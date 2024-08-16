Sıcak havada fazla kilo zorlar

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Su içmeyi ihmal etmeyin: Gün boyunca sık sık su içmek hem vücut sıcaklığınızı dengelemenize hem de kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Nereye giderseniz gidin su şişenizi yanınızdan ayırmayın ve susama hissini beklemeden su için. Yaz mevsiminde hafif ve su içeriği yüksek olan sebze meyveleri tercih etmeliyiz.

Hafif ve doğal besinlere yönelin: Sıcak havalarda yoğun ve ağır yemeklerin sindirimi çok daha zor olabilir ve hazımsızlık yaşama olasılığınız daha yüksektir. Bu yüzden daha hafif ve su içeriği fazla meyve ve sebzeleri tercih etmelisiniz. Mesela karpuz, salatalık, taze yeşillikler ve sebzeler hem serinletir hem de vücudunuza vitamin ve mineral desteği sağlar. Yemeklerin yanında tüketeceğiniz 1 şişe maden suyu sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığı önler.

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Küçük porsiyonları tercih edin: Porsiyonu büyük öğünler yerine gün boyunca küçük porsiyonlar yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır, açlık hissini dengede tutar. Böylece hem kendinizi daha hafif hissedersiniz hem de gün içinde şeker dengenizi korumuş olursunuz. Tabağınızda daha çok sebze ve salatalara yer vermek daha çabuk doymanıza ve daha hafif bir öğünle günü atlatmanıza destek olur.

Tuz ve şekeri azaltın: Sıcak havalarda terleme yoluyla sıvı ve mineral kaybı artar. Tuz ve şeker tüketimini dengelemek, sıvı dengesini korumaya ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Tuz, sodyum alımının en önemli kaynağıdır. Ancak sıcak havalarda makul miktarlarda tuz tüketmek faydalı olurken, aşırı tuz tüketimi vücudun su tutma kapasitesini arttırarak idrar yoluyla daha fazla su atılması gibi birtakım zararlara yol açar. Dünya

Sağlık Örgütü, yetişkinlere günlük 5 gramdan (yaklaşık 1 çay kaşığı) az tuz tüketmesini öneriyor. Aşırıya kaçmadan, bol su içerek tuz dengesini korumak önemli.

Baharat tüketimine dikkat edin: Baharat, özellikle acı biber, terlemeyi arttırarak dehidrasyona yol açar. Ayrıca tuz ve acının yoğun olduğu sumak, karabiber, pul biber gibi baharatlar kan basıncını yükseltebilecek bileşikler içerir. Bu, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon riski taşıyan kişiler için özellikle önemlidir. Sıcak havalarda kan basıncı doğal olarak yükselme eğilimindedir ve baharat tüketimi bu riski arttırır.

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Kızartmalar ağır besinlerdir: Sıcak yaz aylarında serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekler tercih etmemiz doğal olsa da kızartma gibi yağlı ve ağır yiyecek tüketmek hem bedenimize hem de sindirim sistemimize ekstra yük bindirir. Kızartmalar yağlı ve ağır besinlerdir ve sindirebilmek için daha fazla enerji harcamak gerekir. Buna bağlı olarak vücut sıcaklığı artar ve halihazırda sıcak olan havalarda terlemeyi ve halsizliği arttırır.

Egzersiz sırasında su için: Fazla kilolarla sıcak havalarda egzersiz yapmak çok daha zorlayıcı olabilir. Özellikle tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarınız varsa öğle saatlerinde güneşin altına çıkmamanızda fayda var. Bu yüzden egzersizlerinizi sabah çok erken saatlerde ya da ak-

şam yemeğinden 2 saat sonra olacak şekilde daha geç saatlerde yapmayı planlayabilirsiniz. Egzersiz sırasında ara ara su içmeyi ve vücudun su dengesini korumayı unutmayın. Çünkü vücut egzersiz sırasında terleyerek sıvı kaybeder. Su içmek, bu sıvı kaybını telafi eder ve vücudun su dengesini korur.

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Pamuklu giyinin: Hafif ve nefes alabilen kumaşlar, terin buharlaşmasını hızlandırır. Bu, vücudun doğal soğutma mekanizmasını destekleyerek rahatlık sağlar. Özellikle egzersiz yaparken hafif ve pamuklu giysiler giymek hareket etmeyi kolaylaştırır.

Bu yaz böyle küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilir, sıcak havalarda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.