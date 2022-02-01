1 Şubat Kova Yeniayı!

Birkaç gündür sosyal medyada anaokulu öğretmeni olan Dilara Hanım’ın çektiği bir video milyonlar izleniyor. Dilara Kuş, İstanbul'da bir anaokulu öğretmeni. Dilara hocaya bir şekilde ulaştım ve doğum bilgilerini aldım. Olayı kendi ağzından dinledim. Doğum bilgilerin ide kendinden öğrendim. İlk defa okulda doğum günü kutlanan öğrencisi İbrahim'in annesinin doğum günü pastasıyla sınıfa girerek oğlunun doğum gününü kutladığı ve hepimize duygu dolu anlar yaşatan o videoyu çeken kişi.
Dün baktım tam 15 milyon görüntülenme almış.
Sonra döndüm biraz öğretmenin doğum tarihini bulmak için araştırma yaparken bir röportaja denk geldim.
Video Dilara öğretmen tarafından 9 Ocak 2022 saat 18:00 civarlarında instagrama yüklenmiş.
Ama video o tarihte çekilmemiş.
Yakından astrolojiyi takip edenler çok iyi bilirler. O gün Güneş ve Venüs yıldızı kavuşum yapıyordu.
Çocuğumuzun videosu 9 Ocak 2022'de sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşılıyor.
Ama çocuk 5 Kasım doğumlu, video da 5 Kasım 2021'de çekiliyor. Ama Dilara öğretmen, anne ve diğer çocuklar arasında büyük bir duygusal ortam oluştuğu ve sadece o anda kaldıkları için videoyu yayınlamıyor. Ta ki 9 Ocak gününe kadar video duruyor ve kendisi bilmeden o gün tamamen içsel olarak yayınlıyor.
Yaşamın başlangıç noktası olan doğum günümüzden yola çıkarak yıldızlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Neyin çabasını veriyoruz bilinmez. Hayatta hep bizi adam eden bir şeyler var.
Bizi istemeyen babamız, annemiz ya da ailemiz, belki de aşık olduğumuz kadının/adamın bizi istememesi…
Belki de sizi iş yerinde istemeyen patron, çalışma arkadaşları…
Hayatın içinde hep bir istenmeme ve seçilmeme kaosu var. Seçilmediğimiz yer bir başka deyişle sizin nasıl fırsatınız olur? Bunu nasıl başarabilirsiniz. İşte hikaye burada başlıyor.
Hayatın bu eşsiz başlangıç ve bitiş noktası, kaderin mutlak kontrolü altındadır ve bu noktada insanın özgür iradesi yoktur. Yani nerede, hangi ailede doğacağınızı siz belirleyemezsiniz. Aynı şekilde nerede ve ne zaman öleceğinizi de. Bu eşsiz nokta, astrolojide 8.evdir. Bu nedenle kişinin ölümünü, doğum ve yeniden doğuşu yönetir.
8.ev astrolojide akrep burcu demektir. Güney düğümün 1,5 yıl akrep burcunda kalacak olması bizlere tamamen bazı konularda büyük değişimlere götürecektir. Bundan önce güney ay düğümü yay burcundaydı. Yay burcu daha felsefik,daha iyimser daha gelip geçicidir. Ama akrep güney düğüm öyle değildir.
Eski ölür ve küllerinden yeni doğarsın. Yeni bir biçim, yeni tarz, yeni bir akış ve yerleşme yolu alır. Yenisine geçmek için bir dizi zorlu süreçten geçmek gerekir. Bu süreçte yenisinin daha mı iyi, yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz ve sonuç her zaman bilinmez.
Tüm belirsizliklerin belirmesi zamanıdır…
* 24 Ocak Mars Oğlak Burcunda
* 29 Ocak Oğlak Burcunda Merkür Plüton Kavuşumu
* 29 Ocak Venüs Oğlak Burcunda İleri Harekette
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Mars, Oğlak burcuna geçiyor. Duygularını sakince ifade etmen ve düşünmeden konuşmaman gereken bir gündesin. Mola ver. Böylece neyin önemli olduğuna ve neyin yararlılığını yitirdiğine dair daha net bir resim elde edebilirsin. İş hayatında daha hırslı ve daha hesapçı olabilirsiniz. Ufak tefek hesaplar içine girmeyin. Çok çalışmak ve kendini yeniden yapılandırmak sizler için bugün en önemli konulardan olacak. İş hayatınızda mobinge dikkat edin. Özel eşyalarınızın karıştırılması ya da başka insanların size karşı cephe alması gibi konular gündeminizde olabilir. Bedeninize ve kendinize önem verin.
İlişkiler ve Para Piyasasında Büyük Değişim Başlıyor
Merkür’ün 6 Mart 2022’ye kadar Oğlak burcundaki ileri hareketi süresince ilişkilerimize ciddiyet, disiplin ve kurallar ön planda olacaktır. Yüzeysel ilişkiler yerine derinlik ve samimiyet duygusu ön planda olacaktır. Ayakları yere sağlam basan birlikteliklerin dönemi başlıyor.
