13 Mart Balık yeniayı: Hakikati güvende olmaya tercih etmek

Günaydın yıldız savaşçıları;

Şu anda Neptün görev başına geçti ve Venüs ile kavuşuyor. Bununla birlikte güçlü bir yeniay fazına giriş yapıyoruz. Cumartesi günü bir yeniay gerçekleşecek. Genelde buna astroloji camiası “Aşkı bulacaksın, aşık olacaksın ya da hadi aşık ol gibi anlamlar yükler”.

Çok haksız sayılmazlar elbet. Bunları tetikleyen noktaları var ama eğer siz hayatınızda Neptün’ü hiç tanımadıysanız bu size bu konuları hemen vermez. Sizi büyük bir uyanışa götürmeden bunu yakalamanız mümkün olmaz. Şu an Venüs-Güneş ve Neptün oldukça yakın temasta ilerliyorlar ve bunlara 13 Marttaki balık burcundaki yeniay eşlik edecek.

Tüm var olan durumu tüm çıplaklığı ile sizlerin önünüze serecek.

Doğum haritanızda Neptün eğer herhangi bir gezegeninize kare ya da karşıtlık yapıyorsa bu durum sizi daha fazla zorluyor olabilir.

Şu an için kendinizi silinmiş, boş hissedebilir ve hiçbir şeyi umursamıyor olabilirsiniz. Her şeyi sorguluyor, hayat, amaç, insanlar, mutluluk, değerler ne varsa en derin biçimde gözden geçiriyorsunuz. Aslında bunu gözden geçirmeye de gönlünüz yok ama koşullar sizi buna sürüklüyor ve kendinizi şu sorunun cevabını ararken buluyorsunuz.