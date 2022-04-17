16 Nisan TERAZİ DOLUNAYI! Sen ara, nasıl olsa kapanmayacak bu yara.

Tabi bu uyandırma işleri de zordur. Başına dert alırsın…
Nasıl küçük bir çocuk uyanmasın diye parmaklarının üstünde gezersin ve ev işlerini yaparsın bunun gibi düşünün. Kimse kimsenin uyanmasını maalesef istemez.
Annem, evde babam uyanmadan yemek yapmaya çalışırdı.
Ne kadar insan uyanırsa o kadar gürültü çıkar ve işler zorlaşır.
Mantık bu olduğu için genelde uyanmış insanlardan sistem pek hoşlanmaz ve onları hırpalar. Çünkü ne uyandığında günaydın der ne de kahvaltısını bir anne gibi önüne getirir. Diğer uyanmışların arasına karışıp bu farkı kapatmanızı ister.
Bir uyanış hikayesi…
Bir sabah kalkarsın eşin dediğin adam 3 çocuğunla sana bu evden git seni istemiyorum der.
Sen uykudan uyanmışsındır. Ama bunu bilmezsin. Uyku hali budur işte…
Herkes uyur…
Dersin ki ben geri nasıl uyurum.
Çünkü bunun için şimdi kim efor harcayacak?
2014 Nisan ayında yine bir Terazi dolunayında bir Terazi arkadaşımın ablasına aynen eşi böyle demişti.
Kadın evden kovulmasının sebeplerini aramaya yola çıktı.
Neden neden diye dövünüyordu. Bende kardeşine sohbet esnasında bunun nedenini arayacağına iş arasın bence hemen dedim. Kulağa acımasızca geliyordu ama içinde sihirli bir cümle olduğunu düşünüyordum. Çünkü kendisine acıma faslına son vermeliydi.
Kızcağız dedi ki bunu hemen ablama söylemeliyim. Çok haklısın.
Sonra bu cümle ile bir aydınlanma yaşayarak hemen işe girdi. Ailenin yanında üç çocukla kalmak korkunç bir durumdu. Bu kadıncağız buradan nasıl çıkacağını bilmeden geçici bir süre fikriyle yoluna devam etti.
Ev temizliğine gitti ekstra market kuryeliği yaptı derken 2017 yılında kendi evini aldı. Çok çalışkan olduğunu fark etti ve şansı vardı ailesi yine de yardım etti. Genelde bu tür konularda toplumumuzda aile istemez.
Velhasıl hikâyede daha neler var neler ama lakin sonuna bağlayayım. Bu Terazi dolunayında eski kocasının şimdiki eşi adamı evden kovuyor. Hatta adamın tüm parasını hesabına geçirmiş. Şirket ortakları ile iş birliği yapmış. Adam kartından bir lira bile para çekememiş. Eski kocasının bir lirası bile yokmuş. Kadın evi de satmış falan filan…
Adam ne olduğunu şaşırmış. Terazi dolunayında eski eşi ve çocuklarının yanına gitmiş. Ağlayarak yaşadıklarını anlatmış. Adam eski karısının bahçe içinde 2 katlı yaşadığı evi görünce şok olmuş. Ağlarken bir yandan burayı nasıl aldığını sormuş. Ben sana hiç para vermedim nasıl yaptın burayı demiş bide…
Kadın her şeye rağmen kahvesini yapmış, önüne koymuş ve ona bir gece geçirmesi için yer vermiş…Kaç insan yapabilir ki? İskelen ıssız, limanın boş ama sen boğazdan geçen gemilere bakıyorsun gibi…
Bu hayat böyle bir yer işte… Kimseyi yaralamayacaksın.
Bu, yılın ilk Güneş Tutulmasından önceki son dolunayı dün yaşamış olsak da artık yepyeni bölümlerin başlayacağını bize gösterdiğine işaret ediyor.
Bu dolunayın içinde Plüton var ve çok aktif görev yapmaktadır.
Her dolunay, fiziksel alanımıza farkındalık getirmek için kendi hikayesine sahiptir.
Buradaki hikaye senle ben arasındaki bizi bulma hikayesidir.
Başrol oyuncusu bu hikâyede Plüton’dur. Plüton güneşi ve ayı kışkırtıyor ve harekete geçmemiz için ekstra baskı uyguluyor. Plüton deyince aklıma bir yanardağ geliyor …
Yüzeyin altında demlenen şeyler var.
