu kesinleşirken aynı zamanda Venüs ve marsında yakın derecelerde olması sizlere bu duyguları çok güçlü bir şekilde veriyor. Mart başlarını not alın. Yine buradaki eylemlerinizin sonuçlarını alacağınız bir zaman söz konusu olacak.

Aslan dolunayı etkileri başlıyor. Lütfen özellikle yüksek tansiyon problemi olanlar kalp ile ilgili en ufak bir şüpheniz olursa doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. Özellikle aslan burçları kalp krizlerine, dolaşım bozukluklarına, yüksek tansiyona daha fazla dikkat etsin.

Merkür/Plüton kavuşumu der ki: Doğru kararı vermek için içgüdülerinize güvenin! Bu enerjiyi işte üretken olmak ve yeniden finansman planları yapmak için kullanın. Aşk acısı çekmek ya da eski sevgiliye duyulan özlemi fark etmek zor olacak. Acı gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir.

Bir şeyi sorgulayacaksanız, gerçekten bir şeyin temeline inmek istiyorsanız, rastlayabileceğiniz yaşamı değiştiren gerçeklere hazırlıklı olacak mısınız?