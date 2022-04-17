İzmirli avukat ABD’de hakim adayı

ERİM Sarınoğlu Tennessee’nin Memphis şehrinde avukatlık yapan bir İzmirli. Daha çok aile içi şiddet ve ağır ceza suçlarıyla ilgilenen Sarınoğlu bu yıl yaşadığı bölgede hakim olmak için seçimlere giriyor. Bu yıl Amerika’da seçimlere girecek 3. Türk asıllı aday olan Erim seçilirse bugüne kadar Amerika’daki 13. Türk asıllı kamu görevlisi olacak.
* İzmirlisiniz, Amerika'ya gelişiniz nasıl oldu?
İzmir Bornova doğumluyum. Karşıyakalıyım. Annem Eser Sütçüoğlu ve ve babam Cem Sarınoğlu her ikisi de Nazilli asıllı ve doktor. Ege Üniversitesi’nde tanışıp evlenmişler. Ben 3 yaşındayken babam Tennessee Üniversitesi’nden bir teklif almış ve Memphis’e taşınmışız. Sonrasında ise Tarım Bakanlığı’na bağlı bir departmandan Amerika’nın tıbbi anlamda yetersiz olduğu bölgelerde doktorluk yapması teklif edildi. O da kabul etti ve bu yörelerde uzun yıllar kadın doğum doktoru olarak çalıştı. O kasabada yaşayan neredeyse tüm çocukların doğumunu babam gerçekleştirdi. Çünkü tek kadın doğum doktoru babamdı.
* Amerika’da büyümüşsünüz ama Türkçeniz gayet iyi...
Annem Türkçeyi iyi öğrenmemiz konusunda çok kararlıydı. Bizi her yaz tatilinde Türkiye’ye gönderirdi. Üniversiteye kadar olan tüm yazlarımı Kuşadası’nda geçirdim.
* Amerika’da avukatlık oldukça uzun bir eğitim gerektiriyor değil mi?
Amerikan Hukuk Sistemi’nde üniversite bitirdikten sonra hukuk okunabiliyor. Ben Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okudum, üzerine daha çok uzay araştırmaları yapan kurumlarla çalıştım. Sonrasında hukuk okumaya karar verdim ve avukat oldum. Bitirince Birleşmiş Milletler’in bir programına katılarak Kamboçya’ya gittim. Bu dönemde kriminal suçlarla ilgilenmek istediğimi farkettim ve Ağır Ceza olaylarıyla çalışmaya başladım.
* Şu anda çalıştığınız alanı anlatır mısınız?
Memphis’de 7 yıldır Public Defender yani kamu avukatı olarak çalışıyorum. DNA eşleştirme, adli tıp, balistik gibi alanları yönetiyorum. Her bir cinayet, ağır saldırı davasını mahkeme aşamasına kadar kendim de takip ediyorum. Psikolojik olarak zor denebilir fakat ben bunu içselleştirmeden yapabilmeyi başarabiliyorum. O anlamda işimi çok severek yapıyorum. Biz buna dekompartmantalization diyoruz. O travma ve şiddeti asla iş dışında düşünmüyorum, dışarıda bırakıyorum. Eşim avukat olmadığı için çok memnunum.
* Bundan sonraki hedefiniz nedir?
Memphis şehrinin en büyük bölgesel yetki alanı olan Shelby’nin özellikle kadına şiddet ve ev içi şiddet konularıyla ilgilenen ceza mahkemelerinin en yetkili hakimi olmak için seçime giriyorum. Bu konuda çok uzun yıllardır çalışıyorum. Avukatlık dönemimde yüzlerce davam olurdu. Her gün bu konuda onlarca dava mahkemeye taşınıyor. Çok yaygın maalesef.
* Amerika’da da aile içi şiddet bu derece yaygın mı?