Bu şeylerin farkında olabilirsiniz ama elinizden bir şey gelmiyor hissine kapılıyorsunuz. Bunlar sizi sıkıştırıyor.
Her iki şekilde de Plüton, bu ayın ışığı altında ortaya çıkacak şeylerle sizleri zorlayacak. Çünkü siz kendinizi zorlamadınız.
Bunun kulağa korkutucu gelebileceğini biliyorum ama lütfen artık kendinize izin vermeyin.
İlerlememizin ve iyileşmemizin tek yolu sizi yaralayın şeyleri hayatınızdan tamamen çıkarmak. Karanlıkta kalmak sadece daha fazla karanlık getirir. Işığın tadını çıkarmak daha fazla ışık getirecek.
Sizi yenilikçi ve cesur olmaya davet ediyorum.
Bugünü daha fazla kendinizi yenileyeceğiniz konulara odaklanarak geçirmenizi öneriyorum.
İlişkiler çok hassas bir dengede olacak.
Dengede olmadığımızda endişeli, depresif, kızgın hissedebiliriz. Öfkenizi kontrol edin. Terazi dolunayı bağrış çağrış sevmez. Ne olursa olsun bir yerlerde muhakkak sınırlarınız zorlanacak sessiz kalmak en güzeli olacak.
Peki bunu nasıl düzeltebiliriz?
Düzeltme fikrinden vazgeçin. Siz sadece uyumlu, sakin ve nazik biri olun. Her şey o zaman düzelmeye doğru ilerleyecek.
Kendimizle alakadar olmamız gerekiyor. Belki kremler sürülmeli, güzel bir müzik eşliğinde kahve suyu koyulmalı…
Sana ait olan her şeyi verdin. Sende bir şey kalmadı ki?
Daha ne verebilirsin dolunayı bu…
Elinde bir şey kalmadığını fark ediyorsun…Hemen vermekten vazgeçmelisin. Olmayan bir şeyi veremezsin.
Sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmaktan korkmayın. Bunun sadece romantik ilişkiler için geçerli olmadığını, tüm ilişkiler için geçerli olduğunu unutmayın.
Bazen dönüşüme direnmek değil hayatı olduğu gibi kabul etmek gerekir.
Farkındalık ve cesaretin olmadığı yerde hayatın kendi akışında travmatik dönüşümler meydana gelebilir. Dönüşmek bir yaşam mücadelesinin bir parçası olur ki bu süreçten sağlam çıkmak iyileşmek demektir.
İnsan sadece kendisi isterse dönüşebilir, bir başkası tarafından sadece koşullandırılabilir ama dönüştürülemez.
Terazi dolunayı iki kişi demektir.
Jung bunun için şöyle der:
“İki insan arasındaki ilişki, iki kimyasal maddeninkine benzer, bir tepkime oluşursa, her ikisi de başka bir şeye dönüşür.”
Şimdi tepkime zamanı çocuklar!
Yaşamda ilerlemek diye bir kavram yok; gelişmek var ve çoğunlukla da dönüşmek. Aşılan yollar ya da geçen evreler yok; yaşanılan anlar var. Aşk var ve sevmek var…
Bazen geri dönülen ve yine yeniden yaşanılan; ama her şeyin de ötesinde, büyümek var….
Biraz yorucu; ama alışınca bilgeleşiyorsun :)
Yüksek ruh bu demek…
Varoluşunu kabul etmek, sadece bir hareket. Ben hep hareket halindeyim. Varoluşunuzu kabul edin… Sizleri seviyorum…
Hangi ilişkilere odaklanmanız gerektiğini anlamak istiyorsanız, bu dolunayın hangi evi aydınlatacağını görmek için doğum haritanızı çıkarın. Gün içinde instagram sayfamda bunu paylaşacağım.
Takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/astromatik/?hl=tr
16 Nisan TERAZİ DOLUNAYI! Sen ara, nasıl olsa kapanmayacak bu yara.
Dolunaylar yeniaylar ya da tutulmalar derken günler günleri, yıllar yılları kovalıyor. Nisan bitiyor, Ramazan Bayramı’na ilerliyoruz. Sonra vay efendim yaz geldi derken sonrasında okullar açıldı sonbahar ve yılbaşı kapanış deyip 2023 yılına gideceğiz. Bu esnada hayatınızda neler yaptığınız 2023 için çok önemli olacak. Çünkü 2023 yılı sonrası pek hazırlanmaya vaktiniz artık olmayabilir. Çünkü dünya hızlı bir yöne eviriliyor. Ürkütücü konuşmalar yapıp sizi huzursuz etmek değil amacım… Uyandırmaya çalışmak…
Tabi bu uyandırma işleri de zordur. Başına dert alırsın…
Nasıl küçük bir çocuk uyanmasın diye parmaklarının üstünde gezersin ve ev işlerini yaparsın bunun gibi düşünün. Kimse kimsenin uyanmasını maalesef istemez.
Annem, evde babam uyanmadan yemek yapmaya çalışırdı.
Ne kadar insan uyanırsa o kadar gürültü çıkar ve işler zorlaşır.
Mantık bu olduğu için genelde uyanmış insanlardan sistem pek hoşlanmaz ve onları hırpalar. Çünkü ne uyandığında günaydın der ne de kahvaltısını bir anne gibi önüne getirir. Diğer uyanmışların arasına karışıp bu farkı kapatmanızı ister.
Bir uyanış hikayesi…
Bir sabah kalkarsın eşin dediğin adam 3 çocuğunla sana bu evden git seni istemiyorum der.
Sen uykudan uyanmışsındır. Ama bunu bilmezsin. Uyku hali budur işte…
Herkes uyur…
Dersin ki ben geri nasıl uyurum.
Çünkü bunun için şimdi kim efor harcayacak?
2014 Nisan ayında yine bir Terazi dolunayında bir Terazi arkadaşımın ablasına aynen eşi böyle demişti.
Kadın evden kovulmasının sebeplerini aramaya yola çıktı.
Neden neden diye dövünüyordu. Bende kardeşine sohbet esnasında bunun nedenini arayacağına iş arasın bence hemen dedim. Kulağa acımasızca geliyordu ama içinde sihirli bir cümle olduğunu düşünüyordum. Çünkü kendisine acıma faslına son vermeliydi.
Kızcağız dedi ki bunu hemen ablama söylemeliyim. Çok haklısın.
Sonra bu cümle ile bir aydınlanma yaşayarak hemen işe girdi. Ailenin yanında üç çocukla kalmak korkunç bir durumdu. Bu kadıncağız buradan nasıl çıkacağını bilmeden geçici bir süre fikriyle yoluna devam etti.
Ev temizliğine gitti ekstra market kuryeliği yaptı derken 2017 yılında kendi evini aldı. Çok çalışkan olduğunu fark etti ve şansı vardı ailesi yine de yardım etti. Genelde bu tür konularda toplumumuzda aile istemez.
Velhasıl hikâyede daha neler var neler ama lakin sonuna bağlayayım. Bu Terazi dolunayında eski kocasının şimdiki eşi adamı evden kovuyor. Hatta adamın tüm parasını hesabına geçirmiş. Şirket ortakları ile iş birliği yapmış. Adam kartından bir lira bile para çekememiş. Eski kocasının bir lirası bile yokmuş. Kadın evi de satmış falan filan…
Adam ne olduğunu şaşırmış. Terazi dolunayında eski eşi ve çocuklarının yanına gitmiş. Ağlayarak yaşadıklarını anlatmış. Adam eski karısının bahçe içinde 2 katlı yaşadığı evi görünce şok olmuş. Ağlarken bir yandan burayı nasıl aldığını sormuş. Ben sana hiç para vermedim nasıl yaptın burayı demiş bide…
Kadın her şeye rağmen kahvesini yapmış, önüne koymuş ve ona bir gece geçirmesi için yer vermiş…Kaç insan yapabilir ki? İskelen ıssız, limanın boş ama sen boğazdan geçen gemilere bakıyorsun gibi…
Bu hayat böyle bir yer işte… Kimseyi yaralamayacaksın.
Bu, yılın ilk Güneş Tutulmasından önceki son dolunayı dün yaşamış olsak da artık yepyeni bölümlerin başlayacağını bize gösterdiğine işaret ediyor.
Bu dolunayın içinde Plüton var ve çok aktif görev yapmaktadır.
