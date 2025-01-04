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Ayça Kaya
Ayça Kaya
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Soğuk günlerde su içmeyi hatırlatacak 5 öneri

#Dr. Ayça Kaya#Su#Yazar

Su, vücudumuzun en temel ihtiyaçlarından biri. Bağışıklık sistemimiz için sadece yazın değil, kışın da yeteri kadar su içmeliyiz. Yeni yılda sağlığı için gerektiği kadar su içme kararı alıp uygulamada sorun yaşayanlara tavsiyeler hazırladım.

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Soğuk havalarda vücudumuzun su kaybını anlamak güçleşiyor. Susamadığımız için su içmeyi de ihmal edebiliyoruz. Unutmayın, sadece yazın değil, kışın da su içmek çok önemlidir. Kışın suyu yeterince içmek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur; çünkü vücut susuz kaldığında enfeksiyonlarla savaşmak daha zor hale gelir. Ayrıca su, besinlerin hücrelere taşınmasından atık maddelerin atılmasına, vücudun elektrolit dengesinin düzenlenmesinden kan akışkanlığının sağlanmasına, beyin ve böbrek fonksiyonlarınızın düzenli çalışmasına ve cilt sağlığına kadar pek çok önemli işlevi yerine getiriyor. Metabolizma hızını düzenliyor, bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlığı önlüyor. Yani, sadece susuz kalmamak için değil, sağlıklı kalmak için de düzenli su içmek şart! Günlük içmeniz gereken su miktarını kilonuz
(kg) x 30 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Size bu alışkanlığı kazanmanızı sağlayacak, birkaç pratik ve eğlenceli önerim var. Özellikle kış aylarında su içmek çok daha kolay ve keyifli hale gelecek!

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SICAK İÇMEYİ DENEYİN

Ilık ya da sıcak su için. Soğuk kış günlerinde sıcak su içmek hem içinizi ısıtarak sizi rahatlatır hem de su ihtiyacınızı karşılar.

MEYVELERLE RENKLENDİRİN

Suya birkaç dilim limon, zencefil, tarçın veya nane ekleyin. Meyveler suyu tatlandırırken renkli su içmek de göz zevkinizi şenlendirir!

ARKADAŞLARLA VE AİLENİZLE YARIŞIN

Ailenizle veya arkadaşlarınızla eğlenceli bir ‘su içme yarışı’ yapabilirsiniz. Ama dikkat! Bu noktada benim geliştirdiğim 22.222 yöntemini deneyiniz. Sabah aç karnına 2 bardak su için. 2’nci 2 bardak suyu kahvaltıda, 3’üncü 2 bardak suyu öğle yemeğinde, 4’üncü 2 bardak suyu ikindi vakti içmelisiniz. Son 2 bardağı da akşam yemeğinde için. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yiyip içmeyin. Suları üst üste 2 bardak değil, yudum yudum öğün öncesi, sırası ve sonrasına paylaştırabilirsiniz.

TAKVİM OLUŞTURUN

Her gün için su içme hedefi koyarak bir takvim oluşturun. Günlük hedeflerinizi tamamladıkça takvimi renklendirin, amacımız zinciri kırmamak!

KENDİNİZE ALARM KURUN

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Telefonunuza “Su iç” şeklinde eğlenceli hatırlatmalar kurun. Bu hatırlatmalar, su içmeyi unutmanızı engellemekle kalmaz, aynı zamanda bu küçük adımlarla eğlenceli bir alışkanlık oluşturmanızı sağlar.

#Dr. Ayça Kaya#Su#Yazar
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