Çok yaygın ve Memphis özellikle bunun çok yaşandığı bir yer. Burada birçok aile fakirlik sınırında yaşıyor. Ama şunu da belirtmeliyim ki bu şiddet olayları hemen her sosyo-ekonomik düzeydeki insanlarda görülebiliyor. Tabi alkol, uyuşturucu, akıl sağlığı ya da öfke kontrolü sorunu olan kişilerde şiddete daha çok rastlıyoruz.
* Nasıl bir seçim olacak?
Burada hakimler seçimle belirleniyor. 4 Ağustos’da yapılacak seçimlerle Shelby Bölgesi’nin hakimi olmak için yarışacağım. 6 aday olarak yarışıyoruz. Geçen hafta tüm belediye başkanlarımızın desteklerini aldım. Açık bir oylama ile seçim olacak. 8 yıllık bir görev birimi. Seçilirsem çok detaylı bir program gerçekleştireceğim. Özellikle travma mağdurlarına yönelik programlar düşünüyorum. Ayrıca öfke kontrolü konusunda da bazı yeni programlar yapmak istiyorum. Fakirliğin yanısıra, şiddet yaşadığımız bölgenin en büyük sorunlarından.
* Türk kültüründen geliyor olmanızın size nasıl etkileri olmuş olabilir?
Türkiye’de geçirdiğim zaman beni kültürüme çok yakınlaştırdı. Hem Amerika hem de Türk kültürüme yakın olmam benim empati yeteneğimi artırdı. Kendimden farklı insanları da anlamaya çalışıyorum. Amerika’da iyi bir hayatım oldu, ben şimdi bu imkanlara sahip olmayan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da Türkiye’den sahip olduğum kültürel farklılık sayesinde oldu.
* Sanıyorum bu alanda ilerleyen az sayıda Türk asıllı Amerikalı var. Sizi Türkiye’den nasıl takip edebilirler?
Bu yıl Amerika’da seçimlere girecek 3. Türk asıllı adayım. Seçilirsem bugüne kadar ki 13. Türk asıllı kamu görevlisi olacağım. Bu sayının çoğalmasını umuyorum. Beni web sayfamdan takip edebilirler. https://www.voteshelbycountyjudge.com
İzmirli avukat ABD’de hakim adayı
ERİM Sarınoğlu Tennessee’nin Memphis şehrinde avukatlık yapan bir İzmirli. Daha çok aile içi şiddet ve ağır ceza suçlarıyla ilgilenen Sarınoğlu bu yıl yaşadığı bölgede hakim olmak için seçimlere giriyor. Bu yıl Amerika’da seçimlere girecek 3. Türk asıllı aday olan Erim seçilirse bugüne kadar Amerika’daki 13. Türk asıllı kamu görevlisi olacak.
* İzmirlisiniz, Amerika'ya gelişiniz nasıl oldu?
İzmir Bornova doğumluyum. Karşıyakalıyım. Annem Eser Sütçüoğlu ve ve babam Cem Sarınoğlu her ikisi de Nazilli asıllı ve doktor. Ege Üniversitesi’nde tanışıp evlenmişler. Ben 3 yaşındayken babam Tennessee Üniversitesi’nden bir teklif almış ve Memphis’e taşınmışız. Sonrasında ise Tarım Bakanlığı’na bağlı bir departmandan Amerika’nın tıbbi anlamda yetersiz olduğu bölgelerde doktorluk yapması teklif edildi. O da kabul etti ve bu yörelerde uzun yıllar kadın doğum doktoru olarak çalıştı. O kasabada yaşayan neredeyse tüm çocukların doğumunu babam gerçekleştirdi. Çünkü tek kadın doğum doktoru babamdı.
* Amerika’da büyümüşsünüz ama Türkçeniz gayet iyi...
Annem Türkçeyi iyi öğrenmemiz konusunda çok kararlıydı. Bizi her yaz tatilinde Türkiye’ye gönderirdi. Üniversiteye kadar olan tüm yazlarımı Kuşadası’nda geçirdim.
* Amerika’da avukatlık oldukça uzun bir eğitim gerektiriyor değil mi?