Her dolunay, fiziksel alanımıza farkındalık getirmek için kendi hikayesine sahiptir.
Buradaki hikaye senle ben arasındaki bizi bulma hikayesidir.
Başrol oyuncusu bu hikâyede Plüton’dur. Plüton güneşi ve ayı kışkırtıyor ve harekete geçmemiz için ekstra baskı uyguluyor. Plüton deyince aklıma bir yanardağ geliyor …
Yüzeyin altında demlenen şeyler var.
Bu şeylerin farkında olabilirsiniz ama elinizden bir şey gelmiyor hissine kapılıyorsunuz. Bunlar sizi sıkıştırıyor.
Her iki şekilde de Plüton, bu ayın ışığı altında ortaya çıkacak şeylerle sizleri zorlayacak. Çünkü siz kendinizi zorlamadınız.
Bunun kulağa korkutucu gelebileceğini biliyorum ama lütfen artık kendinize izin vermeyin.
İlerlememizin ve iyileşmemizin tek yolu sizi yaralayın şeyleri hayatınızdan tamamen çıkarmak. Karanlıkta kalmak sadece daha fazla karanlık getirir. Işığın tadını çıkarmak daha fazla ışık getirecek.
Sizi yenilikçi ve cesur olmaya davet ediyorum.
Bugünü daha fazla kendinizi yenileyeceğiniz konulara odaklanarak geçirmenizi öneriyorum.
İlişkiler çok hassas bir dengede olacak.
Dengede olmadığımızda endişeli, depresif, kızgın hissedebiliriz. Öfkenizi kontrol edin. Terazi dolunayı bağrış çağrış sevmez. Ne olursa olsun bir yerlerde muhakkak sınırlarınız zorlanacak sessiz kalmak en güzeli olacak.
Peki bunu nasıl düzeltebiliriz?
Düzeltme fikrinden vazgeçin. Siz sadece uyumlu, sakin ve nazik biri olun. Her şey o zaman düzelmeye doğru ilerleyecek.
Kendimizle alakadar olmamız gerekiyor. Belki kremler sürülmeli, güzel bir müzik eşliğinde kahve suyu koyulmalı…
Sana ait olan her şeyi verdin. Sende bir şey kalmadı ki?
Daha ne verebilirsin dolunayı bu…
Elinde bir şey kalmadığını fark ediyorsun…Hemen vermekten vazgeçmelisin. Olmayan bir şeyi veremezsin.
Sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmaktan korkmayın. Bunun sadece romantik ilişkiler için geçerli olmadığını, tüm ilişkiler için geçerli olduğunu unutmayın.
Bazen dönüşüme direnmek değil hayatı olduğu gibi kabul etmek gerekir.
Farkındalık ve cesaretin olmadığı yerde hayatın kendi akışında travmatik dönüşümler meydana gelebilir. Dönüşmek bir yaşam mücadelesinin bir parçası olur ki bu süreçten sağlam çıkmak iyileşmek demektir.
İnsan sadece kendisi isterse dönüşebilir, bir başkası tarafından sadece koşullandırılabilir ama dönüştürülemez.
Terazi dolunayı iki kişi demektir.
Jung bunun için şöyle der:
“İki insan arasındaki ilişki, iki kimyasal maddeninkine benzer, bir tepkime oluşursa, her ikisi de başka bir şeye dönüşür.”
Şimdi tepkime zamanı çocuklar!
Yaşamda ilerlemek diye bir kavram yok; gelişmek var ve çoğunlukla da dönüşmek. Aşılan yollar ya da geçen evreler yok; yaşanılan anlar var. Aşk var ve sevmek var…
Bazen geri dönülen ve yine yeniden yaşanılan; ama her şeyin de ötesinde, büyümek var….
Biraz yorucu; ama alışınca bilgeleşiyorsun :)
Yüksek ruh bu demek…
Varoluşunu kabul etmek, sadece bir hareket. Ben hep hareket halindeyim. Varoluşunuzu kabul edin… Sizleri seviyorum…
Hangi ilişkilere odaklanmanız gerektiğini anlamak istiyorsanız, bu dolunayın hangi evi aydınlatacağını görmek için doğum haritanızı çıkarın. Gün içinde instagram sayfamda bunu paylaşacağım.
Takip edebilirsiniz: https://www.instagram.com/astromatik/?hl=tr