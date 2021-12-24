Masum bir yemek...

Süt, yumurta ve baharatla bir sos yapıyor, bu sosa batırdığım karnabahar çiçeklerini fırında pişiriyorum. Karnabaharla bazen de yalancı mantı yapıyorum. Vücudumuzdaki toksik maddelerin temizlenmesine yardımcı bu sebzeyi sevmiyorsanız mutfağınızda daha popüler hale getirecek önerilerim var!

İçerdiği sülfür nedeniyle pişerken kokan ve yendiğinde gaz yapan bir sebze karnabahar. Kimileri bu yüzden ondan uzak duruyor. Siz de o gruptaysanız tavsiyem, karnabaharı sevdiğiniz yemeklerle birleştirip yemeniz.

Örneğin ben, kısırı çok severim ama yüksek karbonhidrat içerdiğinden sık yiyemem. Şimdilerde canım kısır istediğinde bulgur yerine çiğden karnabahar koyarak kısır malzemeleriyle birleştiriyorum. Karnabahar tabanlı pizza da bir diğer favorim. Son yıllarda çok popüler... Bu sebzeyi çorbalarınıza katabilir veya benim yaptığım gibi yumurtalı harçla birlikte fırınlayabilirsiniz. Süt, yumurta, zerdeçal, zencefil, pul biber ve karabiberi karıştırıp bir sos hazırlıyorum, karnabahar çiçeklerini bu sosa bulayıp fırında pişiriyorum. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyorum. Böylelikle baharat çeşitleriyle karnabaharın antioksidan değerini arttırıyorum, yoğurtla da doygunluk süremi uzatıyorum.

Karnabahardan mantıya ne dersiniz peki? 1 karnabaharı buharda pişiriyorum. 1 soğan ve 250 gram kıymayı kavuruyorum, 1’er tatlı kaşığı karabiber ve kırmızıbiber ekliyorum. Karnabaharların üzerine kıymalı harcı yayıp sarımsaklı yoğurt dökünce harika oluyor. Buharda pişirip yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu, hardal, karabiber, tuz ve kırmızıbiberle hazırladığım sosla yediğimde de enfes oluyor, tavsiye ederim.

C vitamininden zengin

Kış günlerinde bizleri uzun süre tok tutacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, metabolizmamızı çalıştıracak karnabaharı sofralarımızdan eksik etmeyelim. Karnabahar C vitamini, folikasit ve kalsiyum içeriyor. Demir minerali açısından zengin olduğu için halsizlik ve yorgunluk semptomlarını azaltıyor ve bu bağlamda yeme isteğini azaltıcı etki gösteriyor. İçerdiği fosfat, potasyum ve indol-3 maddesi sayesinde kolon kanserine karşı koruyucu etkisi de var.

Doğal bir antioksidan olan ve yaş aldıkça vücudumuzda azalan glutatyon bakımından da zengin bir sebze bu... Dolayısıyla vücudumuzdaki toksik maddelerin temizlenmesine yardımcı... İçerdiği potasyum ve sülfürlü maddeler sayesinde tansiyon dengeleyici özelliğe sahip olduğu da aklınızda bulunsun.