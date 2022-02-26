02 MART Balık yeniayı! Herkesi bırak ama kendine asla!

Belki sabaha kadar ağlayacaksınız, belki uyumayacaksınız ama nasıl soğuduğunuzu nasıl olmayacağını gördüğünüzu hissedeceksiniz. İşte bu belki de “beni benden alırsan seni sana bırakmam” dediğiniz yer olabilir mi?
Bırakmanın ve artık savaşmaman gerektiğini gösterecek bu yeniay sizlere…
Belki ilahi adaletin desteği derinden birçok şükür dedirtecek.
Balık burcundaki bu yeniay aynı zamanda Jüpiter kavuşumu olduğu için birçok dolunay ve yeniaydan farklı hisler verecek. Bize yeniden başlamak için salıvermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyor. Şu an hayatınız gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor olabilir ve bu durum bunaltıcı ya da kafa karıştırıcı gelebilir. Eski kalıplardan çıkmak için farklı bir yol hayal etmeniz gerekiyor, toksik olan ve oldurtmaya çalıştığınız her şeyi serbest bırakıyoruz.
Bu ay, bilinçaltınız resmen dışarı çıkıyor. Bugüne kadar emek verdikleriniz, çabaladıklarınız ne varsa artık….
İçinizde daha fazla durmamalıyım ya da artık çok hazırım hissine sıkı sıkı tutunun.
Bu yeniay Jüpiter’in güçlü etkisi ve Uranüs’ün koruyucu açısı size hiç beklemediğiniz başarıları sunmaya hazırlanıyor. Şu an için belkide hak ettiğinizi düşündüğünüz ya da tavrınızı koymadığınız şeylere karşı bir duruş sergilemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yeni bir adım atacaksınız ve zaman size muhteşem bir şekilde yardım edecek. Bir şeylere artık hazırsınız.
Karanlıkta bile yola güvenmek isterken en savunmasız ve saf benliklerinizi keşfedeceksiniz. Kalp sesinizi dinlemek ve buna güvenmek için harika bir zamanlama olduğunu söyleyebilirim.
Balık burcu, karanlıkta olan her şeyi hisseder ve duyularıyla çözüm bulur. Bazılarınız nasıl ışıkta uyuyamazsanız bunun gibi düşünün. Işık her zaman iyi değildir. Bazen zihni kandırabilir ve bu yüzden kalp her zaman size yardım eder. Ayrıca tüm Neptün enerjisiyle bu hislerden emin olun ama asla savrulmayın. Savrulmayacak kadar akıllandığınızdan eminim.
Sis içinde görmek istediğinizi görmek kolaydır, ancak her zaman destekleyici veya gerçek olmayabilir. Bir ayağınızı yerde tutmaya çalışın. Bunu hissedin ya da uyuyun, her iki şekilde de sorun değil.
Şu an dünyanın gündemi hepimizi oldukça sarsıyor.
Bu tarih kafalarınızı karıştırdı.
22.02.2022!
ABD’nin 248 yıllık Plüton dönüşünün tamamlandığı zaman. Bunların hepsi tesadüf olabilir mi gerçekten?
Rusyalıların astrolojiyi iyi bilen bir toplum olduğunu göz önünde bulundurursak neden bazı güçleri eline almasın ki?
Eğer astrolojik bilginiz varsa geri dönüp Rusya’nın atak zamanlamalarına bakın. Tesadüf olmadığı görünüyor.
2008
2014
2022
Evrenin matematiğine göre hareket etmek çok muazzam. Bizimkiler hala astrologlarına falcı gözüyle baksın. Güney ay düğüm akrep burcunda ilerliyor ve kaybetmek hiç bu kadar yakın olmamıştı. Akıllıların kazandığı ve bu dünyadaki sembolleri doğru okuyanların hayatta kaldığı bir bilgisayar oyunundayız.
Türkiye haritasına göre çok dersler alacağız ama kaybetmeyeceğiz. Tüm düğüm Plüton Kova’ya geçince çözülecek.
Şu an en fazla Uranüs kova burcunda doğan çocuklar acı çekiyor. 1995-2003 arası doğumlular bu dönemi özel yönetebilecek güce sahipler ve henüz güç onların eline geçmedi. Onlardan biri liderliği eline aldığında dünya başka bir yöne rahatlamaya geçecek. Bu kuşak lütfen elinden geldikçe kendine inansın. Anahtar sizde. Gelecek zamanda kapitalizm ve sosyalizm sentezinin mümkün olduğunu göreceksiniz. 2024’ten sonra Plüton Kova süreci bizi bambaşka noktalara taşıyacak. Bilinçli ve kolektif bir kültürün parçası olan herkes yükselişe geçecek. Kova çağının sergilediği insani sonuçların sorumluluklarını üstlenirseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bundan sonraki süreci daha iyiye taşımak hepimizin elinde. Gezegensel geçişleri bir sıkıntı olarak değil kendi benliğimizdeki kör boşlukları keşfedip bir aşma yöntemi olarak kullanın.