Oğlak parayı temsil ettiği için mali durumunuz büyük bir artış gösterirken, kripto para piyasası ve dövizde tekrardan ani artışlar görülebilir. İnşaat sektörü ve konut piyasaları ile ilgili destekleyici koşullar ön plana çıkarken, yatırım yapmak isteyebiliriz. Bu süre zarfında tanıştığınız insanlar, ilerleyen zamanlarda kariyerinizde büyük bir rol oynayabilir.
Venüs Oğlak burcundayken olumlu etkilenecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak
Yeni bir düzen kurmaktan korkma!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Merkür, Kova burcunda kavuşuyor. Söyleyeceğin çok şey varken hiçbir şey konuşacak hevesiniz yok. Bu durum sizi istemsiz sözler sarf etmeye götürebilir. Bazı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun. Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bu senenin sınavı. Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde!
Her yerde güneş Merkür kavuşuyor şu saatte dilek tutun gibi yazılar okuyacaksınız. Bunlar içinde kaybolmamanızı öneririm. Bu saatler güzel saatler doğru ama bugünü kendi alanınızda pozitif düşünerek, dua ederek, kimseye öfke duymamayı başararak geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Şimdi siz bu yazıyı okurken sizin Güneş/Merkür kavuşum saatinin kaçta olduğunu aradığınızı biliyorum. Buraya da bilerek yazmıyorum. Bunu bir beklenti haline dönüştürmeyin.
24 OCAK Mars Oğlak Süreci Bugünden İtibaren Başlıyor!
Mars harekete geçmekle ilgilidir, savaşçı ve mücadeleyi seven bir gezegendi. Oğlak burcu ise disiplin, sıkı çalışma, kariyer, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir.
Mars’ın Oğlak Burcuna geçmesi ile hayatınızın en önemli gündemi iş yaşamınız olacaktır. Hayatınızın her alanında son derece azimli, kontrollü, doğru stratejileri belirlediğiniz bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir dağın zirvesine tırmanmak gibi düşünebilirsiniz, hedef belirleyip adım attığınız ve tırmanmaya başladığınız bir süreç var önünüzde.
İlişkilerimizde ise duygusal güven ve maddi güç arayacağımız bir sürece işaret edecektir.
Bugün Ay başak burcunda ilerliyor. Tembellik yapmayın ve sadeleşin.
Bugün evinize çeki düzen verme ve toparlama zamanı. Belki de biraz da hayatınıza bunu yapmalısınız. Doğan her gün; bundan sonraki hayatınızın ilk günüdür unutmayın,
O nedenle; her gününüzü yeni bir hayat olarak kabul ederek coşkuyla yaşayın.
Hayatınıza bugüne kadar olduğundan farklı bakın.
Geçmişteki olumsuzluklarınızı zihninizden silip atın.
Geçmişte kalan güzelliklere fazla özlem duymayın.
Gelecek kaygınızı mümkün olduğunca silip atın.
Bu sizin ufkunuzu genişletecektir.
Kendinize yeni bir sayfa açın. Kendi içinizdeki çatışmalardan uzak durun. Çift kontrol enerjisi içindesiniz. Hayatınızdaki her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri kolayca almanız şu an için zor olabilir. Şu an kendi hayatınızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istemek yerine saygı görmediğiniz yerlerden çekilin. Başa çıkamayacağınız yaralarınızı derinlemesine kazmayın. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, kesinlikle bunu yapacaksınız. Bu dolunay finansal konuda sizleri büyük proje ve başarılara taşıyor olacak.
18 Ocak Salı Uranüs 18:26’da Boğa Burcunda İleri Hareketine Başlıyor
Uranüs mesafe olarak Dünyamıza çok uzak bir gezegendir. Tam bir yörüngeyi tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürer. Buna göre, yaşamımız boyunca yalnızca bir kez, yaklaşık 81 yaş bir Uranüs dönüşünü deneyimliyoruz.
Uranüs, Boğa'da en son 1935'ten 1942'ye kadar yol kat etti, bu nedenle o zaman içinde doğanlar Uranüs dönüşünü deneyimliyorlar. Uranüs ve Boğa'nın birleşik enerjileriyle ilk ve son karşılaşmamız olacak. Uranüs ve Boğa garip bir çifttir Uranüs yeniliği sembolize ederken, Boğa geleneği temsil eder. Önümüzdeki sekiz yılı anlamak için Uranüs ve Boğa'ya ayrı ayrı daha yakından bakalım.
Kişisel haritalarımızda Uranüs'ün yer aldığı burç tepkilerimizi, içinde bulunduğu ev ise hayatımızın etkilenen alanını gösterir.
Toplumsal düzeyde,
Uranüs genellikle "Büyük Uyanışçı" olarak anılır ve bizi konfor alanımızdan uzaklaştırır. Uranüs değişimleri teknolojik ve tıbbi gelişmeler ile darbeler ve ilerici ideolojilerle bağlantılıdır.
