Her hali nefis

Mutfağımda hangi yemekleri yaptığım, bana en sık sorulan sorulardan biri... Bugün sizlere, her çeşidini mutlaka pişirmeye özen gösterdiğim kıymetli bir besini, yani mercimeği anlatacağım.
Özellikle soğuk kış günlerinde yeşil mercimeğin yemeğini yapmayı çok seviyorum; yemeği zerdeçal ve zahter gibi baharat çeşitleriyle zenginleştirmeyi ihmal etmiyorum. Hem yeşil mercimeğin içindeki demir ve protein kaynağıyla kış aylarında daha enerjik oluyorum hem de baharat çeşitleri sayesinde yemeğin antioksidan değerini arttırıyorum.
Soframdan eksik etmediğim diğer bir lezzetse kırmızı mercimek çorbası. Bu çorbayı sevmeyen yoktur. Ailem de çok sevdiği için sık sık pişiriyorum. Ama bir sırrım var: Dolma yaparken oyduğum kabakların içini, kereviz saplarını ve balkabağını da koyuyorum içine; bu sayede ailecek çorbamızı içerken sebzelerdeki vitamin ve minerallerden de faydalanıyoruz.
Ama mercimek köftesini ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü sanırım en sevdiğim tarif bu... Benim köftemde mercimek daha bol, bulgur ve yağ daha az. Hatta bazen bulgursuz hazırlıyorum. Genellikle öğlenleri, 4 mercimek köftesinin yanına bolca yeşillik ve ayranla birlikte yiyorum, kendime doyurucu bir ziyafet çekmiş oluyorum. Akşamlarıysa mercimeğin yeşilini daha çok tercih ediyorum. 3-4 yemek kaşığı haşlanmış mercimek eklediğimde salatalarım doyurucu bir öğüne dönüşüyor.
Yeşil mercimeği patlıcanla çok yakıştırıyorum, hiç denediniz mi? Size önereceğim bir tarifim var. 5 patlıcanın kabuğunu soyup ince uzun şeritler halinde doğrayın, sonra az tuzlu suda haşlayın. Suyunu iyice süzün. 1 bardak haşlanmış yeşil mercimek, nar ekşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2-3 diş ezilmiş sarımsak, pul biber ve az tuzla birlikte patlıcanları harmanlayın. Turşu tadında bir lezzet oluyor bu...
Mercimekli karnıyarık yaptığım da oluyor. Bunun için 1 kilo patlıcanı ‘pijamalı’ şekilde soyuyorum, ortadan ikiye bölüp tuzlu suda 15 dakika bekletiyorum. Sonra iyice yıkayıp tencerede 1 çay bardağı suyla kısık ateşte patlıcanları yumuşatıyorum. Bir başka tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup içine yemeklik doğranmış 2 soğan, 2 su bardağı hafif haşlanmış yeşil mercimek, 5-6 diş ezilmiş sarımsak, küçük küçük doğranmış 3 domates ve 3 yeşil biberi ekleyip pişiriyorum. En son tuz ve karabiberle tatlandırıyorum. Yumuşamış patlıcanları yayvan bir tencereye yan yana koyuyorum, üzerlerine de mercimekli sosu ekleyip yarım saat kısık ateşte pişiriyorum. Bu yemeği sarımsaklı yoğurt ve ince kıyım maydanozla yemek öyle güzel oluyor ki...
KIYMETLİ BİR PROTEİN VE LİF KAYNAĞI
Her yılbaşı öncesinde ‘Ne pişirsem’ diye düşünür, ertesi gün kilo alma pişmanlığı yaşatmayacak bir menü hazırlamaya çalışırım. Bu yılbaşında eşim ve çocuklarımla birlikte neler yiyeceğimi sizlerle de paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım.
Geleneksel hindi-pilav ikilisi oldukça masum yiyecekler... Fırında pişirilmiş hindinin derisiz kısmından el büyüklüğünde bir porsiyon ve 4-5 yemek kaşığı pilavla birlikte salata harika bir ana yemek olur.
Hindi eti oldukça sağlıklı; protein değeri yüksek, kolesterol değeri düşük bir et. Vitamin ve minareller açısından zengin. Fırında hindi yaparken 500 gram dilimlenmiş hindi göğüs eti alıyorum. Bir kapta 1 su bardağı yoğurt,
3-4 diş ezilmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı biber, karabiber ve tuzu karıştırıp etleri bu sosun içinde bekletiyorum. Marine olan etleri, ince doğranmış soğanlarla birlikte fırın poşetine koyup 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişiriyorum.
Hindi etinden salata yaptığım da oluyor. 400 gram kadar hindi etini ızgarada pişirip doğruyorum. 1 su bardağı haşlanmış bulgur, 2 nar, 1 avuç ceviz, kıyılmış maydanoz, nane ve yeşil soğanla hindi etlerini harmanlıyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı balzamik sirkeyle yaptığım sosu döküyorum; bu şekilde kalori kontrolü yapabiliyorum. Zaten yılbaşı gecesinde kilo aldıracak unsurlar genelde mezeler, tatlı, içki ve kuruyemiş olur. Meze olarak önerim, sebze ve yoğurt ağırlıklı olanlar... Mayonezli veya kızartılarak hazırlanan mezelerden uzak durmaya dikkat edin.
İçecek olaraksa taze sıkılmış meyve suyu, ayran, maden suyu ve şeker koymadan içtiğiniz bitki çayları sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Alkol almak isterseniz, alkol oranı daha düşük olan bira veya şarabı tercih edebilirsiniz; daha az kalori almak için 2 kadehi geçmemenizi öneririm.
İçerdiği sülfür nedeniyle pişerken kokan ve yendiğinde gaz yapan bir sebze karnabahar. Kimileri bu yüzden ondan uzak duruyor. Siz de o gruptaysanız tavsiyem, karnabaharı sevdiğiniz yemeklerle birleştirip yemeniz.
Örneğin ben, kısırı çok severim ama yüksek karbonhidrat içerdiğinden sık yiyemem. Şimdilerde canım kısır istediğinde bulgur yerine çiğden karnabahar koyarak kısır malzemeleriyle birleştiriyorum. Karnabahar tabanlı pizza da bir diğer favorim. Son yıllarda çok popüler... Bu sebzeyi çorbalarınıza katabilir veya benim yaptığım gibi yumurtalı harçla birlikte fırınlayabilirsiniz. Süt, yumurta, zerdeçal, zencefil, pul biber ve karabiberi karıştırıp bir sos hazırlıyorum, karnabahar çiçeklerini bu sosa bulayıp fırında pişiriyorum. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyorum. Böylelikle baharat çeşitleriyle karnabaharın antioksidan değerini arttırıyorum, yoğurtla da doygunluk süremi uzatıyorum.
Karnabahardan mantıya ne dersiniz peki? 1 karnabaharı buharda pişiriyorum. 1 soğan ve 250 gram kıymayı kavuruyorum, 1’er tatlı kaşığı karabiber ve kırmızıbiber ekliyorum. Karnabaharların üzerine kıymalı harcı yayıp sarımsaklı yoğurt dökünce harika oluyor. Buharda pişirip yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu, hardal, karabiber, tuz ve kırmızıbiberle hazırladığım sosla yediğimde de enfes oluyor, tavsiye ederim.
