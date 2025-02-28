Orucumuzu hangi sırayla açalım? Su, hurma, çorba...

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Oruç açarken, ilk olarak su içmek en doğru başlangıçlardan biridir. Gün boyu susuz kalan vücut, iftar anında sıvıya büyük ölçüde ihtiyaç duyar. Ancak suyu bir anda büyük miktarda içmek yerine yavaşça ve birkaç yudum şeklinde tüketmek daha sağlıklıdır. Aksi takdirde mideye birdenbire yük binerek şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler yaşanabilir. Ilık veya oda sıcaklığındaki su, sindirim sistemini daha rahat çalıştırarak mideyi ana yemeğe hazırlar. Eğer çok soğuk su içilirse, bu durum mideyi aniden uyararak sindirimi zorlaştırabilir.

Su tüketiminin ardından, geleneksel olarak orucun hurmayla açılması önerilir. Hurma içerdiği doğal şekerler sayesinde kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltir ve mideyi yormadan enerji sağlar. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Hurmanın yanı sıra birkaç kuru kayısı veya incir gibi kuru meyveler de benzer şekilde sindirimi destekleyen ve vücuda anında enerji veren sağlıklı alternatifler arasındadır.

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Oruç açıldıktan sonra mideyi yavaşça ana yemeğe hazırlamak için hafif ve sindirimi kolay olan bir besin tüketmek önemlidir. Bu noktada çorba iftarın en ideal başlangıçlarından biri olarak öne çıkar. Çorbalar mideyi fazla zorlamadan sindirim sistemini harekete geçirir ve vücuda sıvı desteği sağlar. Özellikle mercimek, ezogelin, sebze veya yoğurt bazlı çorbalar mideyi rahatlatırken aynı zamanda besleyici içeriğiyle vücudu destekler. Ancak aşırı baharatlı veya çok yağlı çorbalardan kaçınılması gerekir. Hafif bir çorba içtikten sonra birkaç dakika bekleyerek sindirime zaman tanımak, bir sonraki aşamaya geçerken mideyi yormamak açısından oldukça faydalıdır.

Kısa bir mola

Çorbadan sonra 5-10 dakikalık kısa bir ara vermek, beynin tokluk sinyallerini algılamasına yardımcı olur. Bu molanın ardından ana yemek aşamasına geçildiğinde, protein açısından zengin ve dengeli bir beslenme planı oluşturulmalı. Izgara veya haşlanmış tavuk, balık ya da kırmızı et gibi sağlıklı protein kaynakları, yanında bol yeşillikli bir salata ve kompleks karbonhidrat içeren bulgur, kepekli makarna veya tam tahıllı ekmek gibi gıdalarla desteklenmeli. Karbonhidrat tüketiminde beyaz ekmek, pirinç gibi hızlı sindirilen besinler yerine tam tahıllı ve lif oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

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Sebzeler de iftar tabağında mutlaka olmalı. Haşlanmış, buharda pişirilmiş veya zeytinyağlı sebzeler, sindirimi destekleyerek bağırsak sağlığını iyileştirir. Lif açısından zengin sebzeler, mideyi doldurarak aşırı yemek tüketimini de önler. Yeşillikli bir salataysa sindirimi kolaylaştırırken içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücudu destekler. Ancak salatalara aşırı miktarda tuz veya yağ eklenmemeli.

Ayrıca yemek sırasında sıvı tüketimine dikkat edilmeli. Yemekle birlikte aşırı miktarda su veya meşrubat içmek mideyi gereğinden fazla şişirerek sindirimi zorlaştırabilir. Ayran ya da maden suyu gibi hafif içecekler tercih edilebilir. Gazlı içeceklerdense kaçınılmalı çünkü bu tür içecekler hazımsızlık yaşamamıza sebep olabilir ve sindirimi zorlaştırabilir.

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Güllaç, muhallebi…

Tatlı tüketimi konusundaysa dikkatli olunmalı. İftardan hemen sonra ağır, şerbetli ve aşırı şekerli tatlılar tüketmek, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bunun yerine tatlı ihtiyacını karşılamak için sütlü tatlılar, meyve veya hafif tatlı alternatifleri tercih edilmeli. Özellikle güllaç, muhallebi veya meyve bazlı tatlılar hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de sindirimi zorlaştırmadan hafif bir şekilde mideyi rahatlatır. Tatlı tüketimini iftardan en az 1-2 saat sonrasına bırakmaksa vücut için çok daha sağlıklı bir tercih olur.

Son olarak iftardan sonra hareket etmek sindirim sürecini kolaylaştıran önemli bir faktördür. Hemen yemek sonrası yatmak veya uzun süre oturmak yerine hafif bir yürüyüş yapmak veya kısa süreli egzersizlerle vücudu hareket ettirmek mideyi rahatlatır ve sindirim sistemini destekler. Ayrıca gün içinde kaybedilen sıvıyı yerine koyabilmek için iftar sonrası su tüketimine devam edilmeli.

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Özetle iftarınızı belirli bir sırayla yapmak hem mide sağlığını korur hem de oruçtan maksimum fayda sağlamanıza destek olur. İlk olarak suyla başlanmalı, ardından 1 adet hurma veya

1 adet zeytin yenmeli ve mideyi yemeğe hazırlamak için çorba içilmelidir. Bir süre bekledikten sonra ana yemeğe geçilmeli ve bu aşamada dengeli bir beslenme planı uygulanmalıdır. Tatlı konusunda da ölçülü olunmalı ve aşırı yağlı, şekerli tatlılardan kaçınılmalı.