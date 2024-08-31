Doğanın şifalı hediyesi bamya

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Bamya genellikle sıcak iklimlerde yetişen, çiçekleri ve meyveleri tüylü bir bitkimiz. Faydası bol olan bu mucize sebze, içeriğindeki zengin besinlerle vücudumuzun dostudur. Sindirim sistemini düzenleyen ve kabızlığı önleyen yüksek lif içeriği zaten yazın bol bol yememiz için yeterli bir sebep. Biliyoruz ki lifler sindirim sürecini düzenler, bağırsak hareketliliğini teşvik eder ve kabızlık gibi sorunları önler. Aynı zamanda bamyadaki lif ve polisakkaritler, şekerin kanda daha yavaş emilmesini sağlar ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkıda bulunur.

Bamyadaki çözünür lifler, vücuttaki fazla kolesterolü bağlayarak vücuttan atımını kolaylaştırır. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak damar sağlığını destekler ve kötü kolesterolün (LDL) oksidasyonunu önler. Bu durum, kalp hastalıkları riskini azaltmakta büyük rol oynar.

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C, K ve A vitaminleri, folik asit ve magnezyum gibi vücudumuz için gerekli olan birçok vitamin ve minerali barındırır. Bu vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını destekler. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlardan korunmada oldukça etkilidir.

PARLAK YEŞİL VE DİRİ

Bamya göz sağlığını koruyan ve görme yeteneğini destekleyen A vitamini ve betakaroten de içerir. A vitamini, retinanın sağlıklı kalmasını sağlar. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür.

A vitamini, göz sağlığını destekleyen retinolün ön maddesidir ve gözlerin ışığı algılamasını sağlar. Gece körlüğü gibi sorunların önlenmesine yardımcıdır.

Bamya çeşitli pişirme yöntemleri kullanılarak pişirilip yenebilir. Genellikle haşlanarak veya kavrularak kullanılır. Bamya yemeği, bamya dolması, salatalar ve çorbalar için ideal bir sebzedir. Taze bamya seçerken parlak yeşil renkli, diri ve saplı olanları tercih etmek önemlidir.

BAMYALI YAZ TÜRLÜSÜ (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?



◊ 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 100-150 gram kıyma

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◊ 1 orta boy soğan

◊ 2-3 diş sarımsak

◊ 1 adet orta boy patates

◊ 1 adet orta boy havuç

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 2 adet orta boy patlıcan

◊ 250 gram taze bamya

◊ 1 adet yeşil köy biberi

◊ 1 adet kırmızı biber

◊ 1 avuç taze bezelye

◊ 2 adet domates

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ 1 çay bardağı sıcak su

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm sebzeleri güzelce yıkayıp temizleyin. Ardından bamyaları, sirke ve yeterli miktarda suyla bir kapta harmanlayarak, yemeğe ekleme sırası gelene kadar beklemeye alın.

◊ Patlıcanları alacalı soyun. Çok ince olmayacak şekilde küp küp doğrayın. Tuz ve yeterli miktarda suyla bir kapta harmanlayarak, yemeğe ekleme sırası gelene kadar beklemeye alın.

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◊ Patatesi, havucu, domates ve biberleri küp küp kesin.

◊ Soğanı yemeklik ve sarımsakları da ince ince doğrayın.

◊ Tencereye sıvıyağ ve kıymayı alın. Orta ateşte kıymayı birkaç dakika kavurduktan hemen sonra soğan ve sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika da bu şekilde kavurun.

◊ 3-5 dakika aralıklarla sırasıyla; patates-havuç ve salça, bezelye, patlıcan, bamya ve biberleri tencereye ilave edin.

◊ Son aşamada; domatesleri, tuzunu ve sıcak su ilavesini de yaparak yemeği harmanlayın ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam edin. Tüm sebzeler yumuşayıp piştikten sonra altını kapatın. Yaz türlüsü servise hazır.