Değişimden kaçmayın!
Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?
Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?
18 Ocak Yengeç dolunayı öncesi ay duygularınızı iyice köşeye sıkıştırmış durumda görünüyor. Hisleriniz belki de öyle hissizleşmeğe gidiyor ki…
Çok acı çekiyorsunuz. 15 Yıllık dostluk geride kaldı. Bazı gerçekleri öğrendiniz. Ya yıllar süren bir evlilik belki de ortaklık artık bunun size tezahür eden yönü neyse…
Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.
Bunu unutmayın, enerji değişebilir.
Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.
Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.
Plüton, yeniden inşa etmek için yok eder ve dönüşümün gerçekleştiği yer orasıdır!
Güneş’in kimliği, egoyu, bireyselliği, gücü ve gururu yönettiğini anlamak önemlidir. Plüton’un görevi hayatımızın eski ve yıpranmış kısımlarını yıkmaktır. Eskiyi yeniden inşa etmek için yok ederken, başka bir şeyin küllerden doğmasına neden olur; tıpkı anka kuşunun küllerden doğması gibi.
Plüton Oğlak burcundayken ise; bir durumun gerçeğini görmekle ve zincirleri kırmakla ilgilidir.
Bu süre zarfında aniden ortaya çıkmış gibi hissettiren ilişki sorunları yaşayabiliriz. Bu aynı zamanda bir ilişkide, kariyerde veya yaşam yolunda nasıl hissettiğimizin daha fazla farkına varabileceğimiz bir zamandır.
Yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi duygular gün yüzüne çıkabilir ve bu duygular hayatı gözden geçirmeniz için bir etmen oluşturabilir. Bu süreçte değişimle ilgili vereceğiniz kararların anlık ve kendiliğinden değil belirli bir süreçte oluştuğunu bilmeniz gerekmektedir.
Unutmayın; Ateş, yakabileceği her şeyi yakana dek yanar ancak o zaman söner…
Bugün bu etkiler olurken anı zamanda Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. İş hayatınızı ya da ekonomik durumunuzu oldukça fazla önemsiyor olabilirsiniz. Bu dünya gelip geçici...
Kendine ve huzuruna odaklan. Mutlu olduğunuz hayatı inşa etmekten vazgeçmeyin. Ailen ya da çevrendeki insanlar seni engelliyor ya da baskılıyor gibi hissedebilirsiniz. Herhangi bir sebepten ötürü sanki özgürlüğün test ediliyor ve yayman gereken ışığı yayamıyorsun.
Ay, İkizler burcunda boşlukta ilerliyor, akşam 19.11'de Yengeç burcuna geçiyor; gerileyen Merkür ve Uranüs ile ilk karesini yapıyor. Bugün kafan dalgın olabilir.
Her şeyin ortaya çıktığı zamanlardayız, sabırlı ol. Aşırı tepki ve aceleci davranışlardan kaçın. İlahi adaleti doğrulukla bekleyenler kazanır. Kendinizi yazarak ifade etmen doğru olacaktır. Söylemleriniz çok ağır ve zorlayıcı olabilir. Aniden içinize gelen ben daha fazla dayanamıyorum duygusu size hata yaptırmasın. Her şey değişir ve değişecektir.
Önemli olan bu süreçte sizlerin ilişkilerinizi ve durumunu nasıl koruduğunuzdur. İşlerimizi mümkün oldukça verimli bir şekilde yapmak için duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. İlişkilerde fazla temkinli ve savunmacı olabiliriz. Duygusal olarak sağlam bir ilişki yaratmak istiyorsanız, gardınızı düşürüp uzlaşmacı olun. Bu dönem farkındalık yaratmak istiyorsanız insanlara karşı saygılı olun ve empati yeteneğinizi arttırın.
Yarın güneş ve Plüton oğlak burcunda tam kavuşum yapacak. Ruhunuzun ışığını söndürmeye çalışanlar olacaktır. Onlardan uzak durun.
Ve Ayrcıa Bunu bu akşam 22:00’da TGRT EU kanalında sizler için hazırladığımız “astromatik canlı Show” da konuşacağız. Artık astromatik hanım televizyonda sizlere bu bilgileri daha evrensel veriyor olacak :)
Görüşmek dileğiyle…
Günün Motivasyon Sözü: “Kalem kılıçtan keskindir, dil ise ikisinin bir araya gelmesinden daha keskindir.” Marcus Garvey
Koç: Kariyer hayatınızda bir dönüm noktasındasınız. Geçmişin korkularını yenerek yeniden başlangıç yapabilmeyi kabullenmelisiniz. Yeniden başlamak sizi daha güçlü kılacak ve hedeflerinize hızlı gitmenize sebep olacaktır.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde Mars gezegeniyle karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Merkür, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Rahatlamaya ve çatışmalardan kaçınmaya çalış.
Gerilim geçecek.
Kontrol etme ihtiyacını bırak.
