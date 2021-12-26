Türkiye’nin Balina Aydın çılgınlığı

At yarışı sahnesinde dublör kullanmadı. 5 Temmuz’daki çekimlerde attan düştü, boyun omurlarında kayma oldu. SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Felç riski yoktu ama İstanbul’a getirilmesi gerekiyordu.
Hürriyet hemen harekete geçti. THY’den F-27 tipi uçak kiraladı. Bir ekip oluşturuldu. Ekipte şu isimler yer alıyordu:
Hulki İlgün, Güney Duraman, Suphiye Şahin, Baha Pir, Orhan Şahin, Şakir Şad ve ortopedi uzmanı Doç.Dr.Kut Sarpyener.
DOKTORLARIN TARTIŞMASI
Uçak, 7 Temmuz sabah erken saatlerde Yeşilköy Havaalanı’ndan yola çıktı. 3 saatlik uçuşun ardından uçak Elazığ’a vardılar. Ancak Şoray’ın seyahat edip edemeyeceği hâlâ net değildi.
Doktorlar uzun uzun tartıştı. Yeniden röntgen çekildi. Belirsizlik sürerken Şoray’ın, “Beni İstanbul’a götürün” sözleri duyuluyordu. Şoray yolculuğu onaylayan bir imza attı. Devreye Ulaştırma Bakanlığı ile THY girdi.
Kararsızlık yaşayan doktorlar saatler sonra
Hürriyet Pazar, 23 Nisan 2006’da bir sayfasını Yavaşça’ya ayırmıştı.
Profesör unvanı konservatuvardan, doktor unvanı ise hekimlikten gelen Yavaşça hakkında Mesude Erşan imzalı bu yazıda çok güzel bir anekdot var. Onu anlatarak Yavaşça’yı analım.
Maçka Küçükçiftlik Park’taki gazinonun patronu Mahmut Anlar, 1956’da Zeki Müren’le anlaşmak üzereydi.
Ama Zeki Müren’in bir şartı vardı. Kulise, tasarımını kendisinin yapacağı bir havuz inşa edilmesini istiyordu.
Yavaşça’nın 1957’de açtığı muayenehanesindeki ‘hayır parası’nı sanatçı dostu Müzeyyen Senar imzaladı.
Gangster, adam öldüren, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan çete üyesi demek. O yıllarda çok revaçta bir kelimeydi.
İrfan Varol’un gangsterlik macerası bir askeri yaralamasıyla başlamıştı. Cezaevine girdi, çıktı.
Ardından Üsküdar’da bir kuyumcuyu soyduğu için 18 yıl hapse mahkum oldu. Bolu Cezaevi’ne konuldu. Ama henüz altı ay olmamıştı ki, kaçtı.
Bir süre sonra yeri tespit edildi. Gaziosmanpaşa’daki çatışmada bir polisi şehit etti, bir bekçiyi yaraladı. Ama yine yakalanamadı.
Takip sürüyordu. Polis Üsküdar’da bir yakınının evinde olduğunu tespit etti. Yine çatışma çıktı, “ancak ayaklarından vurularak” yakalanabildi. Bir polis İfran’ın silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı.
11 OCAK 1968
CEZAEVİNİN ‘KRALI’ OLDU
Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat sokağı haline gelecek.
Zürafa Sokak’ın en meşhur isimlerinden biri genelev patroniçesi Matild Manukyan’dı.
Onu bu kadar ünlü yapan ise, defalarca vergi rekortmeni olmasıydı.
23 HAZİRAN 1992
Aslında Zürafa Sokak’ın ilk vergi rekortmenleri arasında Sümbül Hanım’ın adı öne çıkıyordu. Sakıp Sabancı bile işinsanlarına Sümbül Hanım’ı örnek göstererek “Vergilerini tam ödeme” çağrısı yapmıştı.
Ancak 1985’te Manukyan, Sümbül Hanım’ı geride bıraktı. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül törenlerine de katıldı.
1992 yılındaki törende ödülleri dönemin Başbakanı
Bugünkü derbinin de böyle olmasını umuyor, yine tarihteki unutulmaz anlara bakıyoruz.
15 Aralık 1974’te, maçtan 4 gün önce Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran bir araya geldi.
O günlerde Avrupa’da “kaybeden topu yer” polemiği vardı.
İki başkan tatlı tatlı atışırken Hürriyet spor yazarı Birol Pekel sohbeti renklendirdi:
“Var mısınız böyle bir iddiaya?”
