Balkabağı sevenler burada mı?

Mevsimin vazgeçilmez lezzeti balkabağının faydalarını biliyor musunuz? Bu şifa kaynağı, bağırsak dostu sebzeye sofralarınızda daha sık yer verin. Ben mercimek çorbasına da katıyorum, tavuk yemeklerine de... Kimi zaman da çikolatalı tatlısını yapıyorum.
Turuncu rengiyle içimizi açan, lezzeti kadar sağlığımıza olan faydalarıyla da öne çıkan balkabağına sofralarınızda nasıl, ne kadar yer veriyorsunuz? “Tatlısını yapıyorum” dediğinizi duyar gibiyim. Oysa balkabağının tuzlu hali de pek güzel... Ben evde mercimek çorbasına katıyorum. Böylece hem balkabağının yüksek vitamin içeriğinden çocuklarımın faydalanmasını sağlıyorum hem de klasik mercimek çorbasına yeni bir lezzet katmış oluyorum. Çocuklarım bu sebzeyi mücver şeklinde yemeyi seviyor en çok. Klasik mücver tarifine yeşil kabak yerine balkabağı koyduğum, pratik bir tarif bu... Kış aylarında evimde misafir ağırladığımda görseli çok güzel olan bir dolma hazırlıyorum. Kabağın üst kapağını kesip içini oyuyorum. Kuşbaşı doğradığım eti biraz bulgur veya basmati pirinçle birleştirip bol yeşillikle karıştırıyorum. Bu harcı içini oyduğum balkabağına koyup fırınlıyorum. Kokusu ve görüntüsüyle herkesin gönlünü fethediyor.
Tavuk etli bir tarifim de var. Tencerenin en altına doğranmış tavuk etlerini, üzerine de doğranmış soğan ve sarımsağı koyuyorum. Dilimlenmiş balkabağı ve kerevizlerin üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber... Pişmeye yakın bolca kıyılmış ıspanak ekliyorum.
Bu iki tarifimi öneririm. Yine de tatlısını yemek isterseniz, balkabaklı dolgu çikolatayı nasıl yaptığımı anlatayım. 200 gram bitter çikolata, 1 kalın dilim balkabağı, 2 yemek kaşığı yabanmersini, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı bal gerekiyor. Çikolatayı benmari usulü eritin, ufak silikon kek kalıplarına fırça yardımıyla erimiş çikolatayı sürüp kalıpları buzdolabına koyun. Balkabağını buharda pişirip çatalla ezin, içine yabanmersini parçalarını katın. Tarçın ve balı da ekleyin. Buzdolabında soğuttuğunuz kalıplara bu malzemeyi pay edin. Erittiğiniz çikolatadan artakalanıyla balkabaklı harcın üzerini kaplayın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin. Çikolatasız bir tarif isterseniz de tavsiyem, balkabağını çok çok az suyla hiç şeker serpmeden haşlamanız. Pişince de bol tarçın döküp yemeniz...
“Peki, bu sebzenin vücudumuza ne gibi katkıları var” derseniz... Kan şekerini dengeliyor, yüksek posa (lif) içeriği sayesinde hem tok tutuyor hem de bağırsakların düzgün çalışmasını sağlıyor. Kandaki kolesterolü düşürerek vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Yağ metabolizması üzerindeki olumlu etkileri sayesinde zayıflamamıza yardımcı...
A, C ve E vitaminlerinden zengin, güçlü bir antioksidan kaynağı... 1 porsiyon (100 gram) balkabağında bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’i karşılanmış oluyor. Ayrıca ödem atmamıza yardımcı oluyor, karaciğeri temizliyor. Cilt sağlığına olumlu etkileri var; parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. ‘Zeaksantin’ içeriği sayesinde göz sağlığımız için faydalı. B1, B3, B6 gibi B grubu vitamin içeriği sayesinde bağışıklığımızı güçlendirirken folik asit, fosfor, demir gibi minerallerle de yaşlanma geciktirici etkisi mevcut...
BALKABAĞI MÜCVERİ
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 500 gr temizlenip dilimlenmiş balkabağı
* 2 dal taze soğan * 1 yumurta
* 2 yemek kaşığı tam buğday unu
* Bir avuç kıyılmış maydanoz
* 1/2 kâse beyazpeynir
* 1/2 çay kaşığı karabiber
* 1 tatlı kaşığı pul biber * Zeytinyağı
* 1/2 çay kaşığı muskat rendesi * Tuz
NASIL YAPARIM?
* Balkabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. İçine yumurta, un, peynir, baharat çeşitleri, tuz, zeytinyağı, kıyılmış taze soğan ve maydanozu da ekleyip karıştırın.
* 180 derece önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Yanında salatayla servis edin.
BALKABAKLI MERCİMEK ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 1/2 kg balkabağı
* 1 su bardağı kırmızı mercimek
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 4 yemek kaşığı sıvıyağ * 1 soğan
* 1 su bardağı tavuk suyu* 3 su bardağı su
* 1 diş sarımsak* Tuz, nane, karabiber, pul biber
NASIL YAPARIM?
* Balkabağını küp küp doğrayın ve tencereye alın. Yıkanmış kırmızı mercimekleri ekleyin. Su, tavuk suyu, soğan, sarımsak, tuz ve karabiberini de ekleyip kaynatın. Başka bir küçük tencerede sıvıyağı ve domates salçasını kavurun.
* Balkabakları pişince kavrulmuş salçayı katın ve blender’dan geçirin. Pul biber serpip servis edin.
