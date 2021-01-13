13 Ocak  Yeniay Sabahı! Kova  Çağının İlk Ders Zili Bugün Çalıyor!

Çok güçlü bir Yeniay’ın başlangıcına doğru ilerliyoruz. Hiç olmadığınız kadar halsiz, yorgun ve mental anlamda tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu durum sadece biraz yavaşlamanız ve akışta kalmanız içindir. Sadece düşünün ama düşündüğünüzü kimseyle şu an için paylaşmayın. Öfkeli asla olmayın. En büyük tuzak öfke ve intikam.
Dünyayı ve kendinizi bir akış içinde rahat bırakın.
Yıldız savaşçılarından bir ricam bulunmaktadır.
“Astroloji gelecekten haber vermez, sizi geleceğe taşır. Bu yüzden bir şeyi öngörmek önüne geçmek anlamı taşımaz. Olması gereken olacaktır. Yağmur yağacaksa yağacaktır. Bu durumda siz yağmur neden bana yağıyor diye şikâyet ederseniz bu sizler için sadece ayağınızın takılıp düştüğü yerde kalmanız demektir. Âmâ astroloji bilgisine sahipseniz ya da kaliteli bir astroloji okuyucusuysanız bunun yerine ayağınızın neden o taşa takıldığını ve neyi fark etmeniz gerektiğine yardımcı olur. Bir astroloji araştırmacı olarak sizlere sunduğum bu bilgiler ışığındaki tek görevim sizlere bir aydınlık sağlamaktır. Sizleri düşündürmektir. Ne yapacağınızı söyleyemem. Bunu size kimse söyleyemez. Ne kadar okursanız ve ne kadar bulunduğunuz çağın ve zamanın ruhun okursanız ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. İçinizdeki korkulara, kaygılar bir son verebilirsiniz. Dünyada bulunduğunuz yerin hakkını vermeyi unutmayın. Bu koordinatlarla bu zamana boşuna geldiğinizi düşünmüyorum. Bu evrende sebepsiz bir kuş dahi uçmaz…”
Lütfen bu unsuru unutmayın olur mu?
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağımız günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Hayat hikayenizde nasıl bir etkiyle karşılaşacağınızı öğrenmek için, doğum haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu eve bakın ve bu evin konularını okuyun. Çünkü yeni ve köklü olanı başlatacak olan bu yeni ay, söz konusu ev üzerinde Oğlak burcunun düzeni, kuralları, sistemin parçası olarak hareket etmemiz gerektiği şeklindeki mesajlarını hatırlatmaya geliyor. Yeni ay 23. derece ile 3. dekanda yer almaktadır. Merkür dekanı yani Başak ve İkizler temaları yeni ay düzene koyulması gereken konular hakkında size ipuçları verecektir. Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz fakat kısıtlanmanın nedeninin sorumluluklarınızla baş başa kalmak, görevlerinizi yerine getirmekte saklı olduğunu anlamalısınız. Tam da burada nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız bu süreçten karlı bir şekilde çıkmanızın önünü açacaktır. Cesaret en büyük destekçiniz olacak.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
30 Ocak-20 Şubat (Kova)
19 Haziran- 12 Temmuz (İkizler)
16 Ekim- 3 Kasım (Terazi) olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
ABD haritasını incelediğimiz Mars Boğa geçişi ile birlikte spekülatif olayların sarsıcı yönlerini ortaya çıkartacağını gösteriyor. Yaşanan bugünün olayları geçmişin bedellerinden başka bir şey değildir. Mars Boğa ülke yöneticilerini de etkileyerek Uranüs Boğa etkisi ile birlikte büyük bir dönüşüme taşıyacaktır.
ABD iç karışıklık ile uğraşırken finans dünyası da bu olaydan olumsuz etkilenmeye devam edecektir. ABD borsaları, büyük ticari şirketler, uluslararası fonlar ABD karışıklığından nasibini alabilirler. Önümüzdeki dönemde tüm yatırımcılar ve borsa ile ilgilenenlerin çok dikkat etmesi gerekmektedir.
