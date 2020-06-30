05 Temmuz Oğlak Ay tutulması… İşsizlik salgını!

Önümüzdeki maçlara bakmaya başladığımızda gökyüzünde en önemli olay 05 Temmuz’da gerçekleşecek olan “Ay tutulması” olacaktır.
Oğlak burcu demek; iş, kariyer, para, maaş, yöneticiler, terfi etmek, hak ve hukuk ile ilgili konulardır. Şimdi bu dönemin öngörüsünü yapmak gerekirse bu ay iş dünyasında önemli belirginleşmelerin olması bir tesadüf olamaz.
Öyle değil mi?
Sistemde her şey kurgulu ve planlı.
Bizlere sadece okumak gerekiyor. Koronavirüs pandemisinin işsiz bıraktığı dünyadaki birçok insan için yapılan hükümet yardımları, yoksulluk, açlık ve finansal desteklerin son bulmaya başladığı bir süreç zaten geliyor. Bu dönemim oğlak ay tutulmasına gelmesi elbet ki tesadüf değil.
ABD’de çoğu hane halkına gönderilen 1.200 dolarlık çekler, Türkiye’de yapılan yardımlar en azından en çok ihtiyaç duyanlar için bir kesimi ayakta tutmaya çalıştı. Milyonlarca işletmenin işçiyi işten çıkartmama ile ilgili kuralları ülkemizde 17 Temmuz’da son buluyor. Bu da tam olarak oğlak tutulmasının hayatımızdaki yansımalarını gösteriyor. Bu durumun 3 ay daha uzatılacağı konuşuluyor. Bu tutulma ile belirli şekillenmeler ve yeni kurallar geleceğini öngörmek mümkün olabilir. Aynı zamanda covid-19 önlemlerinde bazı değişimler söz konusu olabilir.
Dünya genelinde on milyonlarca işten çıkarılan işçinin kira ödemesi ve yiyecek satın almasına izin veren ekstra işsizlik ödenekleri temmuz ayı sonunda sona erecek gibi görülüyor. Bu durum dünya genelinde iş ve para ile ilgili konularımızda önemli bir noktaya getirecek gibi duruyor.
Astroloji size krizi yönetme noktasında yardımcı olur.
Krizin en önemli özelliği önceden tahmin edilemeyen ya da bilinemeyen bir anda ortaya çıkmasıdır. Astroloji ile gökyüzündeki yıldızların dizilimi ile doğru bir okuyucu size ne gibi olayların önünüze gelebileceğini tahmin edebilir. Ama adı üstünde bu sadece tahmindir. Beklentinizi yüksek tutmadan ilerlemeniz daha az yıpratıcı olur.
Krizin bir diğer önemli özelliği, hem bir tehlike ve tehdit oluşturması, hem de yeni fırsatlar yaratmasıdır. Bu anlamda kriz, genellikle düşünüldüğü gibi tamamen ‘negatif’ özellikte bir kavram değildir. Krizler, gelip geçicidir. Krizlerin üzerinizdeki etkisinin kısa ya da uzun sürmesi daha öncesinde aldığınız tedbirler ile bağlantılıdır. Bazı fırsatlarda bulmak mümkündür.
Geçmiş yıllardan bu yana dünyadaki Krizler!
Dünyada 1820-1929 yılları arasındaki yüzyılı aşkın dönemde bir sürü kriz meydana gelmiştir. Bu krizlerin başlıcaları 1825, 1836, 1847, 1857, 1866,1873, 1882, 1890, 1900, 1907, 1913, 1920-21, 1929 krizleridir.
Bunlardan en önemli günümüze benzerlikleri olan 1929 yılında başlayan krizler olmuş. 1929 Krizi, Şüphesiz tarihinin en önemli ve en derin krizi olarak geçmektedir. Avrupa ülkelerinde bazı bankaların mali sıkıntıya girmesi New York Borsası’nda hisse senedi fiyatlarında ani düşüşlere neden olmuş ve ardından da tüm ABD ekonomisini etkisi altına almıştır. Bununla da sınırlı kalmayan kriz, dalga dalga diğer ülkelere yayılmıştır. 1929 Büyük Depresyonu ile borsada yaşanan çöküşün yanısıra, bankalarda ciddi anlamda iflaslar yaşanmıştır. Tabi burada önemle belirtelim ki, ekonomik krizler bu krizlerle sınırlı değildir. Günümüzde krizler özellikle gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Son dönemlerin en önemli krizleri, 1994-95 Meksika krizi, 1997-98’de Asya Pasifik Krizi, 1998 Rusya ve Brezilya krizleri ve nitekim ülkemizde Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan finansal krizlerdir.
