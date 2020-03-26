* AKLIMIZI öyle tembelleştirip kısa yoldan yargılamaya öyle alışmışız ki, hayatımız söz konusu olduğunda bile düşünüp tahlil etmektense tanıdık gelen alışkanlıklarla devam etmeye, bildiğimiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Değişimin en büyük düşmanı da bu zaten...
* Magazin ve eğlence hayatın tadıymış ama tüm hayatımızı öyle kaplayıp bizi sersemletmiş ki, şimdi önümüze çıkan hayata dair bilimsel içerikli programlar ilaç gibi geliyor.
* İçi boş siyaset yapan ve dini manipülasyon için kullanan kişilerin konuşmaları, hatta bağrışmalarına o denli alışmışız ki, tartışma programlarında şimdi mantıkla konuşan, birbirinin sözünü kesmeyen ve kibarca söz alan bilim adamlarının aklı başında konuşmalarıyla ruhumuz da temizleniyor...
* Teknolojilerimiz gelişmiş olsa da, uzaya gitsek de, nükleer silahlar üretsek de asla atalarımızdan daha akıllı değiliz. Eve gelen misafiri kibarca dezenfekte eden kolonya ikramı, sirkeli sularla temizlikleri geçtim, mevsimine göre tarım yaparak bitkilerden güç verici besinler üreten, ayın ve güneşin hareketlerini çıplak gözle uzun uzun inceleyip doğal takvimler yapan ve yaşam döngüsünü buna göre belirleyen antik dönem insanından bile akıllı değiliz... (Merak edenler Hürriyet’te yayınlanan ‘Yazılıkaya’nın 3200 Yıllık Sırrı’ yazısına bakabilir.)
Ve bana göre en önemlisi:
* Doğanın bizlerin korumasına, merhametine ihtiyacı yok, hatta hiç olmadı. Doğa kendisini korumayı biliyor. Bunu da öyle fırtınalara ve tsunamilere bile gerek olmadan gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir varlıkla yapabiliyor. Bizim, sadece doğaya saygı göstermemize ve doğa ile nasıl uyumlu yaşayabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız var.
O da kendi iyiliğimiz için...
Benim koronodan anladıklarım
* AKLIMIZI öyle tembelleştirip kısa yoldan yargılamaya öyle alışmışız ki, hayatımız söz konusu olduğunda bile düşünüp tahlil etmektense tanıdık gelen alışkanlıklarla devam etmeye, bildiğimiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Değişimin en büyük düşmanı da bu zaten...
* Magazin ve eğlence hayatın tadıymış ama tüm hayatımızı öyle kaplayıp bizi sersemletmiş ki, şimdi önümüze çıkan hayata dair bilimsel içerikli programlar ilaç gibi geliyor.
* İçi boş siyaset yapan ve dini manipülasyon için kullanan kişilerin konuşmaları, hatta bağrışmalarına o denli alışmışız ki, tartışma programlarında şimdi mantıkla konuşan, birbirinin sözünü kesmeyen ve kibarca söz alan bilim adamlarının aklı başında konuşmalarıyla ruhumuz da temizleniyor...
* Teknolojilerimiz gelişmiş olsa da, uzaya gitsek de, nükleer silahlar üretsek de asla atalarımızdan daha akıllı değiliz. Eve gelen misafiri kibarca dezenfekte eden kolonya ikramı, sirkeli sularla temizlikleri geçtim, mevsimine göre tarım yaparak bitkilerden güç verici besinler üreten, ayın ve güneşin hareketlerini çıplak gözle uzun uzun inceleyip doğal takvimler yapan ve yaşam döngüsünü buna göre belirleyen antik dönem insanından bile akıllı değiliz... (Merak edenler Hürriyet’te yayınlanan ‘Yazılıkaya’nın 3200 Yıllık Sırrı’ yazısına bakabilir.)
Ve bana göre en önemlisi:
* Doğanın bizlerin korumasına, merhametine ihtiyacı yok, hatta hiç olmadı. Doğa kendisini korumayı biliyor. Bunu da öyle fırtınalara ve tsunamilere bile gerek olmadan gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir varlıkla yapabiliyor. Bizim, sadece doğaya saygı göstermemize ve doğa ile nasıl uyumlu yaşayabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız var.
O da kendi iyiliğimiz için...