Öfkene yenilmemelisin.
Hava koşullarının sertleşmesi, fırtınalara veya bazı elektrik kesintilerine karşı dikkatli olmalısın.
Cihazlarının ya da kombi gibi bakımlarını iyice yapmalısınız. Hafta sonuna girerken kendini daha rahatlatman gerekiyor.
Kendinizi tüketerek direttiğiniz her yolda ne yazık ki ilerlemiş değil, sürüklenmiş oluyorsunuz. Artık kendinizi tükettiğiniz şeyleri keşfedin.
Değersiz hissettiren silinir!
Zihinsel gerginlik, temel yapınıza bağlı olarak nasıl yöneteceğinize bağlı olacaktır. İsterseniz bunu hoş karşılayabilirsiniz isterseniz çeşitli isyankar davranışlar içinde olabilirsiniz. Hoş karşılamaya çalışın. Bugün ne kadar esnek olursanız o kadar kırılmazsınız. Bu nedenle katı bir zihinden ziyade esnek olmanız tavsiye edilir. Bazı radikal yeni düşünceleri benimseyin. Ani elektrik kesintileri, internet kesintilerine, kombi arızalarına karşı temkinli olun. Ay’ın Kuzey düğüm ile yakınlık kurması bugün sizlere; Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir.
Sadece kaderinize cesaretle yürüyüp insan olma yolculuğunuzu başarıyla sonuçlandırmak zorundasınız. Biraz daha sade düşünme dönemi başlıyor! Ünler, namlar, sahip olunan her şey de gelip geçidir. Bu sebeple insanın erdemli yaşaması ve hayatını anlamlı kılan en önemli ölçüttür. İnsanın kendi tanımasından daha büyük bir güzellik evren içinde yoktur.
Şu dönem çok acil olmadığı sürece estetik operasyonlar, diş tedavileri ya da saç kesimleri önerilmez. 04 Şubat sonrası gönül rahatlığı ile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Yaşam bu kadar hızlı akıp giderken hala kendine saygı duymuyorsun.
Kendine neden kötü davranıyorsun diye kendime sordum geçenlerde?
Milyon tane kaygı, milyon tane değiştiremeyeceğin duygu ya da düşünce…
Tam sinirlendim gittim dolabın kapağını açtım. Bir gofret vardı dolapta oğlanın…
Tam açtım onu yiyecektim. Dedim ki şimdi bunu yiyeceksin sonra başlayacaksın kilo aldım şiştim diye söylenmeye. Şunu daha kontrol edemiyorsun. Burada kendine saygı duymuyorsun diye kızdım. Gofreti yedirmedim kendime.
Mars-Neptün Karesi der ki; Düştüğünüz kuyular sandığınız kadar derin olmayabilir. Belki tutunmaya çalıştığınız ipler kısadır.
10 Ocak günü başlayan ve etkisi oldukça güçlü hissedilecek Mars-Neptün karesi cesaret ve çekiciliğin yanı sıra entrika ve skandallarla ilgilidir. Bu dönem tutkularınızı ve arzularınızı bir amaç için savaşarak ifade etmek istediğimiz zamanlardır.
Birilerini suçlamayın, insanların arkasından konuşmayın, sakinleşene kadar bekleyin, ardından neden işlerin umduğunuz gibi gitmediğini mantıklı bir şekilde düşünün. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir veya sadece farklı bir sonuç hayal etmiş olabilirsiniz.
Kendinizi kurban olmuş, korkmuş, zayıf ve savunmasız hissettiğinizde, her şeyin yoluna gireceğine güvenmek çok önemlidir. Kendinize güvenin, dürüst ve merhametli olun.
Bir hafta etkili olacak Mars Neptün Karesi süresince uykulu bir hal içinde olabilir ve özlem duygunuzun artması ile depresif bir hal alabilirsiniz. Gizem ve entrika, şehvet ve libido duygunuzu arttıracağı için sürekli bir arzu halinde olabilirsiniz.
İşler hayal ettiğimiz bir şekilde olmayınca fal, büyü, oyun, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kendimizi kandırıp para kaybedeceğimiz kötü alışkanlıklara da yönelebiliriz. Bunlardan uzak durun. Duygusal istismara açık bir dönemdeyiz.
Ev içinde su ve elektrik tesisatınızı arızalara karşı kontrol ettirin, yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırın.
