Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri... Cephelerde geçen evlilik

Biraz geriye, 70 yıl öncesine gidelim, Kore Savaşı’na.
Türk askerlerinin de çarpıştığı bu savaşın yıldızlarından biri de Hürriyet’ti. Hürriyet Kore Savaşı’nı günbegün takip etti, o zamanki teknolojiye göre en hızlı biçimde okurlarına ulaştırdı.
Bu savaşta Hürriyet’i yıldız yapan iki isim vardı:
Hikmet Feridun Es ve eşi Semiha Es.
Hikmet Bey, başlı başına bir okuldu. Onu başka bir yazıda tek başına anlatmak lazım. Eşi Semiha Es, Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiriydi.
MAKİNESİNİ 50 YIL BIRAKMADI
Hikmet Bey, seyahat röportajları yapmaya başlayınca onunla birlikte yollara düştü.
Sadece o dönem için değil, bugün için bile sıra dışı bir çiftti onlar.
Semiha Es, fotoğraf çekmeyi, fotoğraf makinesinin nasıl kullanıldığını hiç bilmiyordu. Bu mesleği, kocasıyla birlikte olmak için öğrendi.
Sonra da 50 yıl boyunca makinesini hiç bırakmadı.
Ve bu çift, Türkiye’de Kore Savaşı’na damga vuran gazeteciler oldu.
Asker pantolonları giyip, keple dolaşıyor, askeri ciplerle cepheden cepheye koşuyorlardı. Savaşın ve ölümün fotoğrafını çekmek için bir an bile tereddüt etmediler.
Semiha Hanım, 2005’te, 92 yaşındayken, kendisi gibi efsane bir isme, Azize Bergin’e verdiği röportajda şunları anlatıyordu:
DAVETLERE ASKERİ PANTOLONLA GİDERDİM
“Bazen Hikmet’le birlikte, karargâhlarda ya da elçiliklerde verilen davetlere çağırılırdık. Kadınlar süslenirler püslenirler, takıp takıştırırlardı. Ben ise, gene o asker pantolonuyla davete giderdim.”
15 EKİM 1950
Haftanın beş gününü Kore’de cephelerde geçiriyor, hafta sonunda askeri uçakla Tokyo’ya gidiyorlardı. Savaş günlerini hâlâ hatırlıyordu:
“Karargâhlarda tahta ranzalarda, soyunmaya bile fırsat bulamadan kıvrılır, uyumaya çalışırdım. Cephede bir bölgeden ötekine giderken, bomba yüklü kamyonlarda, sandıkların üzerinde otururduk. Çevremizde mermiler uçuşurken, ölümden korktuğumu hiç hatırlamıyorum.”
Ardından 5 yıl Vietnam Savaşı’nı takip ettiler. Onlarca ülkeden izlenimler, seyahat yazıları yayınladılar.
Ta ki, Hikmet Feridun Es çalışamayacak kadar hastalanıncaya kadar. Doktorlar ona 3 ay ömür biçti ama Semiha Hanım kocasını 5 yıl yaşatmayı başardı:
“Ayacıkları acımasın diye ona yün patikler örüyordum. 24 saat başucundaydım. Ta ki öldüğü güne kadar...”
Hikmet Bey, doğum gününde 6 Haziran 1992’de hayatını kaybetti.
Semiha Hanım, kendi tabiriyle 20 yıl “istasyonda son trenin gelmesini” bekledi.
Ve o tren, Semiha Es 100 yaşındayken, 12 Aralık 2012’de istasyona geldi.
Türkiye’nin ilk savaş muhabiri Semiha Es, hayatta ve cephede omuz omuza verdiği Hikmet Feridun Es’le Zincirlikuyu’da, aynı mezarda buluştu.
EVLENME REKORUNA ŞURADA NE KALDI
SEDA Sayan 7’nci kez evlenme kararı alınca akla hemen sanat dünyasının evlilik rekorları geliyor. Bu konudaki rekor ünlü sinema yıldızı Zsa Zsa Gabor’un.
Macar asıllı yıldız tam 9 evlilikle sinema dünyasındaki rekorun sahibi. Zsa Zsa Gabor’u ülkemize yakınlaştıran bir hadise de ilk eşinin Murat Belge’nin babası Burhan Asaf Belge olması.
Burhan Asaf Belge ünlü bir gazeteci, diplomat ve siyasetçiydi.
Gabor, çok gençken yaptığı bu evlilikle Ankara’nın yolunu tuttu.
Zsa Zsa Gabor
1941’de yollar ayrıldı ve ünlü yıldız, Belge ile açtığı evlilik defterine 8 isim daha yazmayı başardı.
Hepsini burada tek tek saymayayım ama ikinci evliliğini yaptığı Conrad Hilton’un, sosyetik ünlü Paris Hilton’un büyük büyük dedesi olduğunu not düşeyim.
Beyaz perdenin ikinci evlilik rekortmeni ise Elizabeth Taylor’dı. Tam 8 evlilik yaptı.