Hayatınızda bugün bir mucize siz yapın :) Mucizelere duranlara gelmez.
Bu yorumlar sizleri Mart’ın sonuna kadar etkileyecek! 2 martta her şey değişmeyecek ama size bir kapı açılacak ve siz bu yoldan gireceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Önce yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre okuyarak değerlendirme yapabilirsiniz.
Burçlara göre etkileriniz nedir?
Koç: Bu balık yeniayı ile değişikliklere hazırlanın. Yeni bir zaman akıyor olacak önünüzde ve bu zaman öyle güzel akacak ki onu durdurmak isteyeceksiniz. Artık sürece güvenmek ve bu akışta kalmayı başarma zamanındasınız. Kariyerinizdeki büyük başarıyı güçlü hissedeceksiniz. Arka planda ayağınızı kaydırmak isteyenler aksine sizi yükseltmiş olacak. Bu süre boyunca korkmadan akışa devam edin ve sürece güvenin. Artık size hiçbir faydası olmayan şeylerden vazgeçmeyi deneyin. Sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Belirli uzlaşmalar gerçekleşecek. İşteki imajınız ve profesyonel noktanız görünüyor. Bu hafta olan her şey ilahi bir yardım tadında olacaktır.
Boğa: Sizin zamanınız geldi diyebiliriz çünkü kendinizi gösterme fırsatları olabileceğini ve sizi duygusal olarak yükseltecek seçimler yapmak zorunda kalacağınızı gösteriyor. İdealleriniz ya da hayalleriniz ile alakalı beklenmedik bazı harika başlangıçlar içine çekiliyorsunuz. İthalat- ihracat ya da yurtdışı işleriniz oldukça hareketleniyor. Yeni birtakım işlere girişiyorsunuz. Akademik ya da eğitim gibi konularda çalışmalarınız varsa bu girişimleriniz muhteşem olacak. Yeni çevrelere girmekten asla kaçınmayın ve sosyal çevrenizden alacağınız destekler çok kadersel olacak. Artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmak, bu süre zarfında daha kolay hale gelecek. Yeni başlangıçlar için fırsatları memnuniyetle yakalayın. Aşk hayatınızdaki mutsuzluklar sizi yeni bir noktaya taşıyacak.
İkizler:Balık yeniayı enerjisiyle istediğinizi çekebileceğiniz bir konumdasınız. Yaratıcıysanız, kendinize ilham alacak projeler ya da hedefler bulduysanız önünüzdeki tüm zorlukların üstesinden gelmek için hazır hissedeceksiniz. Çok yeni bir işe heyecanla başlıyorsunuz. Size tuzak kuranlar kendileri kaybedecek. Üzerinizdeki tembellikten arınıyorsunuz.Çok fazla çaba harcayan ikizler için tanınma ve emeklerin karşılığını alma fırsatını veriyor. Borçlarınızı veya parasal konularınızı güçlü bir duruma sokuyorsunuz. Uzun süredir kendinizi şanssız hissediyordunuz ama bu hafta kendinizi çok şanslı ve umut dolu hissedeceksiniz. Artık kendinizi engellemeyin. Kararlı olun ve ilerleyin. Sağlıkla ilgili tüm sorunları çözüme götüreceksiniz.
Yengeç:Hedefleriniz ön plana çıkıyor. Bir sürü yeni sorumluluk ediniyorsunuz ancak yapılacaklar listenizdeki her şeyi büyük bir güçle tamamlıyorsunuz. Beklediğiniz ortaklık ya da beklediğiniz proje sizlere geliyor olabilir. Yüksek bir mobing ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum sizi endişelendirmesin. Bu sizin başka bir kariyer hikayesine dönüşmeye doğru ilerlediğinizin mesajını veriyor. Eş ya da ortaklarınızın yaptığı hataların fark etmesi ve telafi etmesi söz konusu olabilir. Sosyal medya ya da akademik gibi konularda yeni bir şeyler yapacaksınız. Birine ortaklık teklifinde bulunabilirsiniz. Belki hiç beklemediğiniz bir departmana gönderildiniz ve yeni bir yönetici ile çalışmaya başlıyor olabilirsiniz. Bunun bir fırsat olduğunu unutmayın. Geçmiş bir aşkın acısını çekiyor ve burada konuşmak istiyor olabilirsiniz. Geçmiş yaralarınızı sarmak için konuşmayı ve duygularınızı anlatmayı seçin. Muhteşem bir dönüşüme geçiş yapacaksınız. Geçmiş bazı konuları çözmek konusunda yeni bir farkındalık içine çekiliyorsunuz. Parasal kazançlarınız artıyor.
