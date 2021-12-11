Karnabahar hiç bu kadar leziz olmamıştı!

Kerevizin seveni de bol, sevmeyeni de... Sevmeyen taraftaysanız, bu sebzeyi bir de benim tariflerimle deneyin. Hamur tabanlı yerine kereviz tabanlı pizzalar pişirebilir veya kendinize kerevizli bir çılbır hazırlayabilirsiniz. Et sevmeyen ama protein almak isteyenlere bol bol kereviz yemelerini öneririm.

Mutfağımda kerevizi gerek sebze yemeği olarak gerekse çorba ve et yemeklerinde baharat gibi kullanıyorum. Mesela çiğ kerevizden yoğurtlu salata yapıyorum. Et yemeklerinin yanında ayvalı ve portakallı kereviz yiyorum. Kerevizin çorbasını da pişiriyorum. Portakallı kereviz çorbası için 1 kilo kerevizi yapraklarıyla birlikte 1 portakal ve 1 limonun suyuyla tencereye alıyorum. Biraz sarımsak, karabiber ve 1 dal ince kıyılmış pırasayla birlikte 8 bardak suda pişiriyorum. Biraz tuz ve kimyonla tatlandırmak yeterli oluyor.

Kereviz yemeyen hastalarıma özellikle çorbalarının içine hem kerevizin kendisini hem de sap ve yapraklarını eklemelerini öneriyorum. Sevmediğiniz sebzeleri, seveceğiniz tariflere dönüştürebilirsiniz. Hamur yerine kereviz tabanlı pizzalar da yapabilir, kaçamak keyfinizi sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Kerevizin sapları da son yıllarda gittikçe daha çok tüketiliyor. Aroma katması için yemeklere ekleniyor, smoothie’lerde kullanılıyor veya çiğ yeniyor. A, C ve E vitaminlerinden oldukça zengin olan bu saplar ödem atmanıza yardımcı oluyor ve karaciğeri temizliyor.

Gelelim kerevizin diğer faydalarına... Lif kaynağı olması sayesinde yiyeni tok tutuyor. Yüksek lif içeriği, bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. İçindeki ‘fitalid’, kandaki stres hormonunu azaltarak kan dolaşımını rahatlatıyor; vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma özelliği de var. İçindeki ‘luteolin’in, pankreas kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği yönünde çalışmalar da önemli. Bu sebzenin bir diğer özelliği, yağ metabolizması üzerindeki olumlu etkileri sayesinde zayıflamamıza yardımcı

olması...

Kereviz diğer sebzelere göre daha fazla protein içerir. Et sevmeyen ama protein almak isteyenlere bol bol kereviz yemelerini öneriyorum.