Ünlü Blackstone bünyesinde bulunan Blackrock, ABD global yatırım şirketi başta olmak üzere birçok finans kuruluşu olumsuz etkileyerek global bir krizin tetikleyicisi olabilir. Hisse senedi piyasasında büyük yer alan blackrock yatırım şirketi Uranüs Boğa ve Mars Boğa transitlerinden olumsuz etkilenerek bir çöküş sürecine adım atabilir. Global boyutta yatırımcısı bulunan şirket olumsuzlukta birçok yatırımcısını şaşırtabilir. Burada bazı mağduriyetler söz konusu olabilir.
Goldman Sachs 1929 ve 2008 – 2009 krizlerinde de başrol oynayarak dünya finans krizinde adından çokça söz ettirmiştir. Satürn Kova dönemi goldman için bir karma ödetme dönemi içerisine girişini bizlere göstermektedir. Sadece insanların karması yoktur. Şirketlerinde karması vardır. Geçmiş yıllarda yaşattığı global krizler neticesinde ABD karışıklıkları ve kendi karması nedeniyle çöküş dönemi içerisine girebilir. Karları yüksek olarak gösterilse bile sonucu değiştirmek ani bir Uranüs etkisi ile ters düz etmeye yatkın olabilir. Bu noktada temkinli olmakta fayda olacaktır.
ABD iç karışıklıkları, başkan seçimleri ve seçilmeme durumları tüm dünya da büyük yankı uyandıracaktır. Özellikle zor günlerden geçen AB oluşumu tehditle karşı karşıya kalacaktır. Finans sistemini yara alması ve olası bir global krize dönüşmesi ardından Avrupa yatırım bankası fonlamaları ihtiyacı artacağından kendisi de olumsuz etkilenebilir.
Olumsuzluğun devam etmesi neticesinde Avrupa Yatırım Bankası tüm dünya da yerinden oynatacak bir çöküşü hazırlayabilir. Kredilere yetişemeyen yatırım bankası Satürn kova etkisi ile AB’ye büyük yara aldırarak zaten zorlanan AB’nin tamamen bitiş sürecini hızlandırabilir. Her şeyin yeniden oluşması için bazı krizler yaşanmak zorunda olabiliyor. Küresel isyanlar ve finans alanındaki manipülasyonlar zorlayıcı etkileri beraberinde getirebilir. Şirketlerin 2008 yılında 'mış' gibi yapmasının bir bedeli olacaktır. Sonuç olarak bireyin yükselişine neden olmayan her şey çökmeye mahkum kalacak.
Mars gezegeni son derecelerde geziniyor…Son 6 aydır koç burcunda kalıp hepimizi çılgın mücadeleler ve çılgın öfkeler içerisine çekti. Herkes patlamaya hazır bir bomba misali…
İşler kaygı dolu ve yüksek dozda fırtınalı ilerliyor gibi gelebilir. Sanki içinizde bir şeyler kopuyor ama bu kopan şey çok sessiz. Rüyada başınıza gelen bir olay sırasında atamadığınız çığlık gibi…
Bağırırsınız ve sesiniz çıkmaz…
Dünyanın yaşadığı bu global kriz bir müddet sonra hatırlanmayacak. Unutulup gidecek. Bu pandemi geçecek. Tıpkı 1918 yılında yaşanan salgının birdenbire bittiği gibi…
Geçmişte yaşanan salgın ve dünya savaşları içerisindeki bizler bu çağ değişimine de denk geldik. Dünya savaşlarına bakıldığında daha korkutucu ve zorluklarla doluydu. Şu an yaşadığımız pandemi en azından hepimizin birlik içinde olmaya çalıştığı ve durumu çözmeye odaklandığı bir zaman dilimi. En azından bu pandemi ile yaratıcılığımızı ortaya sunmak ve kendimizi geliştirmek adına bir dünya ortamı var.14.yy gibi ya aynı anda savaşlar da olsa veya kimsenin birbirinden haber alamadığı bir süreç olsaydı?
Hayat hep zıtlıklarla dolu değil mi?
Kimi yüksek tansiyondan ölebilirken kimi düşük tansiyondan da ölebiliyor.
Kimi açlıktan hayatını kaybedebilirken kimi de obezite hastalığından hayatını kaybedebiliyor.
Dünkü Radyo D’ deki canlı yayınımda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir yayın geçti. Bunca yıllık yaşantımda ne işler yaptım ama bu kadar heyecanlandığım bir zaman daha hatırlamıyorum.