Aslan: Bu yeniay ile nostaljik bir duygusallık hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek ve geçmişteki arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için harekete geçin. Hamilelik gibi bir sonuç alabilirsiniz. Çok emek verdiğiniz işlerde atanma ya da devlet ile ilgili beklediğiniz işlerde pozitif sonuçlar alma imkanını verebilir. İş hayatınıza adeta yeniden dönüyorsunuz. Dönüşünüz muhteşem olacak. Sanki sizlere bir sahne sunulacak veya bir sahne yaratacaksınız. Şans yanı başınızda olacak. Yepyeni bir fırsat önünüze geliyor. Para kazanmak ya da gelirlerinizin artması gibi durumları da ortaya sunacak. Uzun süredir kilo vermek istiyorsunuz ve sonuç alamıyorsanız bu yeniay ile harika bir zaman olacak. Bu haftaki iş başvurularınızdan kabul sonuçları alabilirsiniz. Hayatınızda çok sıkışmış hissettiğiniz şeylerin aslında sizi geliştiren şeyler olduğunu fark edeceksiniz. Saygınlık ve tanınma gibi unsurlar bu yeniay ile çok başarılı olacak.
Başak: Son birkaç yıldır verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınız bir hasat zamanı başlıyor. Çok emek verdiğiniz şeyleri artık ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdiye kadar emeğinizin meyvelerini görmediyseniz, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Asla pes etmeyin. İş konusunda harekete geçmek için çok doğru bir zaman içindesiniz. Doğru zaman diye bir gerçek var. Başarının uzun bir süreç olduğunu hatırlatırız. İş hayatınızda bazı konuları ciddiyete döküyorsunuz. Bu hafta iş başvurularınıza gelecek olan pozitif sonuçları seçmek ve yeniden aynı heveslerle yürüyerek ilerlemelisiniz. Eğer son bir yıldır bir proje üstüne emek veriyorsanız sonuçları görmenize az kaldı.
Terazi: Artık çok inandığınız insan veya olaylara karşı sihrin kaybolduğunu hissedebilirsiniz. Artık kendinize mutlulukla ilgili neyi hedeflediğinizi soruyor ve bunun cevabından emin oluyorsunuz. İş hayatınızda öyle bir başlangıç yapıyorsunuz ki buna sizde şaşıracaksınız. Terfi ya da yer değişimine hazır olun. Taşınma ya da yer değişimleri gündem yaratacaktır. Hobinizi işe çevirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için ne yaparsanız yapın sanki biri sizi engelliyor gibi hissediyorsunuz. Hayatınızdaki bazı konularda saygı göremediğiniz için şikayet ediyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Çalışmaya devam etmeli ve kendinizi ispatlama konusunda bazen meydan okumalısınız. Kazançlarınız artıyor. Bu sizi kendinize daha iyi hissedeceksiniz. Hukuksal konularınız bu yeniay sonra çok hızlı sonuçlar verebilir. Somut adımlar içinde olmaktan korkmayın. Çocuk sorumlulukları alabilir ya da aşk konusunda cesaretinizi toplayabilirsiniz.
Akrep – Bu yeniay artık hissettiklerinizi saklamakta kalmamanız gerektiğini gösteriyor. Yoğun duygularınızın etkisinde kalmamak için zaman zaman işleri hafife almayı ve mantıklı olmayı lütfen unutmayın. Hayatınızın dönüm noktası bu yeniay ile başlıyor. Önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Yeni bir kapıyı açıyorsunuz. Her şeyi geride bırakmayı başarın. Bu yeniay ile çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Ya da siz çocuk istiyor olabilirsiniz eş istemiyor olabilir. Biraz daha orta yolu bulmanız gereken bir dönem içindesiniz. Evlilik ile ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Evlilik teklifi de bekleyebilirsiniz. Bu yeniay ile sosyal medya ya da uzaktan arkadaşlarınızın öneri ile tanıştırılmalar ile görüşmeler başlayabilirsiniz. Belki aşk konusunda birilerine açılmak istiyor olabilirsiniz. Bu konuda biraz daha sabırlı ve dikkatli olmanızda fayda var.
