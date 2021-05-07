ABD’den Egeli hasta çocuklara

Ben Kırkağaç ile yakınlaşmaya başlayınca, bir yemek düşkünü olarak en çok dikkatimi çeken kendine has mutfağı oldu. İzmir’e sadece 1,5 saat uzakta olmasına rağmen hiç duymadığım yemeklerle tanıştım. Şimdi bunları daha fazla tanıtmak ve geleneksel tatları yaşatmak adına Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Grubu ile birlikte çabalıyoruz. Eşim Alp Özerdem’in kurduğu bu grubun üye sayısı iki ayda 6 bin kişiye yaklaştı. Grubun amacı Ege’nin bu güzel ilçesini bir çekim merkezi haline getirmek. Bunu da Kırkağaç yemekleri, tarihi binaları yoluyla yapmak.
MAHREÇ’LERİNİ İSTİYOR
Aslında Kırkağaç denilince akıllara hemen kavun gelir. Şimdi tıpkı Kırkağaç kavununun aldığı coğrafi işaret gibi öne çıkan farklı lezzetleri hem ‘Kırkağaç Çakal Pideli Paça’, hem de ‘Çakal Pidesi’ için Mahreç adı verilen coğrafi işareti almak için çalışılıyor. Böylelikle Kırkağaç’a gelecek insan sayısını artırmak ve restoran, lokanta ve esnafın da bundan faydalanmasını sağlamak planlanıyor. Kırkağaç’ın tarihi binaları restore edilerek kadınların ev yemekleri servis edebileceği, gençlere de iş imkanı olabilecek bir gastronomi merkezi yaratmak için çalışan grubun girişimi birçok ilçe için örnek olacak nitelikte. Tamamen sivil insiyatif ile başlayan ve yerel yöneticilerin de gereken yerlerde desteğini alan bu girişim Ege’nin bu güzel ilçesini hakettiği yere getirme yolunda oldukça önemli bir adım atıyor.
Yaşadığımız binalarda hasar olsa da olmasa da ruhlarımız, psikolojimiz hasarlı. Bunun bilincinde olan Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Halka Yönelik bir bilgilendirme hazırlamış. Doktor arkadaşım sevgili Işınay Ünal’ın paylaşımıyla haberdar olduğum bilgilendirmeden sizler ve özellikle çocuklar için seçtiğim bazı bölümleri aktarıyorum.
Tüm bilgilendirmeye BURADAN ulaşabilirsiniz.
DEPREMDEN SONRA RUHSAL AÇIDAN KENDİNİZİ NASIL HİSSEDİYORSUNUZ?
Depremin olumsuz etkilerini yaşadınız. Şimdi bir yandan yaşam normale dönmeye başlarken sizin de ruhsal açıdan bunlardan az ya da çok etkilenmeniz doğal. Bunları yalnızca siz değil deprem bölgesindeki herkes yaşadı. Herkes korktu. Sıradan bir korkudan çok bir dehşet duygusuydu yaşanılan. Çoğu insan sizin gibi çaresiz hissetti.
KENDİNİZİ DAHA İYİ HİSSETMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ
Neyse, bu süreç içerisinde 3 kez Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye gelmek üzere bilet aldım. THY her seferinde yolculuğa 1 hafta – 10 gün kala biletlerimi iptal etti ama her seferinde de kuruşuna kadar iade etti. En son artık Amerika uçuşlarının çok geç açılacağı haberleri dolaşmaya başlayınca Türkiye’ye ulaşmanın farklı yollarını aramaya başladım. Bu sırada İngiltere’de yaşayan bir arkadaşım kısa süre önce oğlunun New York üzerinden Londra’ya İngiliz Havayolu British Airways ile rahat bir şekilde geldiğini söyledi. Hemen kontrol ettim ve Washington DC’den Londra’ya her akşam bir uçuş olduğunu gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım ama araştırınca anladım ki ne Alman Havayolu Lufthansa ne de British Airways Amerika uçuşlarını kesmemiş. Sadece azaltmış.