14 Ocak Merkür gerilemesi başlıyor. Bunun için gerekli önlemleri ve havadisleri sizlere bir önceki yazımda yazmıştım. Şayet kaçırdıysanız instagram hesabımdan yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi önemli günlerden geçiyoruz. Güneş-Plüton kavuşumu ve aynı zamanda Merkür-Uranüs karesi etkileri oldukça güçlü geçişler getiriyor. Bazı konularda yenildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu seslendirmek dahi istemiyorsunuz. Size bunu şöyle anlatabilirim. Güneş demek kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir. Güneş'in konumu bize hangi mesleğin bir kişinin karakterine en uygun olduğunu söyleyebilir. Hayat amaçlarımızı gösterirken Plüton’un bunun yanında olması ışığımızı birilerinin söndürmeye çalıştığını gösterir. Bazı konularda ışığınızı söndürmeye çalışanlar olacak ama buna karşı durmak asıl sizin ışığınızın gücünü gösterecek. Eğer bugünlerde yenilgiyi nezaketle kabul ederseniz kazanırsınız. Bugün yenilgisini kabul edenler kazananlar olacak. Bunu hayatınızın içinde ne olduğunu bulun. Sormayın, sadece düşünün. Neye yenildiğinizi düşünüyorsunuz? Tüm zarafetinizle bu yenilgiyi kabul edin ve daha fazla parlamak için kendinize güven duyun.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve Uranüs ile kavuşuyor. Satürn’ün sert karesi bugün kendini güvensiz hissetmene neden olabilir. Olağanüstü̈ dünya gündemlerine ya da sürpriz değişimlere hazırlıklı ol. Yeni ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.
Değişim başkasında değil insanın kendinden başlar. Parasal kaygıların hiç olmadığı kadar artıyor olabilir. Ne olursa olsun bunu yönetirken kendi içinde bazı öfke patlamalarına bu durumun gitmesine engel olmalısın. İkili ilişkilerinde ya da bugün yapacağın toplantılarında alacağınız karar çok önemli olacak. Daha fazla kazandığın daha fazla kendini yenilediğin bir zamanda olduğunu unutma. İnsanoğlunun bazen çevresindeki insanlar tarafından o kadar başarısız veya yetersiz hissettiriliyor ki bunu aşmak adeta bir savaş haline geliyor.
Bazen çevrenizde olup bitenlere karşı etkili olabilecek bir davranış başlatıp sonuç alamamış olabilirsiniz.Bu sizin özgüveninizi kaybetmenize neden olabilir.Kendi kabileyitlerinizden şüphe duymayın kendinize ve kendi kaynaklarına güvenin. Başka bir deyişle, bir işin üstesinden gelmek için yeterli beceriye sahip olduğunuzu unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü:“Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir konuda başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem.” Michael Jordan
Koç: Beklenmedik bir maddi harcamanız olabilir. Duygusal olarak hızlı karar almadan önce mantığınızla da sağlamasını yapmalısınız. Bazı konularda yeni adımlar atacaksınız. İç sesinize güven duyun.Planlı olun.
Boğa: Ortaklı projelerinizde hızlı kararlar alarak yeni başlangıçlara gitmek isteyebilirsiniz. Duygularınızın sesini dinlemek istediğiniz profesyonel adımlar atmanıza engel olabilir.Cesur olun ve inandığınız şeylerin peşinden gidin.
İkizler: Duygularınızı kontrol edemeyeceksiniz. Kendinize olan güveninizi bir anlık sağlayarak hislerinizi hoşlandığınız kişiye açıklayabilirsiniz. Ya da kızgın olduğunuz kişiye tüm içinizdekileri konuşma isteğiniz artabilir.Temkinli olun.
Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Hayatınız içinde bulunacağınız eylemleri iyice düşünün bunları tasarlayın ve bir eylemin nasıl sizi ileriye taşıyacağını unutmayın.
Gerekli yeteneklerinizin farkında olun. Çünkü duygularınız bugün savunmasızca yüzeye vurabilir. Bunu kontrol etmeyi öğrenmiş olanlar kendilerini iyi hisseder. Öğrenmemiş olanlar yere serilmiş gibi hisseder. Kendinizi umutsuz bir hayatın parçası haline getirmekten vazgeçin.
Diş,kemik ağrılarına dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi koruyun. Duygusal türbülans içinde olabilirsiniz. Bu bedeninize yansıyabilir.
Bu hafta artık bir Merkür gerilemesine giriş yapıyoruz. Uzun zamandır sonuç almadığınız konuların birçok nedenlerini öğreneceksiniz.
Artık uğruna savaşarak kazanacağınız şeyleri istemiyorsunuz.
Merkür Retro’su öncesi 10 Kural!
1.En sevdiklerinize bile bir gün gidebilme özgürlüğünü verin ki geri dönmek ve kalmak için bir sebepleri olsun.
2. Zamanın önünde durmak mümkün değil. Bir hata yaptığımızda, zamanı geri alıp yeniden baştan başlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, şimdiki zamanı iyi kullanmak.