C vitamininden zengin
Kış günlerinde bizleri uzun süre tok tutacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, metabolizmamızı çalıştıracak karnabaharı sofralarımızdan eksik etmeyelim. Karnabahar C vitamini, folikasit ve kalsiyum içeriyor. Demir minerali açısından zengin olduğu için halsizlik ve yorgunluk semptomlarını azaltıyor ve bu bağlamda yeme isteğini azaltıcı etki gösteriyor. İçerdiği fosfat, potasyum ve indol-3 maddesi sayesinde kolon kanserine karşı koruyucu etkisi de var.
Doğal bir antioksidan olan ve yaş aldıkça vücudumuzda azalan glutatyon bakımından da zengin bir sebze bu... Dolayısıyla vücudumuzdaki toksik maddelerin temizlenmesine yardımcı... İçerdiği potasyum ve sülfürlü maddeler sayesinde tansiyon dengeleyici özelliğe sahip olduğu da aklınızda bulunsun.
Mutfağımda kerevizi gerek sebze yemeği olarak gerekse çorba ve et yemeklerinde baharat gibi kullanıyorum. Mesela çiğ kerevizden yoğurtlu salata yapıyorum. Et yemeklerinin yanında ayvalı ve portakallı kereviz yiyorum. Kerevizin çorbasını da pişiriyorum. Portakallı kereviz çorbası için 1 kilo kerevizi yapraklarıyla birlikte 1 portakal ve 1 limonun suyuyla tencereye alıyorum. Biraz sarımsak, karabiber ve 1 dal ince kıyılmış pırasayla birlikte 8 bardak suda pişiriyorum. Biraz tuz ve kimyonla tatlandırmak yeterli oluyor.
Kereviz yemeyen hastalarıma özellikle çorbalarının içine hem kerevizin kendisini hem de sap ve yapraklarını eklemelerini öneriyorum. Sevmediğiniz sebzeleri, seveceğiniz tariflere dönüştürebilirsiniz. Hamur yerine kereviz tabanlı pizzalar da yapabilir, kaçamak keyfinizi sağlıklı hale getirebilirsiniz.
Kerevizin sapları da son yıllarda gittikçe daha çok tüketiliyor. Aroma katması için yemeklere ekleniyor, smoothie’lerde kullanılıyor veya çiğ yeniyor. A, C ve E vitaminlerinden oldukça zengin olan bu saplar ödem atmanıza yardımcı oluyor ve karaciğeri temizliyor.
Gelelim kerevizin diğer faydalarına... Lif kaynağı olması sayesinde yiyeni tok tutuyor. Yüksek lif içeriği, bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. İçindeki ‘fitalid’, kandaki stres hormonunu azaltarak kan dolaşımını rahatlatıyor; vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma özelliği de var. İçindeki ‘luteolin’in, pankreas kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği yönünde çalışmalar da önemli. Bu sebzenin bir diğer özelliği, yağ metabolizması üzerindeki olumlu etkileri sayesinde zayıflamamıza yardımcı
olması...
Kereviz diğer sebzelere göre daha fazla protein içerir. Et sevmeyen ama protein almak isteyenlere bol bol kereviz yemelerini öneriyorum.
Mevsiminde yiyin
Yazın pek çok kişi buzluğa kilo kilo yaz sebzesi stokluyor. Konservelerden vazgeçin, illa yapmak istiyorsanız, buzluğa az miktarda koyup üç ay içinde tüketin. Lahana, pazı, ıspanak, karalahana, brokoli, karnabahar, pırasa... Kışın kış sebzesi yiyin. Yaz ve kış sebzeleri ayrı ayrı, mevsimine göre bağışıklık sistemimizi canlı tutacak maddeler içeriyor.
Et veya yoğurtla zenginleştirin
Sebze yemeklerine et, nohut, mercimek gibi bir kurubaklagilya da yoğurt eşlik etsin. Tek başına yerseniz daha çabuk sindirir, daha çabuk acıkırsınız. Bu şekildeki kombinasyonlar hem sebzenin besin değerini arttırır hem de sizi daha uzun süre tok tutar.
Çiğ yemeyi deneyin
Bazı sebzeleri çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Örneğin, ıspanak ve brokoli... Karnabaharı da çiğ şekilde kısırınıza katabilirsiniz.
Buharda pişirin
Adına özel tarifler, diyet listeleri yazılan mucize bir yiyecek bu... “Gerçekten bu kadar etkili mi” diye soranlar oluyor. Cevabım evet! Ama buradan lahana çorbası diyetlerini onayladığım anlaşılmasın. Tek yönlü diyetlere kesinlikle karşıyım. Bu diyetler vücudun ihtiyacı olan mineral, vitamin, karbonhidrat ve yağdan fakir oluyor. Fiziken zayıflarken iç organlarınıza zarar verebilirsiniz.
Çocukken birçok sebze yemeğini sevmezdim. Hatta annem sadece sebze pişirmişse ona küserdim. Dahası var: Lahana piştiği günler neredeyse eve girmek istemezdim. Şimdi dönüp bakıyorum; neden böyle davranmışım, sebzeyi sevmemişim diye... Artık cevabı biliyorum: Annem tüm sebzeleri hep aynı şekilde pişiriyordu. Ben de buradan yola çıkarak sebzeleri farklı tariflerle buluşturmak, daha cazip hale getirmek istedim. Bazen etle, bazen kıymayla, bazen peynir veya yumurtayla pişirmeye başladım. Bazen böreğin içine koydum, bazen tatlısını yaptım... Her ne şekilde olursa olsun artık sebze yemeklerini farklı yollarla zenginleştirerek tüketmek benim de, çocuklarımın da çok hoşuna gidiyor.
Lahanaysa artık vazgeçilmezlerimden biri... Bu sebze bağırsaklarımız için mükemmel bir lif kaynağı olmakla kalmıyor, tok da tutuyor. Günlük yaşamımızda beyaz ve karalahanadan sarma, kırmızı lahanadan salata yapıyoruz ama brüksel lahanasına pek yüz vermiyoruz. Oysa et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edebilir, tüm salatalara katabiliriz. Fırında piştiğinde tek başına bile şahane bir yemeğe dönüşür, sarımsaklı yoğurt ve pulbiberle enfes olur. Beyaz lahananın turşusu çok lezzetli bir probiyotiktir. Bütün lahana çeşitleri benzer özellikler gösterse de kırmızı lahananın antioksidan kapasitesi diğerlerinden daha yüksektir. Hepsine sofranızda yer açın, yemekler, salatalar yapın; özellikle salatalara greyfurt gibi narenciye dilimleri ekleyin; lezzetinin farkını göreceksiniz.
BOL VİTAMİNLİ VE DÜŞÜK KALORİLİ
Lahanada bol miktarda
C vitamini var. Vitamin kaybı olmaması için çok pişirmeyin, hatta çiğ tüketmeye çalışın.
Kalsiyum açısından zengin olduğundan kemik sağlığımız için de çok faydalı.
Ve kalorisi düşük! “Düşük kaloriyle doy, yüksek kaloriliyi tat” felsefemden yola çıkarak tam da mevsimiyken her çeşidinden bolca yiyin.
