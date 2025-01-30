Antioksidan bombası kırmızı pancar

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1- Kan basıncını düşürür: Doğanın tansiyon ilacı

Hepimiz tansiyonun ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz. İşte kırmızı pancar, bu konuda büyük bir yardımcı. Pancar, doğal olarak yüksek miktarda nitrat içerir. Nitrat vücuda alındığında nitrik okside dönüşür. Peki, bu neden önemli? Çünkü nitrik oksit, kan damarlarını gevşetip genişletir. Bu da kanın daha rahat akmasını sağlar, dolayısıyla tansiyon düşer. Eğer tansiyonunuzla mücadele ediyorsanız, her gün bir bardak taze sıkılmış pancar suyu mucizeler yaratabilir.

2- Egzersiz performansını arttırır: Yorgunluğa elveda

Spor yaparken çabuk yoruluyor musunuz? Belki de kırmızı pancar sizin kurtarıcınız olabilir. İçindeki nitratlar, kaslara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Bu da daha uzun süre yorulmadan egzersiz yapabilmek demek. Üstelik yapılan araştırmalara göre, pancar suyu içmek dayanıklılığı arttırıyor ve yorgunluğu azaltıyor. Özellikle spor öncesi bir bardak pancar suyu içmek, performansınızı ciddi şekilde yükseltebilir.

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3- Beyin sağlığını korur: Hafıza dostu

Yaş ilerledikçe hepimiz beynimizin biraz daha yavaş çalışmaya başladığını fark ederiz. Kırmızı pancar burada da devreye giriyor. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için kan akışının düzgün olması şart. Pancarın içerdiği nitratlar, beyninize giden kan akışını arttırır. Daha iyi bir hafıza, daha keskin bir odaklanma ve zihinsel berraklık verir. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada etkili olduğu da yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

4- Kanserle savaşır: Antioksidan bombası

Pancarın rengini veren betalain pigmenti sadece rengini güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller. Bu kanser gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca betalainin iltihaplanmayı azalttığı ve detoks sürecini hızlandırdığı da biliniyor.

5- Sindirimi düzenler: Bağırsakların dostu

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarındandır. Vücudumuzun ikinci beynidir. Pancar, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler. Ayrıca bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyen prebiyotik özellikleri sayesinde daha sağlıklı bir bağırsak florası sağlar. Sindirim sistemi sıkıntılarınız mı var? Salatalarınıza pancarı eklemenin tam zamanı.

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6- Karaciğeri temizler: Doğal detoks

Vücudumuzun ‘atık madde arıtma tesisi’ olan karaciğer bazen fazla yük altına girebilir. İşte burada pancar yardımımıza koşar. Pancardaki betalainler ve antioksidanlar, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Düzenli pancar tüketimi, karaciğer fonksiyonlarını destekler ve detoks sürecini hızlandırır. Yani içeriden bir temizlik istiyorsanız, pancara sofranızda daha fazla yer açmalısınız.

7- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hasta olmaya son

Kimse sık sık hasta olmayı sevmez, değil mi? İçerdiği C vitamini güçlü bir antioksidan olarak görev yaparak vücudu zararlı serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar. Demir ise oksijen taşıyan hemoglobinin üretimi için gereklidir ve enerji seviyelerini yükselterek bağışıklık sistemini destekler. Folik asit ve B vitaminleri gibi diğer önemli vitaminler de hücre bölünmesi ve DNA onarımı gibi bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip süreçlerde rol oynar. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücudumuzun daha dirençli olmasını sağlar.

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KIRMIZI PANCARI SOFRALARIMIZA NASIL DAHİL EDEBİLİRİZ?

Pancar salatalardan smoothie’lere, çorbalardan tatlılara kadar mutfağımızın her köşesinde başrolü üstlenmeye hazır. Gelin, kırmızı pancarı yaratıcı ve kolay yollarla sofralarımıza dahil etmenin ipuçlarını keşfedelim!

Kırmızı pancar salatası

NE LAZIM?

(3-4 kişilik)

2 orta boy kırmızı pancar

1 büyük havuç

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tutam tuz

Üzeri için ceviz veya lor peyniri (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

*Pancarı ve havucu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Rendeleyerek geniş bir kâseye alın.

*Üzerine limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine ceviz veya lor peyniri serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

Kırmızı pancar çorbası

NE LAZIM? (3-4 kişilik)

3 adet kırmızı pancar

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sebze suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için yoğurt

HAZIRLANIŞI

*Pancarı, patatesi ve havucu soyup küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ince doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin.

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*Sebzeleri ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurun. Sebze suyunu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.

*Çorbayı blendırdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuz ve karabiber ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

*Servis yaparken üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz.

Pancarlı humus

NE LAZIM (3-4 kişilik)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet haşlanmış kırmızı pancar

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

*Tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve dilediğiniz baharatla süsleyin.

Fırında baharatlı pancar dilimleri

NE LAZIM? (3-4 kişilik)

3 adet kırmızı pancar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

*Pancarları ince dilimler halinde doğrayın (cips şeklinde olabilir).

*Zeytinyağı, sarımsak tozu, kekik, pul biber ve tuzu bir kapta karıştırın. Pancar dilimlerini bu karışıma bulayın. Yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, pancarlar çıtırlaşana kadar pişirin.

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Kırmızı pancarlı smoothie

NE LAZIM? (3-4 kişilik)

1 adet küçük kırmızı pancar (haşlanmış veya çiğ)

1 adet muz

1/2 su bardağı yoğurt veya bitkisel süt

1 tatlı kaşığı bal

1/2 adet portakal

HAZIRLANIŞI

*Pancarı küçük parçalara bölün. Tüm malzemeleri blendıra ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.

Pancar stracciatella

Şef Derin Arıbaş, Basta! Neo Bistro

NE LAZIM? (6 kişilik)

Pancar coulis için

*500 gr pişmiş pancar

*200 ml su

*25 gr bal

*30 ml nar ekşisi

*10 ml balsamik sirke

*20 ml elma sirkesi

*20 ml limon suyu/zest

* 20 ml zeytinyağı

*1 diş sarımsak

*Taze reyhan

NASIL YAPARIM?

*Pancarları 180 derecede 2 saat boyunca alüminyum folyoyla kapatarak pişirin. Alternatif olarak suda da haşlanabilir.

*Kabuklarını soyduktan sonra tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz hale getirene dek çekin.

Kabak çekirdeği nougatine

NE LAZIM?

*25 gr toz şeker

*75 gr kabak çekirdeği

*Kuru bir tavada şekeri karamel haline getirin. Karamel çok fazla kararmadan kabak çekirdeklerini ilave edin. Karıştırarak karamelin çekirdekleri kaplamasını sağlayın. Soğutun, servis esnasında istediğiniz boyutta kırarak kullanın.

Fırın pancar

1 adet pişmiş pancarı dilediğiniz boyutlarda doğrayın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle çeşnilendirin.

Çiğ pancar

1 adet çiğ pancarı mandolinle (slicer) mümkün olan en ince dilim halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.

*Stracciatella



HAZIRLANIŞI

Servis tabağının alt kısmına pancar coulis ile bir taban yapın. Stracciatella’yı bu soğuk çorbanın üzerine konumlandırın. Pişmiş pancar parçalarını ve çiğ pancar disklerini peyniri de tamamen kapatmadan yerleştirin. Kabak çekirdeği nougatine ve taze reyhan yapraklarıyla süsleyin. Son bir zeytinyağı dokunuşuyla sonlandırın.