Kovid-19, ekonomi, finans ve üretim sistemlerinin sorgulanmasını ve büyük değişimleri de beraberinde getirmektedir.
Şimdi bu oğlak tutulması ile büyüme oranında düşüş, işsizlik oranında artış, enflasyon oranında artış, ödemeler dengesinde bozulma, bütçe dengesinde bozulma ve dış finansmanda zorluklar yaşanabilmeye oldukça açıktır. ABD kuruluş haritasını oldukça etkileyen bir ay tutulması yaşanacak. Askeri anlamda ciddi bir ayaklanma söz konusu olabilir. ABD borsası ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler söz konusu olabilir.
-Hayatınızda yapacağınız dönüşümler bir kadın sayesinde ya da bir kadın figürü yüzünden olabilir.
-Psikolojisi gerçekten iyi olmayan insanlara veya çevrenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendi yaşamlarına zarar verme eğilimi içinde olabilirler.
-Ani yaralanmalara ya da ani kazalara karşı çok dikkatli olmalısınız.
-Covid-19’un gözler üzerinden bulaştığına dair daha net uyarılar ve bulgular duyabileceğimiz bir dönem olabilir.
-İş kazalarına çok dikkat edilmelidir. Lavabo temizlerken bir kimyasal ürünün ya da bir iş makinasının size zarar vermesi gibi düşünün.
-Dalgınlık ve acele hareketler sizleri zorlayabilir.
-İlişkileri kesinlikle kökünden değişime götürecek bir süreç olduğu söylenebilir.
-Satürn kuraklığı temsil eder. Bu sebepten muhtemelen orman yangınlarının olması dikkat çekici.
-Uluslararası restleşmelere gideceğimiz öngörülebilir. AB ile ilgili bazı konular çok stresli noktalara gidebilir. Ülke haritamızla Mars-Mars karşıtlığı aktifleşmeye başlıyor. Maden kazalarına çok dikkat edilmeli. İş sağlığı ve güvenliği konusunda büyük önlemler alınmalıdır.
Bu tutulma ile ilgili hem dünya olarak hem ülke olarak hem de bireysel hayatlarımızda birlik olmak ve kararlı olmak adına kullanmalıyız. Kalabalıklar içinde yalnız kalmak sizlerin duygularınızın sömürülmesine neden olur. Bazen gerçek bir yalnızlık sizi kendinizle barış içinde yaşayıp ruhsal psikolojinizi ayağa kaldırır. Kendinizle yaptığınız iş birliği sizi sonsuz bir esaretten kurtarır. Bu dönemde sizleri en şaşırtacak olan güçlü sandığınız insanların aslında yeteri kadar güçlü olmadığını göreceksiniz. Ya da güçsüz olduğunu düşündüğünüz insanların ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Hiç kimseye menfaatleriniz doğrultusunda davranmayın. Haklı ve adaletli davranışlarınızın karşılığını alabileceksiniz. Üretmeniz ve geliştirmeniz gerekmektedir.
Ay tutulması şöyle diyor: “Güç, Büyüklükle değil yönetilmeyle başarılan bir durumdur. Güç zehirlenmesine dikkat et!
İnsanı ayakta tutmaya yarayan en gerçek şey başarı ve güçtür. Kendi kararını kendin verebilme olarak bazen karşımıza çıkar bazen de "hayır" diyebilme şeklinde ortaya çıkar. Güç, bazen iyimserlik sonucu varılan noktadır. Bazen de birini döverken ya da zarar verirken ortaya çıkan fiziksel gösteridir. Bazen de hiçbir şey yapmamak, kendini tutmak, olaylara bulaşmamak, sessiz kalmakta önemli bir güçtür.
Güçlü insanlar saygı duyduranlardır, korkulanlar değil. Bu yüzden içinizdeki gücü keşfedin ve neye sahip olduğunuz bilin. Bazen de güç, haklı olanın siz, haksız olanın o olduğu aşikâr olduğu halde onu affetmektir. İstediğini başarmaktan çok, kabullenmekle, kabullenebilmekle ilgili bir şeyde olabilir. Bir şeyi başarabileceği halde kendi seçimiyle yapmadığını kabul eden bir insanda da olabilir, elinden geleni yapıp kabullenme olgunluğuna sahip insandadır asıl güç.
Güçlü insan, her şeye rağmen direnen, ayakta kalan insandır.
Hiç risk almayan kişi, belki acı ve üzüntülerden korunabilir ama büyüyemez, sevemez, hissedemez ve değişemez. Garanti olanı arayan insan büyük bir esaret içinde köle gibi yaşar. Özgürlüğünü kaybeder ve kendini özgür zanneder. Asıl güç riski göze alabilen kişi olmaktır. Ruhunu özgür bırakmak ve hür kalmaktır…
Mutlu günler dilerim.