Böylelikle İngiltere’ye geçebileceğimi, Avrupa’dan ülkeme ve üniversite sınava girecek olan oğluma daha kolay ulaşabileceğimi düşünerek yola çıktım.
BİLET FİYATLARI DEĞİŞMEMİŞ
Washington’da havalimanı oldukça boştu. Ama yine de farklı yönlere giden yolcular vardı. Hatta Amerikalı bir öğrenci grubu aynı tip kıyafetleriyle sanırım bir kampa vs gidiyorlardı. Londra uçağının olduğu yere geldiğimde bekleyen 40 civarı insan vardı. 400 kişilik uçakta 40 kişi. Bu bilet fiyatlarını şimdilik etkilememişti. Her şeye rağmen her gün sadece 40 kadar yolcu ile okyanus aşırı uçan bir havayolunun aynı hatta daha ucuza bilet satmasına şaşırdım. Fakat şunu da eklemeliyim şu anda bilet fiyatları gittikçe artmaya başladı.
ÖKSÜRÜK VARSA GELME
Korona sonrasında dünyanın nasıl değişeceğine dair pek çok tahmin var. Çoğuna göre ‘Salgın sonrası dünya’ siyasi ve ekonomik düzende derin sarsıntılar geçirecek kasvetli bir yer. Hatta korku, belirsizlik, otoriter yönetişim ve sosyo-ekonomik felaketler dünyası.
Bunun yanı sıra, insanlığın bu krizi, yaşama, tüketme ve toplumlarımızı yönetme alışkanlıklarımız gibi ‘eski normalden’ çıkarılan derslerle, daha iyi bir dünya inşa etmek için bir fırsat olarak kullanabileceğine dair güçlü bir inanç ve umut da var. ‘Daha iyi dünya’ gündemi için üç ana risk ve bunların nasıl önlenebileceğine gelince...
İlk olarak; salgının etkisi azaldığında ve bir alışkanlık haline dönüştüğünde, ‘öğrenilecek dersler’ gündeminin çekiciliğini kaybetme riski var. ‘Eski normal’e dönmek ve bu rahatlatıcı eğilimle günah keçisi bulmaya çalışmak daha cazip hale gelebilir. Buna engel olmak için önce, ‘eski normal’ hakkındaki ‘gerçeği’ bulmalıyız. Bu da mutlaka insanlığın açgözlülüğü, kibri, acımasızlığı ve cehaletinin etkisini yansıtmalı. İkincisi, ‘eski normal’den yararlanan siyasi ve sosyo-ekonomik çıkar grupları, ülkeler ve şirketler böyle bir değişikliğe direnebilir. Bunun için de ekonomik zorlukları bahane edebilirler. Başka bir deyişle, salgın sonrası politika oluşturma tamamen ekonomik bir bakış açısıyla yönlendirilebilir. Bu da gereken sosyo-politik reformların gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Buna karşı yapılabilecek en önemli aksiyon, salgın sonrası dünyada aşamalı bir değişiklik isteyen tüm paydaşların, bu tek gündem maddesine odaklanması ve kaynaklarını koordine edebilmesi. Bu felaketin yarattığı fırsat penceresinin sonsuza dek orada olmayacağını unutmayalım.
* Magazin ve eğlence hayatın tadıymış ama tüm hayatımızı öyle kaplayıp bizi sersemletmiş ki, şimdi önümüze çıkan hayata dair bilimsel içerikli programlar ilaç gibi geliyor.
* İçi boş siyaset yapan ve dini manipülasyon için kullanan kişilerin konuşmaları, hatta bağrışmalarına o denli alışmışız ki, tartışma programlarında şimdi mantıkla konuşan, birbirinin sözünü kesmeyen ve kibarca söz alan bilim adamlarının aklı başında konuşmalarıyla ruhumuz da temizleniyor...