Balkabağı sevenler burada mı?
Mevsimin vazgeçilmez lezzeti balkabağının faydalarını biliyor musunuz? Bu şifa kaynağı, bağırsak dostu sebzeye sofralarınızda daha sık yer verin. Ben mercimek çorbasına da katıyorum, tavuk yemeklerine de... Kimi zaman da çikolatalı tatlısını yapıyorum.
Turuncu rengiyle içimizi açan, lezzeti kadar sağlığımıza olan faydalarıyla da öne çıkan balkabağına sofralarınızda nasıl, ne kadar yer veriyorsunuz? “Tatlısını yapıyorum” dediğinizi duyar gibiyim. Oysa balkabağının tuzlu hali de pek güzel... Ben evde mercimek çorbasına katıyorum. Böylece hem balkabağının yüksek vitamin içeriğinden çocuklarımın faydalanmasını sağlıyorum hem de klasik mercimek çorbasına yeni bir lezzet katmış oluyorum. Çocuklarım bu sebzeyi mücver şeklinde yemeyi seviyor en çok. Klasik mücver tarifine yeşil kabak yerine balkabağı koyduğum, pratik bir tarif bu... Kış aylarında evimde misafir ağırladığımda görseli çok güzel olan bir dolma hazırlıyorum. Kabağın üst kapağını kesip içini oyuyorum. Kuşbaşı doğradığım eti biraz bulgur veya basmati pirinçle birleştirip bol yeşillikle karıştırıyorum. Bu harcı içini oyduğum balkabağına koyup fırınlıyorum. Kokusu ve görüntüsüyle herkesin gönlünü fethediyor.
Tavuk etli bir tarifim de var. Tencerenin en altına doğranmış tavuk etlerini, üzerine de doğranmış soğan ve sarımsağı koyuyorum. Dilimlenmiş balkabağı ve kerevizlerin üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber... Pişmeye yakın bolca kıyılmış ıspanak ekliyorum.
Bu iki tarifimi öneririm. Yine de tatlısını yemek isterseniz, balkabaklı dolgu çikolatayı nasıl yaptığımı anlatayım. 200 gram bitter çikolata, 1 kalın dilim balkabağı, 2 yemek kaşığı yabanmersini, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı bal gerekiyor. Çikolatayı benmari usulü eritin, ufak silikon kek kalıplarına fırça yardımıyla erimiş çikolatayı sürüp kalıpları buzdolabına koyun. Balkabağını buharda pişirip çatalla ezin, içine yabanmersini parçalarını katın. Tarçın ve balı da ekleyin. Buzdolabında soğuttuğunuz kalıplara bu malzemeyi pay edin. Erittiğiniz çikolatadan artakalanıyla balkabaklı harcın üzerini kaplayın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin. Çikolatasız bir tarif isterseniz de tavsiyem, balkabağını çok çok az suyla hiç şeker serpmeden haşlamanız. Pişince de bol tarçın döküp yemeniz...
“Peki, bu sebzenin vücudumuza ne gibi katkıları var” derseniz... Kan şekerini dengeliyor, yüksek posa (lif) içeriği sayesinde hem tok tutuyor hem de bağırsakların düzgün çalışmasını sağlıyor. Kandaki kolesterolü düşürerek vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Yağ metabolizması üzerindeki olumlu etkileri sayesinde zayıflamamıza yardımcı...
A, C ve E vitaminlerinden zengin, güçlü bir antioksidan kaynağı... 1 porsiyon (100 gram) balkabağında bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’i karşılanmış oluyor. Ayrıca ödem atmamıza yardımcı oluyor, karaciğeri temizliyor. Cilt sağlığına olumlu etkileri var; parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. ‘Zeaksantin’ içeriği sayesinde göz sağlığımız için faydalı. B1, B3, B6 gibi B grubu vitamin içeriği sayesinde bağışıklığımızı güçlendirirken folik asit, fosfor, demir gibi minerallerle de yaşlanma geciktirici etkisi mevcut...
BALKABAĞI MÜCVERİ
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 500 gr temizlenip dilimlenmiş balkabağı
* 2 dal taze soğan * 1 yumurta
* 2 yemek kaşığı tam buğday unu
* Bir avuç kıyılmış maydanoz
* 1/2 kâse beyazpeynir
* 1/2 çay kaşığı karabiber
* 1 tatlı kaşığı pul biber * Zeytinyağı
* 1/2 çay kaşığı muskat rendesi * Tuz
NASIL YAPARIM?
* Balkabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. İçine yumurta, un, peynir, baharat çeşitleri, tuz, zeytinyağı, kıyılmış taze soğan ve maydanozu da ekleyip karıştırın.
* 180 derece önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Yanında salatayla servis edin.
BALKABAKLI MERCİMEK ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
* 1/2 kg balkabağı
* 1 su bardağı kırmızı mercimek
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 4 yemek kaşığı sıvıyağ * 1 soğan
* 1 su bardağı tavuk suyu* 3 su bardağı su
* 1 diş sarımsak* Tuz, nane, karabiber, pul biber
NASIL YAPARIM?
* Balkabağını küp küp doğrayın ve tencereye alın. Yıkanmış kırmızı mercimekleri ekleyin. Su, tavuk suyu, soğan, sarımsak, tuz ve karabiberini de ekleyip kaynatın. Başka bir küçük tencerede sıvıyağı ve domates salçasını kavurun.
* Balkabakları pişince kavrulmuş salçayı katın ve blender’dan geçirin. Pul biber serpip servis edin.