Azı yarar, çoğu zarar

Haberin Devamı

İlik suyu, hayvan kemiklerinin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen şifa dolu bir besindir. Özellikle kış aylarında sık tüketilen ilik suyu zengin mineral ve protein içeriği sayesinde sindirimden cilt sağlığına kadar pek çok fayda sağlar. İçeriğindeki arginin ve glisin aminoasitleriyle güçlü antiinflamatuar etkiye sahiptir.

Bu aminoasitler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca bu besin, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, böylece kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlar. İçerdiği yüksek oranda jelatin sayesinde geçirgen bağırsak sendromuna karşı korurken sindirim sistemine de destek olur. Kolajen ise cilt elastikiyetini arttırarak kırışıklıkları azaltır. Ayrıca kemik ve eklem sağlığını destekleyerek hareket kabiliyetimizi arttırır ve ağrıları da azaltır. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızlanmasına destek olurken dişlerimizle kemiklerimizi de güçlendirir. Kısacası, ilikli kemik suyu, sağlığımız için tam bir süperstardır.

Haberin Devamı

Hazırlaması da oldukça kolaydır. Buzdolabında üç-beş gün taze kalır, cam kavanozlarda saklarsanız daha uzun süre dayanır. Dondurucudaysa altı aya kadar muhafaza edilebilir. Kullanmak istediğinizde sadece çözdürüp ısıtmanız yeterli. Çorba, sos veya yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Unutmayın, bu lezzetli suyu kararında tüketmek en iyisi! Çünkü kemik suyu doymuş yağ kaynağıdır yani hayvansal yağlardandır ve yüksek kolesterol içerir, bu da kalp-damar rahatsızlığı olanlar, kolesterolü yüksek olanlar ve ideal ağırlığının üstündekiler için pek de uygun bir seçim olmayabilir. Yani tüketirken miktarına ve tüketim sıklığına dikkat etmekte fayda var.

Sonuç olarak kemik iliği suyu, doğru tüketildiğinde sağlık açısından faydalıdır. Ancak her mucizevi gıda gibi abartılı beklentilere girmemek gerek. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kemik suyu tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemli. Sağlıklı beslenmenin sırrı, dengeli ve çeşitli bir beslenmeden geçer. Tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeye özen gösterin.

Haberin Devamı

Evde ilikli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Öncelikle 1 kilo ilikli kemiği bir tencereye alın, üzerine bolca su ve 2-3 yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu, kemiklerdeki minerallerin suya geçmesine yardımcı olacak.

Tencereye 1 soğan, 2 havuç, 2 kereviz sapı ve 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ekleyin; bu lezzet bombasıyla hem tadı hem de şifası tavan yapar.

Tüm malzemeleri kısık ateşte en az 8 saat pişirin; bu sırada oluşan köpüğü arada bir alın, böylece kemik suyu daha berrak olur. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra cam kavanozlarda konserve gibi vakumla kapatarak ya da buz kalıplarında dondurarak tüketebilirsiniz.