* Teknolojilerimiz gelişmiş olsa da, uzaya gitsek de, nükleer silahlar üretsek de asla atalarımızdan daha akıllı değiliz. Eve gelen misafiri kibarca dezenfekte eden kolonya ikramı, sirkeli sularla temizlikleri geçtim, mevsimine göre tarım yaparak bitkilerden güç verici besinler üreten, ayın ve güneşin hareketlerini çıplak gözle uzun uzun inceleyip doğal takvimler yapan ve yaşam döngüsünü buna göre belirleyen antik dönem insanından bile akıllı değiliz... (Merak edenler Hürriyet’te yayınlanan ‘Yazılıkaya’nın 3200 Yıllık Sırrı’ yazısına bakabilir.)
Ve bana göre en önemlisi:
* Doğanın bizlerin korumasına, merhametine ihtiyacı yok, hatta hiç olmadı. Doğa kendisini korumayı biliyor. Bunu da öyle fırtınalara ve tsunamilere bile gerek olmadan gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçücük bir varlıkla yapabiliyor. Bizim, sadece doğaya saygı göstermemize ve doğa ile nasıl uyumlu yaşayabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız var.
O da kendi iyiliğimiz için...
Kadınların kurduğu Döngü Kooperatifi, 2019 yılında Bartin ve Kastamonu’da keten ekimi yaptıktan sonra hasatı tamamlayarak ilk ürünlerini elde etti. Amaç, tarımı desteklemek ve ileri AR-GE yöntemleriyle birçok alanda kullanılabilecek farklı ürünler elde etmek olduğundan, bu kez Ege Bölgesi’nde keten ekimine başlandı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile yapılan görüşme sonrasında 5 dönümlük bir arazide keten yetiştirilmek üzere iş birliğine karar verildi. Bu ekim neticesinde keten tarımının bölge iklim koşullarındaki verimi, toprak analizleri, hasat teknikleri ve avantajları ölçülebilecek. Böylelikle, mayıs ve haziran aylarında yapılacak hasat sonrasında çiftçileri bilgilendirebilecek bir rapor hazırlamak mümkün olacak.
SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ
Her ne kadar yapılan çalışmaların sonucunda somut ürünler elde edilmiş olsa da bu tip çalışmaların gerçek değeri, bu yöndeki çalışmalara ilham vermesi. Özellikle tarıma yönelme ve bilimsel tekniklerle ürün yetiştirme konusunda örnek oluşturan bu çalışmalarını, ‘Yaşamın Döngüsüne Katkı Ver’ adında bir pojeye dönüştüren Döngü Kooperatifi, daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Kitlesel fonlama sitesi Fongogo’daki projeye destek verenler hem bu çalışmanın tanıtımı için yapılacak belgesele katkı veriyor hem de ilk hasat sonucu elde edilen sağlık açısından değeri tartışılmaz olan keten ürünlerine sahip olabiliyor. Hem çevre korumasına, hem ülke tarımına, hem de kadın dayanışmasına örnek oluşturan bunun gibi projelere çok ihtiyacımız var...
Trabzon, Samsun, Kars gibi sehirlerde benzer faaliyetler uzerinde çalışan Anadolu Artisan son projesiyle Somalı kadınlara destek veriyor. 2014’teki Soma kömür madenlerindeki patlama sonucu hayatlarını kaybeden ya da işsiz kalan madenci ailelerini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, uluslararası tasarımcıların verdiği eğitim sonucu geleneksel becerilerini kullanan kadınlar, çağdaş ürünler oluşturuyor. Kooperatifleşen Somalı kadınların ürettiği ürünler dernek aracılığı ile hem ABD hem de Turkiye’de satışa sunuluyor.