Önce tereddüt etti iki başkan, sonra da iddiaya girdiler:
“Yenilen taraf, topu yiyecek.”
İkili, siyasi yaşamlarında önce kol kola yol yürüdüler. Ardından da rakip olarak karşı karşıya geldiler.
Baykal, siyasi hayatının ilk yıllarında Ecevit’in “kurmayları” arasındaydı.
1974’te ilk Ecevit kabinesinde Maliye Bakanlığı yaptı. Bu “yoldaşlık” 12 Eylül’e kadar sürdü.
Sonrasında Ecevit CHP’den koptu, iki ismin yolları bir daha buluşmamak üzere ayrıldı.
TARİHİ KAREYİ PAYLAŞTI
Deneyimli foto muhabirimiz Rıza Özel, uzun zamandır Hürriyet Ankara’da takip edilmesi gereken bir fotoğraf sayfası hazırlıyor.
12 Şubat 2013’te
Berfin’le ilgili haberi “Bergen gibi olmasın” manşetiyle dünkü Hürriyet’te okudunuz.
Peki, kimdi Bergen? Neler yaşamıştı? Arşive daldım, Bergen’in acılarının izini sürdüm.
Gerçek adı Belgin Çakır’dı.
Adı hep arabeskle anıldı ama aslında konservatuvarlıydı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Atilla Atasoy, Derya Baykal gibi isimlerle okudu. İki yıl piyano ve viyolonsel dersleri aldı.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdüremedi okulu, bırakıp PTT’de çalışmaya başladı.
Bir gece, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın en gözde kulüplerinden
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
Türkiye’nin Balina Aydın çılgınlığı
1992 yılı ocak ayının son günleriydi. Sinop Gerze açıklarında beyaz bir balina görüldü. Boyu 5 metreydi. Bu denizlerin yabancısı olduğu hemen anlaşılıyordu.
Soğuk sularda yaşayan Beluga cinsi balinanın Karadeniz’e nasıl geldiği meçhuldü.
İnsanlardan kaçmıyor, hemen burnunu uzatıp kendini sevdiriyordu. Eğitimli olduğu belliydi.
Balinaya “Aydın” ismi verildi. Aydın’ın bu kadar sıcak suda yaşayamayacağı söyleniyordu.
Günlük beslenmesi için 1 milyon lira gerekiyordu. Bir günde 30 milyon liralık bağış yapıldı.
Banka hesabı kabaran Aydın, dünyanın “ilk milyoner balığı” olmuştu.
Ünü Karadeniz’i aştı, önce Türkiye’ye, sonra tüm dünyaya yayıldı.
Yerli ve yabancı heyetler, Sinop Valisi Adil Yazar’ın eşliğinde sık sık iskeleye gidiyor, Aydın’ın ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlardı.
Aydın artık protokole de girmişti.
Fırtına çıkıp Aydın denize açıldığında, Gerzelilerin yüreği hopluyor, limana döndüğünde yüzü gülüyordu.
Aydın’ın Sinop’u ziyaretinde “gürültü olmaması için sahil yolunu trafiğe kapatıldı, geceleri sahilde karartma uygulandı.”
Ukrayna Sivastopol yakınlarındaki Rusya Bilimler Akademisi’nden bir arkadaşıyla birlikte firar ettiği ortaya çıktı Aydın’ın. Ruslar Aydın’ı geri istiyordu. Ama Aydın’a ABD de talip oldu.
Aydın’ın Rusya’ya gönderileceği kesinleşince kamuoyunda kaşlar kalkmaya başladı.
Büyük bir miting ve protesto yürüyüşü düzenlendi. Gerze’nin nüfusu 8 bindi. Yürüyüşe 4 binden fazla kişi katıldı. “Balina bizimdir” pankartları açıldı.
İngilizler de Aydın’ın Türkiye’de kalmasını istiyordu. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Ahmet Ansay’a mektup yazdılar, balinanın verilmemesini istediler.
Ünlü anayasa profesörü Mümtaz Soysal bile Hürriyet’teki köşesinde “Hukuk da Gerze halkından yanadır” diye yazdı.
SAVAŞ ÇOK BÜYÜYECEK
İngiltere’de seçim vardı. Ama İngiliz basını seçimi unutmuş, sayfalarını Aydın’a ayırıyordu.
Hayvansever Sean Whyte, “Savaş çok büyüyecek. Elimizden gelen direnci göstereceğiz. Rusya’nın gönderdiği geminin önüne çıkarım” diyordu.