Son yıllarda “Şekerim var” diyene, kabızlık sorunu çekene verilen cevap hemen “Lifli beslen” oluyor. Nedir bu lif ve sağlığımız için neden önemli?
Bitkisel besinlerin sindirim enzimleri tarafından parçalanmayan, emilmeyen ve bağırsaklardan atılan kısımlarına lif diyoruz. Lifli gıdalar, vücudumuzda sünger ve süpürge etkisi yapar. Midede önce tıpkı bir sünger gibi şişer ve tokluk sağlar, vücuttan atılırken de bu kez
süpürge etkisiyle bizi zararlı toksinlerden kolayca arındırır.
Birçok araştırma, yeterince ve düzenli olarak lif içeriği yüksek besinlerden yiyen kişilerde obezite, kabızlık, diyabet, kanser ve kalp-damar hastalıkları görülmesi riskinin daha az olduğunu gösterdi. Kısacası, ‘bağırsaklarımız çok iyi çalışsın’, ‘tok kalalım’, ‘kan şekerimiz çok hızlı yükselmesin ve çok hızlı düşmesin’ istiyorsak soframızda lifli gıdalara daha çok yer açmamız şart.
Diyabeti olanlar mutlaka yemeli
Sebzeler hem su hem de lif oranı yüksek yiyecekler... Et yemekleri sebzeli yapılırsa vücudun lif ihtiyacını karşılar. Sağlıklı bir erişkinin günde 20-35 gram lif alması gerekir; günde en az 2 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon da sebze yendiğinde yeterli lif alınmış olur. Her tür meyvenin, sebzenin, kuru baklagilin, yulaf ve tam buğdayın posası yüksek oranda lifli. Genel olarak bütün sebzeler, hem bitkisel karbonhidrat hem de çok iyi birer lif kaynağı. Kuru baklagiller de lif açısından çok zengin. Kabızlık sorunu yaşayanların haftada iki-üç kez düzenli kuru baklagil yemesi bağırsak alışkanlıklarını iyileştirir. Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller çok yönlü ve besleyicidir. Yağ oranları çok düşük olur; potasyum, demir ve magnezyum bakımından yüksek faydalı yağlar ve lif içerirler. Aynı zamanda iyi birer protein kaynağıdırlar.
Ben çocuklarıma ilk sebze yemeği olarak kabak ve havucu seçmiştim. Bağırsaklarına ilk defa katı bir gıda gireceği için lif ve su oranı yüksek bir sebze olması bağırsakların çalışması açısından önemliydi.
Günümüzde fazla kilolar birçok kişinin mustarip olduğu bir konu. Genç yaşlardan itibaren çeşitli yöntemlere başvurarak kilo vermeye çabalanıyor. Son iki kiloyu vermek için yapılan detokslar, tek tip beslenme yönündeki diyetler, “Komşum yaptı, çok güzel zayıfladı, ben de yapayım” diyetleri, zayıflama uğruna kullanılan sakıncalı ilaçlar sizlere de tanıdık geliyor olabilir. Tüm bunlar ilk etapta kilo vermenizi sağlayan çözümler gibi görünse de sürdürülebilir olmadıkları için kalıcı kilo kaybı sağlamaz ve hüsranla sonuçlanırlar. Peki, kilo verme sürecinin devamlılığını ve verilen kiloların kalıcı olmasını sağlamanın yolu nedir? Bu amaçla atılması gereken ilk adım, kilo vermek için güçlü nedenler oluşturmaktır.
Haydi bir düşünün, neden kilo vermek istiyorsunuz? Daha güzel görünmek için mi? Daha rahat nefes almak veya diz ağrılarınızdan kurtulmak için mi? Veya nedeniniz daha iyi hissetmek mi? Yoksa sevdiklerinize yük olmamak istediğinizden mi? İşe gerekçenizi belirleyerek başlayın.
Bir gün muayenehaneme 40 yaşlarında, boyu 1.80 cm, kilosu 145 kg civarında bir beyefendi geldi. Kendisine neden geldiğini sordum. Aile baskıları nedeniyle geldiğini, kendisinin kilosuyla barışık olduğunu, yemekten çok keyif aldığını ve sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.
Eşinin üzüleceğini söyleyince...
Bu beyefendiye hayatında en değer verdiği kişiyi sorduğumdaysa “Eşim” cevabını aldım. “Başınıza bir hastalık geldiğinde bundan en çok kim etkilenir” diye sorduğumda cevap yine “Eşim” oldu. Bu durumda başına gelen bir hastalıkta en çok eşinin üzüleceğini, özgürlüğünün kısıtlanacağını söylediğimde şaşkınlıkla ve ne diyeceğini bilemez halde bana baktı. Bu sefer başka bir soru sordum: ‘‘Zamanla fazla kilolar yüzünden hastalandınız ve bakıma muhtaç duruma düştünüz... Eşiniz bakımınızı üstlenmek durumunda kalacak. Hayatta en değer verdiğiniz kişiyi bu durumda bırakmak ister misiniz?’’ Böyle bir şeyi asla istemeyeceğini, artık kilo vermesi için güçlü bir gerekçeye sahip olduğunu söyledi.
Bu örnekte de gördüğümüz gibi karar vermek ve bu süreçte pes etmemek adına, gerekçenizi doğru belirlemek çok önemlidir. Ne zaman vazgeçtiğinizi fark ederseniz, aklınıza bu gerekçeyi getirmelisiniz. Nasıl hukuk fakültesini kazanmak amacını koyduğumuzda, derslerimize çalışırken kendimizi avukat olarak hayal ediyorsak; kilo verdiğimizde de kazanacağımız güçlü nedeni sürekli göz önünde tutmamız gerekiyor. Bizi ‘vazgeçmekten vazgeçirecek’ ve kalıcı kilo vermemizi sağlayacak
Öğünlerde, yemeklerinizin yanında mutlaka ev yapımı turşu olsun.
Artık biliyoruz, bağırsaklarımız ‘ikinci beynimiz’ kabul ediliyor. Bunun nedeni, bağırsaklarımızda yaşayan ve 500’den fazla çeşidi bulunan dost (faydalı) bakteriler. Bu bakterilere Yunanca ‘yaşam için’ anlamına gelen ‘probiyotik’ deniyor.
Bağırsaklardaki bakteri çeşitliliği beslenme şeklimizle oldukça ilişkili. Rafine şeker ve kötü yağlar tüketiyorsanız örneğin, bağırsağınızdaki probiyotik sayısı azalır, zararlı mikroorganizmaların sayısı artar. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalanmanıza neden olur. Ben çocuklarımın okula başladığı dönem daha çok hastalandıklarını görüp onlara her gün 1 su bardağı kefir içirmeye başladım. Yemeklerin yanında turşu yemelerini sağladım, tarhana çorbası gibi probiyotikten zengin besinlere öğünlerimizde daha sık yer verdim. Bu sayede özellikle mevsim geçişlerinde daha az hastalandıklarını, tuvalete daha düzenli çıktıklarını gözlemledim. Benim mutfağımdan probiyotik besinler eksik olmaz, her hastama da probiyotiklerden zengin beslenmesini tavsiye ediyorum.
