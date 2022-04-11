11-30 Nisan 2022 Merkür Boğa burcunda hareket edecek! Ne olacak?

Bugün iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür zihnimizi at gibi koşturan koç burcundan çıkıp dinginlik ve güven verecek boğa burcuna geçiyor. 30 Nisan tarihine kadar burada kalacak olması işlerinizde size güven duyacağınız adımlar atmanıza müsaade edecek.
Yapacağınız her proje, her iş birliği sizler için çok telaşsız ve sakin geçecek. Sağlam bir şekilde inşa edilmiş her türlü işi ve ilişkiyi bu dönem ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Zaten imkânınız varsa bu dönemi kullanın. Bu bir şarkı olur, bir eğitim programı, yeni bir proje olur ya da yeni bir ilişki olur. Mantık sıçramaları yapmaya gerek kalmayan bu sağlam iletişim dönemi sizleri çok mutlu edecek. Sağlam bir zeminde olup olmadığınızı test edeceksiniz.
Merkür koç burcunda hızla kaybettiğiniz her şeyi bu dönem yeniden ele geçirebilirsiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Merkür Boğa burcundayken sanat yapmak ya da sanatınızı sunmak çok başarılı sonuçlar verir.
Vücudun enstrümanı sestir.
Bu dönem en etkileyici kullanacağınız şey sesiniz ve sözlerinizdir. Yapacağınız konuşmalar çok etkileyici olarak kalacaktır. Güzel konuşmalar yapın. Diksiyon eğitimi alın. Somut ve istikrarlı işler yapın. Merkür’ü haritasında boğa olanlar genelde hep hasat beklentisiyle tutarlı ve istikrarlı çabaya yönelik bir zihinle ilerler. Bu yüzden haritasında zaten Merkür boğa olanlar için hasat dönemi denilebilir. Kendinizi savunmak zorunda kalacağınız durumlar yaratmadan sürekli açıklayıcı bir iletişimle ilerleyin.
Bir projeyi göndermeden önce telefon açıp açıklayın.
Kimsenin sizin için düşünmesine izin vermeden ne düşünmesi gerektiğini belirleyerek ön konuşmalarla hareket edin. Bu küçük bir tüyo olarak sizde kalsın.
Yükselen burçlarınıza göre 11-30 Nisan Merkür Boğa Burcunda Yapılacaklar listesi
Koç: Harcamalarınızı düzene sokun. Değerlerinizi belirleyin. Sizi değersizleştiren şeylerden uzaklaşın. Projelere ve tekliflere açık olun. Para kazanmanız gerektiğini fark edip yeni iş birliklerine gireceksiniz.
Boğa: Daha iletişimsel olun. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade edin. Esnek olun ve hızla uyum sağlayın. İlk düşündüğünüz doğru olacak.
İkizler: Yeni arkadaşlar ile sosyalleşin. Kendinize yeni bir whatsupp grubu kurun. Toksik, işe yaramaz gruplardan çıkın. Gizemli olmayın.
Yengeç: İş hayatınızda yeni etkileşimler ve yeni iş birlikleri kurun. Yeni iş fırsatları arayın. İş başvurusu olabilir ya da mesleğinize katkı sağlayacak bir yenilik bulun. Acele hareketlerden kaçının.
Aslan: Topluma kişisel düşüncelerinizi empoze etmemelisiniz. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz. Konuşmayın, harekete geçin. Sözlerinize, maillerinize, sosyal medya mesajlarınıza dikkat edin.
Başak: Aradığınız soruların cevaplarına kavuşuyorsunuz. Tanımadığınız kişilere karşı oluşturduğunuz önyargıları kırın. Meditasyon yapın, dil öğrenin, yeni bir şeyler keşfedin, yeniden güvenin, seyahat edin.
Terazi: Çevrenizi en etkilediğiniz dönemdesiniz, iş fırsatları arayın. Olumsuz zihinsel baskıdan kendinizi kurtarın. Spora geri dönüş yapın. Yeni bir hikayenin ya da anlaşmanın ilk adımını atın.
Akrep: Görünenin ardına bakmayı bırakmalısın. Tembellik zamanı değil. Gerçekler ortada! Kendini ve karşındakini yorma. Kabullen! İşte o zaman sen gerçek sen olacaksın. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için işe odaklan.
Yay: Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Üstesinden gelmeniz gereken her sorumluluğu büyük bir sınavınızmış gibi davranmaktan vazgeçin. Çevrenizden yardım isteyin.Yapılması gerekenleri yapın, fazlasını değil.
Oğlak: Biraz eğlenmeye ve sorumlulukları hafifletmeye ihtiyaç var. Aşk’a, dostlarınıza ya da sevgiye zaman ayırmak gerekiyor. Bunu bulmak için ideal zamandasınız. Hayatına bu dönem girenler hep özel kalacak. Kalıcı ilişkiler kuruyorsun. Neşelen!
