Faydalarıyla, lezzetiyle acı biber

Haberin Devamı

Acı biber tutkunları buraya! Kırmızı, yeşil, sarı gibi farklı renklerde ve boyutlarda yetiştirilen biberler içindeki kapsaisin adlı bileşen sayesinde kendine has acı bir tada sahip olur. Hem çiğ olarak hem de pek çok yemeğe lezzet katmak için kullanabilirsiniz. Günlük yemekte kullandığınız acı biber dozunun kimseye bir zararı yokken macera amaçlı acı sevenlerin denediği ‘aşırı acı’nın bazı bireyleri olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Acı biber yediğinizde vücut ısınız yükselir ve kalori yakımını hızlandırmış olursunuz. Acı tat, beyne daha az yemek yeme sinyali göndererek tokluk hissinizi arttırır. İçeriğindeki kapsaisin, sinir sistemindeki ağrı reseptörlerini etkileyerek ağrıyı azaltır. Eklem ağrıları, baş ağrısı ve kas ağrılarında da rahatlama sağlar. C vitamini deposu olan acı biber, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden korur.

Haberin Devamı

NEDEN YANIYORUZ

Acı biber yedikten sonra yaşadığımız yanma hissi, aslında vücudumuzun acı biberdeki ana bileşen olan kapsaisine verdiği tepkidir. Kapsaisin, sinir sistemimizi uyararak beyne bir sinyal gönderir ve bu sinyal, bizde yanma hissi olarak algılanır. Peki, nasıl oluşuyor? Kapsaisin, ağzımızdaki sinir uçlarını aktive ediyor. Bu sinirler, genellikle sıcaklık veya ağrı gibi zararlı uyaranlara karşı tepki veriyor. Aktive olan sinirler, beyne “Bir sorun var, burası çok sıcak!” şeklinde bir sinyal gönderiyor. Beyin bu sinyali alıyor ve biz de bu durumu yanma hissi olarak algılıyoruz. Aslında bu durum, vücudumuzun kendini koruma mekanizmasının bir parçası. Acı bir şey yediğimizde, bu maddenin zararlı olabileceği düşüncesiyle vücudumuz alarm veriyor. Acı biberin verdiği bu geçici rahatsızlık hissi dışında uzun vadeli herhangi bir tehlikesi yok. Fakat yapılan araştırmalarda insanların uzun süre ve yüksek doz kapsaisine maruz kalmasının bazı acı nöronlarının ölümüne yol açtığı gösterilmiş. Bu hücreler zamanla yıpransa da yeniden kendini üretebiliyor.

Haberin Devamı

Bazı insanlar, genetik olarak kapsaisine daha az duyarlıdır. Sık sık acı biber yiyen kişilerse zamanla kapsaisine karşı tolerans geliştirir. Ancak mide ve bağırsak problemi yaşayanlar, hamile ve emziren kadınlar, ağız ve boğaz tahrişi olanlar için sakıncalıdır. Bu kişilerin doktorlarına danışmadan acı biber yememeleri gerekir. Size acı biberin faydalarından yararlanmanızı sağlayacak bir güveç, bir de tam mevsimi olan turşu tarifi vereceğim, afiyet olsun.

SAĞLIKLI VE DOYURUCU ACI BİBERLİ SEBZE GÜVECİ (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 500 gram karışık sebze (patlıcan, kabak, domates, soğan)

◊ 2 adet kırmızı biber

◊ 1 adet yeşil biber

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Haberin Devamı

◊ Tuz, karabiber

◊ Kuru nane, pul biber

NASIL YAPARIM?

◊ Sebzeleri küp küp doğrayın.

◊ Biberleri de içlerini temizleyip doğrayın.

◊ Zeytinyağında soğanı kavurun.

◊ Diğer sebzeleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

◊ Sarımsağı, tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi ekleyip karıştırın.

◊ Fırın kabına alıp üzerini kaplayarak 180 derecede 20 dakika pişirin.

◊ Sıcak olarak servis yapın.

ANTİOKSİDAN DEPOSU ACI BİBER TURŞUSU (2 KAVANOZ)





NE LAZIM?

◊ 1 kg acı biber (sivri, kapya veya jalapeno gibi biberlerden karışık kullanabilirsiniz)

◊ 2 baş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı kayatuzu

◊ 1 su bardağı elma sirkesi

◊ 1 su bardağı su

◊ 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

◊ Temiz kavanozlar

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

◊ Biberleri temizleyip saplarını ve çekirdeklerini çıkarın. İsterseniz uzunlamasına 2’ye bölerek daha büyük parçalar elde edebilirsiniz. Sarımsağı da temizleyip dilimler halinde kesin.

◊ Temizlenmiş kavanozlara biberleri ve sarımsağı katmanlar halinde yerleştirin.

◊ Ayrı bir kapta tuz, sirke, su ve şekeri karıştırarak turşu suyunu hazırlayın. Tuzun tamamen erimesini sağlayın.

◊ Hazırladığınız turşu suyunu kavanozlardaki biberlerin üzerine dökün. Tüm biberler suyun içinde kalmalıdır.

◊ Kavanozların ağzını sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir yerde en az 1 hafta bekletin. Turşu, bekleme süresince lezzetlenecektir.