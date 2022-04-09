İftar sofrası hafif, sade ve doyurucuysa güzel…

Oruç açarken başlangıçta çorba, iyi bir seçim. Ancak çorbanız yağdan fakir olsun. Kan şekerini hızlı yükselten pilav ve börekten olabildiğince kaçının. Her gün tatlı yeme fikrinden de uzaklaşmak gerek.
Oruç tutmanın ‘akşama kadar aç kalıp iftar sofrasında binbir çeşit yiyeceği hızla yemek olmadığını’ hep söylüyorum. Oruç tutmak gibi, iftar soframızı sadeleştirmek de bu özel ayın amacını yansıtan, önemli adımlardan biri...
Oruç tutarken çoğu zaman tahammül aralığımız daralıyor, çabuk sinirlenebiliyoruz. Bu durum şekerimizin düşmesinden ve susuzluktan kaynaklanıyor. Oysa sahurda ve iftarda belirli yiyeceklere yer vererek kendimizi bundan koruyabiliriz. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları doktorlarına danışıp oruç tutmaları uygun görülürse eğer, kan şekerini hızlı yükseltip düşüren pide, tatlı, pilav ve börek gibi yiyeceklerden uzak durmalı. Tuzdan zengin salamura ürünler, işlenmiş etler, şarküteri konusunda da dikkatli olmalılar. Peki, sağlıklı ve hafif bir iftar için neler yapmalıyız?
Öncelikle çeşit çeşit peynir, hurma, zeytin, salam, sosis, sucuk, pastırma, bal, kaymak ve tereyağını aynı anda sofraya koymayın. Çünkü birçoğu yoğun tuz ve yağ içerir. Hepsinden bir lokma tadına bakmak bile vücuda ciddi bir kalori girmesine neden oluyor. Kişi başı bir hurma, bir zeytin, az tuzlu bir çeşit beyazpeynir, domates, salatalık ve yeşilliklerden bir tabak hazırlamanızı öneririm.
Başlangıçta çorba iyi bir seçim. Ancak çorbanız krema ve yağdan fakir olsun. Çorbada et suyu varsa ekstra yağ koymayın. Sebze, domates, yoğurt çorbası, ezogelin ve mercimek uygun çeşitlerden... Elbette porsiyon kontrolü önemli. Kadınlar için bir, erkekler için iki kepçe yeterli...
Ana yemekte et, tavuk veya balıklı bir yemek yapılabilir. Sebzeyle birlikte pişerse vücudun lif ihtiyacına da cevap verir, aklınızda olsun. Ama ayrı ayrı pişirmek istiyorsak eti fırında veya ızgarada pişirebilir ya da haşlayabiliriz. Yanına bir çeşit az yağlı zeytinyağlı da şahane olur. Sofrada mutlaka az yağlı bir mevsim salatası da olsun. Yoğurt, cacık veya ayran da keza... Bu ürünler protein ve kalsiyum açısından zengin, metabolizmayı çalıştırır, harareti de giderir.
Bir diğer önemli konu, hızlı yememek. Önce yavaş yavaş su içmenizi, sonra çorbayla mideyi rahatlatmanızı öneririm. Sonra 5-10 dakika ara vererek dinlenebilirsiniz. Ana yemeğe geçince her lokmada çatal-bıçağı elden bırakıp iyice çiğnemek sindirime yardımcı olur. Böylelikle şişkinlik sorununuz da azalır.
‘Tatlısız iftar olmaz’ diyenlerden misiniz? Bu düşüncenizi yıkmakta fayda var! Nasıl normalde her gün tatlı yemiyorsak ramazanda da yememize gerek yok. Yemekten 1-2 saat sonra meyve yemek hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de vücuda bu sayede bol miktarda lif girer. Canınız çok çekiyorsa muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatlılar yiyebilir veya üzerine tarçın serpilmiş az şekerli meyve tatlılarına yönelebilirsiniz.
HURMALI GÜLLAÇ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
* 3 güllaç yaprağı
* 10 hurma
* 1 çubuk tarçın
* 3 su bardağı süt
* Dövülmüş Antep fıstığı
NASIL YAPARIM?
* Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp bir kaba alın. Üzerine sıcak su dökün ve yumuşayana kadar bekleyin. * Yumuşayan hurmaları ve sütü blender’da püre kıvamına gelene kadar çekin. Ocağa alıp içine çubuk tarçın ekleyin ve hafifçe ısıtın. * Güllacı yapacağımız küçük kaba 1 güllaç yaprağını kırarak, parlak yüzeyi yukarı bakacak şekilde koyun. Üzerine sütlü karışımın 1/3’ünü koyun. Geri kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde üzerine yerleştirip kalan sütlü karışımı ekleyelim. * Oda ısısında ılındıktan sonra üzerini Antep fıstığıyla süsleyerek buzdolabında soğumaya bırakın.
KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 200 gr kıyma * 1 çay bardağı yarma
* 2 yemek kaşığı tam buğday unu
* 1 su bardağı yoğurt * 6 su bardağı su
* Tuz * Karabiber * Kimyon * Pul biber
Üzeri için;
* Birkaç dal taze nane
NASIL YAPARIM?
* Kıyma, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi bir kapta iyice yoğurup yuvarlak köfteler hazırlayın. * Suyu tencerede kaynatın. Bir tutam tuz ve yarmaları ekleyip yarmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Köfteleri katın ve kapağını kapatın. * Yoğurt ve unu bir kâsede iyice çırpın ve azar azar çorbaya ekleyerek karıştırın. Kesilmemesi için orta ateşte 1-2 dakika kaynatın.
* Servis ederken kıyılmış naneleri ekleyin. Dilerseniz bu çorbayı yarmasız da yapabilirsiniz.
