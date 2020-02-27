KADINLAR bir araya gelince hem de bilinçli, farkındalığı yüksek kadınlar buluşunca gerçekten güzel şeyler oluyor. Tıpkı Döngü Tarım Koopeartifi’nde olduğu gibi...
Kadınların kurduğu Döngü Kooperatifi, 2019 yılında Bartin ve Kastamonu’da keten ekimi yaptıktan sonra hasatı tamamlayarak ilk ürünlerini elde etti. Amaç, tarımı desteklemek ve ileri AR-GE yöntemleriyle birçok alanda kullanılabilecek farklı ürünler elde etmek olduğundan, bu kez Ege Bölgesi’nde keten ekimine başlandı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile yapılan görüşme sonrasında 5 dönümlük bir arazide keten yetiştirilmek üzere iş birliğine karar verildi. Bu ekim neticesinde keten tarımının bölge iklim koşullarındaki verimi, toprak analizleri, hasat teknikleri ve avantajları ölçülebilecek. Böylelikle, mayıs ve haziran aylarında yapılacak hasat sonrasında çiftçileri bilgilendirebilecek bir rapor hazırlamak mümkün olacak.
SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ
Her ne kadar yapılan çalışmaların sonucunda somut ürünler elde edilmiş olsa da bu tip çalışmaların gerçek değeri, bu yöndeki çalışmalara ilham vermesi. Özellikle tarıma yönelme ve bilimsel tekniklerle ürün yetiştirme konusunda örnek oluşturan bu çalışmalarını, ‘Yaşamın Döngüsüne Katkı Ver’ adında bir pojeye dönüştüren Döngü Kooperatifi, daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Kitlesel fonlama sitesi Fongogo’daki projeye destek verenler hem bu çalışmanın tanıtımı için yapılacak belgesele katkı veriyor hem de ilk hasat sonucu elde edilen sağlık açısından değeri tartışılmaz olan keten ürünlerine sahip olabiliyor. Hem çevre korumasına, hem ülke tarımına, hem de kadın dayanışmasına örnek oluşturan bunun gibi projelere çok ihtiyacımız var...
Keten Tarımı Ege’de
KADINLAR bir araya gelince hem de bilinçli, farkındalığı yüksek kadınlar buluşunca gerçekten güzel şeyler oluyor. Tıpkı Döngü Tarım Koopeartifi’nde olduğu gibi...
Kadınların kurduğu Döngü Kooperatifi, 2019 yılında Bartin ve Kastamonu’da keten ekimi yaptıktan sonra hasatı tamamlayarak ilk ürünlerini elde etti. Amaç, tarımı desteklemek ve ileri AR-GE yöntemleriyle birçok alanda kullanılabilecek farklı ürünler elde etmek olduğundan, bu kez Ege Bölgesi’nde keten ekimine başlandı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile yapılan görüşme sonrasında 5 dönümlük bir arazide keten yetiştirilmek üzere iş birliğine karar verildi. Bu ekim neticesinde keten tarımının bölge iklim koşullarındaki verimi, toprak analizleri, hasat teknikleri ve avantajları ölçülebilecek. Böylelikle, mayıs ve haziran aylarında yapılacak hasat sonrasında çiftçileri bilgilendirebilecek bir rapor hazırlamak mümkün olacak.
SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ
Her ne kadar yapılan çalışmaların sonucunda somut ürünler elde edilmiş olsa da bu tip çalışmaların gerçek değeri, bu yöndeki çalışmalara ilham vermesi. Özellikle tarıma yönelme ve bilimsel tekniklerle ürün yetiştirme konusunda örnek oluşturan bu çalışmalarını, ‘Yaşamın Döngüsüne Katkı Ver’ adında bir pojeye dönüştüren Döngü Kooperatifi, daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Kitlesel fonlama sitesi Fongogo’daki projeye destek verenler hem bu çalışmanın tanıtımı için yapılacak belgesele katkı veriyor hem de ilk hasat sonucu elde edilen sağlık açısından değeri tartışılmaz olan keten ürünlerine sahip olabiliyor. Hem çevre korumasına, hem ülke tarımına, hem de kadın dayanışmasına örnek oluşturan bunun gibi projelere çok ihtiyacımız var...