Hatta Beatles’dan Paul McCartney’in Gerze’ye gelip Aydın için konser vermeyi planladığı bile yazıldı. Uluslararası bir kriz kapıdaydı.
Bu arada Aydın yurt gezisine çıktı. 100 kilometre kat ederek Samsun’a gitti. Ardından Çarşamba, Terme üzerinden Fatsa’daki Yalıköy balıkçı barınağına ulaştı.
Ve korkulan gün geldi.
Sivastopol’dan gelen ekip Espiye yakınlarında 1.5 günlük takip ve 1.5 saatlik mücadelenin ardından Aydın’ı yakaladı. Bu mücadelede Aydın kuyruğundan yaralandı.
Gerze’de matemle karışık öfke vardı. “Burada olsaydı ne yapar ne eder vermezdik” diyorlar, anma geceleri düzenliyorlardı.
Hürriyet muhabiri Muammer Elveren, Laspi Körfezi’ndeki Aydın’ı ziyaret etti. Haberin başlığı çarpıcıydı: “Aydın, Rusça adını unuttu.”
Temmuz ayında “vatan hasreti” çeken Aydın’ın yemeden içmeden kesildiği haberleri yayınlandı. Zaten birkaç ay sonra Aydın yine firar etti.
Sinop’ta kırmızı alarm verildi. Vali Adil Yazar telsizle Karadeniz’deki balıkçıları uyararak, “Aydın’a bakar olun” diyordu.
Ve Aydın 14 Nisan’da “memleketi Gerze’ye” döndü. Karşılama töreni düzenlendi. Hoparlörlerden anonslar yapıldı. Halk akın akın iskeleye koştu. Öğrenciler okula gitmedi.
Vali Yazar, Gerze’ye gelip elleriyle besledi Aydın’ı. İlçede müthiş bir bayram havası vardı.
Moskova bu işe çok bozulmuştu. Aydın için 50 bin ruble ödül koydu. Ukraynalı balıkçılar denize açıldı.
Bir süre sonra Aydın yemeden içmeden kesildi. Sonra da gözlerden uzaklaştı.
Aydın’ın akıbeti hiçbir zaman bilinemedi.
ANTRENÖR ARADILAR, OTOMOBİL ALDILAR
Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı 60’lı yıllarda da çok konuşulan bir konuydu.
Sene 1965. Fenerbahçe, bir önceki senenin şampiyonu olarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın birinci turunda Belçika’nın Anderlecht takımıyla eşleşiyor.
İlk maçtaki golsüz beraberliğin ardından Brüksel’deki ikinci maçta Fenerbahçe 5-1 mağlubiyetle kupaya veda ediyor. Antrenör Oscar Hold’un bileti kesiliyor hemen.
İşte hikaye tam da burada başlıyor. Fenerbahçe kafilesiyle Brüksel’e giden kulüp yöneticileri Eşref Aydın ile Ahmet Erol, mağlubiyetle birlikte ortaya bir fikir atıyor:
“Biz dönmeyelim, Avrupa’da yeni bir antrenör bulalım.”
Fikir birliği sağlanıyor, iki yönetici Avrupa’yı gezmeye başlıyor.
Aydın ve Erol yaklaşık 20 gün sonra yurda dönüyor.
Antrenör bulamıyorlar ama kendilerine “iki hususi otomobil” alıyorlar Almanya’dan.
Hürriyet’in 9 Ekim 1965 tarihli nüshası otomobillerin işlendiği pasaportu yayınlıyor. Otomobillerin fotoğrafları da var sayfada.
Haberin başlığı ise şöyle:
“Antrenör aramak için gittiler ama iki araba ile döndüler.”
11 Ekim’de Fenerbahçe menajeri Ahmet Erol istifa etti. Ama Bir süre sonra Teknik Direktörlüğe Muhittin Bulgurlu, yardımcılığına ise yine Ahmet Erol getirildi.
Ve sarı lacivertliler o sezonu şampiyonun 16 puan gerisinde bitirdi.
Fanatikler için not: Fenerbahçe’nin Anderlecht’e 5-1 mağlup olduğu gün, ezeli rakibi Galatasaray da İsviçre’nin Sion takımına aynı skorla yenilmekten kurtulamamıştı.
EVDE ZAYIFLAMA HEP MODAYDI
- Bu reklam 70’li yılların sonundan. O yıllarda bugünkü gibi evlere koşu bandı, bisiklet koyma imkanı yoktu.
Bir sehpaya oturularak kullanılan “zayıflama pedalı” o yılların gözde spor aletlerinden.