Bugün biraz daha izole olmanız gereken bir gündesiniz. Ay, Koç̧ burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu durum sizi üzen ve yıpratan koskoca 8 senelik bir döngüyü bitirip yeni bir serüvene sizleri taşıyor. Kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve yeni kararlar içine gittiğiniz bugün kendinize bir söz verin. Artık toksik ve bağımlılık şekline gelmiş ilişkilerden uzak durun. Bugün Ay ve Kiron kavuşumuyla yaralayıcı konuşmalar içine girebilirsiniz. Özetle sizin için iyi olmayan bir ilişkide ya da size acı veren yerlerde vakit kaybetmeyin. Zaman değerli ve kime harcadığınıza iyi bakın. Şu an içinizdeki bu öfke belkide sadece kendinizedir. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneş’in etrafında 5 döngü tamamlar, hayatlarımız da önemli basamakları oluşturur. Güneşin etrafındaki bu döngü 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Bu sıcak noktaların ana hatlarını çizecek olursanız, aslında bir yıldız şeklini alırlar. Bu yıldıza pentagram adı verilmektedir. Bu, duygularımızı ve arzularımızı yükseltirken, verimli ve destekleyici ilişkiler kurmaya teşvik eder.
9 Ocak Pazar günü saat 03:47’de Güneş ve Venüs Oğlak Burcunda Kavuşum yaparak 8 yıllık yeni bir döngüyü başlatacaktır.
Venüs Retro’su sırasında gerçekleşecek bu kavuşum, bizlerin hayatlarında yeniden kendimizi ispat edeceğimiz bazı başarılara getirecektir. Bu belki sevgide, belki kariyerimizde bir başarı olarak ifade edilebilir.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder. Venüs Oğlak burcu temasında sabırlı, ciddi, otoriter ve disiplinli olurken, duygularımız ise hiç olmadığı kadar soğuk ve mesafeli olabilir. Oğlak ve Venüs temalarının bir araya gelmesi sabırlı olmamızı gerektirecektir. Bu dönemde beklenmeyen masraflar aniden ortaya çıkarken sizi değerlerinizi yeniden sorgulamaya zorlayabilir.
Venüs, Oğlak burcunda en son 2013 yılının sonu ve 2014 yılının başında konumlandı. Takvimlerinizi kontrol edin bu tarihlerde neler oldu? Benzer döngü 2022'nin başında da ortaya çıkabilir ama bu sefer 2014’te yaşananların hasat zamanı olarak görebilirsiniz. Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.
Bir sonraki Venüs Güneş Kavuşumu Terazi burcunda 22.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.
Koç
Heyecanlı ve içsel bir gezi
Yeni yılda gideceğiniz yerler, aklınızdan bile geçmeyenler olacak. Heyecanlısınız. Mısır piramitleri matematik ve sanat üstü duruşuyla size rehber olacaktır. Yükseklik rekorunun binyıllarca kırılamadığı bu yapılar, kendi içinizde kırdığınız birden fazla rekoru düşününce sizi ruhsal olarak besleyebilir. Düşünmeye, rahatlamaya ve düzene ihtiyacınız var. Piramitlerdeki odalar, sizi içinizdeki odalarda bir geziye çıkarabilir. Aradığınız düzeni bu içsel gezide bulma şansınız var. Kaygılarınızdan kurtulun, hayatınızı yaşayın.
Boğa
Bu yıl hayalleri gerçek kılın
Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın...Sevdiğin kişilerle huzurlu olun. Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.
Çevrenizden yardım almayı ihmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yine de şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir. Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz.
Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.
Bu akşam sizlere bir sürprizimiz var. Artık “Astromatik Show” TGRT EU kanalında sizlerle olacak. İlk yayınımızda bizi yalnız bırakmak istemezseniz cumartesi akşamı saat 20:00’da sizleri bekliyor olacağız. Canlı yayın olacağı için ve instagram canlı yayından katılanları programa alacağım için mutlaka instagram astromatik hesabımızı takip etmeyi unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”
Koç: Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz. Tekrar tekrar açıklama yapma gereği duymanız öfkelenmenize yol açabilir. Süreçten memnun olmayabilir ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Yüklerinizi hafifletin.
Boğa: Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor. Kişisel bir hesap kapatma düşüncesi içerisindesiniz. Doğru hamlenin nasıl olması gerektiği konusunda çekinceleriniz olacaktır. Ama sağlıklı düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz.
İkizler: Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız. Ortada bir haksızlığın olduğunu düşünmeniz gereken müdahaleyi yapmanızın önünü açacaktır. Ötekileştirilen kişilerin sesi olmak, o insanlara yardımcı olmak size iyi gelebilir ve motivasyon gücünüzü arttırabilir.
Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkileriniz çok önemli olabilir.
Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirmeyin. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun. Şartlara uyum sağlamak, benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.
Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz.
Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.
9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu fark edin ve değerlendirin.