Yay – Sezgileriniz inanılmaz güçleniyor ve bu balık yeniayı ile artık kendinize olan inancınızı arttırıyorsunuz. Toksik olan ilişkileriniz arkada kalıyor. İlahi adaleti güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Aile içindeki sıkıntılarınızı toparlıyorsunuz. Ev ortamınızdaki huzursuzluklar sizi o kadar bıktırdı ki artık net bir yöne ilerliyorsunuz. Bu hafta aldığınız iş tekliflerini değerlendirmeyi ihmal etmeyin ama asla parayı öncelik yapmayın. Bu gelen teklif sizi daha iyi bir sürece ilerletecek. İş hayatınızda değişim yapamadığınızı düşünüyorsanız demek oluyor ki sizi aşağıya çeken işlerin içindesiniz. Yeteneklerinizi geliştirin. Miras ya da kentsel dönüşüm gibi işleriniz varsa bu tür gayrimenkul işlerinde başarı elde edebilirsiniz. Hukuksal konular varsa ya da bazı durumları hukuksal konulara taşımak istiyorsanız bunlar ön plana çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Kimsenin hakkında 3.bir kişiye zayıflık gösterip konuşma yapmayın.
Oğlak- Bu yeniay en çok sizlere iyi geliyor. Aşk sizin için güçlü bir frekans olacak. Etrafınızdakilere nasıl hissettiğinizi göstermenin veya yaratıcı bir projeyle ilgili yeni bir şeye başlamanın zamanı geldi. Şikayetleri bir köşeye bırakıp size hizmet etmeyen durum ve koşullardan sıyrılma zamanı diyebiliriz. Evren sizden yana ve bunun için muhteşem işaretler sunuyor. Yeni bir proje ve sağlam adımlar sizleri heyecanlandıracak. Risk alın ve değişimi başlatın. Üzerinizdeki yükler sizleri korkutuyor olsa da biraz daha rahat nefes alacaksınız. Artık hatalar yapmıyor ve yeni başarılara ilerliyorsunuz. Bu yeniay sürpriz haberlere açık olun. Kardeşinizden ya da akrabalarınızdan iyi haberler alabilirsiniz. Ya da ortak işler yapıyorsanız burada rahat çözümler bulabilirsiniz. Mars ve Plüton’un güçlü kavuşumu sizlere yeniden bir şeyleri yıkıp baştan büyük bir şansla dönüştürme fırsatı sunacak. Kariyerinizde yurtdışına açılmak ya da zirveye tam tırmanmak muhteşem olacak. Bu durum çok kalıcı olacak.
Kova: Zihninizin kurduğu zincirlerden kurtuluyorsunuz. Parasal konularda yeni adımlar atıp yeni kazançlar elde ediyorsunuz. Eşinizin ya da ortağınızın bazı sorumlulukları sizi yormuş olabilir. Bunları yeniden gözden geçirip artık yüklerinizi hafifletiyorsunuz. Bu yeniay ile ne kadar güçlü olduğunuzu artık gösteriyorsunuz. Değer görmediğiniz yerlerden keskin dönüşler yapıyorsunuz. Yeni tanışacağınız insanlar kaderinize yön verecek. Disiplinli bir odaklanma ve özenli bir çalışmaya giriyorsunuz. Eğer eşinizin ya da ortağınızın sağlık problemleri ile ilgilendiyseniz burada şifalanmalar söz konusu olacak. İlişkilerde artık kandırılmak istemediğinizi veya daha net olmak istediğinizi fark ediyorsunuz. Popüler olmak isterken kendi standartlarınıza yetişemeyen biri gibi hissediyorsunuz. Bu durum size sanki hata yaptırıyor. Vasatın üstüne çıkıyor ve tüm vasat ilişkileri geride bırakıyorsunuz.
Balık: Bu yeniay sizlerin burcunda gerçekleşiyor. Başarabileceklerinize inanmaya başlama zamanı olarak bunu açıklayabiliriz. Hayallerinizi gerçekleştirmek bazı şeyleri yeniden inşa etmek için harika bir zamanlama sizler için olacak. Ayaklarınız yere sağlam basmalı ve karar vermekten korkmamalısınız. Yeni bir hayat kuruyor ve başlangıçlar içine giriyorsunuz. Kendinize seçtiğiniz bu yol sizi heyecanlandırıyor ve umut vaat ediyor olacaktır.Eski bir ilişki ile ilgili şuan için ne olduğunuzu bilmediğiniz günlerden geçiyorsanız artık büyük bir netlik kazanıyorsunuz. Aşk,sevgi veya birlikteliklerden beklentilerinize karşılık görüyorsunuz. İş hayatınızdaki gerilim son buluyor ve yöneticiniz sizin haklı duruşunuzu takdir ediyor olabilir. Bazı zorlukları aşmak için ilahi bir yardım alıyorsunuz. Evlilik ya da ilişkilerinizde çok önemli adımlar atacaksınız.