Her Pazar bundan sonra Radyo D’de 13:00-17:00 arasında inşallah buluşacağız. Telefonlar, canlı yayınlar, haftalık burç şarkılarınız hepsi ve daha fazlası orada olacak.
Mars artık koç burcundan ayrılıyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor!
Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor olabilir.
Etrafında kimseyi bulamamak zor ama insanın içinde kimseyi bulamaması daha zordur. Söylenecek sözleriniz var ve bunları nasıl tutacağınızı bilmiyorsunuz. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor. Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz. İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışıyor. Fedakârlık yapmadan hayatınıza anlam katamazsınız. Kendi ayarlarınızı iyi yapın. Yeni bir düzen içine giriyorsunuz. Bunu farkedin ve tadını çıkarın.
Güzel ve umut dolu bir pazar günü dilerim. Her yerde bir sürü kaos ve yeni senaryo okuyorsunuz. Herkesin, her şey için bir fikri var. Dünya bir şekilde öyle ya da böyle tüm gücüyle ilerliyor. Dün malum bir İzmir depremi oldu ve arkasından mutasyon haberini aldınız. Herkes söylenmeye başladı. 2021 tüm hızıyla başladı vs. diye…
Lütfen 2021 yılını manipüle etmeyin değerli yıldız savaşçıları…
Mutasyon haberi 2020 yılında da vardı.
Deprem’in en büyüğü 2020 yılında yaşandı.2021 yılını dakika bir gol bir gibi ifadelerle lütfen mutsuzlaştırmayın. Bunu hep birlikte el birliği ile daha güzelleştirelim. Her şey şu an yeterince iyi gidiyor. Lütfen moralleri bozmayalım. Bizler 2020 gibi bir yılda ayakta kalmayı başardık.
2021 yılında en önemli kuralınız:
Negatif ve karanlığı ifade eden hiçbir şeyi hayatınıza dahil etmemek olsun. Korku senaryolarından özgürleşin. Kendi içsel yolculuğunuzla ilgilenin. Olması gereken olacak zaten. Endişe, korku ve kaos döngüsüne kapılırsanız hayatınızı sürdüremezsiniz.
Hava çağında olduğunuzu ve bol bol havanızı temiz tutmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Güzel kokular içinde yaşamak ya da kötü kokular içinde olmak sizin seçiminizdir. Lütfen ruhsal hava kirliliğine bir son verin.
Astrolojiyi verimli kullanın. Her gün astrolojide ne oluyor diye bakmak yerine genel anlamda süreç içinde kendinize planlar yapın. Haftalık ve aylık yorumlar üzerinden ilerleyin. Size korku veren bir durum söz konusuysa astrolojiyi takip etmeyin. Psikoloğa mı gidim yoksa astroloğa mı gibi düşüncelere girenleriniz olduğunu görüyorum. Bu iki ayrı konulardır.
Sabah 06:28 Dolunay gerçekleşti…
08 derece 53.dakikasında Ay’ın kendi yönettiği burcu olan Yengeç Burcunda kendini tamamladı. Bugün duyguları denetlemek zor olabilir. Yarından sonra daha fazla hafifleyecektir.
Duygular ne tuhaf şey dimi.
Ya belirsizlik?
Ne belirliydi ki bugüne kadar hayatımızda şimdi önümüzdeki günlerin belirsizliğinden şikayet eder olduk.
Dünyayı geldiği gibi yaşamayı öğrenmeden göçüp gideceğiz.
Üstünüze bir bulut inebilir,
Bu hafta 2020 yılının son haftası!
Acısıyla, tatlısıyla öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Sizlerle burada yıllarca her anımızı ve günümüzü paylaştık. Hayat beni sizlerle meşgul olmakla ödüllendirdi. Bu dünyanın en güzel ödüllerinden biriydi. Ben sizle bu denli meşgul olmak isterken siz bana karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmadınız. Bu içimdeki gökyüzü Aşk’ına karşılık verdiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu yaşam yoluculuğunu sizlerle paylaşmak olağanüstü güzel bir duygu…Koskoca bir yılı sizlerle geride bırakmak çok güzel…
Geriye ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum ama ne kaldıysa artık, sizlere yazmaya devam edecek gücüm olması için hep dua edeceğim…
Yılın kapanışı “30 Aralık yengeç dolunayı”
Tamam kabul ediyorum…
Ülke olarak son bir yengeç tutulmasına daha sabrımız kalmadı.