Kova: Ait olduğun yerleri sorguluyorsun.Mülk ya da alım satım ile ilgili işler içine girebilirsiniz. Ev tadilatı için uygun zamandasınız. Yaşam alanını belirle ve burayı istediğin gibi tasarla. Müthiş bir başlangıca doğru ilerliyorsun. Bunun bir sondan kaynaklanması seni korkutmasın.
Balık: Kısa seyahatler planlayın. Bu dönemi sözleşmelerinizi yapmak, yeni projeler ilan etmek için kullanın. Yakın çevre dostlarınızla bağlarınızı güncelleyin ve vakit geçirin. Sosyal medya hesapları açabilirsiniz. Yaptıklarınızı duyurun.
Merkür Boğa yolcuğuna kıssadan hisse bir hikaye bırakalım:
Sene 1968 Barış Manço henüz 25 yaşında.
Bir kızla tanışmış, çok sevmiş evlenme teklif edecekmiş, kızı evine çağırmış bir sürü hazırlık yapmış, ama cesaretini kolay kolay toplayamıyormuş. Öyle havadan sudan konuşmuşlar.
Barış Manço tam cesaretini toplamış lafa "Ben" diye girmiş, ama o da ne!
Sokaktan geçen bir seyyar satıcı başlamış bağırmaya DOMATES BİBER PATLICAN!
Bu sesten sonra zaten cesaretini zar zor toplayan Barış Manço dikkatini kaybetmiş, konuşamamış. Kızcağız öfkelenmiş "iki lafı bir araya getiremeyen bir adamla beraber olamam" demiş.
Barış Manço'da bu olaydan 20 yıl sonra " Domates biber patlıcan " şarkısını çıkartmış.
Şarkının sözleride aslında bu olayı anlatıyor.
Domates biber patlıcan
Bir anda bütün dünyam karardı
Bu sesle sokaklar yankılandı
Domates biber patlıcan
Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim.
Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim, Göz göze geldiğimiz o anda sanki
Dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında
Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim…
Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim,
Tam elini tutmak üzereyken
Aşkımı itiraf edecekken,
Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam.......
Yapacağınız konuşmalardan korkmayın…Hayat kısa ve zaman geçiyor. Kalıcı ve iz bırakıcı konuşmalar için güzel bir dönem…
Barış Manço’ya saygıyla, özlemle…
11-30 Nisan 2022 Merkür Boğa burcunda hareket edecek! Ne olacak?
Göğe bakma durağından herkese günaydın;
Bugün iletişim ve zekâ gezegenimiz Merkür zihnimizi at gibi koşturan koç burcundan çıkıp dinginlik ve güven verecek boğa burcuna geçiyor. 30 Nisan tarihine kadar burada kalacak olması işlerinizde size güven duyacağınız adımlar atmanıza müsaade edecek.
Yapacağınız her proje, her iş birliği sizler için çok telaşsız ve sakin geçecek. Sağlam bir şekilde inşa edilmiş her türlü işi ve ilişkiyi bu dönem ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Zaten imkânınız varsa bu dönemi kullanın. Bu bir şarkı olur, bir eğitim programı, yeni bir proje olur ya da yeni bir ilişki olur. Mantık sıçramaları yapmaya gerek kalmayan bu sağlam iletişim dönemi sizleri çok mutlu edecek. Sağlam bir zeminde olup olmadığınızı test edeceksiniz.
Merkür koç burcunda hızla kaybettiğiniz her şeyi bu dönem yeniden ele geçirebilirsiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Merkür Boğa burcundayken sanat yapmak ya da sanatınızı sunmak çok başarılı sonuçlar verir.
Vücudun enstrümanı sestir.
Bu dönem en etkileyici kullanacağınız şey sesiniz ve sözlerinizdir. Yapacağınız konuşmalar çok etkileyici olarak kalacaktır. Güzel konuşmalar yapın. Diksiyon eğitimi alın. Somut ve istikrarlı işler yapın. Merkür’ü haritasında boğa olanlar genelde hep hasat beklentisiyle tutarlı ve istikrarlı çabaya yönelik bir zihinle ilerler. Bu yüzden haritasında zaten Merkür boğa olanlar için hasat dönemi denilebilir. Kendinizi savunmak zorunda kalacağınız durumlar yaratmadan sürekli açıklayıcı bir iletişimle ilerleyin.
Bir projeyi göndermeden önce telefon açıp açıklayın.
Kimsenin sizin için düşünmesine izin vermeden ne düşünmesi gerektiğini belirleyerek ön konuşmalarla hareket edin. Bu küçük bir tüyo olarak sizde kalsın.
