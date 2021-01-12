13 Ocak Oğlak Yeniayı: İnsanın hakkını vermek, insanın gelebilecek en onurlu konumudur.

Günaydın yıldız savaşçıları;Gündemimiz yine yoğun. Çok uzatmadan bende hızlı bir giriş yapıyorum.

Önce Whatsapp’tan başlıyorum:

24.Ocak.2009 olarak aldım. Ama yayınlanma tarihi 03.05.2009’muş.

Yani kova ve boğa aksında bir harita dinamiği olması bizleri şaşırtmadı herhalde.

Şirket kuruluş haritasını incelediğimiz de Güneş-Jüpiter Mc noktası kova burcu ve birbirlerine kavuşum halindedirler. Şirket sözleşme istediği gün transit Jüpiter döngüsü başlamış. Geleceğe yönelik ve kendini düşünerek alınan bu karar iyimserlik ifadesi ile kararlaştırılmıştır. Kariyer evinde gerçekleşen bu durum toplum önünde kendisinin itibar kaybetmesine yol açmıştır. Bu kararı almasında Merkür-Mars kare açısı tetikleme yaparken transit güneş ve transit Neptün arasındaki 60 derecelik açı gözleri önüne sis perdesi çekerek hatalarını görmelerini engellemiştir.

8 Şubat tarihinde Merkür Retro’su ile birlikte verdikleri bazı kararları geri çekme ihtimalleri olabilir. Hatanın farkına varmalarını sağlayacaktır. Transit güneş natal chiron kavuşumu ise yaralandıkları noktayı tekrar tamir etmek için harekete geçeceklerini gösterirken tamamen sözleşmeden vazgeçiş veya iyileştirme altında bir takım olumlu gelişmeler olabilir.

Ay düğümleri ikizler-yay aksında şirket yapısında değişikliğe gitmelerini sağlayabilir. Yeni birleşmeler, satın almalar veya yeni ortaklıkların önünü açabilir. Bu durumu fark edip geri adım atıp daha sonrasında bunu başka bir şekilde ilerletme stratejisine girebilirler.