Jüpiter ve Satürn yan yana geldi. Dünya başka bir boyutun başka bir algısına doğru yola çıktı. Görüldüğü gibi onlarda aslında kavuşmadı. Kimse kimseyle sonsuza kadar kavuşamıyor. Sadece aynı yoldan geçtiler. Hala da geçiyorlar…
Zamanla ayrılacaklar…
Kötülük yapan, bizleri inciten İnsanlara karşı güçlü bir hoşgörü ile yaklaşmak isterken bazen aklımızı kaçırdığımızı düşünüyorum.
Kendimden örnek vermem gerekirse böyle anlarda kendimi kontrol edebildiğimi gördüğüm için beni kendimle gururlandırıyor. Şuursuz bir zekâ, aptallık olabiliyor. Birine iyi niyetle ya da hoşgörüyle yaklaşmak bana kendimi hiç aptal hissettirmiyor. Kavga etme fikri kadar aptal gösteren bir şey bilmiyorum.
Koskoca bir yılı bitiriyoruz.
30 Aralık Yengeç burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu bir final dolunayı tadında olacak. Sosyal medyamda dün gece mezuniyet töreni videonuzu paylaştım. İzleyenler bilirler. Kep atacağız ama bazılarımızın alttan dersleri var ve kapatması gereken hesapları olacak. Bir üst bilince ve akla çıktınız ama daha önemlisi gerçek anlamda neredesiniz ve neye ihtiyacınız var bunları göreceksiniz. Bazı şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor. Etrafında kimseyi bulamamak zor ama içinde kimseyi bulamamak ise daha zordur. Söylenecek sözleriniz olduğunu biliyorum. Herkesin söylenecek sözleri vardır. Ama aslında Allah’a bırakmayı başarırsanız size bu sözleri o çok güzel bir zamanda söyletebilir. Söylenecekleri toplayın. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor.
Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz.
Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.
Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.
Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.
Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.
Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.
Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.
Dünyayı neler bekliyor!
*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.
2018 ekim ayından bu yana verdiğiniz yorgun mücadelenin sonuna geldiniz. İçinizdeki acıtan yolun bir sonu olduğunu gördünüz. Belki hala sanki devam ediyor gibi geliyor olabilir ama birkaç güne bu duygularınızda kalmayacak. Kendinizin aslında ne kadar değerli ne kadar yeterli ve ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Sizlerde artık gerçek bir yıldız savaşçısı olarak buna kendinizi hazırlayın. Şöyle çevrenize bir bakın…
Siz bu yazıyı okurken kimin şuan bu muhteşem değişimden haberi var? Kimsenin…
Çok farklı ve aydınlıksınız…
Önce kendinizle gurur duyup yola devam edin.
Yeni düzen başlıyor!
Dikkatimizi belirleyen, yeni yapıları inşa eden hatta yeniden düzenleyen değişimin kaptanı Satürn gezegeni kova burcuna bugün saat 8:04’te geçti. Satürn gezegeni doğum harita planınızda hangi evinize geçiş yapıyorsa o alana çeki düzen vermeye gelir ve uzun vadeli bir başarı için bu alanınızı derler toplar.
Bu bazı insanlar maalesef bir gün hep kendine mahkûm kalıyor.
Ne sizi kırdıklarını anlıyorlar ne de zerre kaygıları var.
Sabah kaldıkları yerden devam ediyorlar. Olmaz öyle efendim…
Sabah kaldığınız yerden uyanamazsınız…
O yeni bir sabahtır. Bazı olaylara yeniden hayat verebilirsiniz. Bir şeyler dün öyle oldu diye bugün de böyle olmak zorunda değildir. Değişebilir…
Sizin bir cümlenizle, bir tavrınızla, bir mesajınızla, bir sesinizle değişebilir. Soracağınız bir soru ile değişebilir.
Kendi içimizde milyon tane sorumuz olsa da kırgınlık, kaygı, korku vs. ne derseniz diyebilin ama yine de ilerliyoruz.