Kefir, probiyotik özelliği sayesinde stres seviyenizi de azaltır.
Ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt, şalgam suyu, sirke, tarhana, kefir gibi ürünler probiyotikten zengin... İsim olarak oldukça karıştırılan ‘prebiyotikler’se dost bakteri olan probiyotikler için bir besin kaynağı... Yani, probiyotik ürünlerle dost bakterileri yiyoruz, prebiyotikler sayesinde de o dost bakterileri besliyoruz. Prebiyotik değeri yüksek yiyeceklere de kuru baklagiller, muz, fasulye, çilek, elma, lahanagiller, soğan, sarımsak, enginar ve pırasa gibi ürünleri sayabilirim. Tavsiyem, her gün bir kâse probiyotik yoğurt yemeniz... Bugünlerde okula giden çocukların hastalanmasını önlemek için yemeklerinin yanına yoğurt, şalgam suyu ve turşu eklemeyi ihmal etmeyin. Siz de bol bol yiyin. Probiyotik açıdan zengin besinler sizi uzun süre tok tutacaktır. Özellikle yolculuk sırasında kefir içerseniz, midenizin rahatladığını, yolculuk sonrası oluşabilecek kabızlık gibi sorunları yaşamadığınızı göreceksiniz.
Sağlıklı yaşam için yeme davranışımızda dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından biri, yemek yeme sıralamamızı doğru belirlemek. Bizim geleneksel yemek yeme şeklimizde sofraya önce çorba, ardından da ana yemek gelir. Salatayla yoğurt, çoğu zaman yardımcı yemek olarak sofraları süsler ve genellikle tüketilmez. Halbuki yemeğe salata ve yoğurtla başlarsanız ve onları bitirdikten sonra ana yemeğe geçerseniz, daha yüksek kalori değeri olan ana yemeği daha az yemeyi başarırsınız. Böylelikle sofradan daha çabuk doyarak kalkarsınız.
Mesela ben içliköfteyi çok severim. Yemeğe içliköfte yiyerek başlasam üç-dört taneyi rahatlıkla yiyebilirim. Ama öyle yapmıyorum. Bu yemeği yiyeceğim günlerde çeşitlilik için cacık, çoban salata ve fırında, domates soslu karışık sebze de yapıyorum. Sofraya oturduğumda önce cacık ve çoban salatayı tüketiyorum, ardından da fırında pişmiş, domates soslu sebzeyi... İçliköfteyi yemeğin sonuna bırakıyorum. Önceki yiyeceklerle doyduğum için kalorisi daha yüksek olan içliköfteyi daha az yemeyi başarabiliyorum. Başka bir örnek daha vereyim. En sevdiğim yiyeceklerden bir diğeri börek. Bu, yüksek kalorili ve kan şekerini çok hızlı yükselten bir yiyecek olduğundan, onu yerken masada yardımcı yiyecekler bulunduruyorum. Kocaman bir kâse, bol yeşillikli ve limonlu bir salatayı önden yiyorum. Büyük bir bardak ayran içiyorum. Bunları önden tükettiğimde bir dilim patatesli börek bana yetip artıyor bile... Böreği önden yesem, iki-üç dilimle tatmin olmayacağımı biliyorum.
Bütün bu önerilerimi zengin kahvaltı sofralarında uygulamak da yarar sağlar. Diyelim ki pazar kahvaltısına gittiniz... Poğaçalar, açmalar, reçeller, kızartmalar; ne ararsanız var. Yapmanız gereken ilk şey, büyük bir servis tabağının yarısını domates, salatalık, yeşillik gibi mevsim sebzeleriyle doldurmak olmalı. Kalan dörtte birini yumurta ve peynir gibi sağlıklı protein kaynaklarına ayırın; diğer dörtte birlik kısma da istediğiniz yiyecekleri koyun ve onları en son tüketin. Normalden çok daha az miktarla doyup tatmin olduğunuzu fark edeceksiniz. Az yememiz gereken bir yiyecek olduğunda, önden düşük kalorili olanları doyumluk olacak şekilde tüketin, yüksek kalorili olan yiyecekleri de en son tadımlık olacak miktarda yemeyi alışkanlık haline getirin.
Doğru bildiğimiz en büyük yanlış...
Karbonhidrat ağırlıklı bir yiyeceği sona bırakmak kan şekeri dengesi açısından da büyük önem taşıyor. Aç karnına karbonhidrat değeri yüksek bir gıdayı yersek, kan şekeri çok hızlı yükselir. Ancak önden protein ve lif ağırlıklı yiyecekleri tüketip ardından karbonhidrat kaynağını yersek, kan şekeri yavaş yükselip yavaş düşer. Yemekte şehriye çorbası, pilav, kıymalı taze fasulye ve cacık var diyelim. Önden lif ve protein kaynağı olan kıymalı sebzeyi ve cacığı, ardından karbonhidrat kaynağı şehriye çorbasını ve pilavı yersek, lif ve protein sayesinde karbonhidrat kana daha yavaş karışacak, dengeli bir kan şekeri gidişatı olacak. Bu durumda, daha kolay bir iştah kontrolü ve uzun süreli tokluk sağlanır.
Doğru bildiğimiz yanlışlardan biri de “Yemekle su içilmez” düşüncesi. Reflü sorununuz yoksa daha az yiyebilmek adına, yemekle beraber tıpkı ayran içer gibi, yudum yudum su için. Karbonhidratlar lif oranı yüksek yiyecekler olduğu için, suyla birlikte alındığında midede sünger gibi şişer ve daha çok doygunluk verir. Ayrıca bağırsaklardaki toksinleri de tıpkı bir süpürge gibi temizler ve enerjimizi arttırır.
Birçok insanın zayıflamaya karar vermesiyle birlikte düştüğü en büyük yanılgı ‘Tatsız tuzsuz yemekler yemek zorundayım’ düşüncesi. Bu düşünce zayıflama sürecinin sürdürülebilir olmasını engelliyor, verilen kiloların geri alınmasına neden oluyor.
Zayıflarken illaki sebze çorbası, haşlanmış tavuk veya kibrit kutusu kadar peynir yemek zorunda değiliz. Geleneksel ev yemeklerimizle veya sevdiğimiz tatları hayatımızdan çıkarmadan da zayıflayabiliriz. Önemli olan hayatımız boyunca sürdürebileceğimiz bir beslenme alışkanlığı oluşturmak.
Düşünün ki; ev halkı dolmaları, sarmaları yiyor, siz de bir köşede lahana çorbası kaşıklıyorsunuz. İkinci gün ev halkı köfte-patates yiyor, siz hâlâ lahana çorbası içiyorsunuz... Bu böyle nereye kadar devam edebilir ki? Dayanamayıp birlikte yemeye başladığınızda da birkaç gün içinde verdiğiniz kiloyu geri alırsınız.
Muayeneye gelen bir hastamdan bahsedeyim. Kendisi defalarca zayıflama diyetleri yapmış ve sonunda sıvı ağırlıklı beslenme uygulayan bir detoks merkezine başvurmuş. Orada dokuz kilo vermiş. Sonra hızlı kilo kaybı nedeniyle safra kesesinde taş oluşmuş, oluşan taş da pankreas iltihabını tetiklemiş. Hızlı kilo verme kaygısıyla sağlıksız ve sürdürülebilir olmayan yöntemlere başvuran kişiler hem böyle sağlığından olabilir hem de verdiği kiloları fazlasıyla geri alabilir. Bu noktada yapılması gereken, hayatı diyet öncesi ve sonrası diye ayırmadan bir yaşam tarzı oluşturmaktır.