Yükselen burçlarınıza göre 11-30 Nisan Merkür Boğa Burcunda Yapılacaklar listesi
Koç: Harcamalarınızı düzene sokun. Değerlerinizi belirleyin. Sizi değersizleştiren şeylerden uzaklaşın. Projelere ve tekliflere açık olun. Para kazanmanız gerektiğini fark edip yeni iş birliklerine gireceksiniz.
Boğa: Daha iletişimsel olun. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade edin. Esnek olun ve hızla uyum sağlayın. İlk düşündüğünüz doğru olacak.
İkizler: Yeni arkadaşlar ile sosyalleşin. Kendinize yeni bir whatsupp grubu kurun. Toksik, işe yaramaz gruplardan çıkın. Gizemli olmayın.
Yengeç: İş hayatınızda yeni etkileşimler ve yeni iş birlikleri kurun. Yeni iş fırsatları arayın. İş başvurusu olabilir ya da mesleğinize katkı sağlayacak bir yenilik bulun. Acele hareketlerden kaçının.
Aslan: Topluma kişisel düşüncelerinizi empoze etmemelisiniz. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz. Konuşmayın, harekete geçin. Sözlerinize, maillerinize, sosyal medya mesajlarınıza dikkat edin.
Başak: Aradığınız soruların cevaplarına kavuşuyorsunuz. Tanımadığınız kişilere karşı oluşturduğunuz önyargıları kırın. Meditasyon yapın, dil öğrenin, yeni bir şeyler keşfedin, yeniden güvenin, seyahat edin.
Terazi: Çevrenizi en etkilediğiniz dönemdesiniz, iş fırsatları arayın. Olumsuz zihinsel baskıdan kendinizi kurtarın. Spora geri dönüş yapın. Yeni bir hikayenin ya da anlaşmanın ilk adımını atın.
Akrep: Görünenin ardına bakmayı bırakmalısın. Tembellik zamanı değil. Gerçekler ortada! Kendini ve karşındakini yorma. Kabullen! İşte o zaman sen gerçek sen olacaksın. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için işe odaklan.
Yay: Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Üstesinden gelmeniz gereken her sorumluluğu büyük bir sınavınızmış gibi davranmaktan vazgeçin. Çevrenizden yardım isteyin.Yapılması gerekenleri yapın, fazlasını değil.
Oğlak: Biraz eğlenmeye ve sorumlulukları hafifletmeye ihtiyaç var. Aşk’a, dostlarınıza ya da sevgiye zaman ayırmak gerekiyor. Bunu bulmak için ideal zamandasınız. Hayatına bu dönem girenler hep özel kalacak. Kalıcı ilişkiler kuruyorsun. Neşelen!
Kova: Ait olduğun yerleri sorguluyorsun.Mülk ya da alım satım ile ilgili işler içine girebilirsiniz. Ev tadilatı için uygun zamandasınız. Yaşam alanını belirle ve burayı istediğin gibi tasarla. Müthiş bir başlangıca doğru ilerliyorsun. Bunun bir sondan kaynaklanması seni korkutmasın.
Balık: Kısa seyahatler planlayın. Bu dönemi sözleşmelerinizi yapmak, yeni projeler ilan etmek için kullanın. Yakın çevre dostlarınızla bağlarınızı güncelleyin ve vakit geçirin. Sosyal medya hesapları açabilirsiniz. Yaptıklarınızı duyurun.
Merkür Boğa yolcuğuna kıssadan hisse bir hikaye bırakalım:
Sene 1968 Barış Manço henüz 25 yaşında.
Bir kızla tanışmış, çok sevmiş evlenme teklif edecekmiş, kızı evine çağırmış bir sürü hazırlık yapmış, ama cesaretini kolay kolay toplayamıyormuş. Öyle havadan sudan konuşmuşlar.
Barış Manço tam cesaretini toplamış lafa "Ben" diye girmiş, ama o da ne!
Sokaktan geçen bir seyyar satıcı başlamış bağırmaya DOMATES BİBER PATLICAN!
Bu sesten sonra zaten cesaretini zar zor toplayan Barış Manço dikkatini kaybetmiş, konuşamamış. Kızcağız öfkelenmiş "iki lafı bir araya getiremeyen bir adamla beraber olamam" demiş.
Barış Manço'da bu olaydan 20 yıl sonra " Domates biber patlıcan " şarkısını çıkartmış.
Şarkının sözleride aslında bu olayı anlatıyor.
Domates biber patlıcan
Bir anda bütün dünyam karardı
Bu sesle sokaklar yankılandı
Domates biber patlıcan
Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim.
Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim, Göz göze geldiğimiz o anda sanki
Dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında
Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim…
Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim,
Tam elini tutmak üzereyken
Aşkımı itiraf edecekken,
Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam.......
Yapacağınız konuşmalardan korkmayın…Hayat kısa ve zaman geçiyor. Kalıcı ve iz bırakıcı konuşmalar için güzel bir dönem…
Barış Manço’ya saygıyla, özlemle…