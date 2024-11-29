Tabaklara tat, vücuda sıcaklık katıyor

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Kışın soğuk günlerinde hem ruhumuzu hem de bedenimizi beslemek için en doğru yol, doğanın bize sunduğu kış sebzelerini soframıza taşımaktan geçiyor. Sofralarımızda en canlı renkleri ve en zengin besin değerlerini sunan

kış sebzeleri vücudu korur, hastalıklara karşı direncimizi arttırır ve hem lezzetli hem de besleyicidir. Bağışıklığımızı güçlendirecek bu sebzeleri sadece buharda haşlayıp ya da fırınlayarak bile harika tatlar yakalayabilirsiniz. Üstelik lezzetleri birbirini destekler ve aynı tabakta birkaç sebzeyi birden yiyebilirsiniz.

Havuç: İçerdiği yüksek miktar beta-karoten, vücudun A vitamini üretmesini sağlar. Beta-karotenin diyetle yeterli alımı, kardiyovasküler hastalık risklerini azaltır. Bir büyük havuç (70 gram), önerilen günlük A vitamini ihtiyacımızın yüzde 241’ini karşılar. A vitamini göz sağlığımızı korumak için oldukça değerli bir vitamindir. Ayrıca bağışıklık sistemi ve büyüme-gelişme için de oldukça önemlidir. Havuçlar içerdikleri karotenoid bileşenleri sayesinde antioksidan etki gösterir. Hücrelerin serbest radikallerle savaşmasını ve cilt sağlığını destekler, yaşlanma sürecini geciktirir.

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Turp: Çoğu zaman sadece balıkla birlikte sofraya gelse de aslında salataların içinde ve sabah kahvaltılarında da yemenizi önereceğim bir sebzedir. B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum açısından da oldukça zengindir. Kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijen miktarını arttırır. İçeriğindeki antosiyonin kalp-damar hastalıkları riskini azaltmakta etkilidir. Her gün yenirse cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarına karşı da kalkan görevi görür. Canınız bir şeyler atıştırmak istediğinde çiğneme duygunuzu tatmin etmek için bir numaralı yardımcıdır. Ayrıca mide bulantısına da

çok iyi gelir.

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Kırmızı pancar: İçerdiği bol miktarda lif, sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını destekler. Yüksek potasyum içeriği kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca pancardaki betacyanin adı verilen bileşik, güçlü bir antioksidan olarak hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur, böylece yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Folat açısından da oldukça zengin bir besindir. Yeterli folat almak özellikle hamilelik sürecinde bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir. Büyüme ve gelişmeyi destekler. Kırmızı pancar aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirir, kalp sağlığını destekler ve egzersiz performansını arttırır. Vücudu doğal bir şekilde detoksifiye etme özelliği sayesinde karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu sebze, her açıdan vücudumuza fayda sunar.

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Pazı: Sadece soğuk havaya toleransınızı yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kalorisi çok düşük ve besin değeri yüksek bir sebzedir. Aslında 35 gramı sadece 7 kaloridir ancak günlük önerilen A vitamini miktarının neredeyse yarısını içerir ve günlük önerilen K vitamininin tamamını karşılar. Aynı zamanda iyi bir C vitamini, magnezyum ve manganez kaynağıdır.

Brüksel lahanası: Küçük olmasına rağmen etkileyici miktarda besin içerir. Mükemmel bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini kemik ve kalp sağlığı için kritiktir ve beyin fonksiyonları için oldukça önemlidir. Ayrıca A, B ve C vitaminleriyle manganez ve potasyum mineralleri için harika bir kaynaktır. Her ikisinin de kan şekeri seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış lif ve alfa-lipoik asit bakımından da yüksek bir içeriğe sahiptir.

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Morlahana: 90 gram çiğ morlahana, günlük önerilen C vitamini alımının yüzde 85’ini karşılarken aynı zamanda yüksek miktarda A ve K vitamini de içerir. İyi bir B vitamini, manganez ve potasyum kaynağıdır. Ancak morlahananın asıl hazinesi antioksidan içeriğinde gizlidir. Bu sebzenin parlak rengi, antosiyaninler dediğimiz renk pigmentlerinden gelir.

Antosiyaninler, bitkilere kırmızı, mor ve mavi renklerini veren güçlü doğal bileşiklerdir. Hücrelere zarar veren serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresin azaltılmasına destek olur. Bu da kalp hastalıkları, kanser ve yaşlanma gibi kronik hastalıkların riskini azaltıcı etki gösterir. Ayrıca antosiyaninlerin iltihap önleyici özellikleri de vardır, bu sayede vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Yapılan araştırmalar, antosiyaninlerin göz sağlığını koruyarak, görme yeteneğini iyileştirebileceğini ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yönetiminde faydalı olabileceğini de göstermektedir.