7 Aralık’ta gerçekleştirilen kermeste, Soma’daki Rota Anadolu El Sanatları Kooperatifi’ndeki kadınların atık plastiklerden yaptığı fonksiyonel dekoratif ürünler ve Ağlasunlu kadınların yaptığı seramikler satıldı. Suriyeli mülteci kadınlarla da proje geliştirerek destek veren Anadolu Artisan, Anadolu halk sanatlarının en güzel örneklerini Amerika’ya tanıtıyor.
Veysel Eryürek öncülüğünde başlayan projenin en büyük destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Daha önce sadece Seferihisar’da düzenlenen konserler Büyükşehir’in desteğiyle şimdi İzmir’in birçok köyüne gidiyor. Piyanist – Şef Cemile Cabbar yönetimindeki Müştemilat Mandolin Orkestrası’na müthiş yetenekli sanatçı Serap Tamay eşlik ediyor. Bir süredir İzmir’de yaşayan dünyaca tanınmış Arp Sanatçımız Şirin Pancaroğlu da dünya müziklerinden örnekler sunuyor. Dinleyicilerle sohbet edip, bilgilendiren Pancaroğlu belki de hayatlarında ilk kez Arp gören çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Müştemilat Konserlerine katılmaktan büyük memnuniyet duyan Şirin Pancaroğlu anlatıyor...
- Sizin bu projeye katılımınız nasıl gerçekleşti?
- Bu projenin temeli Seferihisar ilçesinde 6 yıl önce atılmıştı. Ben de İstanbul’dan takip ediyordum, ne güzel ve özel işler yapıyorlar diye. Sonra 2017’de ben buralara yakın, Urla’ya taşınca araştırdım. Veysel Eryürek adında bir kültür insanı gönül vermişti Seferihisar’a kaliteli müzik götürmeye ve herkesi ikna etmiş, Belediye Başkanı Tunç Soyer de desteklemişti. Seferihisar’daki yerel kültür ateşi çok etkileyiciydi bu çalışmaların sonucunda. Sonra Veysel Eryürek projeyi genişletirken ben de dahil oldum. Tunç Soyer’in desteğiyle ekim ayından bu yana köylerde konser yapıyoruz, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle dışarıdan yaptığımız bir kumpanya projesi bu. Veysel Eryürek yerelde çok sıkı çalışıyor; konserler köylüler ve çocuklarla dolup taşıyor.
- Nerelerde konser verdiniz?
‘Anlaşmazlık Çözümü ve Barış İnşası’ konularında yıllardır çalışan Prof. Özerdem’e eşim olması nedeniyle bu sayfada yer vermemek, onun hikayesinden ilham alabilecek gençlere haksızlık olacaktı.
- Seni Amerika’nın en önemli üniversitelerinden birine dekan olmaya götüren eğitim hayatından bahseder misin?
- İlk ve orta öğrenimimi doğup büyüdüğüm Manisa’nin Kırkağaç ilçesinde yaptım. Sonrasında İzmir Atatürk Lisesi var ki, benim hayata hazırlanmamda, hep faydasını gördüğüm iş etiği ve disiplin kurallarını anlamamda bambaşka yeri oldu. Üniversite konusunda da şanslıydım, çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteye, İnşaat Mühendisliği’ne gittim. Ancak topluma sosyal anlamda entegre bir alanda çalışmak istiyordum. Bu nedenle İngiltere’de yükseklisans ve doktora öğrenimimi Anlaşmazlık Çözümü ve Barış İnşası olarak seçtim. York Üniversitesi’ndeki doktoramı Bosna-Hersek’in savaş sonrası yapılanması üzerine yaptım ve daha sonra 20’ye yakın çatışmalardan etkilenen ülkede araştırma yaptım. George Mason Üniversitesi’ne dekan olarak gelmeden önceki 10 yılda İngiltere’deki Coventry Üniversitesi’nde büyük bir Barış Çalışmaları Merkezi’nin kuruculuğu, yöneticiliği ve üniversitenin rektör yardımcılığı görevlerinde bulundum.