Birçok kişi diyet listelerinden, lezzetsiz yemeklerden bıkmış durumda. Ben de onlara lezzetten kopmaya gerek olmadığını; diyet listesiz, ameliyatsız ve ilaçsız da zayıflamanın mümkün olabileceğini anlatıyorum.
Diyelim ki bir hastam ikindi vaktinde bir ev davetine katılacak. O halde sabah, meyve yoğurt gibi hafif bir kahvaltı yapması gerektiğini ve gitmeden önce bir fincan sütlü kahveyle bir avuç leblebi yiyerek aşırı açlık duygusunu önlemesi gerektiğini bilmeli. O ortama girdiğinde de tabağına düşük kalorili yiyecekleri bolca, yüksek kalorili yiyecekleri tadımlık olacak kadar koyarsa kendisini soyutlamasına gerek kalmaz. İpin ucu kaçtıysa, sonrasında sebze ağırlıklı beslenerek bedeninden ‘özür dileyebilir’.
Bazı alışkanlıklarımızı da değiştirebiliriz. Örneğin, patlıcanı kızartmak yerine fırında pişirebilir, kuru fasulyeyi pilavsız da yiyebilir, işlenmiş gıdalar olmadan yaşayabiliriz.
‘‘MEĞER BEN BİR YEME CANAVARIYMIŞIM’’
Yılbaşı akşamı bir çoğumuz için çok özel bir gündür. Yeni yılı karşılarken içimizde hep bir sevinç ve umut olur. Yılbaşı gecesini dostlarımızla arkadaşlarımızla geçirmek isteriz. O gece için çok özel yemekler yaparız ve o gece günlük yeme-içme alışkanlığımızın çok dışına çıkarız. Bazılarımız da yılbaşı akşamını dışarda geçirir. Bu durumda hem çok uzun süre uykusuz kalınır hem yüksek sesli ortamlara maruz kalınır hem de çok yağlı ve çok çeşitli yemeklerle birlikte alkollü içkiler de tüketilebilir.
SABAH: 1 bardak ılık günlük süt içine 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 1 tane küçük muz.
ARA: 1 fincan vücut dinlendirici çay
ÖĞLEN: 1 kase ertesi günü çorbası, haşlanmış sebzeler (brokoli, karnabahar, havuç, pancar) salata ve yoğurt.
ARA: 1 Bardak arındırıcı limonata , 2 grisini.
AKŞAM: 1 kase ertesi günü çorbası, haşlanmış sebzeler (karnabahar, brokoli, pancar, havuç), bol limonlu salata ve 1 kase yoğurt yenir.
Bademde çinko, demir, kalsiyum, potasyum, E vitamini gibi mineraller ve vitaminler vardır. Ayrıca içerdiği Amigdalin maddesinin kansere karşı koruyucu olabileceği savunuluyor. Bununla birlikte Ko enzim Q 10 ve Omega 3 seviyesi çok yüksektir. Bu enzim ve yağ asidi kalp damar hastalıklarından kişiyi koruyor ve yaşlanmaya gidiş sürecini yavaşlatıyor. Bademi düzenli tüketmek kötü kolesterol olan LDL’yi % 6 ila % 15 oranında düşürüyor.
Bademin aynı zamanda çok da iyi zayıflattığı kanıtlandı. Çok yakınlarda, Amerika’da yapılan bir araştırma ile zayıflamak isteyenlere günde 17 tane badem verildiğinde daha iyi kilo kaybettikleri gösterildi.
Bademin kaliteli protein içermesi ve sağlıklı yağlardan zengin olması kişiyi daha uzun süre tok tutuyor. Badem, sert bir yiyecek olduğu için çiğnemesi zor oluyor ve bu durum kişinin çiğneme duygusunu tatmin ediyor. Lif oranı yüksek olduğu için barsak hareketlerini artırıyor. Hazırlama zorluğu olmadığı için her yerde kolayca bulunabiliyor ve her yere kolayca taşınabiliyor.
• Bademi satın alırken dikkat; çiğ, kavrulmamış ve tuzsuz olarak satın alın.
• Mümkünse kabuklu ve kabuğu kolay kırılabilir olanları tercih edin.
• Bir defada 15’den fazla yemeyin. Küçük bir kaseye sayarak koyun. İş yerinizde çekmecenizde ve çantanızda 15’lik küçük paketler şeklinde de bulundurabilirsiniz.
• Ara öğünlerde özellikle tercih etmeye çalışın. Az yağlı süt ve ayranla birlikte mükemmel bir birliktelik oluşturuyor.
• Meyveleri tek başına yemektense bademle birlikte yediğinizde glisemik indeksi düşürmüş olursunuz bu da sizin daha tok kalmanızı sağlar.
Tahta kaşıklar, temizliği ve kullanım ömrü doğru ayarlanmadığında kansere bile yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, hangi durumlarda tahta kaşıkların tehlike arz ettiğini ve neler yapılması gerektiğini anlattı.
Son yapılan bazı araştırmalarda da gerek tahtadan olsun gerek metalden olsun kaşığın doğru kullanılıp temizlenmediği zaman sağlığımız için büyük tehlike arz edeceği gösterildi.
TAHTA KAŞIK ÇATLAYINCA TEHLİKE ARTIYORTahta kaşıklar kullanıldıkça üzerindeki cila akıyor ve kaşık da çatlama oluyor. Çatlayan kaşığın bu bölgelerine bakteriler yerleşiyor ve bu bakteriler yemek hazırlarken yemeğe geçebiliyor. Yine bu kaşıkları deterjanla yıkarken çatlak yerlerinde deterjan kalıyor ve bu deterjanlar vücutta zehirlenme yapabiliyor. Cilalı kaşıklar ayrıca kullanılırken zamanla ısının da etkisiyle üzerindeki cilalar akıyor ve bu cilalar vücut için toksik etki oluşturabiliyor ve kansere neden olabiliyor.
CİLASIZ TAHTA KAŞIK DAHA SAĞLIKLITahta kaşık satın alırken boyasız ve cilasız tahta kaşık almak daha sağlıklıdır. Kullanılan tahta kaşıkların çatladığı veya kırıldığı görüldüğü an yenisi ile değiştirmek gerekir. Bununla beraber metal kaşıkların da renk değişimi, matlaşma ya da çizilme olduğu zaman vücutta zehirlenmeye yol açacağı unutulmamalıdır.
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Tahta kaşıklar, temizliği ve kullanım ömrü doğru ayarlanmadığında kansere bile yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, hangi durumlarda tahta kaşıkların tehlike arz ettiğini ve neler yapılması gerektiğini anlattı.
Son yapılan bazı araştırmalarda da gerek tahtadan olsun gerek metalden olsun kaşığın doğru kullanılıp temizlenmediği zaman sağlığımız için büyük tehlike arz edeceği gösterildi.