02 MART Balık yeniayı! Herkesi bırak ama kendine asla!
Yılın en şifalı ve kendinize en tutunduğunuz yeniayını yaşayacaksınız. Bu çok ilginç bir deneyim olacak. Belki bir yüzleşme belki bir çarpışma olarak nitelendirebilirsiniz.
Belki sabaha kadar ağlayacaksınız, belki uyumayacaksınız ama nasıl soğuduğunuzu nasıl olmayacağını gördüğünüzu hissedeceksiniz. İşte bu belki de “beni benden alırsan seni sana bırakmam” dediğiniz yer olabilir mi?
Bırakmanın ve artık savaşmaman gerektiğini gösterecek bu yeniay sizlere…
Belki ilahi adaletin desteği derinden birçok şükür dedirtecek.
Balık burcundaki bu yeniay aynı zamanda Jüpiter kavuşumu olduğu için birçok dolunay ve yeniaydan farklı hisler verecek. Bize yeniden başlamak için salıvermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyor. Şu an hayatınız gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor olabilir ve bu durum bunaltıcı ya da kafa karıştırıcı gelebilir. Eski kalıplardan çıkmak için farklı bir yol hayal etmeniz gerekiyor, toksik olan ve oldurtmaya çalıştığınız her şeyi serbest bırakıyoruz.
Bu ay, bilinçaltınız resmen dışarı çıkıyor. Bugüne kadar emek verdikleriniz, çabaladıklarınız ne varsa artık….
İçinizde daha fazla durmamalıyım ya da artık çok hazırım hissine sıkı sıkı tutunun.
Bu yeniay Jüpiter’in güçlü etkisi ve Uranüs’ün koruyucu açısı size hiç beklemediğiniz başarıları sunmaya hazırlanıyor. Şu an için belkide hak ettiğinizi düşündüğünüz ya da tavrınızı koymadığınız şeylere karşı bir duruş sergilemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yeni bir adım atacaksınız ve zaman size muhteşem bir şekilde yardım edecek. Bir şeylere artık hazırsınız.
Karanlıkta bile yola güvenmek isterken en savunmasız ve saf benliklerinizi keşfedeceksiniz. Kalp sesinizi dinlemek ve buna güvenmek için harika bir zamanlama olduğunu söyleyebilirim.
Balık burcu, karanlıkta olan her şeyi hisseder ve duyularıyla çözüm bulur. Bazılarınız nasıl ışıkta uyuyamazsanız bunun gibi düşünün. Işık her zaman iyi değildir. Bazen zihni kandırabilir ve bu yüzden kalp her zaman size yardım eder. Ayrıca tüm Neptün enerjisiyle bu hislerden emin olun ama asla savrulmayın. Savrulmayacak kadar akıllandığınızdan eminim.
Sis içinde görmek istediğinizi görmek kolaydır, ancak her zaman destekleyici veya gerçek olmayabilir. Bir ayağınızı yerde tutmaya çalışın. Bunu hissedin ya da uyuyun, her iki şekilde de sorun değil.
Şu an dünyanın gündemi hepimizi oldukça sarsıyor.
Bu tarih kafalarınızı karıştırdı.
22.02.2022!
ABD’nin 248 yıllık Plüton dönüşünün tamamlandığı zaman. Bunların hepsi tesadüf olabilir mi gerçekten?
Rusyalıların astrolojiyi iyi bilen bir toplum olduğunu göz önünde bulundurursak neden bazı güçleri eline almasın ki?
Eğer astrolojik bilginiz varsa geri dönüp Rusya’nın atak zamanlamalarına bakın. Tesadüf olmadığı görünüyor.
2008
2014
2022
Evrenin matematiğine göre hareket etmek çok muazzam. Bizimkiler hala astrologlarına falcı gözüyle baksın. Güney ay düğüm akrep burcunda ilerliyor ve kaybetmek hiç bu kadar yakın olmamıştı. Akıllıların kazandığı ve bu dünyadaki sembolleri doğru okuyanların hayatta kaldığı bir bilgisayar oyunundayız.
Türkiye haritasına göre çok dersler alacağız ama kaybetmeyeceğiz. Tüm düğüm Plüton Kova’ya geçince çözülecek.
Şu an en fazla Uranüs kova burcunda doğan çocuklar acı çekiyor. 1995-2003 arası doğumlular bu dönemi özel yönetebilecek güce sahipler ve henüz güç onların eline geçmedi. Onlardan biri liderliği eline aldığında dünya başka bir yöne rahatlamaya geçecek. Bu kuşak lütfen elinden geldikçe kendine inansın. Anahtar sizde. Gelecek zamanda kapitalizm ve sosyalizm sentezinin mümkün olduğunu göreceksiniz. 2024’ten sonra Plüton Kova süreci bizi bambaşka noktalara taşıyacak. Bilinçli ve kolektif bir kültürün parçası olan herkes yükselişe geçecek. Kova çağının sergilediği insani sonuçların sorumluluklarını üstlenirseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bundan sonraki süreci daha iyiye taşımak hepimizin elinde. Gezegensel geçişleri bir sıkıntı olarak değil kendi benliğimizdeki kör boşlukları keşfedip bir aşma yöntemi olarak kullanın.