Taylor, Hürriyet’in radarına daha çok giren isimdi. Ünlü yıldız, sinemadaki başarısı kadar evlilikleri ve boşanmalarıyla haber olmuştu. Taylor’un hayat çizgisini, Gabor ile kesiştiren olaylar vardı.
LÜKS İÇİNDE YAŞAM
Henüz 18 yaşındayken yaptığı ilk evliliğinde tercihi tıpkı Zsa Zsa Gabor gibi Hilton ailesinden oldu. Gabor’un eski kocası Conrad Hilton’un oğlu Conrad Hilton Jr. ile evlendi Taylor. Ama bu evlilik çok uzun sürmedi.
Menekşe gözlü yıldızın en çok ses getiren ilişkisi kendisi gibi şöhret sahibi Richard Burton ile olandı.
(Richard Burton-Liz Taylor)
Burton, Taylor’dan önce Zsa Zsa Gabor ile sevgili olmuştu.
10 AĞUSTOS 1984
Liz-Richard ilişkisindeki inişler çıkışlar o kadar çok haber oldu ki... Çoğu zaman kariyerlerinin önüne geçti.
Sevgili olduklarında her ikisi de evliydi. Hürriyet, Burton’un boşanma haberini “Taylor, türlü entrikadan sonra nihayet bir yuva daha yıktı” diye duyurdu.
Hürriyet’te ikilinin hemen her gün haberi vardı. Boşandılar, boşanamadılar, evlendiler...
İkisi de Hollywood’un en çok kazanan isimleriydi. Kazandıklarını da lükse yatırmakla ünlüydüler. 60’lı yıllarda çok az kişide bulunan uçak, yat, Rolls Royce filosu, villalar, bahçeler... Saymakla bitmez.
Ama bu ilişki, kan, ter, gözyaşı ve trajedi içeriyordu.
Şehvet ve mutluluk kadar, kıskançlık, kavga, gürültüden geçilmiyordu.
7 ARALIK 1981
Şubat 1965’te kendi kaleminden Türkiye’de sadece Hürriyet’te yayınlanan hayat hikâyesinde “Hayatımdaki tek hata, Burton’a aşık oluşumdur” diye yazacaktı Taylor.
Liz ile Richard iki kez evlendi. Taylor, yıllar sonra “Kalbimde bir yerde hep üçüncü kez evleneceğimize inanıyordum” dese de bu gerçekleşmedi.
Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri... Cephelerde geçen evlilik
Dünya yine bir savaşın içinde. Ve eğer bir savaş varsa orada gazeteci de vardır.
Biraz geriye, 70 yıl öncesine gidelim, Kore Savaşı’na.
Türk askerlerinin de çarpıştığı bu savaşın yıldızlarından biri de Hürriyet’ti. Hürriyet Kore Savaşı’nı günbegün takip etti, o zamanki teknolojiye göre en hızlı biçimde okurlarına ulaştırdı.
Bu savaşta Hürriyet’i yıldız yapan iki isim vardı:
Hikmet Feridun Es ve eşi Semiha Es.
Hikmet Bey, başlı başına bir okuldu. Onu başka bir yazıda tek başına anlatmak lazım. Eşi Semiha Es, Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiriydi.
MAKİNESİNİ 50 YIL BIRAKMADI
Hikmet Bey, seyahat röportajları yapmaya başlayınca onunla birlikte yollara düştü.
Sadece o dönem için değil, bugün için bile sıra dışı bir çiftti onlar.
Semiha Es, fotoğraf çekmeyi, fotoğraf makinesinin nasıl kullanıldığını hiç bilmiyordu. Bu mesleği, kocasıyla birlikte olmak için öğrendi.
Sonra da 50 yıl boyunca makinesini hiç bırakmadı.
Ve bu çift, Türkiye’de Kore Savaşı’na damga vuran gazeteciler oldu.
Asker pantolonları giyip, keple dolaşıyor, askeri ciplerle cepheden cepheye koşuyorlardı. Savaşın ve ölümün fotoğrafını çekmek için bir an bile tereddüt etmediler.
Semiha Hanım, 2005’te, 92 yaşındayken, kendisi gibi efsane bir isme, Azize Bergin’e verdiği röportajda şunları anlatıyordu:
DAVETLERE ASKERİ PANTOLONLA GİDERDİM
“Bazen Hikmet’le birlikte, karargâhlarda ya da elçiliklerde verilen davetlere çağırılırdık. Kadınlar süslenirler püslenirler, takıp takıştırırlardı. Ben ise, gene o asker pantolonuyla davete giderdim.”
15 EKİM 1950
Haftanın beş gününü Kore’de cephelerde geçiriyor, hafta sonunda askeri uçakla Tokyo’ya gidiyorlardı. Savaş günlerini hâlâ hatırlıyordu:
“Karargâhlarda tahta ranzalarda, soyunmaya bile fırsat bulamadan kıvrılır, uyumaya çalışırdım. Cephede bir bölgeden ötekine giderken, bomba yüklü kamyonlarda, sandıkların üzerinde otururduk. Çevremizde mermiler uçuşurken, ölümden korktuğumu hiç hatırlamıyorum.”