TAHTA KAŞIK ÇATLAYINCA TEHLİKE ARTIYOR
* Sağlıklı mangal için pişirme yönteminden önce et ve et ürünlerini, özellikle de kırmızı eti azaltıp, sebze seçimine ağırlık vermelisiniz. Mangalda patlıcan, kuru soğan, patates, yeşilbiber gibi sebzeleri közleyin ve tabağınıza daha çok bunlardan koymaya çalışın.* Et ve et ürünlerini uzun süreli mangal üzerinde pişirmek kanserojen maddelerin çıkmasına sebebiyet verdiği için, mangaldan önce biraz pişirmek bu riski azaltacaktır. Örneğin 5 dakika fırında pişirmek gibi.* Küçük parçalı etler daha çabuk pişer, bu nedenle pişirme süresini azaltmak için küçük parçalı ürünler tercih edilmelidir.* Kömürün iyice kor haline gelmesine özen gösterin; etle kömür arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar uzak tutun. 15 cm’lik bir mesafe yeterli olacaktır. Kömür iyice kor haline geldikten sonra pişirme işlemine başlanmalı ve et ile ısı kaynağı arasında belirli bir mesafe bırakılmalıdır. Böylece etin yavaş yavaş pişmesi sağlanmalıdır.* Mangalınızı yağlamak zararlı maddelerin ete yapışmasını engelleyecektir. Mangalı kullandıktan sonra iyice temizlemek, mangala yapışmış zararlı maddelerin sonraki seferde gıdalarınıza yapışmasını engeller.
Eti yağlı şeçmek ve ateşe çok yakın yerleştirmek en büyük iki mangal hatası. Türk halkı mangal yapmaya çok düşkün olduğundan seçilecek en iyi korunma yöntemi tabii ki tamamen vazgeçmek değil ancak mangal sıklığını azaltmaktır.
Etin yanında C vitamini açısından zengin taze sıkılmış portakal suyu ve bol maydanoz salatası yiyebilirsiniz. Antikanserojen maddeleri içeren (likopen, polifenol, isoflovanoid, allium gibi bileşikler) sebze ve meyveler tüketilerek mangalın zararlı etkilerine karşı dengeleme yapılabilir.
Duman, kanserojen etki yaptığı için besinin yağı ve suyunun ateşe düşmesini, dolayısıyla duman oluşturmasını engellemek gerekir. Yağsız etlerden daha az yağ damlayacağı için daha az duman oluşur. Bu nedenle pişirilecek etleri seçerken daha az yağlı etleri tercih etmek gerekir.
* Sağlıklı mangal için pişirme yönteminden önce et ve et ürünlerini, özellikle de kırmızı eti azaltıp, sebze seçimine ağırlık vermelisiniz. Mangalda patlıcan, kuru soğan, patates, yeşilbiber gibi sebzeleri közleyin ve tabağınıza daha çok bunlardan koymaya çalışın.
* Et ve et ürünlerini uzun süreli mangal üzerinde pişirmek kanserojen maddelerin çıkmasına sebebiyet verdiği için, mangaldan önce biraz pişirmek bu riski azaltacaktır. Örneğin 5 dakika fırında pişirmek gibi.
* Küçük parçalı etler daha çabuk pişer, bu nedenle pişirme süresini azaltmak için küçük parçalı ürünler tercih edilmelidir.
Öpücük hastalığı, Ebstein Bar Virüs denilen bir virüsün yaptığı Enfeksiyoz Mononükleoz denilen bir hastalıktır. Kişiden kişiye genellikle öpücükle, dolayısı ile tükürükle ve salya ile bulaşır. Bazen kan transfüzyonu ve organ nakli ile de kişiler arası bulaşma olabilir. Cinsel yolla kesinlikle bulaşmaz. Yılın her ayında enfeksiyon görülebilir. Her iki cinste de eşit sıklıkta görülür. Gelişmekte olan ülkelerde toplumda çocukluk çağında yüzde 90 oranında bu enfeksiyon geçirilmiştir. Bizim toplumumuzda ise yüzde 80-85 oranında bu enfeksiyona karşı antikor pozitifliği vardır.
Çocuklarda enfeksiyon gürültüsüz seyreder. Genç-erişkinlerde klinik daha gürültülü seyreder. Bulantı, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş, halsizlik, boğaz çevresinde ağrılı bezeler ve kas ağrıları görülebilir. Bazı hastalarda damakta ve vücutta döküntüler görülebilir. Birçok hastada dalak ve karaciğer büyümesi de görülebilir. Bu klinik tablo genelde virüs, vücuda girdikten 30-50 gün sonra ortaya çıkar.
Öpücük hastalığının tanısının koyulması kolaydır. Yapılan kan sayımında lenfosit ve monosit denilen hücre sayıları artmıştır. Özel olarak Ebstein Bar Virüse karşı yapılan antikor testlerinin pozitif olması tanı koydurur. Bu sırada karaciğer fonksiyon testleri 4-5 kat artabilir.
Bu hastalık bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotikler işe yaramaz. Yanlışlıkla içilen antibiyotik özellikle ampicilin gurubu vücutta döküntüye neden olabilir. Tedavi semptomlara göre yapılır. Örneğin; ateş varsa düşürülür, burunda tıkanıklık varsa solusyonlarla açılır. 2-3 haftalık yatak istirahati iyi olur. En son halsizlik düzelir. Bazı hastalarda çok nadiren kortizon tedavisi gerekebilir. Genelde prognoz iyidir. Hastalığı geçirenlerde ömür boyu bağışıklık kalır.
Bu hastalığın kişiden kişiye bulaşması için çok yakın temas gerektiğinden, hasta insanların ayrılmasına gerek yoktur. Ancak bu hastalığı geçiren kişilerin 6 ay süre ile kan vermemeleri iyi olur. Yine bu hastalarda dalak çok büyüdüğü için özellikle enfeksiyon seyrinde spor yapmamaları iyi olur. Çünkü spor sırasında dalak yırtılması olabilir.
Yıllar geçtikçe teknolojideki ilerlemeler, besinlere çok kolay ulaşabilme ve hareketsizlik, şişmanlık gibi bir salgın hastalığın da ortaya çıkmasına, her geçen gün büyümesine neden olmuştur. Ortalama yaşam süresi üzerine de bunca ilerlemeye rağmen negatif bir faktör olarak şişmanlık hala etkisini göstermektedir.
Bugün dünyanın en uzun yaşayan insanlarının hep daha zayıf olanlar olduklarının farkına varabiliyoruz. Zayıf kalmayı başarmak aynı zamanda uzun bir ömrün garantisi olabilir mi? Başa gelebilecek herhangi bir kaza sayılmazsa, evet zayıf kalmak ömrü uzatmanın bir yolu sayılabilir. Zayıf kalabilmek için çeşitli moda diyetler her zaman gündem de olsa da artık diyet yaparak kalıcı zayıflama başarılamıyor. Kalıcı zayıflama için yapılacak en önemli yaklaşım yaşam tarzını değiştirmek olacaktır.