Hayatınızda bugün bir mucize siz yapın :) Mucizelere duranlara gelmez.
Bu yorumlar sizleri Mart’ın sonuna kadar etkileyecek! 2 martta her şey değişmeyecek ama size bir kapı açılacak ve siz bu yoldan gireceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Önce yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre okuyarak değerlendirme yapabilirsiniz.
Burçlara göre etkileriniz nedir?
Koç: Bu balık yeniayı ile değişikliklere hazırlanın. Yeni bir zaman akıyor olacak önünüzde ve bu zaman öyle güzel akacak ki onu durdurmak isteyeceksiniz. Artık sürece güvenmek ve bu akışta kalmayı başarma zamanındasınız. Kariyerinizdeki büyük başarıyı güçlü hissedeceksiniz. Arka planda ayağınızı kaydırmak isteyenler aksine sizi yükseltmiş olacak. Bu süre boyunca korkmadan akışa devam edin ve sürece güvenin. Artık size hiçbir faydası olmayan şeylerden vazgeçmeyi deneyin. Sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Belirli uzlaşmalar gerçekleşecek. İşteki imajınız ve profesyonel noktanız görünüyor. Bu hafta olan her şey ilahi bir yardım tadında olacaktır.
Boğa: Sizin zamanınız geldi diyebiliriz çünkü kendinizi gösterme fırsatları olabileceğini ve sizi duygusal olarak yükseltecek seçimler yapmak zorunda kalacağınızı gösteriyor. İdealleriniz ya da hayalleriniz ile alakalı beklenmedik bazı harika başlangıçlar içine çekiliyorsunuz. İthalat- ihracat ya da yurtdışı işleriniz oldukça hareketleniyor. Yeni birtakım işlere girişiyorsunuz. Akademik ya da eğitim gibi konularda çalışmalarınız varsa bu girişimleriniz muhteşem olacak. Yeni çevrelere girmekten asla kaçınmayın ve sosyal çevrenizden alacağınız destekler çok kadersel olacak. Artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmak, bu süre zarfında daha kolay hale gelecek. Yeni başlangıçlar için fırsatları memnuniyetle yakalayın. Aşk hayatınızdaki mutsuzluklar sizi yeni bir noktaya taşıyacak.
İkizler:Balık yeniayı enerjisiyle istediğinizi çekebileceğiniz bir konumdasınız. Yaratıcıysanız, kendinize ilham alacak projeler ya da hedefler bulduysanız önünüzdeki tüm zorlukların üstesinden gelmek için hazır hissedeceksiniz. Çok yeni bir işe heyecanla başlıyorsunuz. Size tuzak kuranlar kendileri kaybedecek. Üzerinizdeki tembellikten arınıyorsunuz.Çok fazla çaba harcayan ikizler için tanınma ve emeklerin karşılığını alma fırsatını veriyor. Borçlarınızı veya parasal konularınızı güçlü bir duruma sokuyorsunuz. Uzun süredir kendinizi şanssız hissediyordunuz ama bu hafta kendinizi çok şanslı ve umut dolu hissedeceksiniz. Artık kendinizi engellemeyin. Kararlı olun ve ilerleyin. Sağlıkla ilgili tüm sorunları çözüme götüreceksiniz.
Yengeç:Hedefleriniz ön plana çıkıyor. Bir sürü yeni sorumluluk ediniyorsunuz ancak yapılacaklar listenizdeki her şeyi büyük bir güçle tamamlıyorsunuz. Beklediğiniz ortaklık ya da beklediğiniz proje sizlere geliyor olabilir. Yüksek bir mobing ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum sizi endişelendirmesin. Bu sizin başka bir kariyer hikayesine dönüşmeye doğru ilerlediğinizin mesajını veriyor. Eş ya da ortaklarınızın yaptığı hataların fark etmesi ve telafi etmesi söz konusu olabilir. Sosyal medya ya da akademik gibi konularda yeni bir şeyler yapacaksınız. Birine ortaklık teklifinde bulunabilirsiniz. Belki hiç beklemediğiniz bir departmana gönderildiniz ve yeni bir yönetici ile çalışmaya başlıyor olabilirsiniz. Bunun bir fırsat olduğunu unutmayın. Geçmiş bir aşkın acısını çekiyor ve burada konuşmak istiyor olabilirsiniz. Geçmiş yaralarınızı sarmak için konuşmayı ve duygularınızı anlatmayı seçin. Muhteşem bir dönüşüme geçiş yapacaksınız. Geçmiş bazı konuları çözmek konusunda yeni bir farkındalık içine çekiliyorsunuz. Parasal kazançlarınız artıyor.