Artık bazı geleneksel takıntılarımızdan, kendinizi beğenmişlikten ve bitmek tükenmek bilmeyen maddi hazlardan kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Hakikat, biz ne tür durumda olursak olalım olanın ne olduğunu görüp hüsnükuruntuyu bıraktığımızda ortaya çıkar. Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanlarıyla veya bir başka deyişle bütün bir paket halinde kabullenmekte yatar. Hakikati kabullenmek cümlesi yazıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hakikat aslında gizlidir, hiç kimse hakikati tamamıyla bilemez. Bu bir arayıştır. Mutluluğu sürdüren şeyde buna güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmaktır. Belkide büyük plan içinde kendi gücünü keşfetmektir. Hakikati kabullenmek, gamsız veya kader kurbanı olmayı söylemez. Bunların arasındaki bağlantıyı çözmek ve bütüne hizmet etmenin kişisel ihtiyaçlarımızdan daha önemli olduğunu gösterir. Yaşamı basite indirgemek basit değerleri fark etmek hakikaten iyi olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Minimal bir yaşam içinde olmak sizin en önemli tercihiniz olsun.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell
İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız, yalnız, kullanılmış hissederiz. Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı, enerjimizi veririz. Bu bir şekilde bir ödül beklemektir. Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz. İnsan iki duyguyla baş edemiyor. Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor bir de haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.
Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset
Koç: Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz. Alıngan ve hassas olmak yerine açıklayıcı olun. Amaçlarınıza ilerlediğiniz yolda sizlere yansıtılan tepkilere kayıtsız kalmaya çalışın. Daha da yükselin ve konuşmalardan sıyrılın.
Boğa: Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir. Sizlerin de farkında olmadığı hisleriniz açığa çıkıyor.
Bilinçaltınızdaki korkular yüzeye vurmuş olabilir.
İkizler: Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir. İçsel sorunlarınıza baş etmekte zorlanırken duygularınızın baskısı altında kalacaksınız. Sizi baskılayan şeylere karşı nazikçe tavrınızı koyun.
Yengeç: Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Geçmişten kaçarak yapacağınız seyahatlerde kendinizden kaçamadığınızı göreceksiniz.
Aslan: Kaybetme korkusu içerisindesiniz. Elinizden alınan her somut varlık sizin için bir hayal kırıklığı olmaya adaydır. Yaşam içerisinde her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmelisiniz. Vazgeçmek bazen en büyük özgürlüktür.
1 Şubat Kova Yeniayı!
Uçmak istiyorsan sana ağır gelen şeylerden vazgeçmelisin.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bitmez dediğiniz ocak ayı bitti…
Değişen sadece ay ismi…
Dün ocaktı bugün şubat…
Bugün Salı yarın Çarşamba…
Aynaya bakıp insan sormalı: Ey dünyalı “Sen bu sabah kalktığında aynı sen misin” diye
İşte asıl soru budur…
1 Şubat Salı saat 08.45’te Kova burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bazı ezberleri bozmanın zamanı geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. En önemlisi de artık sen eskisi gibi değilsin.
Neden mi böyle diyorum?
Çünkü bu yeniay kova burcunda olduğu için daha fazla dostluk, arkadaşlık ya da inandığınız şeyleri anlatıyor. Satürn gezegenin burayı baskılıyor olması ve Uranüs gezegeninde buraya sert bir açı yapıyor olması güvendiğiniz dağlara kar yağma ihtimalini gösteriyor.
Öfke her zaman bireylerle ilgilidir. Kin sınıflara yöneliktir. Her tür hırsızdan ya da kötüden hepimiz nefret ederiz. Dahası öfke zamanla iyileşebilir ama kin iyileşmez. Birinde odağındakine acı vermek istersiniz, diğeri ise sadece kızgınlığınızın neden olduğunu bilmesini… Öfkeli adam kurbanının hissetmesini ister, nefret eden ise hissedip hissetmemesini umursamaz…Bu hayatta eğer öğrenmemiz gereken bir şey varsa, o şeyi gerçekten yaparak öğrenebiliriz. İnsanlar evler inşa ederek inşaatçı, müzisyenler müzik yaparak müzisyen olurlar. Aynı şekilde adil eylemde bulunarak adil, öfkeli eylemlerde bulunarak öfkeli ve cesur eylemlerde bulunarak cesur oluruz…
Sanırım bu kova yeniayı bizlere öğrenmemiz gereken duyguları yeniden tanıtıyor. İşte biz neyi öğrenmek istiyoruz? Kova burcu insan olmak demektir. İnsan olmayı yeniden öğrenmek ya da hatırlamak mı gerekiyor?
Eyleme geçirdiğimiz her şeyi öğrenmek mi zorunda kalacağız?
Zorluklar, umutsuzluk ve hayatın talihsizlikleri içinde gerçek bir arkadaş elbette sığınaktır. Küçükken en iyi zaman geçirdiğimiz yaramazlık yaptığımız kişidir. Yaşlılıkta ise geçen yıllarımızı tek dertleştiğimiz insandır. Gençlikte ise sana asla yapamayacağını düşündüğün şeylere yapabilirsin diyendir. Dostluk öyle güzeldir ki bir insana ne olursa olsun ben yanındayım hissini vermek ve korumaktır. Ama hırslarımız ve yaşadıklarımız maalesef artık dostlukları da bitirmek zorunda kalmaktadır. Hep çevremize kızıyoruz. Peki biz bu konuda nasılız?
Belki iyi dostluklarla birbirimizi destekleseydik aşk, meşk konularında bu kadar saldırgan, bu kadar hızlı olmak ister miydik?
