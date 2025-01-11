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Baldan tatlı balkabağı

#Balkabağı#Tarif#Sağlık

Balkabağı, kabakgiller ailesinden bir kış sebzesi. Dış kısmı çıkıntılı, sert, yuvarlak ve turuncu renkli, iç kısmıysa tohumlu ve etli. Kış aylarında sadece soframıza renk ve lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık için de birçok fayda sağlar.

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Mevsimin en marifetli sebzelerinden balkabağının sağlık için faydaları lezzetinin önüne geçiyor.
A vitamini içeriğiyle göz sağlığını koruyor, lütein ve zeaksantin ile katarakt riskini azaltıyor.

Beta-karoten gibi antioksidan içeriği sayesinde vücudu zararlı serbest radikallerden koruyup bağışıklığı güçlendiriyor. Doğru ve düzenli tüketimiyle belirli kanser türlerine karşı koruma sağlıyor. Ayrıca lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenliyor, kabızlığı önlüyor, bağırsak florasını dengeliyor (100 gramı
1,16 gr lif içerir) ve düşük kalorisiyle de kilo kontrolüne destek sağlıyor (100 gram balkabağı; ortalama 41 kcal).

Çoğunlukla tatlısı yapılan balkabağını salatalara ekleyebilir, çorbası veya yemeğini de deneyebilirsiniz. Ancak dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var:

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Vitamin ve mineral kaybını önlemek için fırınlama ya da buharda kısa zamanlı pişirmenizi öneririm. Yüksek ısıya maruz bırakmamaya dikkat ediniz.

Balkabağının kendisi kadar içi de binbir şifalı. Kurutulup yenen kabak çekirdeği diyabet, kolesterol, prostat büyümesi, kronik enfeksiyonel hastalıklar, üreme sistemi bozukluklarına
iyi gelir.

Yüksek çinko içeriğiyle yara iyileşmesini hızlandırır, cilt problemlerini önler, saç dökülmesiyle savaşır.

Ayrıca yüksek bitkisel protein içeriğiyle de vegan/vejetaryan kişiler için besleyici bir seçenek. Kabak çekirdeğiyle yapılan bitkisel süt, sağlıklı bir alternatiftir ve besin değeri yüksektir.

Kabak çekirdeği sütü kullanırken yağ oranının da yüksek olduğu unutulmamalı, porsiyonlara dikkat edilmelidir (100 gram kabak çekirdeği 19 gram protein, 19 gram yağ içerir).

 

FIRINDA BALKABAĞI SALATASI (4-6 KİŞİLİK)

Baldan tatlı balkabağı

NE LAZIM?

5-6 dilim balkabağı

Fırına verirken sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

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1 tutam taze kekik ya da 1 tatlı kaşığı kuru kekik Tuz

Tahinli sos için

5 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak

Üzerine

Bebek ıspanak/maydanoz

NASIL YAPARIM?

Balkabağını yıkayalım, kabuğunu soyalım, içindeki çekirdekleri çıkarıp temizleyelim.

Kabağı küpler halinde keselim. Bir kaba alalım ve fırın için sos malzemelerini karıştıralım.

Sosu kabaklara dökelim ve her yerini soslayalım. 180 derecede fansız ısıtılmış fırına verip 20-30 dakika pişirelim, üzeri kızarınca fırından alalım.

Tahinli sos için tüm malzemeleri karıştırıp salatanın üzerine gezdirelim.

Üzerine ince doğranmış çiğ ıspanak veya maydanoz koyabilirsiniz. Afiyet, şifa olsun.

#Balkabağı#Tarif#Sağlık
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