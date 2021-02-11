11 Şubat Kova Yeniayı: Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir

Satürn sıkı çalışma, zor dersler ve çok çaba sarf etmekle ilişkilendirilen bir gezegendir.

Satürn gezegeninin zorluklarının üstesinden gelene kadar, genellikle yaşamanızın belirli bir alanına gecikmiş bir başarı getirebilir. Satürn’ün derslerini daha ciddiye almayı öğrendiğimizde ise ödüllendirilmeye başlarız.

Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.

Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.

Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.

İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.

Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.

Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.

11 Şubat’ta Kova burcundaki yeniay sonrası; hayatımızın genel teması son derece özgürlük olacaktır. Ama her şeye rağmen olacağını söyleyebiliriz.