TOPLUMSAL GELİŞME İÇİN ÖĞRETMENLERE YATIRIM YAPILMALI
- Kırkağaç’ta bir öğrenciyken ya da sonrasında bir gün bu noktada olabileceğini hayal etmiş miydin?
Çeşme Jump Start’da, Astronomi Okulu açan Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren ve Jump Start kurucuları Yonca Temizocak O’Mahony ile eşi Ryan O’Mahony’in dediği gibi, bilim hayatımızın her alanında olduğundan herkes, hele ki çocuklar rahatça öğrenebilir.
- Astronomi Okulu projesi nasıl ortaya çıktı?
Serdar Evren: Uzun yıllardır çocuklar için astronomi etkinliği yapıyorum. Geçen sene Jump Start ile Çeşme’de düzenlediğimiz etkinliğimiz çok ilgi görünce bu yaz astronomi okulu açalım istedik. Bu birliktelik kışın da devam edebilir.
Yonca Temizocak O’Mahony: Serdar Hoca gibi çok değerli bir bilim insanı ile onun da hep istediği astronomi okulunu düzenlerken amacımız, çocukların yazı eğlenceli, aktif geçirmeleri için, onları bir adım ileriye götürebileceğine inandığımız etkinlik ve atölyeler yapmak. Serdar Hoca’nın anlatımı ile astronomiyi anlamamak ve sevmemek mümkün değil.
PROF. SERDAR EVREN
ASTRONOMİ HAYATIN HER ALANINDA VAR
İNANÇ: Birçok insana göre bu seçimde sadece belediye başkanları değişmedi. Siyasette yeni bir anlayış, umut, bir şeylerin değişeceğine olan inanç belirdi.
GENÇLER: Seçimin esas değişimi gençlerle oldu. Belki aynı yaşta bir oğlum olduğundan, Berkay beni çok ama çok etkiledi. Onun o naif, sevecen, umut dolu bakışları ve heyecanını her gördüğümde gözlerim doluyor. Bu gençleri yeniden bu ülkeye inandıran ve heveslendiren bir değişim başladı.
ANLAYIŞ: Bu seçim hem AKP, hem de CHP’deki köhnemiş anlayışları yıkması bakımından da bir mihenk taşı oldu. İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok yerde özellikle CHP’nin gösterdiği adaylar daha önceleri kıdem, ahbaplık ya da yumuşak üslupları nedeniyle öne çıkarılmazlarken bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da desteğiyle aday oldular ve kazandılar. Bu anlamda Kılıçdaroğlu’nun dirayetli duruşu da bu sonuçları getirdi denebilir.
SAĞDUYU VE DURUGÖRÜ: Kendisini bilgi, mütevazılık, mağduriyet, cömertlik gibi binbir kisvenin ardına saklayabilen ve bizim toplumun baş derdi olan kibire karşı dayanıklılığımız arttı.
Değişim güzel ve herkes için yararlı, hele ki dönüşüme el verirse...
Ne mi anlatıyorum? Bizlere kim olduğumuzla ilgili anlatılmayanlardan bahsediyorum.
Nereden geldiğimizle ilgili, kimlere ait olduğumuzla ilgili gizlenenlerden bahsediyorum.
Orta Asya diye tutturulsa da bizim aslında bu topraklara ait olduğumuzun, Anadolulu olduğumuzun kanıtlarından bahsediyorum...
Ege’nin gerçek tarihinden bahsediyorum.
Neredeyse hiç bilmediğimiz gizemli uygarlık Luvi’lerden, Atalarımızdan bahsediyorum.
İçlerindeki ışığı bulmak için cesaretle yeni bir hayata atılan bir kadın ile bir erkeğin hem Luvileri hem de birbirlerini ve aşkı bulma hikayelerini anlatıyorum. Selimiye’de başlayan öykü İstanbul ve İngiltere’nin ardından İzmir’de son buluyor. Kimbilir, belki İzmir’de daha yeni başlıyor, İzmir’den devam edecek.
