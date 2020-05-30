Korona döneminde uçak yolculuğum

KORONA salgın dönemine eşimin işi nedeniyle bulunduğum Amerika’da yakalandım. Haberlerde yayınlanan fecaat haberlerini ben de gördüm ama bu süreci olabilecek en rahat ve huzurlu şekilde geçirdiğimi söyleyebilirim. Haberler ayrı bir yazı konusu...
Neyse, bu süreç içerisinde 3 kez Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye gelmek üzere bilet aldım. THY her seferinde yolculuğa 1 hafta – 10 gün kala biletlerimi iptal etti ama her seferinde de kuruşuna kadar iade etti. En son artık Amerika uçuşlarının çok geç açılacağı haberleri dolaşmaya başlayınca Türkiye’ye ulaşmanın farklı yollarını aramaya başladım. Bu sırada İngiltere’de yaşayan bir arkadaşım kısa süre önce oğlunun New York üzerinden Londra’ya İngiliz Havayolu British Airways ile rahat bir şekilde geldiğini söyledi. Hemen kontrol ettim ve Washington DC’den Londra’ya her akşam bir uçuş olduğunu gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım ama araştırınca anladım ki ne Alman Havayolu Lufthansa ne de British Airways Amerika uçuşlarını kesmemiş. Sadece azaltmış.
Böylelikle İngiltere’ye geçebileceğimi, Avrupa’dan ülkeme ve üniversite sınava girecek olan oğluma daha kolay ulaşabileceğimi düşünerek yola çıktım.
BİLET FİYATLARI DEĞİŞMEMİŞ
Washington’da havalimanı oldukça boştu. Ama yine de farklı yönlere giden yolcular vardı. Hatta Amerikalı bir öğrenci grubu aynı tip kıyafetleriyle sanırım bir kampa vs gidiyorlardı. Londra uçağının olduğu yere geldiğimde bekleyen 40 civarı insan vardı. 400 kişilik uçakta 40 kişi. Bu bilet fiyatlarını şimdilik etkilememişti. Her şeye rağmen her gün sadece 40 kadar yolcu ile okyanus aşırı uçan bir havayolunun aynı hatta daha ucuza bilet satmasına şaşırdım. Fakat şunu da eklemeliyim şu anda bilet fiyatları gittikçe artmaya başladı.
ÖKSÜRÜK VARSA GELME
Beklerken karşımda oturan genç bir annenin 2 yaş civarı kızı ile henüz yaşına gelmemiş sürekli emekleyen bebeğini yerde oynatması dikkatimi çekti. Normalde aşırı titiz olmamama rağmen bebeğin yerdeki oyuncaklarını ağzını götürmesinin annesini rahatsız etmemesi ilginçti. Ama sonuçta başkasına zarar vermedikten sonra kendi seçimi...
Uçağa binerken bir önceki gün gönderdikleri eposta mesajındaki gibi hastalığın tek belirtisinin ateş olmadığı, o nedenle ateşe bakılmaksızın eğer öksürüğümüz varsa uçağa binmememizin ve bir sağlık kuruluşuna gitmemizin gerektiği söylendi.
60 YAŞINDA GÖREVLİ
Uçağa her birimizi sıra numarasına göre arka sıradan başlayarak aldılar. Zaten her sıraya bir kişi oturtmuşlar. Uçakta kabin görevlileri maskeli değildi. Hatta inanılmaz ama iki görevli kesin 60 yaş üstüydü. Uçak boyunca sadece kapalı sandviç, paketli kraker ve su verdiler. Uçağın pırıl pırıl tertemiz olduğunu söylemeliyim. Daha önce bu kadar temiz bir uçak görmedim. Sanki ilk biz kullanıyoruz bu uçağı gibi geldi. Rahat bir uçuştan sonra Londra’ya vardık. Uçuş boyunca kimileri sürekli kimileri de ara ara maskeliydi. Londra Heathrow havalimanında da görevlilerin bazılarında maske vardı ama her yerde ‘toplumsal alanlarda maske takılması uyarısı’ vardı.
Pasaport kontrolü sırasında pek fazla soru sormadılar. Neden orada olduğumu sorup adresimi de almadan bıraktılar. İngiltere önümüzdeki haftadan itibaren herkesin adresini alarak zorunlu evde karantina dönemini başlatacak. Fakat şu anda bu yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından olan Heathrow Havalimanı da oldukça boş ve tenhaydı.
Sonuç olarak umduğumdan daha rahat bir şekilde Amerika’dan İngiltere’ye ulaştım ve kendi kendimi karantinaya aldım. Darısı Türkiye’deki karantinamın başına...