Sizlere mümkün oldukça benim anladığımı anlatmamdan daha çok neyi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Bir okuyucum şöyle yazmış: “Sizi çok seviyorum ve hiçbir yazınızı kaçırmıyorum ama yazılarınızı okurken acı çekiyorum. O kadar devrik ve yazım yanlışı var ki”
Haklı olabilir.
Yazım yanlışları için özür dilerim ama benden devrik cümlelerimi düzeltmemi istemeyin :)
Ben o devrik cümlelerimden vazgeçseydim ortaokulda edebiyatım zayıf geldiğinde vazgeçerdim. Türkçe öğretmenim derdi ki kızım çok devrik cümle yazıyorsun. Lütfen bunu düzelt. Diğeri bana aşırı samimiyetsiz gelirdi ve anlamazdım. Ortaokulda baya zorlanmıştım. Üniversitede okurken ilk yıl Türk dili dersi vardı ve sadece kompozisyonla dersi geçebileceğimizi hocamız söylemişti. Ben o an kesin bu dersten kaldığımı düşünmüştüm.
Sınıfta tek iki kişi o dönem dersi geçmiştik. Hoca beni özel odasına davet etmişti. Ben devrik cümleyi bu kadar iyi kullanabilen birini tanımadım demişti. Gözlerimin için parlamıştı. O yıl haritama göre Jüpiter döngüsü yaşıyordum. Aynı ortaokulda üzüldüğüm ve zorlandığım şeyin aslında karşılığının bir ödülü gibiydi. Türk dili hocam, asla cümlelerinden vazgeçme dedi bana…Çok iyi bir roman yazarı olabilirsin diye devam etti cümlesine…
Bende işte böyle bir şey oldum sonrasında :)
Sizin için bir kusur olarak görülebilir ya da bir eksiklik. Bazınızın umurunda değil :)
İki tutulma haftası arasında darda kalmış bir haftadayız. Bu hafta pek büyük aksiyonlar almanızı tavsiye etmeyeceğim. Sadece ayağınıza gelen topu karşılamanız önerebileceğim bir hareket olacaktır. Özellikle kimsenin ayağından top almayı denemeyin.
Ruhsal aygıtımınızın karışık yapısı bizleri bir dizi olaya nüfuz etmeye sebep verebilir. Dürtü tatmini mutluluk olabileceği gibi, dış dünya bize yoksunluk çektirdiğinde ihtiyaçlarımızın doyurulmasını kabule yanaşmadığında ağır acı çekmelerin nedenleri başlar. Demek ki dürtü uyarımlarının bir kısmına hakim olup onları yönlendirerek acı çekmenin bir kısmından kurtulunabilir. Zevk aşağıya çekildiğinde acı bilinç artar. Zaten şu dönemde baktığımızda hayattan zevk alma biçimlerimizde değişim göstermeye başlıyor.
Aslında astroloji size koşulları ve gidişatı açıklar. İnsan bu durumu kendi yeteneklerine göre yaşam içinde bir kazanıma götürür. Ben size yağmur yağabilir dediğimde sizin kalkıp bu yağmur neden benim üzerime yağıyor demeniz ile kovaların, oğlakların yüzü güler mü demeniz ile aynıdır :)
Yağmur yalnız size yağmaz ya da bazı doğal afetler sadece siz mahvolun diye olmaz. Bu zaten yüzyıllar öncesinden planlıdır. Gezegenlerin ve dünyanın dönmesiyle depremlerin olması aynı olaydır.
Dün bir arkadaşım şöyle diyor; “Astroloji bilim dışı gibi görünüyor ama bilimden daha bilim duruyor. Bu nasıl bir imtihan. Bilim dışı olduğunu kabul ettim ama inanmak istiyorum, o kadar çok inanıyorum ki hayatımı bu bilgilere göre dizayn etmekten kendimi alıkoyamıyorum.” işte sebeplerden birisi bu; kişi inanmak istiyor. Ve hayatını da ona göre düzenliyor. Peki, bu neden böyle?
İnsanın dünya hayatı formatı sebebiyle!