Aslan: Bu yeniay ile nostaljik bir duygusallık hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek ve geçmişteki arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için harekete geçin. Hamilelik gibi bir sonuç alabilirsiniz. Çok emek verdiğiniz işlerde atanma ya da devlet ile ilgili beklediğiniz işlerde pozitif sonuçlar alma imkanını verebilir. İş hayatınıza adeta yeniden dönüyorsunuz. Dönüşünüz muhteşem olacak. Sanki sizlere bir sahne sunulacak veya bir sahne yaratacaksınız. Şans yanı başınızda olacak. Yepyeni bir fırsat önünüze geliyor. Para kazanmak ya da gelirlerinizin artması gibi durumları da ortaya sunacak. Uzun süredir kilo vermek istiyorsunuz ve sonuç alamıyorsanız bu yeniay ile harika bir zaman olacak. Bu haftaki iş başvurularınızdan kabul sonuçları alabilirsiniz. Hayatınızda çok sıkışmış hissettiğiniz şeylerin aslında sizi geliştiren şeyler olduğunu fark edeceksiniz. Saygınlık ve tanınma gibi unsurlar bu yeniay ile çok başarılı olacak.
Başak: Son birkaç yıldır verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınız bir hasat zamanı başlıyor. Çok emek verdiğiniz şeyleri artık ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdiye kadar emeğinizin meyvelerini görmediyseniz, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Asla pes etmeyin. İş konusunda harekete geçmek için çok doğru bir zaman içindesiniz. Doğru zaman diye bir gerçek var. Başarının uzun bir süreç olduğunu hatırlatırız. İş hayatınızda bazı konuları ciddiyete döküyorsunuz. Bu hafta iş başvurularınıza gelecek olan pozitif sonuçları seçmek ve yeniden aynı heveslerle yürüyerek ilerlemelisiniz. Eğer son bir yıldır bir proje üstüne emek veriyorsanız sonuçları görmenize az kaldı.
Terazi: Artık çok inandığınız insan veya olaylara karşı sihrin kaybolduğunu hissedebilirsiniz. Artık kendinize mutlulukla ilgili neyi hedeflediğinizi soruyor ve bunun cevabından emin oluyorsunuz. İş hayatınızda öyle bir başlangıç yapıyorsunuz ki buna sizde şaşıracaksınız. Terfi ya da yer değişimine hazır olun. Taşınma ya da yer değişimleri gündem yaratacaktır. Hobinizi işe çevirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için ne yaparsanız yapın sanki biri sizi engelliyor gibi hissediyorsunuz. Hayatınızdaki bazı konularda saygı göremediğiniz için şikayet ediyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Çalışmaya devam etmeli ve kendinizi ispatlama konusunda bazen meydan okumalısınız. Kazançlarınız artıyor. Bu sizi kendinize daha iyi hissedeceksiniz. Hukuksal konularınız bu yeniay sonra çok hızlı sonuçlar verebilir. Somut adımlar içinde olmaktan korkmayın. Çocuk sorumlulukları alabilir ya da aşk konusunda cesaretinizi toplayabilirsiniz.
Akrep – Bu yeniay artık hissettiklerinizi saklamakta kalmamanız gerektiğini gösteriyor. Yoğun duygularınızın etkisinde kalmamak için zaman zaman işleri hafife almayı ve mantıklı olmayı lütfen unutmayın. Hayatınızın dönüm noktası bu yeniay ile başlıyor. Önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Yeni bir kapıyı açıyorsunuz. Her şeyi geride bırakmayı başarın. Bu yeniay ile çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Ya da siz çocuk istiyor olabilirsiniz eş istemiyor olabilir. Biraz daha orta yolu bulmanız gereken bir dönem içindesiniz. Evlilik ile ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Evlilik teklifi de bekleyebilirsiniz. Bu yeniay ile sosyal medya ya da uzaktan arkadaşlarınızın öneri ile tanıştırılmalar ile görüşmeler başlayabilirsiniz. Belki aşk konusunda birilerine açılmak istiyor olabilirsiniz. Bu konuda biraz daha sabırlı ve dikkatli olmanızda fayda var.