Korona döneminde uçak yolculuğum
KORONA salgın dönemine eşimin işi nedeniyle bulunduğum Amerika’da yakalandım. Haberlerde yayınlanan fecaat haberlerini ben de gördüm ama bu süreci olabilecek en rahat ve huzurlu şekilde geçirdiğimi söyleyebilirim. Haberler ayrı bir yazı konusu...
Neyse, bu süreç içerisinde 3 kez Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye gelmek üzere bilet aldım. THY her seferinde yolculuğa 1 hafta – 10 gün kala biletlerimi iptal etti ama her seferinde de kuruşuna kadar iade etti. En son artık Amerika uçuşlarının çok geç açılacağı haberleri dolaşmaya başlayınca Türkiye’ye ulaşmanın farklı yollarını aramaya başladım. Bu sırada İngiltere’de yaşayan bir arkadaşım kısa süre önce oğlunun New York üzerinden Londra’ya İngiliz Havayolu British Airways ile rahat bir şekilde geldiğini söyledi. Hemen kontrol ettim ve Washington DC’den Londra’ya her akşam bir uçuş olduğunu gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım ama araştırınca anladım ki ne Alman Havayolu Lufthansa ne de British Airways Amerika uçuşlarını kesmemiş. Sadece azaltmış.
Böylelikle İngiltere’ye geçebileceğimi, Avrupa’dan ülkeme ve üniversite sınava girecek olan oğluma daha kolay ulaşabileceğimi düşünerek yola çıktım.
BİLET FİYATLARI DEĞİŞMEMİŞ
Washington’da havalimanı oldukça boştu. Ama yine de farklı yönlere giden yolcular vardı. Hatta Amerikalı bir öğrenci grubu aynı tip kıyafetleriyle sanırım bir kampa vs gidiyorlardı. Londra uçağının olduğu yere geldiğimde bekleyen 40 civarı insan vardı. 400 kişilik uçakta 40 kişi. Bu bilet fiyatlarını şimdilik etkilememişti. Her şeye rağmen her gün sadece 40 kadar yolcu ile okyanus aşırı uçan bir havayolunun aynı hatta daha ucuza bilet satmasına şaşırdım. Fakat şunu da eklemeliyim şu anda bilet fiyatları gittikçe artmaya başladı.
ÖKSÜRÜK VARSA GELME
Beklerken karşımda oturan genç bir annenin 2 yaş civarı kızı ile henüz yaşına gelmemiş sürekli emekleyen bebeğini yerde oynatması dikkatimi çekti. Normalde aşırı titiz olmamama rağmen bebeğin yerdeki oyuncaklarını ağzını götürmesinin annesini rahatsız etmemesi ilginçti. Ama sonuçta başkasına zarar vermedikten sonra kendi seçimi...
Uçağa binerken bir önceki gün gönderdikleri eposta mesajındaki gibi hastalığın tek belirtisinin ateş olmadığı, o nedenle ateşe bakılmaksızın eğer öksürüğümüz varsa uçağa binmememizin ve bir sağlık kuruluşuna gitmemizin gerektiği söylendi.
60 YAŞINDA GÖREVLİ
Uçağa her birimizi sıra numarasına göre arka sıradan başlayarak aldılar. Zaten her sıraya bir kişi oturtmuşlar. Uçakta kabin görevlileri maskeli değildi. Hatta inanılmaz ama iki görevli kesin 60 yaş üstüydü. Uçak boyunca sadece kapalı sandviç, paketli kraker ve su verdiler. Uçağın pırıl pırıl tertemiz olduğunu söylemeliyim. Daha önce bu kadar temiz bir uçak görmedim. Sanki ilk biz kullanıyoruz bu uçağı gibi geldi. Rahat bir uçuştan sonra Londra’ya vardık. Uçuş boyunca kimileri sürekli kimileri de ara ara maskeliydi. Londra Heathrow havalimanında da görevlilerin bazılarında maske vardı ama her yerde ‘toplumsal alanlarda maske takılması uyarısı’ vardı.
Pasaport kontrolü sırasında pek fazla soru sormadılar. Neden orada olduğumu sorup adresimi de almadan bıraktılar. İngiltere önümüzdeki haftadan itibaren herkesin adresini alarak zorunlu evde karantina dönemini başlatacak. Fakat şu anda bu yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından olan Heathrow Havalimanı da oldukça boş ve tenhaydı.
Sonuç olarak umduğumdan daha rahat bir şekilde Amerika’dan İngiltere’ye ulaştım ve kendi kendimi karantinaya aldım. Darısı Türkiye’deki karantinamın başına...