Peki nasıl iyi arkadaş ya da iyi dost olunur?
Birbirinize iyi dileklerde bulunun. En iyi arkadaş sizin iyiliğiniz için size dua edendir. Kimseyi kimseye gidip ifşalamanız, hakkında bildiklerini anlatmanız size bir şey kazandırmayacak. Aksine yine huzursuz ve çürümüş bir ruh içinde olacaksınız. Halbuki onu yapmadığınızda ruhunuz bir çiçek bahçesi gibi olacak. En mutsuz olduğunuz anlarda o içinizde yeşerttiğiniz çiçek bahçesinin kokusu burnunuza gelecek ve yeniden başlayacaksınız…
Bazı anlarda zor olur ve içinden nasıl çıkacağını bilemezsiniz. Ama omurga bu zor anlarda gelişir. En omurgalı şekilde çıkmaya çalışın…İdeal insan kötü olayları haysiyet ve zarafetle taşır ve bunlardan en iyi koşulları yaratır.
Bir kısmınız için gerginlik en üst noktada!
Kiminiz sebebini bilmiyor, kiminiz neyin ne olduğunu öyle bir anladınız ki sudan çıkmış balık gibisiniz…Aristoteles diyor ki: “boş vaktimiz olsun diye boş vaktimizden feragat ederiz; tıpkı barış elde etmek için savaştığımız gibi” Yani bir şeyin üstünlüğü onun uygun kullanımına bağlıdır. Bulunduğunuz durumu ya da işi üstün kılmak istiyorsanız duruma uygun mu diye sormanız gerekmektedir.
Şu coin yükselse, altın şöyle olsa, siz terfi alsanız, sizi terk eden geri dönse, istediğiniz adam ya da kadınla evlenseniz, çok zengin olsanız, maaş yükselse, bir terfi etseniz falan filan derken…. Geçen koca bir ömür…
DÜNYA GÜNDEM!
1 Şubat kova yeniay; dünyada isyanlar, protestolar, iş bırakmalar ve özgürlük anlayışının değişmesi…15 Şubat haftası ABD için yeni bir düzenin ilk başlangıcı olacaktır. Dünya ya yeni bir sistem getirme ve düzeni koruma adı altında askeri müdahaleler yaşanabilir. 1942 doğumlu Joe Biden için zor ve sancılı dönem başlıyor. Geçmişin karanlık içerinde kalan konuları yeniden gündeme taşınabilir. Gerçekler toplumu şaşırtmakla birlikte beklenen güvenin kaybedilmesine de yol açabilir. Sağlık sorunları, zorunluluk içeren sinirsel ve psikolojik sorunlar satranç tahtasında zorunlu hamlelere götürebilir. Yeni toprak kazanma çabaları ve ekonomik verileri gerekçe gösterilerek yapılan hamleler tüm dünya da yeni bir ateş dalgasının oluşmasına yol açabilir.
1 ŞUBAT KOVA Yeniay’ı derki;
Gençlik öyle bir geçer gider ki elinizden akıl alacak gibi değil dersiniz…
Boşa kürek çeken kendini sorgulasın, suya olan inancını değil…
Zaman izafi, para kıymetsiz…
Yerine konur bir şekilde kazanılır.
Verdiğin emeği, giden tazecik ömrü, sevgisiz geçen hayatın farkı kapanmıyor izi kalıyor sadece….
Yeter ki cesur olun ve hayatınızı yeniden tasarlayın. Bir daha buraya gelmeyeceksiniz. Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Aklınızdaki korkular tarafından itilip kakılmayın ki kalbinizdeki rüyalar gerçekleşsin…Birinin gülümsemesinin nedeni olun. Birinin sevildiğini hissetmesinin ve insanların içindeki iyiliğe inanmasının nedeni olun. Başkalarının duygularına saygı gösterin. Senin için hiçbir şey ifade etmeyebilir, ama onlar için her şey demek olabilir. Uçmak istiyorsan sana ağır gelen şeylerden vazgeçmelisin. Bir gün, geriye dönüp bakıldığında, yıllarca süren mücadelen sana en güzeli gibi gelecek. Başkalarının beklentilerinin ve görüşlerinin kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Bu sizin hayatınız onların değil. Sizin için en önemli olanı yapın; sizi canlı ve mutlu hissettiren şeyi yapın. Başkalarının beklentilerinin ve fikirlerinin kim olduğunuzu sınırlamasına izin vermeyin. Başkalarının size kim olduğunuzu söylemesine izin verirseniz, onların gerçekliğini yaşarsınız. İnsanlar size çok kolay bir şekilde kendi gerçeklerinizi unutturabilir. Hayatta insanları memnun etmekten daha fazlası var. Hayatta, başkalarının belirlediği yolu takip etmekten çok daha fazlası var. Hayatta, şu anda deneyimlediklerinden çok daha fazlası var. Kim olduğunuza kendiniz karar vermelisiniz.
İyi bir ay diliyorum…