Hadi gelin, 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00 - 19.00 arası Alsancak D&R’da buluşalım, konuşalım...
3 ayrı yerde 11 farklı tiyatro ekibi ve 200’ü aşkın oyuncusuyla bir sezonda 8 farklı tarzda oyun sergileyebilen İzmir’in tek tiyatrosu olan Seferihisar Belediye Tiyatrosu’na bağlı Ürkmez Kadın Tiyatrosu, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Anadolu Tiyatrosu’ seçildi. ‘Göksel Kortay Özel Ödülü’nü yönetmen Vedat Murat Güzel’in aldığı törende, Seferihisar’daki çalışmaları dolayısıyla sanata destek veren ‘Yerel Yönetici Ödülü’ de Tunç Soyer’in oldu.
HER YIL YENİ BİR OYUN HAZIRLIYORUZ
VEDAT MURAT GÜZEL (YÖNETMEN)
O dönem Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer, ‘Ürkmez bize bağlandı, orada da kültür sanat etkinliği yapalım’ deyince, gittim ve kadın katılımcılar olduğunu gördüm. Böylece Kadın Tiyatrosu’nu kurduk. Şu an 3 erkek katılımcımız da var. Her yıl bir kadın oyunu seçerek çalışıyoruz. Tiyatroyu araç olarak kullanarak kadınlarımızın hayatında fark yaratmaya çalışıyoruz. Annem adına yazdığım ‘Kız Çocuğu’ oyunumuzla aldığımız ödülü ise Anneler Günü ertesi almam çok anlamlı oldu. ODTÜ Tiyatro Şenliği, İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldık, Avrupa turnesine çıktık.
TORUNUM ‘ARTİST ANNEANNEM GELDİ’ DİYOR
MÜJGAN HASDEMİR (79)
Brexit sonrası Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olacağına inandığını ifade eden Büyükelçi, İzmir ve çevresinde turizm alanında büyük gelişme olduğunu, her yıl yüzde 35 oranında artış yaşandığını anlattı.
- İzmir’e gelişinizin nedeni nedir?
- Önceki yıllarda İzmir ve çevresi ile ticari ilişkilerimize gereken değeri vermemişiz. Şimdi bunu değiştirmek istiyoruz. İzmir Konsolosluğu’ndaki arkadaşlarımız, ülkelerimiz arasındaki ticaret için çalışıyor. Buradaki genç, dinamik, açık görüşlü iş gücüne ve potansiyele uygun projeler geliştirmek istiyoruz. Teknoparklar ve serbest bölge ilgimizi çekiyor. Geçen yıl ve bu yıl ticaret hacmimiz hızla büyümeye başladı. Bu konuda daha fazla işbirliği olacağını umuyoruz.
İNGİLİZ TURİST SAYISI
HER YIL YÜZDE 35 ARTIYOR
- Ticari işbirliğini geliştirmek için buradasınız yani...
Küçük yaşlardan itibaren şarkı söyleyen sanatçı sadece söylemekle kalmıyor, kendi söz ve bestelerini de yazıyor. ‘Kendimi en iyi müzikle ifade ediyorum’ diyen Leyla, ilk albümünün ardından İngiltere’de konserler vermeye başladı. Yazlarını her zaman Ege’de geçiren sanatçı, müziğiyle buradaki gençlerle de buluşmak istiyor.
ÜNİVERSİTEDE MÜZİK ENDÜSTRİSİ OKUYORUM
- Müzik kariyerin nasıl başladı?
- Şarkı söylemeye 4 yaşında başladım. Şarkı söyleyebildiğimi ilk fark eden annem oldu. Bu kariyerden çok bir tutku benim için. Eğitimimin merkezinde de hep müzik oldu. Önce klasik müzik eğitimi ile başladım. 16 yaşımdayken gittiğim tanıştığım bir yapımcı beni kayıt yapmaya davet etti. Annemle buraya gidip kayıt yaptıktan sonra anladım ki, müzik benim için vazgeçilmez.
