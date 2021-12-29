11 Mayıs’a kadar Jüpiter balık burcunda! İnandığın şeye dönüşürsün.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bu hafta en yoğun ve hareketli haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gökyüzü gündemi yoğun. Özellikle bu hafta 13 Aralık’ta hem Mars’ın hem Merkür’ün burç değiştirmesi bizleri yeni bazı yönlere sevk edecek. İş hayatımızda önemli adımlar içine girdiğimiz aynı zamanda özel ilişkilerimizde kararlar verdiğimiz dönüştürücü bir zaman olduğunu bize anlatıyor.

Mars Yay süreci bugünden itibaren başlıyor!

Mars akrep her şeyi kalbinde büyütür. Mars yay oku doğrudan kalbe doğru çeker ama atmaz. Sana düşman olan şeyi hedef alır. Yaşadıklarınız ya da haksızlıklarınız ne ise herkes oklarını çekiyor. Zayıflıklarınızın farkındasınız. Kurtulmak isteyen kendini hazırlar. Yay Burcu, bir mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden anlatır. Mars Akrep bitiremez, Mars Yay nasıl biteceğine karar verir. Mars Oğlak bunu bitirir. Bu sıralama ile düşünürseniz olaylarınız arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu haftadan sonra işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.

Bir önceki Mars yay burcu geçişi 04 Ocak 2020-16 Şubat 2020 arasında gerçekleşmiştir. Şimdiki geçiş 13 Aralık 2021 -24 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Kendi hayatlarınızda bağlar kurabilmeniz için bu tarihleri veriyorum.

Bu dönem kişisel hayatlarınızdaki büyük değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.

Bu süreç ile bir çoğunuz bugün sabah uyanıp işinden istifa etmek istiyor olabilir. Bunun için uygun bir günde değilsiniz. İlkelerinizi yeniden düşünün.

Belirsizlikte yön bulmak kolay değildir ama yıldızlar adeta bir pusula gibi bizim yönümüzü gösterebilir. Geleceğe dair aslında en müthiş heyecan onu şekillendirebilecek olmamızdan kaynaklanır.

Çok karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Çünkü hayatımıza biçim verecek şeylerin çoğu kayboluyor. Güvendiğimiz insanlar, güvendiğimiz para sistemi ya da güvenmek istediğimiz ekosistem yıkılıyor. Ancak gerçekte olguların ortaya çıkış şeklini düzeltebilmeniz için sebepler bulmanız gerekiyor. Bu belirsizlik ya da bu anarşi içinde belki de kendinizi keşfetmek sizlere yeni bir güç getirecektir.