Ardından 5 yıl Vietnam Savaşı’nı takip ettiler. Onlarca ülkeden izlenimler, seyahat yazıları yayınladılar.
Ta ki, Hikmet Feridun Es çalışamayacak kadar hastalanıncaya kadar. Doktorlar ona 3 ay ömür biçti ama Semiha Hanım kocasını 5 yıl yaşatmayı başardı:
“Ayacıkları acımasın diye ona yün patikler örüyordum. 24 saat başucundaydım. Ta ki öldüğü güne kadar...”
Hikmet Bey, doğum gününde 6 Haziran 1992’de hayatını kaybetti.
Semiha Hanım, kendi tabiriyle 20 yıl “istasyonda son trenin gelmesini” bekledi.
Ve o tren, Semiha Es 100 yaşındayken, 12 Aralık 2012’de istasyona geldi.
Türkiye’nin ilk savaş muhabiri Semiha Es, hayatta ve cephede omuz omuza verdiği Hikmet Feridun Es’le Zincirlikuyu’da, aynı mezarda buluştu.
EVLENME REKORUNA ŞURADA NE KALDI
SEDA Sayan 7’nci kez evlenme kararı alınca akla hemen sanat dünyasının evlilik rekorları geliyor. Bu konudaki rekor ünlü sinema yıldızı Zsa Zsa Gabor’un.
Macar asıllı yıldız tam 9 evlilikle sinema dünyasındaki rekorun sahibi. Zsa Zsa Gabor’u ülkemize yakınlaştıran bir hadise de ilk eşinin Murat Belge’nin babası Burhan Asaf Belge olması.
Burhan Asaf Belge ünlü bir gazeteci, diplomat ve siyasetçiydi.
Gabor, çok gençken yaptığı bu evlilikle Ankara’nın yolunu tuttu.
Zsa Zsa Gabor
1941’de yollar ayrıldı ve ünlü yıldız, Belge ile açtığı evlilik defterine 8 isim daha yazmayı başardı.
Hepsini burada tek tek saymayayım ama ikinci evliliğini yaptığı Conrad Hilton’un, sosyetik ünlü Paris Hilton’un büyük büyük dedesi olduğunu not düşeyim.
Beyaz perdenin ikinci evlilik rekortmeni ise Elizabeth Taylor’dı. Tam 8 evlilik yaptı.
Taylor, Hürriyet’in radarına daha çok giren isimdi. Ünlü yıldız, sinemadaki başarısı kadar evlilikleri ve boşanmalarıyla haber olmuştu. Taylor’un hayat çizgisini, Gabor ile kesiştiren olaylar vardı.
LÜKS İÇİNDE YAŞAM
Henüz 18 yaşındayken yaptığı ilk evliliğinde tercihi tıpkı Zsa Zsa Gabor gibi Hilton ailesinden oldu. Gabor’un eski kocası Conrad Hilton’un oğlu Conrad Hilton Jr. ile evlendi Taylor. Ama bu evlilik çok uzun sürmedi.
Menekşe gözlü yıldızın en çok ses getiren ilişkisi kendisi gibi şöhret sahibi Richard Burton ile olandı.
(Richard Burton-Liz Taylor)
Burton, Taylor’dan önce Zsa Zsa Gabor ile sevgili olmuştu.
10 AĞUSTOS 1984
Liz-Richard ilişkisindeki inişler çıkışlar o kadar çok haber oldu ki... Çoğu zaman kariyerlerinin önüne geçti.
Sevgili olduklarında her ikisi de evliydi. Hürriyet, Burton’un boşanma haberini “Taylor, türlü entrikadan sonra nihayet bir yuva daha yıktı” diye duyurdu.
Hürriyet’te ikilinin hemen her gün haberi vardı. Boşandılar, boşanamadılar, evlendiler...
İkisi de Hollywood’un en çok kazanan isimleriydi. Kazandıklarını da lükse yatırmakla ünlüydüler. 60’lı yıllarda çok az kişide bulunan uçak, yat, Rolls Royce filosu, villalar, bahçeler... Saymakla bitmez.
Ama bu ilişki, kan, ter, gözyaşı ve trajedi içeriyordu.
Şehvet ve mutluluk kadar, kıskançlık, kavga, gürültüden geçilmiyordu.
7 ARALIK 1981
Şubat 1965’te kendi kaleminden Türkiye’de sadece Hürriyet’te yayınlanan hayat hikâyesinde “Hayatımdaki tek hata, Burton’a aşık oluşumdur” diye yazacaktı Taylor.
Liz ile Richard iki kez evlendi. Taylor, yıllar sonra “Kalbimde bir yerde hep üçüncü kez evleneceğimize inanıyordum” dese de bu gerçekleşmedi.