Amerikan Hukuk Sistemi’nde üniversite bitirdikten sonra hukuk okunabiliyor. Ben Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okudum, üzerine daha çok uzay araştırmaları yapan kurumlarla çalıştım. Sonrasında hukuk okumaya karar verdim ve avukat oldum. Bitirince Birleşmiş Milletler’in bir programına katılarak Kamboçya’ya gittim. Bu dönemde kriminal suçlarla ilgilenmek istediğimi farkettim ve Ağır Ceza olaylarıyla çalışmaya başladım.
* Şu anda çalıştığınız alanı anlatır mısınız?
Memphis’de 7 yıldır Public Defender yani kamu avukatı olarak çalışıyorum. DNA eşleştirme, adli tıp, balistik gibi alanları yönetiyorum. Her bir cinayet, ağır saldırı davasını mahkeme aşamasına kadar kendim de takip ediyorum. Psikolojik olarak zor denebilir fakat ben bunu içselleştirmeden yapabilmeyi başarabiliyorum. O anlamda işimi çok severek yapıyorum. Biz buna dekompartmantalization diyoruz. O travma ve şiddeti asla iş dışında düşünmüyorum, dışarıda bırakıyorum. Eşim avukat olmadığı için çok memnunum.
* Bundan sonraki hedefiniz nedir?
Memphis şehrinin en büyük bölgesel yetki alanı olan Shelby’nin özellikle kadına şiddet ve ev içi şiddet konularıyla ilgilenen ceza mahkemelerinin en yetkili hakimi olmak için seçime giriyorum. Bu konuda çok uzun yıllardır çalışıyorum. Avukatlık dönemimde yüzlerce davam olurdu. Her gün bu konuda onlarca dava mahkemeye taşınıyor. Çok yaygın maalesef.
* Amerika’da da aile içi şiddet bu derece yaygın mı?
Çok yaygın ve Memphis özellikle bunun çok yaşandığı bir yer. Burada birçok aile fakirlik sınırında yaşıyor. Ama şunu da belirtmeliyim ki bu şiddet olayları hemen her sosyo-ekonomik düzeydeki insanlarda görülebiliyor. Tabi alkol, uyuşturucu, akıl sağlığı ya da öfke kontrolü sorunu olan kişilerde şiddete daha çok rastlıyoruz.
* Nasıl bir seçim olacak?
Burada hakimler seçimle belirleniyor. 4 Ağustos’da yapılacak seçimlerle Shelby Bölgesi’nin hakimi olmak için yarışacağım. 6 aday olarak yarışıyoruz. Geçen hafta tüm belediye başkanlarımızın desteklerini aldım. Açık bir oylama ile seçim olacak. 8 yıllık bir görev birimi. Seçilirsem çok detaylı bir program gerçekleştireceğim. Özellikle travma mağdurlarına yönelik programlar düşünüyorum. Ayrıca öfke kontrolü konusunda da bazı yeni programlar yapmak istiyorum. Fakirliğin yanısıra, şiddet yaşadığımız bölgenin en büyük sorunlarından.
* Türk kültüründen geliyor olmanızın size nasıl etkileri olmuş olabilir?
Türkiye’de geçirdiğim zaman beni kültürüme çok yakınlaştırdı. Hem Amerika hem de Türk kültürüme yakın olmam benim empati yeteneğimi artırdı. Kendimden farklı insanları da anlamaya çalışıyorum. Amerika’da iyi bir hayatım oldu, ben şimdi bu imkanlara sahip olmayan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da Türkiye’den sahip olduğum kültürel farklılık sayesinde oldu.
* Sanıyorum bu alanda ilerleyen az sayıda Türk asıllı Amerikalı var. Sizi Türkiye’den nasıl takip edebilirler?
Bu yıl Amerika’da seçimlere girecek 3. Türk asıllı adayım. Seçilirsem bugüne kadar ki 13. Türk asıllı kamu görevlisi olacağım. Bu sayının çoğalmasını umuyorum. Beni web sayfamdan takip edebilirler. https://www.voteshelbycountyjudge.com