Bir kişi “Yağmur insanları ıslattı” dese, aklımıza yağmur yağarken “Gideyim de şu insanları bir ıslatayım” dedi gibi bir düşünce gelmez. Çünkü yağmurun öyle bir düşüncesi olmaz. O kendine ait fenomenin içerisinde yağar ama altında olan insanlar ıslanırlar. İşin gereği doğal olarak ıslanırlar, o yağmur damlalarının özelliği neyse onunla ıslanırlar. Örneğin, saf yağmur suyuysa onunla ıslanırlar, asit yağmuruysa, hava kirliliği olan bir yerde eğer o yağmur başka bir hal alır vs… Yani dünyaya kattığımız şeyin bize dönmesi gibi düşünmelisiniz.
Hareketli bir Aralık-Ocak-Şubat 2021 bizi bekliyor!
Ne bitmez çilemiz varmış diyorsunuz içinizden değil mi?
Ne planlar ne hayaller yine mi kaldı ortada diye söyleniyorsunuz?
Ama konuşmadık mı biz bunları, dertleşmedik mi?
Sizler herkesten bir adım önde değil misiniz?
Bugünleri hep birlikte öngörmedik mi?
Dün yasaklar açıklandığında Satürn tam 28.derecelerdeydi. Bu konum aynen 09-10 Mart günü sağlık bakanın ilk vakamıza rastladık dediği günün aynı gökyüzü derecesiydi.
O zamanda yasaklar tam ne yönde gidecekti ne olacaktı belli değildi. Hatırlıyorsanız işe gidip geliyorduk ama korkuyorduk. Birdenbire 22 Mart günü Satürn Kova burcuna geçti ve olan oldu. Seyahat etmek, adliyeler, kuaförler, oteller, uzaktan çalışma sistemine birdenbire geçiş oldu. Şimdi 22 Marttan farklı olarak bu sefer Satürn yanına Jüpiter de kavuşacak. Burada Jüpiter durumu biraz daha abartarak bize farklı kısıtlamalar getirirken bir yandan da bazı konularda şans ve fırsatta sunacak. Bu deneyim ilginç ve şaşırtıcı olacak diye değerlendiriyorum. Mart’ın aynısı olmayacak ama farklı bir şeyler olacak ve bu sefer yapılandan gerçek bir sonuç alınacak diye düşünüyorum.
Zaman çabuk geçiyor ve adım adım yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha dün gibi 2020 yılı için bu satırları yazdığımı hatırlıyorum. Sorduğumuzda herkes 2020 yılının ne felaket bir yıl olduğunu söylüyor. 2021 Yılı için ise ne yani daha mı felaket olacak diye cevaplar alıyoruz.
Orta Çağ’dan sonra ilk kez Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.
İşte kızıyorsunuz ya da sürekli bu ne ya bir bitmediler diye….
İşte bizde bu çağa denk geldik.
21 Aralık yılın en uzun gecesi olmakla kalmayıp bir de iki gezegenin birbirine 20 yıl sonra yaklaşmasını konuşacak. Daha öncesinde 4 Mart 1226 yılında bu denli bir mesafede yakınlaşma olmuş. Bir daha 15 Mart 2080 yılında olacak. Sonrasında 2400 yılına kadar yaşanmayacak. Bizler olmayacağız ama belki bu yazılanlar o zamanlarda kalacak.
13 Ocak Yeniay Sabahı! Kova Çağının İlk Ders Zili Bugün Çalıyor!
İnsan hayatı boyunca değişime dönüşüme direnir, istemeden de olsa dönüşüm gerçekleşince “Ben neden şimdiye kadar yapmadım?” diyerek iç geçirir. Gökyüzü bize bu öngörüyü sunarken verdiği mesajı da sonuna kadar anlamamızı bekliyor olacak.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeniay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda, Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağız. Bu günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Büyük Dönüşüm başlıyor!
Bu etkiler bugün hemen olmayacak ama seslerini bugün duyabilirsiniz. Bu yeniayın etkisi yaklaşık 2-3 hafta tüm gücüyle hayatımızda olacak. Dünya olarak benzer olayları gözlemleyeceğiz. Yıkılmaz dediğiniz liderler, gitmez dedikleriniz, menfaatleri için birbirlerini tanımayanlar vs. birçok oyuna şahitlik edeceğiz. Özellikler 20-21-22 Ocak tarihleri en güçlü haliyle bunlara şahitlik edeceğiz. Oğlak burcu demek, hırs, kariyer, başarı, para ve tutku demektir. Maddesel olan şeylerini çok paylaşmayı sevmez. Hayatınızda bu acıdan miadı dolan şeylerin artık bir sonu olduğunu gösteriyor.