Yay – Sezgileriniz inanılmaz güçleniyor ve bu balık yeniayı ile artık kendinize olan inancınızı arttırıyorsunuz. Toksik olan ilişkileriniz arkada kalıyor. İlahi adaleti güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Aile içindeki sıkıntılarınızı toparlıyorsunuz. Ev ortamınızdaki huzursuzluklar sizi o kadar bıktırdı ki artık net bir yöne ilerliyorsunuz. Bu hafta aldığınız iş tekliflerini değerlendirmeyi ihmal etmeyin ama asla parayı öncelik yapmayın. Bu gelen teklif sizi daha iyi bir sürece ilerletecek. İş hayatınızda değişim yapamadığınızı düşünüyorsanız demek oluyor ki sizi aşağıya çeken işlerin içindesiniz. Yeteneklerinizi geliştirin. Miras ya da kentsel dönüşüm gibi işleriniz varsa bu tür gayrimenkul işlerinde başarı elde edebilirsiniz. Hukuksal konular varsa ya da bazı durumları hukuksal konulara taşımak istiyorsanız bunlar ön plana çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Kimsenin hakkında 3.bir kişiye zayıflık gösterip konuşma yapmayın.
Oğlak- Bu yeniay en çok sizlere iyi geliyor. Aşk sizin için güçlü bir frekans olacak. Etrafınızdakilere nasıl hissettiğinizi göstermenin veya yaratıcı bir projeyle ilgili yeni bir şeye başlamanın zamanı geldi. Şikayetleri bir köşeye bırakıp size hizmet etmeyen durum ve koşullardan sıyrılma zamanı diyebiliriz. Evren sizden yana ve bunun için muhteşem işaretler sunuyor. Yeni bir proje ve sağlam adımlar sizleri heyecanlandıracak. Risk alın ve değişimi başlatın. Üzerinizdeki yükler sizleri korkutuyor olsa da biraz daha rahat nefes alacaksınız. Artık hatalar yapmıyor ve yeni başarılara ilerliyorsunuz. Bu yeniay sürpriz haberlere açık olun. Kardeşinizden ya da akrabalarınızdan iyi haberler alabilirsiniz. Ya da ortak işler yapıyorsanız burada rahat çözümler bulabilirsiniz. Mars ve Plüton’un güçlü kavuşumu sizlere yeniden bir şeyleri yıkıp baştan büyük bir şansla dönüştürme fırsatı sunacak. Kariyerinizde yurtdışına açılmak ya da zirveye tam tırmanmak muhteşem olacak. Bu durum çok kalıcı olacak.
Kova: Zihninizin kurduğu zincirlerden kurtuluyorsunuz. Parasal konularda yeni adımlar atıp yeni kazançlar elde ediyorsunuz. Eşinizin ya da ortağınızın bazı sorumlulukları sizi yormuş olabilir. Bunları yeniden gözden geçirip artık yüklerinizi hafifletiyorsunuz. Bu yeniay ile ne kadar güçlü olduğunuzu artık gösteriyorsunuz. Değer görmediğiniz yerlerden keskin dönüşler yapıyorsunuz. Yeni tanışacağınız insanlar kaderinize yön verecek. Disiplinli bir odaklanma ve özenli bir çalışmaya giriyorsunuz. Eğer eşinizin ya da ortağınızın sağlık problemleri ile ilgilendiyseniz burada şifalanmalar söz konusu olacak. İlişkilerde artık kandırılmak istemediğinizi veya daha net olmak istediğinizi fark ediyorsunuz. Popüler olmak isterken kendi standartlarınıza yetişemeyen biri gibi hissediyorsunuz. Bu durum size sanki hata yaptırıyor. Vasatın üstüne çıkıyor ve tüm vasat ilişkileri geride bırakıyorsunuz.
Balık: Bu yeniay sizlerin burcunda gerçekleşiyor. Başarabileceklerinize inanmaya başlama zamanı olarak bunu açıklayabiliriz. Hayallerinizi gerçekleştirmek bazı şeyleri yeniden inşa etmek için harika bir zamanlama sizler için olacak. Ayaklarınız yere sağlam basmalı ve karar vermekten korkmamalısınız. Yeni bir hayat kuruyor ve başlangıçlar içine giriyorsunuz. Kendinize seçtiğiniz bu yol sizi heyecanlandırıyor ve umut vaat ediyor olacaktır.Eski bir ilişki ile ilgili şuan için ne olduğunuzu bilmediğiniz günlerden geçiyorsanız artık büyük bir netlik kazanıyorsunuz. Aşk,sevgi veya birlikteliklerden beklentilerinize karşılık görüyorsunuz. İş hayatınızdaki gerilim son buluyor ve yöneticiniz sizin haklı duruşunuzu takdir ediyor olabilir. Bazı zorlukları aşmak için ilahi bir yardım alıyorsunuz. Evlilik ya da ilişkilerinizde çok önemli adımlar atacaksınız.