İftar sofrası hafif, sade ve doyurucuysa güzel…
Oruç açarken başlangıçta çorba, iyi bir seçim. Ancak çorbanız yağdan fakir olsun. Kan şekerini hızlı yükselten pilav ve börekten olabildiğince kaçının. Her gün tatlı yeme fikrinden de uzaklaşmak gerek.
Oruç tutmanın ‘akşama kadar aç kalıp iftar sofrasında binbir çeşit yiyeceği hızla yemek olmadığını’ hep söylüyorum. Oruç tutmak gibi, iftar soframızı sadeleştirmek de bu özel ayın amacını yansıtan, önemli adımlardan biri...
Oruç tutarken çoğu zaman tahammül aralığımız daralıyor, çabuk sinirlenebiliyoruz. Bu durum şekerimizin düşmesinden ve susuzluktan kaynaklanıyor. Oysa sahurda ve iftarda belirli yiyeceklere yer vererek kendimizi bundan koruyabiliriz. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları doktorlarına danışıp oruç tutmaları uygun görülürse eğer, kan şekerini hızlı yükseltip düşüren pide, tatlı, pilav ve börek gibi yiyeceklerden uzak durmalı. Tuzdan zengin salamura ürünler, işlenmiş etler, şarküteri konusunda da dikkatli olmalılar. Peki, sağlıklı ve hafif bir iftar için neler yapmalıyız?
Öncelikle çeşit çeşit peynir, hurma, zeytin, salam, sosis, sucuk, pastırma, bal, kaymak ve tereyağını aynı anda sofraya koymayın. Çünkü birçoğu yoğun tuz ve yağ içerir. Hepsinden bir lokma tadına bakmak bile vücuda ciddi bir kalori girmesine neden oluyor. Kişi başı bir hurma, bir zeytin, az tuzlu bir çeşit beyazpeynir, domates, salatalık ve yeşilliklerden bir tabak hazırlamanızı öneririm.
Başlangıçta çorba iyi bir seçim. Ancak çorbanız krema ve yağdan fakir olsun. Çorbada et suyu varsa ekstra yağ koymayın. Sebze, domates, yoğurt çorbası, ezogelin ve mercimek uygun çeşitlerden... Elbette porsiyon kontrolü önemli. Kadınlar için bir, erkekler için iki kepçe yeterli...
Ana yemekte et, tavuk veya balıklı bir yemek yapılabilir. Sebzeyle birlikte pişerse vücudun lif ihtiyacına da cevap verir, aklınızda olsun. Ama ayrı ayrı pişirmek istiyorsak eti fırında veya ızgarada pişirebilir ya da haşlayabiliriz. Yanına bir çeşit az yağlı zeytinyağlı da şahane olur. Sofrada mutlaka az yağlı bir mevsim salatası da olsun. Yoğurt, cacık veya ayran da keza... Bu ürünler protein ve kalsiyum açısından zengin, metabolizmayı çalıştırır, harareti de giderir.
Bir diğer önemli konu, hızlı yememek. Önce yavaş yavaş su içmenizi, sonra çorbayla mideyi rahatlatmanızı öneririm. Sonra 5-10 dakika ara vererek dinlenebilirsiniz. Ana yemeğe geçince her lokmada çatal-bıçağı elden bırakıp iyice çiğnemek sindirime yardımcı olur. Böylelikle şişkinlik sorununuz da azalır.
‘Tatlısız iftar olmaz’ diyenlerden misiniz? Bu düşüncenizi yıkmakta fayda var! Nasıl normalde her gün tatlı yemiyorsak ramazanda da yememize gerek yok. Yemekten 1-2 saat sonra meyve yemek hem tatlı ihtiyacını karşılar hem de vücuda bu sayede bol miktarda lif girer. Canınız çok çekiyorsa muhallebi, sütlaç gibi sütlü tatlılar yiyebilir veya üzerine tarçın serpilmiş az şekerli meyve tatlılarına yönelebilirsiniz.
HURMALI GÜLLAÇ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
* 3 güllaç yaprağı
* 10 hurma
* 1 çubuk tarçın
* 3 su bardağı süt
* Dövülmüş Antep fıstığı
NASIL YAPARIM?
* Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp bir kaba alın. Üzerine sıcak su dökün ve yumuşayana kadar bekleyin. * Yumuşayan hurmaları ve sütü blender’da püre kıvamına gelene kadar çekin. Ocağa alıp içine çubuk tarçın ekleyin ve hafifçe ısıtın. * Güllacı yapacağımız küçük kaba 1 güllaç yaprağını kırarak, parlak yüzeyi yukarı bakacak şekilde koyun. Üzerine sütlü karışımın 1/3’ünü koyun. Geri kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde üzerine yerleştirip kalan sütlü karışımı ekleyelim. * Oda ısısında ılındıktan sonra üzerini Antep fıstığıyla süsleyerek buzdolabında soğumaya bırakın.
KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 200 gr kıyma * 1 çay bardağı yarma
* 2 yemek kaşığı tam buğday unu
* 1 su bardağı yoğurt * 6 su bardağı su
* Tuz * Karabiber * Kimyon * Pul biber
Üzeri için;
* Birkaç dal taze nane
NASIL YAPARIM?
* Kıyma, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi bir kapta iyice yoğurup yuvarlak köfteler hazırlayın. * Suyu tencerede kaynatın. Bir tutam tuz ve yarmaları ekleyip yarmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Köfteleri katın ve kapağını kapatın. * Yoğurt ve unu bir kâsede iyice çırpın ve azar azar çorbaya ekleyerek karıştırın. Kesilmemesi için orta ateşte 1-2 dakika kaynatın.
* Servis ederken kıyılmış naneleri ekleyin. Dilerseniz bu çorbayı yarmasız da yapabilirsiniz.