Yaşam tarzını değiştirmek için uygulanabilir bir yöntem olarak akşam yemeğinin atlayın. Akşam yemeği atlandığında vücutta olan değişiklikler ise şöyle;
Her ne kadar günlük yaşantıda akşam yemeği aynı zamanda bir sosyalleşme ve tüm aile fertlerinin bir araya geldiği bir paylaşım gibi görülse de daha fazla zaman kaybetmeden bu alışkanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Akşam yemeğini atlamayı mümkünse her gün yapın. Bu durumda çok iyi kilo kontrolü sağlarsınız. Haftada en az iki gün yapabildiğinizde ise ortalama kilo kontrolü ile iyi bir metabolik iyileşme elde edersiniz. Akşam yemeğini atlamak kalıcı kilo kaybının ve gençleşmenin en önemli anahtarı olabilir. Akşam yemeği mümkünse saat beşten önce yenmeli ve akşam yemeği yenildikten sonra hiçbir şey yenilmemelidir.
Açlık duygusu yaşandığında, bu durum şekersiz bitki çayları ile giderilmeye çalışılmalıdır. Saat başı içilecek bu şekildeki sıcak çaylar hem sindirimi rahatlatır, hem bağırsakları yumuşatır hem de tokluk duygusu verir. İlk günlerde çok acıkıldığında 1 tatlı kaşığı balla tatlandırılmış süt içilebilir. Süt hem laktik asit seviyesini yükselterek vücudu gevşetir hem de açlıkta temel gereksinim olan şekeri vücuda verir.
Yeşil mercimek iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Besinlerin ısı etkisi dediğimiz bir mekanizma ile metabolizma hızını hafif arttırır. Sindirime bağlı harcanan enerji artacağı için kilo verme sürecinde mucizevi etki gösterir.
İyi bir bitkisel karbonhidrat kaynağıdır. Yani vücuda kaliteli şeker verir. Özellikle zayıflarken beslenmede günlük alınan kaloriyi azaltılır. Eğer kişi tek yönlü besleniyorsa yeterli şeker alamadığı için buna bağlı halsizlik, yorgunluk, bitkinlik yaşayabilir.
Oysa salatalarına ekleyeceği 2 yemek kaşığı kadar haşlanmış yeşil mercimek, vücuda yeterli şekeri verir ve diyete bağlı bu semptomların görülme durumu azalır.
Çok iyi bir lif kaynağıdır. Lifler bitkilerin hücre duvarında olan bileşenlerdir. Beslenme ile midemize girdiklerinde şişerler ve hacim oluştururlar. Bu durumda da az yemeye bağlı acıkma hissi azalır, yani daha tok kalarak diyete uyum süreci kolaylaşır.
Mercimek bağırsaklarda ilerlerken bağırsak hareketlerini arttırır. İyi bir metabolizma, iyi bir boşaltım sisteminde geçer. Boşaltım sisteminin iyileşmesi zayıflamayı kolaylaştırır.
Bayram süresince fazla yemek yeme eğilimine engel olmak fakat aynı zamanda isteklerimizi karşılamak için öğünleri küçük porsiyonlu sık öğünler haline getirmekte fayda var. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı eski haline getirmek az ama sık yiyerek ve egzersiz yaparak mümkündür.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen yüksek kalorili yiyecekleri tüketirken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yüksek kalorili yiyecekler şişmanlamayı kolaylaştırdığı için mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini öneriyor.
Unutulmaması gereken en önemli konunun su olduğunu hatırlatan Dr. Ayça Kaya su tüketimini bayramda da artırmak gerektiğini, günlük en az 8 bardak su tüketmemiz konusunda uyarıyor.
Gün içinde her ikrama hayır denilemeyeceği için önlemi baştan almakta fayda var. 1 kase yoğurt, beraberinde 1 adet mevsim meyvesi ve 3-4 tane bademle yapılan kahvaltı yeterli olur. Öğle yemeği için; etli, peynirli veya tavuklu bir salata ile bir bardak ayran içmek öğle yemeği için ideal. Öğleden sonraki ziyaretlerde de ikram edilen yiyeceklerden 4 dilim baklava, 3 dilim börek, iki dilim kek yerine; mümkünse 1 porsiyon sütlü tatlı, 1 dilim börek ve 1 ince dilim kek tercih edilebilir. Bu tüketilen tatlı miktarlarının günde iki porsiyonu geçmemesine özen gösterilmelidir. Gün içinde tüketilen ikramlardan sonra akşam yemeğini az yemek gerekir. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği ile 1 kase cacık ve 1 porsiyon meyve yemek yeterli olacaktır.
Özellikle yapımında fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılan hamurlu-şerbetli tatlılardan, kızartmalardan uzak durmakta fayda var. Enerji değeri çok yüksek olan bu yiyecekler bir gün içinde birkaç porsiyon tüketildiği takdirde bel çevresi genişlemesi muhakkaktır. Bel çevresi genişlemesi başta insülin direnci, karaciğer yağlanması, tansiyon yükselmesi gibi metabolik haftalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu besinler kolesterolde ani yükselişlere neden olabileceği için ailede hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve diğer kalp-damar hastalıkları olanların ve yaşlıların bu durumda hassas olması gerekir.
Bayram ziyaretlerinde ve tatil süresince hızlı ve fazla miktarlardaki tüketim gaz, hazımsızlık, mide bulantısı ve mide-bağırsak hastalıklarına yol açabilir. İkramlıklarda her şeyi tüketmek yerine tadımlık almak bu tip mide rahatsızlıklarını engellemeyi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda sıvı tüketimini artırarak mide problemlerinin önüne geçilebilir. Günlük sıvı alımının 2,5 lt civarında olmasına dikkat edin.
Bayramı fırsat bilip günlük aktiviteleri de artırmak gerektiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya günlük yarım saatlik tempolu yürüyüşler yapılarak vücut hareketini artırmayı öneriyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya
Bayram süresince fazla yemek yeme eğilimine engel olmak fakat aynı zamanda isteklerimizi karşılamak için öğünleri küçük porsiyonlu sık öğünler haline getirmekte fayda var. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı eski haline getirmek az ama sık yiyerek ve egzersiz yaparak mümkündür.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen yüksek kalorili yiyecekleri tüketirken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yüksek kalorili yiyecekler şişmanlamayı kolaylaştırdığı için mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini öneriyor.
Unutulmaması gereken en önemli konunun su olduğunu hatırlatan Dr. Ayça Kaya su tüketimini bayramda da artırmak gerektiğini, günlük en az 8 bardak su tüketmemiz konusunda uyarıyor.
Gün içinde her ikrama hayır denilemeyeceği için önlemi baştan almakta fayda var. 1 kase yoğurt, beraberinde 1 adet mevsim meyvesi ve 3-4 tane bademle yapılan kahvaltı yeterli olur. Öğle yemeği için; etli, peynirli veya tavuklu bir salata ile bir bardak ayran içmek öğle yemeği için ideal. Öğleden sonraki ziyaretlerde de ikram edilen yiyeceklerden 4 dilim baklava, 3 dilim börek, iki dilim kek yerine; mümkünse 1 porsiyon sütlü tatlı, 1 dilim börek ve 1 ince dilim kek tercih edilebilir. Bu tüketilen tatlı miktarlarının günde iki porsiyonu geçmemesine özen gösterilmelidir. Gün içinde tüketilen ikramlardan sonra akşam yemeğini az yemek gerekir. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği ile 1 kase cacık ve 1 porsiyon meyve yemek yeterli olacaktır.