Bu adeta bir kova çağına geçişin ilk ders zili!
İlk ders zili çalıyor bugün.
Hayatınızda artık köhneleşmiş ve sizi yıpratan her şeyi bırakın.
Cesur olun.
İnsanlara yardım edin.
Kimsenin mevkisi, makamı ya da gücü için eğilmeyin. Dik durun.
Kimsenin aşk’ı içinde eğilmeyin. Sevdiğiniz için kendinize hayranlık duyun.
Siz sevdiğiniz için kimse sizi sevmek zorunda değil. Bu mesele sizin meseleniz. Kalbinizi kirletmeyin.
İnsanların sizi hayatı sevmenize izin vereceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Kimse buna izin vermez.
Kıssadan hisse;
Geçen gün bir hanımefendi yolda beni durdurdu. Çok yağmur yağıyordu. Yükselen burcunu hiçbir yerde bulamadığını ve hiçbir yazıyı okuyamadığını düşündü. Belki hayatı bir parça daha fazla sever diye cebimden telefonu çıkartıp yükselenini söyledim. Çığlık attı havalara uçtu. Güvenlik bey bize bakıyor. Bu kim? Bunlar ne yapıyor? Şüpheliler mi? diye. Hanımefendiye dedim ki aman bağırmayın. Gülüştük. Yanımdakiler burnunu havaya sağa sola kaldırıyor. Aceleleri var. Benim duraksamam onları biraz gerdi.
Bu tatlı hanımefendi o an için bu durumu fırsat olarak gördü ve haklı olarak bunu istedi. Belki bu benim içinde bir fırsattı diye düşündüm. Islandık ama hayatı sevmesi için bir şey yapmanın haklı mutluluğunu hissettim. İnsanlara iyi ya da kötü bir şey yaparken bunun size verilmiş bir şans olduğunu unutmayın. Zaten canı burnundaydı. Hayatıma renk geldi dedi.
Anlatmak istediğim şu yıldız savaşçıları, herkesin kendine göre küçük ya da büyük problemleri var. Bir insanın bir problemini dahi çözebiliyorsanız ya da göz teması kurduğunuzda sizden bir ihtiyacı varsa verin gitsin. Bir imkânınız varsa sevindirin, güldürün. Hayat inanın zor ve stresli gidiyor. İnsanlar hayat mücadelesi ederken bir de ego savaşları, kaprisler, hayal kırıklıkları, mutsuzluklarla uğraşmasınlar.
Sonra ne mi oldu?
Geçen hafta pazar günü Radyo D’ deki programımızın 2 saat olmasının yeterli olmadığına karar verdim. Her şey sıkışıyor ve kimsenin telefon bağlantısını, harita sorularını alamıyordum. Yahu dedim patrona şimdi çık. De ki 1 saat daha uzatalım mı? Sonra diyecek ki “daha durun Aygül Hanım hele bir şöyle devam edin” daha sonra bakarız.
Düşün, taşın derken;
Yanına mı gitsem,
Telefon mu açsam…
Bir baktım telefon çalıyor. Radyodan arıyorlar.
Hayırdır diye açmışım telefonu o denli bir telaşla :)
Program çok iyi gidiyor. Sizden sonra inanılmaz bir mesaj geldi ve hepsi cevap bekliyor. Sizi yormazsak 1 saat daha uzatabiliriz. Patron onay verdi dedi. Ben sevinçten ne denli bir mutluluk yaşadığımı anlatmamayım isterseniz. Artık her Pazar 13:00-16:00 arası Radyo D ‘de canlı yayında birlikte olacağız. Eskiden 15:00’a kadardı. Şimdi 16:00’a kadarız. Hepinize teşekkür ederim. Bu astrolojinin zaferidir.
En çok da yağmur altında çığlık atan hanımefendiye J
Şimdi yükselen bulmaya radyoda devam…
Saatleri kurun.
İyi düşünün iyi olsun. Sonrası mı?
Hepsi halloluyor…
Mutlu günler dilerim.
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