05 Temmuz Oğlak Ay tutulması… İşsizlik salgını!
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba,
Önümüzdeki maçlara bakmaya başladığımızda gökyüzünde en önemli olay 05 Temmuz’da gerçekleşecek olan “Ay tutulması” olacaktır.
Oğlak burcu demek; iş, kariyer, para, maaş, yöneticiler, terfi etmek, hak ve hukuk ile ilgili konulardır. Şimdi bu dönemin öngörüsünü yapmak gerekirse bu ay iş dünyasında önemli belirginleşmelerin olması bir tesadüf olamaz.
Öyle değil mi?
Sistemde her şey kurgulu ve planlı.
Bizlere sadece okumak gerekiyor. Koronavirüs pandemisinin işsiz bıraktığı dünyadaki birçok insan için yapılan hükümet yardımları, yoksulluk, açlık ve finansal desteklerin son bulmaya başladığı bir süreç zaten geliyor. Bu dönemim oğlak ay tutulmasına gelmesi elbet ki tesadüf değil.
ABD’de çoğu hane halkına gönderilen 1.200 dolarlık çekler, Türkiye’de yapılan yardımlar en azından en çok ihtiyaç duyanlar için bir kesimi ayakta tutmaya çalıştı. Milyonlarca işletmenin işçiyi işten çıkartmama ile ilgili kuralları ülkemizde 17 Temmuz’da son buluyor. Bu da tam olarak oğlak tutulmasının hayatımızdaki yansımalarını gösteriyor. Bu durumun 3 ay daha uzatılacağı konuşuluyor. Bu tutulma ile belirli şekillenmeler ve yeni kurallar geleceğini öngörmek mümkün olabilir. Aynı zamanda covid-19 önlemlerinde bazı değişimler söz konusu olabilir.
Dünya genelinde on milyonlarca işten çıkarılan işçinin kira ödemesi ve yiyecek satın almasına izin veren ekstra işsizlik ödenekleri temmuz ayı sonunda sona erecek gibi görülüyor. Bu durum dünya genelinde iş ve para ile ilgili konularımızda önemli bir noktaya getirecek gibi duruyor.
Astroloji size krizi yönetme noktasında yardımcı olur.
Krizin en önemli özelliği önceden tahmin edilemeyen ya da bilinemeyen bir anda ortaya çıkmasıdır. Astroloji ile gökyüzündeki yıldızların dizilimi ile doğru bir okuyucu size ne gibi olayların önünüze gelebileceğini tahmin edebilir. Ama adı üstünde bu sadece tahmindir. Beklentinizi yüksek tutmadan ilerlemeniz daha az yıpratıcı olur.
Krizin bir diğer önemli özelliği, hem bir tehlike ve tehdit oluşturması, hem de yeni fırsatlar yaratmasıdır. Bu anlamda kriz, genellikle düşünüldüğü gibi tamamen ‘negatif’ özellikte bir kavram değildir. Krizler, gelip geçicidir. Krizlerin üzerinizdeki etkisinin kısa ya da uzun sürmesi daha öncesinde aldığınız tedbirler ile bağlantılıdır. Bazı fırsatlarda bulmak mümkündür.
Geçmiş yıllardan bu yana dünyadaki Krizler!
Dünyada 1820-1929 yılları arasındaki yüzyılı aşkın dönemde bir sürü kriz meydana gelmiştir. Bu krizlerin başlıcaları 1825, 1836, 1847, 1857, 1866,1873, 1882, 1890, 1900, 1907, 1913, 1920-21, 1929 krizleridir.
Bunlardan en önemli günümüze benzerlikleri olan 1929 yılında başlayan krizler olmuş. 1929 Krizi, Şüphesiz tarihinin en önemli ve en derin krizi olarak geçmektedir. Avrupa ülkelerinde bazı bankaların mali sıkıntıya girmesi New York Borsası’nda hisse senedi fiyatlarında ani düşüşlere neden olmuş ve ardından da tüm ABD ekonomisini etkisi altına almıştır. Bununla da sınırlı kalmayan kriz, dalga dalga diğer ülkelere yayılmıştır. 1929 Büyük Depresyonu ile borsada yaşanan çöküşün yanısıra, bankalarda ciddi anlamda iflaslar yaşanmıştır. Tabi burada önemle belirtelim ki, ekonomik krizler bu krizlerle sınırlı değildir. Günümüzde krizler özellikle gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Son dönemlerin en önemli krizleri, 1994-95 Meksika krizi, 1997-98’de Asya Pasifik Krizi, 1998 Rusya ve Brezilya krizleri ve nitekim ülkemizde Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan finansal krizlerdir.
Kovid-19, ekonomi, finans ve üretim sistemlerinin sorgulanmasını ve büyük değişimleri de beraberinde getirmektedir.
