Kebabı da olur salatası da...

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Kestane kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmakla birlikte sağlığımız için de oldukça değerli bir besin. İçeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde vücudumuza pek çok fayda sağlarken hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabiliyor.

KALP İÇİN DE GEREKLİ

Önce faydalarından kısaca bahsedelim. 100 gram kestane, 200 kalori içerir. Bunun 45-50 gram kadarı karbonhidrattan gelir. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. 100 gramında 8 gram lif bulundurur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

B1 vitamini olan tiamin ve B6 vitamini olan piridoksin bakımından zengindir. B1 vitamini vücutta enerji üretimi için önemli bir rol oynar, çünkü karbonhidratların glikoza dönüşümünü destekler ve sinir sistemi sağlığını korur. Ayrıca kas fonksiyonları ve kalp sağlığı için de gereklidir. B6 vitaminiyse protein metabolizmasını düzenler, beyin fonksiyonlarını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar ve hormon seviyelerinin dengede tutulmasını sağlar. Potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller de içerir. İçeriğindeki magnezyum sayesinde stresle başa çıkmayı kolaylaştırır, uyku düzenini sağlar ve depresyon riskini azaltır.

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KIŞIN ENERJİ KAYNAĞI

Kestane ayrıca antioksidan özellikler gösteren fenolik bileşikler içerir ve hücre hasarını önler, yaşlanma belirtilerini yavaşlatır, ciltte leke oluşumunu engeller. Mutluluk hormonu serotoninin salgılanmasını destekler.

Kestane, soğuk kış günlerinde enerji kaynağınız olabilir. Ama porsiyon kontrolünü elden bırakmayalım. 3 tanesinin

1 dilim ekmeğe eşit olduğunu unutmayalım.

KESTANE KEBAP

◊ Kestaneleri yıkadıktan sonra soğuk suda yaklaşık 7-8 dakika kadar bekletelim.

◊ Üzerine yarısına gelecek şekilde çizikler atalım.

◊ İster buharda haşlayarak, ister 180 derece fırında kabukları açılıp hafif kızarana kadar pişirebiliriz.

TAVUKLU-KESTANELİ KIŞ SALATASI (2 KİŞİLİK)

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NE LAZIM?

◊ 150 gr haşlanmış tavuk göğsü

◊ 6 adet pişmiş kestane

◊ 3 tam ceviz

◊ 1 küçük marul

◊ Maydanoz, dereotu

◊ 1 çay bardağı nar

◊ 1 yemek kaşığı kuru üzüm

Sosu için

◊ 1/2 limon

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karabiber

◊ 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Marul yaprakları, maydanoz ve dereotunu doğrayıp bir kabın içine alın. İçine kuru üzüm, kestane, nar ve cevizi ekleyin. Daha sonra haşlayıp didiklediğiniz tavukları da ilave edin. Son olarak hazırladığınız sosu üzerine dökün. Afiyet olsun.