- Aldığın eğitimden bahseder misin?
- Lisede matematik, fizik, bilgisayar programcılığı ve resim okudum. Müziğe okul dışında devam ettim. Şu an üniversitede müzik ve müzik endüstrisi üzerine okuyorum. Sadece müzik yapmayı değil, yaymayı ve insanlara ulaştırmayı da öğreniyoruz. Sosyal medyayı kullanmayı, analitiklerini, algoritmalarını, prodüksiyonu ve hatta pazarlamasını da üniversitede görüyoruz.
İLK AKLA GELEN POLİTİKA OLUYOR
Mali müşavirlik mesleği de teknolojik ve çağdaş uygulamalarla yaratıcı girişimler gerçekleştiriyor. İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, bu anlamda başlattıkları Ofisim Projesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor. Mesleğin bir nevi ‘Köy Enstitüsü’ olan proje ile genç mali müşavirler hem güvenli bir ortamda mesleğe adım atıyor, hem de verilen eğitimlerle mesleği daha ileriye taşıyor.
- Ofisim projesine neden ihtiyaç duyuldu?
- Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki her meslek buna uyum sürecinden geçiyor. Bizim mesleğimiz de tek başına yapılabilir bir meslek olmaktan çıktı. Artık bir mali müşavir çok fazla konuda bilgi sahibi olmak durumunda. Bu da ancak çoklu organizasyonlar ve kurumsallaşma ile mümkün. Bu nedenle genç meslektaşlarımıza destek olmak ve onları bu anlamda mesleğe hazırlamak için Ofisim Projesi’ni başlattık.
ÜLKE GENELİNE YAYILMASI İÇİN TÜRMOB’A DEVREDİLECEK
- Türkiye’de bir ilk olması ayrıca önem taşıyor.
- Evet, bu bizim için de gurur kaynağı. İzmir zaten ilklerin şehri. Biz de İzmir Mali Müşavirler Odası olarak kendi alanımızda bir ilk olarak yaratıcı girişimciliği gerçekleştirmiş olduk. Bu ülkemiz için tam anlamıyla bir pilot çalışma olacak. Eksiklerimizi gidereceğiz varsa yanlışları düzelteceğiz, hedeflerimize ulaştığımızda ise bunu ülke geneline yayması için TÜRMOB’a devredeceğiz. İl odaları da bu işin gözetim ve denetimini yapacaklar.
ABD’den Egeli hasta çocuklara
ROTARY toplumsal anlamda yaşanan her türlü soruna çözüm bulmak için çalışanları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu. Diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği uluslararası bir ağa sahip olması ve bu nedenle de kaynaklarının son derece zengin ve geniş olabilmesi. Bunun en güzel örneği, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroentrolojisi Bölümü’ne yapılacak önemli bir cihaz yardımı ile yaşandı. Ege Bölgesi’nde bulunmayan, Türkiye’de ise sadece bir hastanede bulunan Pediatrik Endoskopi Cihazı ile binlerce çocuğun yaşadığı önemli bir sağlık sorununa müdahale edilebilecek.
Amerika’ya geldiğimde bana samimiyetle kucak açan Arlington Rotary Kulübü ve yine Türklerin üyesi olduğu Metro Bethesda Kulübü’nün çalışması ile birçok Amerikalı kulüp destek verdi ve toplamda 50 bin dolar olan cihazın alınması için gereken süreç tamamlandı.
Projenin sahibi olan İzmir Kordon Rotary Kulübü öncülüğündeki Türk kulüpleri ve Amerika’nın yanısıra, İtalya, Hindistan’dan da destek bulan bu proje ile alınacak cihaz önümüzdeki günlerde Ege Üniversitesi Hastanesi’ne teslim edilerek hasta çocukların tedavisinde kullanılmaya başlanacak.