Şimdi bu oğlak tutulması ile büyüme oranında düşüş, işsizlik oranında artış, enflasyon oranında artış, ödemeler dengesinde bozulma, bütçe dengesinde bozulma ve dış finansmanda zorluklar yaşanabilmeye oldukça açıktır. ABD kuruluş haritasını oldukça etkileyen bir ay tutulması yaşanacak. Askeri anlamda ciddi bir ayaklanma söz konusu olabilir. ABD borsası ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler söz konusu olabilir.
-Hayatınızda yapacağınız dönüşümler bir kadın sayesinde ya da bir kadın figürü yüzünden olabilir.
-Psikolojisi gerçekten iyi olmayan insanlara veya çevrenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendi yaşamlarına zarar verme eğilimi içinde olabilirler.
-Ani yaralanmalara ya da ani kazalara karşı çok dikkatli olmalısınız.
-Covid-19’un gözler üzerinden bulaştığına dair daha net uyarılar ve bulgular duyabileceğimiz bir dönem olabilir.
-İş kazalarına çok dikkat edilmelidir. Lavabo temizlerken bir kimyasal ürünün ya da bir iş makinasının size zarar vermesi gibi düşünün.
-Dalgınlık ve acele hareketler sizleri zorlayabilir.
-İlişkileri kesinlikle kökünden değişime götürecek bir süreç olduğu söylenebilir.
-Satürn kuraklığı temsil eder. Bu sebepten muhtemelen orman yangınlarının olması dikkat çekici.
-Uluslararası restleşmelere gideceğimiz öngörülebilir. AB ile ilgili bazı konular çok stresli noktalara gidebilir. Ülke haritamızla Mars-Mars karşıtlığı aktifleşmeye başlıyor. Maden kazalarına çok dikkat edilmeli. İş sağlığı ve güvenliği konusunda büyük önlemler alınmalıdır.
Bu tutulma ile ilgili hem dünya olarak hem ülke olarak hem de bireysel hayatlarımızda birlik olmak ve kararlı olmak adına kullanmalıyız. Kalabalıklar içinde yalnız kalmak sizlerin duygularınızın sömürülmesine neden olur. Bazen gerçek bir yalnızlık sizi kendinizle barış içinde yaşayıp ruhsal psikolojinizi ayağa kaldırır. Kendinizle yaptığınız iş birliği sizi sonsuz bir esaretten kurtarır. Bu dönemde sizleri en şaşırtacak olan güçlü sandığınız insanların aslında yeteri kadar güçlü olmadığını göreceksiniz. Ya da güçsüz olduğunu düşündüğünüz insanların ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Hiç kimseye menfaatleriniz doğrultusunda davranmayın. Haklı ve adaletli davranışlarınızın karşılığını alabileceksiniz. Üretmeniz ve geliştirmeniz gerekmektedir.
Ay tutulması şöyle diyor: “Güç, Büyüklükle değil yönetilmeyle başarılan bir durumdur. Güç zehirlenmesine dikkat et!
İnsanı ayakta tutmaya yarayan en gerçek şey başarı ve güçtür. Kendi kararını kendin verebilme olarak bazen karşımıza çıkar bazen de "hayır" diyebilme şeklinde ortaya çıkar. Güç, bazen iyimserlik sonucu varılan noktadır. Bazen de birini döverken ya da zarar verirken ortaya çıkan fiziksel gösteridir. Bazen de hiçbir şey yapmamak, kendini tutmak, olaylara bulaşmamak, sessiz kalmakta önemli bir güçtür.
Güçlü insanlar saygı duyduranlardır, korkulanlar değil. Bu yüzden içinizdeki gücü keşfedin ve neye sahip olduğunuz bilin. Bazen de güç, haklı olanın siz, haksız olanın o olduğu aşikâr olduğu halde onu affetmektir. İstediğini başarmaktan çok, kabullenmekle, kabullenebilmekle ilgili bir şeyde olabilir. Bir şeyi başarabileceği halde kendi seçimiyle yapmadığını kabul eden bir insanda da olabilir, elinden geleni yapıp kabullenme olgunluğuna sahip insandadır asıl güç.
Güçlü insan, her şeye rağmen direnen, ayakta kalan insandır.
Hiç risk almayan kişi, belki acı ve üzüntülerden korunabilir ama büyüyemez, sevemez, hissedemez ve değişemez. Garanti olanı arayan insan büyük bir esaret içinde köle gibi yaşar. Özgürlüğünü kaybeder ve kendini özgür zanneder. Asıl güç riski göze alabilen kişi olmaktır. Ruhunu özgür bırakmak ve hür kalmaktır…
Mutlu günler dilerim.