Özellikle yapımında fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılan hamurlu-şerbetli tatlılardan, kızartmalardan uzak durmakta fayda var. Enerji değeri çok yüksek olan bu yiyecekler bir gün içinde birkaç porsiyon tüketildiği takdirde bel çevresi genişlemesi muhakkaktır. Bel çevresi genişlemesi başta insülin direnci, karaciğer yağlanması, tansiyon yükselmesi gibi metabolik haftalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu besinler kolesterolde ani yükselişlere neden olabileceği için ailede hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve diğer kalp-damar hastalıkları olanların ve yaşlıların bu durumda hassas olması gerekir.
Bayram ziyaretlerinde ve tatil süresince hızlı ve fazla miktarlardaki tüketim gaz, hazımsızlık, mide bulantısı ve mide-bağırsak hastalıklarına yol açabilir. İkramlıklarda her şeyi tüketmek yerine tadımlık almak bu tip mide rahatsızlıklarını engellemeyi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda sıvı tüketimini artırarak mide problemlerinin önüne geçilebilir. Günlük sıvı alımının 2,5 lt civarında olmasına dikkat edin.
Bayramı fırsat bilip günlük aktiviteleri de artırmak gerektiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya günlük yarım saatlik tempolu yürüyüşler yapılarak vücut hareketini artırmayı öneriyor.
Her hali nefis
Pazıyı tavukla da çok yakıştırıyorum, mantarla da... Kimi zaman yoğurt ve cevizli mezesini yapıyorum, öyle doyurucu oluyor ki... Sağlıklı ve hızlı şekilde zayıflamak isteyenler pazıyı çiğden salatalarına katabilir veya kurubaklagilli çorbasını pişirebilir.
Çorbasından sarmasına, böreğinden sulu yemeğine kışın favori sebzelerinden biri de pazı. Kış aylarında mutfağımdan eksik olmuyor. Özellikle etli sarmasını çok sevdiğimden sık sık yapıyorum ama kalorisini dengelemek adına iç harcını bir kahve fincanı kadar bulgur, bol yeşillik, soğan ve kıymayla hazırlıyorum. 5 sarmanın yanında bir kâse yoğurt ve salatayla çektiğim lezzetli ve sağlıklı ziyafet beni mutlu ediyor. Çocuklarımın canı börek çektiğinde de böreğin yüksek kalorili kısmı olan yufkayı daha az, pazılı harcını daha bol kullanıyorum. Doğranmış pazıyı lor peyniri, baharat çeşitleri, yumurta ve yoğurtla bir kapta karıştırıyorum. Bir adet yufkayı parçalayıp fırın kabına koyduktan sonra bu karşımı üzerine döküp fırınlıyorum. Biraz piştikten sonra üzerine az yağlı kaşar peyniri ve çörekotu serpiyorum, peynirler eriyip kızarana kadar yeniden fırına... Yanında koca bir bardak ayran ve salatayla öyle güzel oluyor ki, çocuklarımın vazgeçilmez böreği bu...
Bazen de mantarlı pazı kavurma yapıyorum. 10 büyük boy mantarı ve 1 büyük soğanı doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavuruyorum. Mantarlar suyunu çekince doğranmış, yarım demet pazıyı, tuz ve pulbiberi ekliyorum. Siz dilerseniz üzerine yumurta da
kırabilirsiniz.
Bir de tok tutan, pazılı tavuk köftesi tarifim var. Bunun için yarım kilo derisiz tavuk kıymayı, 1 soğanın rendesi, 1 yumurta, az tuz, karabiber, kırmızıbiber ve 1 yemek kaşığı yulaf kepeğiyle yoğurup köfteler yapıyorum. Yağlı kâğıt serdiğim fırına atıyorum, üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Bu yemeğin pazısı, sosunda... Sos için bir tencereye, ince küçük küçük doğradığım 1 soğanı koyup 2 yemek kaşığı zeytinyağında kavuruyorum. Soğanlar şeffaflaşınca üzerine doğranmış yarım kilo pazıyı koyup biraz kırmızıbiber serpiyorum. Servis için tabağa bu sosu koyuyorum, üzerine köfteler, onun üzerine sarımsaklı yoğurt... Azıcık kuru nane serpince tadı daha da katlanıyor.
İNSÜLİN DİRENCİNİZ VARSA...
Pazının isterseniz çorbasını, isterseniz ana yemeğini, isterseniz de boranisini yiyebilirsiniz; hepsini öneriyorum. Sağlıklı, kalıcı ve hızla zayıflamak isteyen sevgili dostlarıma pazıyı mümkün oldukça az yağlı yemelerini hatta salatalarına katmalarını tavsiye ederim.
Pazının lif oranı yüksek; A, C, K vitaminleri ve folik asit bakımından da zengin. Aynı zamanda iyi bir demir, magnezyum ve kalsiyum kaynağı. Kolay sindirilebilir olduğu için hazmı kolaylaştıran bir etkisi var. Tuvalete çıkmakta zorlanan hastalarıma kışın mutlaka pazıyı öneriyorum, ister çiğ olarak salatalarında, isterlerse de ana yemek olarak... Özellikle insülin direnci ve diyabet gibi sağlık sorunları yaşayanlar mutlaka beslenme programına pazıyı dahil etmeli. İyi bir kalsiyum kaynağı olan bu koyu yeşil yapraklı sebzenin menopoz dönemindeki kadınların ve büyüme-gelişme çağındaki çocukların kemiklerinin güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olduğunu da ayrıca belirteyim.
PAZILI KURUBAKLAGİL ÇORBASI
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 250 gr kuşbaşı et (yağsız, çok küçük doğranmış)
◊ 1/2 su bardağı nohut
◊ 1/2 su bardağı kuru fasulye
◊ 1/2 su bardağı aşurelik buğday
◊ 1 büyük soğan
◊ 1/2 demet pazı (ince doğranmış)
◊ 1/2 yemek kaşığı domates salçası
◊ 1/2 yemek kaşığı biber salçası
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ıslatın, sabah suyunu dökün.
◊ Düdüklü tencerede eti soğanla birlikte yumuşatın, salçasını ilave edin, üzerine 6 bardak kadar su koyun.
◊ Islattığınız kuru fasulyeyi, nohudu, aşurelik buğdayı ve tuzu ekleyin, düdüklü tencerede 25 dakika pişirin.
◊ Piştikten sonra üzerine ince doğradığınız pazıları ve karabiberi ekleyerek bir taşım daha kaynatın.
CEVİZLİ PAZI MEZESİ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 demet pazı
◊ 2 soğan
◊ 2 su bardağı süzme yoğurt
◊ 3 diş dövülmüş sarımsak
◊ 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
◊ Zeytinyağı
◊ Tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Pazının saplarını kesip ince ince, soğanları da yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları kavurun.
◊ Soğanlar şeffaflaşınca pazıyı ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Yoğurt, ince kıyılmış sarımsak ve iri çekilmiş cevizi karıştırın.
◊ Pazıya ilave edip iyice karıştırın. Üzerine ceviz serpip servis edin.