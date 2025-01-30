Antioksidan bombası kırmızı pancar

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1- Kan basıncını düşürür: Doğanın tansiyon ilacı
Hepimiz tansiyonun ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz. İşte kırmızı pancar, bu konuda büyük bir yardımcı. Pancar, doğal olarak yüksek miktarda nitrat içerir. Nitrat vücuda alındığında nitrik okside dönüşür. Peki, bu neden önemli? Çünkü nitrik oksit, kan damarlarını gevşetip genişletir. Bu da kanın daha rahat akmasını sağlar, dolayısıyla tansiyon düşer. Eğer tansiyonunuzla mücadele ediyorsanız, her gün bir bardak taze sıkılmış pancar suyu mucizeler yaratabilir.
2- Egzersiz performansını arttırır: Yorgunluğa elveda
Spor yaparken çabuk yoruluyor musunuz? Belki de kırmızı pancar sizin kurtarıcınız olabilir. İçindeki nitratlar, kaslara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Bu da daha uzun süre yorulmadan egzersiz yapabilmek demek. Üstelik yapılan araştırmalara göre, pancar suyu içmek dayanıklılığı arttırıyor ve yorgunluğu azaltıyor. Özellikle spor öncesi bir bardak pancar suyu içmek, performansınızı ciddi şekilde yükseltebilir.
3- Beyin sağlığını korur: Hafıza dostu
Yaş ilerledikçe hepimiz beynimizin biraz daha yavaş çalışmaya başladığını fark ederiz. Kırmızı pancar burada da devreye giriyor. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için kan akışının düzgün olması şart. Pancarın içerdiği nitratlar, beyninize giden kan akışını arttırır. Daha iyi bir hafıza, daha keskin bir odaklanma ve zihinsel berraklık verir. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada etkili olduğu da yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda.
4- Kanserle savaşır: Antioksidan bombası
Pancarın rengini veren betalain pigmenti sadece rengini güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller. Bu kanser gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca betalainin iltihaplanmayı azalttığı ve detoks sürecini hızlandırdığı da biliniyor.
5- Sindirimi düzenler: Bağırsakların dostu
Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarındandır. Vücudumuzun ikinci beynidir. Pancar, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler. Ayrıca bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyen prebiyotik özellikleri sayesinde daha sağlıklı bir bağırsak florası sağlar. Sindirim sistemi sıkıntılarınız mı var? Salatalarınıza pancarı eklemenin tam zamanı.
6- Karaciğeri temizler: Doğal detoks
Vücudumuzun ‘atık madde arıtma tesisi’ olan karaciğer bazen fazla yük altına girebilir. İşte burada pancar yardımımıza koşar. Pancardaki betalainler ve antioksidanlar, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Düzenli pancar tüketimi, karaciğer fonksiyonlarını destekler ve detoks sürecini hızlandırır. Yani içeriden bir temizlik istiyorsanız, pancara sofranızda daha fazla yer açmalısınız.
7- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hasta olmaya son
Kimse sık sık hasta olmayı sevmez, değil mi? İçerdiği C vitamini güçlü bir antioksidan olarak görev yaparak vücudu zararlı serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar. Demir ise oksijen taşıyan hemoglobinin üretimi için gereklidir ve enerji seviyelerini yükselterek bağışıklık sistemini destekler. Folik asit ve B vitaminleri gibi diğer önemli vitaminler de hücre bölünmesi ve DNA onarımı gibi bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip süreçlerde rol oynar. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücudumuzun daha dirençli olmasını sağlar.
KIRMIZI PANCARI SOFRALARIMIZA NASIL DAHİL EDEBİLİRİZ?
Pancar salatalardan smoothie’lere, çorbalardan tatlılara kadar mutfağımızın her köşesinde başrolü üstlenmeye hazır. Gelin, kırmızı pancarı yaratıcı ve kolay yollarla sofralarımıza dahil etmenin ipuçlarını keşfedelim!
Kırmızı pancar salatası
NE LAZIM?
(3-4 kişilik)
HAZIRLANIŞI
*Pancarı ve havucu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Rendeleyerek geniş bir kâseye alın.
*Üzerine limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine ceviz veya lor peyniri serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.
Kırmızı pancar çorbası
NE LAZIM? (3-4 kişilik)
HAZIRLANIŞI
*Pancarı, patatesi ve havucu soyup küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ince doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin.
*Sebzeleri ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurun. Sebze suyunu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.
*Çorbayı blendırdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuz ve karabiber ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
*Servis yaparken üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz.
Pancarlı humus
NE LAZIM (3-4 kişilik)
HAZIRLANIŞI
*Tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve dilediğiniz baharatla süsleyin.
Fırında baharatlı pancar dilimleri
NE LAZIM? (3-4 kişilik)
HAZIRLANIŞI
*Pancarları ince dilimler halinde doğrayın (cips şeklinde olabilir).
*Zeytinyağı, sarımsak tozu, kekik, pul biber ve tuzu bir kapta karıştırın. Pancar dilimlerini bu karışıma bulayın. Yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, pancarlar çıtırlaşana kadar pişirin.
Kırmızı pancarlı smoothie
NE LAZIM? (3-4 kişilik)
HAZIRLANIŞI
*Pancarı küçük parçalara bölün. Tüm malzemeleri blendıra ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.
Pancar stracciatella
Şef Derin Arıbaş, Basta! Neo Bistro
NE LAZIM? (6 kişilik)
Pancar coulis için
*500 gr pişmiş pancar
*200 ml su
*25 gr bal
*30 ml nar ekşisi
*10 ml balsamik sirke
*20 ml elma sirkesi
*20 ml limon suyu/zest
* 20 ml zeytinyağı
*1 diş sarımsak
*Taze reyhan
NASIL YAPARIM?
*Pancarları 180 derecede 2 saat boyunca alüminyum folyoyla kapatarak pişirin. Alternatif olarak suda da haşlanabilir.
*Kabuklarını soyduktan sonra tüm malzemeleri blendırda pürüzsüz hale getirene dek çekin.
Kabak çekirdeği nougatine
NE LAZIM?
*25 gr toz şeker
*75 gr kabak çekirdeği
*Kuru bir tavada şekeri karamel haline getirin. Karamel çok fazla kararmadan kabak çekirdeklerini ilave edin. Karıştırarak karamelin çekirdekleri kaplamasını sağlayın. Soğutun, servis esnasında istediğiniz boyutta kırarak kullanın.
Fırın pancar
1 adet pişmiş pancarı dilediğiniz boyutlarda doğrayın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle çeşnilendirin.
Çiğ pancar
1 adet çiğ pancarı mandolinle (slicer) mümkün olan en ince dilim halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.
*Stracciatella
HAZIRLANIŞI
Servis tabağının alt kısmına pancar coulis ile bir taban yapın. Stracciatella’yı bu soğuk çorbanın üzerine konumlandırın. Pişmiş pancar parçalarını ve çiğ pancar disklerini peyniri de tamamen kapatmadan yerleştirin. Kabak çekirdeği nougatine ve taze reyhan yapraklarıyla süsleyin. Son bir zeytinyağı dokunuşuyla sonlandırın.
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