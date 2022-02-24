Türkiye’nin ilk özel dedektifi

Gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden biriydi Muhammed Ali.

Tüm dünyada fırtına gibi estiği yıllardı.

10 Eylül 1966’da Frankfurt’ta Almanya Şampiyonu Milderberger ile maça çıkmadan önce Anadolu Ajansı muhabirine şu açıklamayı yaptı:

“Pek yakında Türkiye’ye hareket edeceğim. Buralarda biz renklilere yukarıdan bakıyorlar. Ama orada, bizim Türkiyemizde ben hakiki vatanımda gibi karşılanacağım. Bana bir kahraman muamelesi edilecektir. Orada kendi evimde olacağım. Kendimi sıcak Türk bağrında hissedeceğim.”

Şampiyonun Türkiye’ye geleceği haberi bir rüzgar estirdi. Bu heyecan dalgası içinde, birden bire Zeki Müren esintisi duyuldu.

Konser için İzmir’de bulunan ünlü sanatçı, Almanya’daki Muhammed Ali ile telefonda konuştuğunu, kendisini evine davet ettiğini söyledi. 13 Eylül 1966’daki haberde şöyle diyordu Sanat Güneşi:

“Müslüman olan Clay’i, memleketimize geldiği zaman ağırlamak, en büyük arzumdur. Dün telefonla kendisiyle görüştüm. Teklifimi söyledim, memnuniyetle kabul etti. Clay, Türkiye’de ne kadar kalırsa kalsın, onu evimde misafir edeceğim. Bir ay, bir sene, müddet ne olursa olsun ona kendi yatağımı vereceğim. Türk mutfağını, Türk yemeklerini ve Türk misafirperverliğini göstereceğim.”