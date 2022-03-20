BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66. konvansiyonu bu yıl 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında “Kadın ve genç kızların iklim değişikliği çerçevesindeki rolü ve çevresel risk ve felaketleri azaltmaya yönelik programların geliştirilmesinde güçlendirilmesi” ana temasıyla düzenlendi. Kovid-19 tedbirlerinin halen sürmesi nedeniyle, konvansiyon sadece açılış ve kapanış oturumlarına devlet delegasyonlarının yüz yüze katıldığı, diğer tüm oturumların ve sivil toplumun çevrimiçi katılabildiği bir formatta gerçekleşti.
İzmir’de Tarımsal Ar&Ge çalışmaları amacıyla kurulan Döngü Kooperatifi yaklaşık 3 yıldır keten tarımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle konvansiyona davet edildi. Türkiye’den Kırmızı Biber Derneği önderliğinde yoğun bir delegasyonla katılım gerçekleştirilen BM Kadının Statüsü Komisyonu oturumlarında, kadın ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yapan TEMA gibi birçok oluşumun hazırladığı birçok belgesel filmin de gösterimi yapıldı. Bu kapsamda Ölümüne Boşanma gibi ödüllü filmlerin yanısıra Döngü Kooperatifi’nin hazırladığı Ketenin Döngüsü belgeseli de gösteriliyor.
BM Kadın Konvansiyonu’nda Kırmızı Birber Derneği’nin Ekofeminizim ve Cinsiyet Eşitliği panelinin yanısıra Döngü Kooperatifi de ‘İklim Değişikliğinde Yaratıcı Çözümlerde Kadın’ konulu paneller düzenleyerek konvansiyon katılımcılarına Türkiye’de yapılan çalışmaları anlatacaklar.
Döngü Kooperatifi BM Konvansiyonu’nda
BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66. konvansiyonu bu yıl 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında “Kadın ve genç kızların iklim değişikliği çerçevesindeki rolü ve çevresel risk ve felaketleri azaltmaya yönelik programların geliştirilmesinde güçlendirilmesi” ana temasıyla düzenlendi. Kovid-19 tedbirlerinin halen sürmesi nedeniyle, konvansiyon sadece açılış ve kapanış oturumlarına devlet delegasyonlarının yüz yüze katıldığı, diğer tüm oturumların ve sivil toplumun çevrimiçi katılabildiği bir formatta gerçekleşti.
İzmir’de Tarımsal Ar&Ge çalışmaları amacıyla kurulan Döngü Kooperatifi yaklaşık 3 yıldır keten tarımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle konvansiyona davet edildi. Türkiye’den Kırmızı Biber Derneği önderliğinde yoğun bir delegasyonla katılım gerçekleştirilen BM Kadının Statüsü Komisyonu oturumlarında, kadın ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yapan TEMA gibi birçok oluşumun hazırladığı birçok belgesel filmin de gösterimi yapıldı. Bu kapsamda Ölümüne Boşanma gibi ödüllü filmlerin yanısıra Döngü Kooperatifi’nin hazırladığı Ketenin Döngüsü belgeseli de gösteriliyor.
BM Kadın Konvansiyonu’nda Kırmızı Birber Derneği’nin Ekofeminizim ve Cinsiyet Eşitliği panelinin yanısıra Döngü Kooperatifi de ‘İklim Değişikliğinde Yaratıcı Çözümlerde Kadın’ konulu paneller düzenleyerek konvansiyon katılımcılarına Türkiye’de yapılan çalışmaları anlatacaklar.