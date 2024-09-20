Karpuz çekirdeğini dolduran konular

Haberin Devamı

Karpuz çekirdeği, genellikle göz ardı edilen ancak sağlık açısından sunduğu faydalar oldukça etkileyici olan bir ‘süper besin’dir. Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde sindirim sistemimizi düzenlerken magnezyum ve çinko gibi minerallerle kalp sağlığımızı destekler. Çinko aynı zamanda hücre yenilenmesine katkı sağlar. Cildi gençleştirir, yaşlanma sürecini kontrol altına alır. Yüksek magnezyum içeriği uyku kalitesini arttırır, uyku bozukluklarını iyileştirmede yardımcıdır. Antioksidanlarla dolu bu çekirdeklerse, hücrelerimizi serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklığınızı güçlendirir. Zengin bir B vitamini kaynağıdır. Beyni ve sinir sistemini korur. Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığa karşı etkilidir.

Karpuz çekirdeklerini kavurup lezzetli bir atıştırmalık olarak yiyebilir veya blendırda öğüterek smoothie’lere ve yoğurtlara ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu çekirdekleri un haline getirip hamurişlerinize dahil edebilir veya yağını çıkarıp salatalarda kullanarak, her lokmada yemeklerinize sağlık dolu bir dokunuş sağlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ BARLARI (1-2 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı karpuz çekirdeği

◊ 1 su bardağı yulaf ezmesi

◊ 3 adet hurma (küçük parçalar halinde kesilmiş)

◊ 10 adet fındık veya 4 tam ceviz

◊ 2 yemek kaşığı bal veya pekmez

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuz çekirdeklerini bir mutfak robotunda incecik kıyın.

◊ Hurma, fındık ve yulaf ezmesini ekleyin ve karıştırın.

◊ Bal veya akçaağaç şurubunu ekleyip karışımı yoğurun.

◊ Karışımı bir fırın tepsisine yayın ve sıkıca bastırın.

◊ Buzdolabında 1-2 saat soğutun ve ardından kareler halinde kesin.

KAVRULMUŞ KARPUZ ÇEKİRDEKLERİ (1-2 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı karpuz çekirdeği

◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

◊ Tuz, karabiber veya tercihe göre baharat çeşitleri (kimyon, kırmızı biber vb.)

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

◊ Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

◊ Karpuz çekirdeklerini iyice yıkayın ve kurulayın.

◊ Çekirdekleri bir kaba alın, üzerine zeytinyağı ve baharatı ekleyin, iyice karıştırın.

◊ Çekirdekleri tek bir tabaka halinde bir fırın tepsisine yayın.

◊ 15-20 dakika kadar kavurun, ara sıra karıştırarak eşit şekilde pişmelerini sağlayın.

◊ Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra çıtır çıtır atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.