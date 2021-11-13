Mutfakta sağlık reformu yapalım

Küçükken hiç sevmezdim ama artık sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyorum... Tok kalmak isteyen, benim gibi lahanayla barışsın! Turşusu çok güzel bir probiyotiktir, sadece dolması değil kısırı da çok güzel olur. Kırmızı lahana narenciyeli salatalara müthiş yakışır. Brüksel lahanasınıysa sarımsaklı yoğurt ve pulbiberle denemenizi öneririm çünkü enfes oluyor!

Adına özel tarifler, diyet listeleri yazılan mucize bir yiyecek bu... “Gerçekten bu kadar etkili mi” diye soranlar oluyor. Cevabım evet! Ama buradan lahana çorbası diyetlerini onayladığım anlaşılmasın. Tek yönlü diyetlere kesinlikle karşıyım. Bu diyetler vücudun ihtiyacı olan mineral, vitamin, karbonhidrat ve yağdan fakir oluyor. Fiziken zayıflarken iç organlarınıza zarar verebilirsiniz.

Çocukken birçok sebze yemeğini sevmezdim. Hatta annem sadece sebze pişirmişse ona küserdim. Dahası var: Lahana piştiği günler neredeyse eve girmek istemezdim. Şimdi dönüp bakıyorum; neden böyle davranmışım, sebzeyi sevmemişim diye... Artık cevabı biliyorum: Annem tüm sebzeleri hep aynı şekilde pişiriyordu. Ben de buradan yola çıkarak sebzeleri farklı tariflerle buluşturmak, daha cazip hale getirmek istedim. Bazen etle, bazen kıymayla, bazen peynir veya yumurtayla pişirmeye başladım. Bazen böreğin içine koydum, bazen tatlısını yaptım... Her ne şekilde olursa olsun artık sebze yemeklerini farklı yollarla zenginleştirerek tüketmek benim de, çocuklarımın da çok hoşuna gidiyor.

Lahanaysa artık vazgeçilmezlerimden biri... Bu sebze bağırsaklarımız için mükemmel bir lif kaynağı olmakla kalmıyor, tok da tutuyor. Günlük yaşamımızda beyaz ve karalahanadan sarma, kırmızı lahanadan salata yapıyoruz ama brüksel lahanasına pek yüz vermiyoruz. Oysa et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edebilir, tüm salatalara katabiliriz. Fırında piştiğinde tek başına bile şahane bir yemeğe dönüşür, sarımsaklı yoğurt ve pulbiberle enfes olur. Beyaz lahananın turşusu çok lezzetli bir probiyotiktir. Bütün lahana çeşitleri benzer özellikler gösterse de kırmızı lahananın antioksidan kapasitesi diğerlerinden daha yüksektir. Hepsine sofranızda yer açın, yemekler, salatalar yapın; özellikle salatalara greyfurt gibi narenciye dilimleri ekleyin; lezzetinin farkını göreceksiniz.

BOL VİTAMİNLİ VE DÜŞÜK KALORİLİ

Lahanada bol miktarda

C vitamini var. Vitamin kaybı olmaması için çok pişirmeyin, hatta çiğ tüketmeye çalışın.

Kalsiyum açısından zengin olduğundan kemik sağlığımız için de çok faydalı.

Ve kalorisi düşük! “Düşük kaloriyle doy, yüksek kaloriliyi tat” felsefemden yola çıkarak tam da mevsimiyken her çeşidinden bolca yiyin.